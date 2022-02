В поисках ритма перед КЧМ. Челси – Плимут. Анонс и прогноз матча 1/16 финала Кубка Англии на 05.02.2022

Кубок Англии. 1/16 финала.

Кажется, двухнедельная пауза была необходима не только английскому, но и всему европейскому футболу в целом. Международный перерыв для южноамериканских сборных возник, естественно, из-за пандемии – решение создать для них окно получилось на удивление правильным.

Таким образом, многие игроки, в частности, британские, незадействованные на КАН и в отборе на ЧМ на другом континенте, получили возможность хоть немного перезарядить аккумуляторы на экваторе кампании. В их число вошел и "Челси", чуть ли не отчаянно в этом нуждавшийся.

К слову, действующим обладателем Кубка Англии является "Лестер Сити", который в финальном матче 15 мая 2021 года победил как раз таки "синих" (0:1).

Январь у "пенсионеров" вышел неоднозначным. С "Ливерпулем" у команды хватило характера, чтобы отыграться и спасти ничью (2:2), также трижды неровней для "Челси" выступил "Тоттенхэм" – в двух матчах полуфинала Кубка лиги (2:0, 0:1) и в чемпионате (0:1). В перерыве между встречами со "шпорами" подопечные Тухеля обыграли скромный "Честерфилд" (5:1) в Кубке. А вот "Манчестер Сити" достаточно легко справился с далеко не самой актуальной тактикой от Томаса (1:0), в свою очередь "Брайтон" отобрал у "синих" очки уже, считайте, по привычке (1:1).

В отсутствие Джеймса и Чилвелла немецкий менеджер начал внедрять новые наработки, но, опять же, в матче с теми же "горожанами" почему-то предпочел перестраховаться, хотя именно "пенсионерам" нужно было рисковать. С мячом в ногах "Челси" теперь может действовать по схеме 4-2-2-2, а без снаряда продолжать играть в рамках привычного модуля 3-4-2-1. И тут очередной комплимент Поттеру от автора анонса – Грэм и его "чайки" данный гибрид нейтрализовали.

И теперь, когда "Челси" на 99% выбыл из гонки за золотые медали, где же лондонцам демонстрировать состоятельность, как не в соревнованиях на вылет? Напомним, "пенсионеры" продолжают сражаться в Кубке Англии, Кубке лиги и Лиге чемпионов.

Здесь позволим себе начать с исторической заметки. Прозвище "пилигримы" клуб получил от группы английских сепаратистов, которые уехали из Плимута в Новый Свет в 1620 году. На гербе клуба изображен "Мейфлауэр", лондонский корабль, доставивший первую в истории группу пилигримов-переселенцев в Америку, на территорию современного штата Массачусетс.

Кубковые соревнования дают нам прекрасную возможность вдохнуть настоящую романтику британского футбола, пополнить запас знаний в области истории. Часто ли вы вообще смотрите матчи с участием команд из низших английских дивизионов? То-то же. "Плимут" выступает в Лиге 1, в третьей по значимости лиге в системе страны после АПЛ и Чемпионшипа. В прошлом сезоне коллектив занял 18-е место. Не удивляйтесь, что "Аргайл" не вылетел, а даже относительно легко сохранил прописку, ведь выбывают в Лигу 2 те коллективы, которые расположились на 21-24 позициях.

На данный момент "пилигримы" уверенно идут на 7-й строчке в таблице – локальный прогресс, не иначе, однако оборона у банды Стивена Шумахера все еще слабовата, пропускает "Аргайл" очень много (35 мячей в 28 турах). Оформлять промоушн в Чемпионшип им еще слишком рано.

Встреча с грандом английского футбола абсолютно точно является знаменательным событием для "Плимута" и его болельщиков. Пресс-служба клуба в Твиттере уже больше недели ежедневно и по нескольку раз в сутки публикует новости с рекламой билетов и напоминает о продаже специальной атрибутики к поединку с "Челси".

