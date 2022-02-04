Манчестер Юнайтед – Мидлсбро. Анонс и прогноз матча Кубка Англии на 04.02.2022

Кубок Англии, 1/16 финала

4 февраля, 22:00. "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Энтони Тейлор

Прямая трансляция: Сетанта Спортс +

Текстовый онлайн: UA-Футбол

После двух недель паузы большой английский футбол возвращается в свое русло. В ближайшие выходные будет проведен четвертый раунд Кубка Англии, и как раз "Ман Юнайтед" и "Мидлсбро" откроют программу 1/16 финала турнира. В начале января "Мидлсбро" на последних секундах противостояния с четвертолиговым "Мэнсфилдом" завоевал себе путевку в следующий этап, а "МЮ" тоже не без проблем минимально переиграл "Астон Виллу". На бумаге лидер противостояния очевиден, однако так ли легко он сегодня одержит победу?

Кстати, особенности этому матчу добавила активистка из Миддлсбро. Клер Стритер прошла из своего города 100 миль к "Олд Траффорд" пешком, при этом собирая пожертвование для благотворительного фонда. "Боро" такие инициативы поддерживает репостами.

Day 6.. 100 miles complete ✅ The most mentally and physically challenging thing I’ve ever done. So determined to reach that £10,000 now for @MFCFoundation’s Dementia Hub.



One day and six miles left..@Boro fans can you help us get over the line ❤️https://t.co/RMm0mEYRQI #UTB pic.twitter.com/KDkhGTMK0i — Claire Streeter. (@clairestreeter1) February 3, 2022

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Манчестер Юнайтед

“Манкунианцы” оказались наиболее громкой английской командой паузы, и даже не за счет трансферов. Их, наоборот, у "красных дьяволов" на вход не было – пока не строят боссы клуба команду без нового постоянного тренера. А вот на выход в последние дни трансферного окна пошли трое: ван де Бек, Диалло и Марсьяль. Теперь Рангник должен обходиться до конца сезона без них, однако до этого он и так делал это прекрасно, ведь не рассматривал этих исполнителей в качестве основных. У немецкого тренера очень консервативная позиция на счет выбора состава, и редко он меняет свою стартовую одиннадцатку.

Нынешний год МЮ начал с поражения, уступив "Вулверхэмптону". В том матче самой игры было мало, но вот в показателе концентрации "волки" были сильнее, за счет чего выгрызли три очка. Однако с каждым поединком "манкунианцы" играют все качественнее, ярче, и пока лучше это показала крайняя на данный момент победная встреча с "Вест Хэмом" (1:0). Да, решающий гол был забит на последних секундах, однако на протяжении всего матча давили именно подопечные Рангника. Но в общем есть куда расти и расти, ведь лучшая на данный момент игра не означает, что она хороша в целом.

Потери хозяев

Пока отсутствует с командой Мэйсон Гринвуд – как раз из-за вышеупомянутых громких поводов своего ужасного поведения. Также не сыграет сегодня и Эдинсон Кавани, которому Рангник дал два дня выходных после его матчей за сборную Уругвая. В лазарете находятся Линделеф и Байи, а также Лингард пропустит игру по личным причинам. Наставник МЮ объяснил это тем, что Джесси "хочет прояснить свой разум и подумать над ситуацией". Наверное, до сих пор не верит, что его никуда не отпустили в трансферное окно.

Мидлсбро

Крис Уайлдер, как и Ральф Рангник, принял команду в разгар сезона. Да, начал он с ничьей и поражения в ноябре прошлого года, однако после этого команда потеряла очки всего дважды за следующие 10 поединков. "Мидлсбро" выпутался из середины турнирной таблицы и в настоящее время вполне серьезно претендует на шестерку, которая борется за выход в АПЛ. Кто кто, а Уайлдер понимает то, как нужно выводить команду в Премьер-лигу – это он показал с "Шеффилд Юнайтед".

Зимой "боро" неплохо усилили свою линию атаки, взяв в аренду Балогуна из "Арсенала" и Коннолли из "Брайтона". И это правильное решение, ведь "Мидлсбро" меньше всего забил среди первой десятки Чемпионшипа. Также Уайлдер пригласил опытного валлийского защитника Нила Тейлора, оказавшегося ненужным Джеррарду в "Астон Вилле". Эти исполнители являются достаточно хорошим усилением для борьбы за выход в АПЛ, и именно на “Олд Траффорд” эта более-менее собранная команда может потренироваться на фоне гораздо более сильного соперника.

Потери гостей

Три игрока пропустят встречу: Амеоби, Фишер и Бола. Все трое уже долго не с командой, и Уайлдер научился их заменять. Тем более, что новички вписались на некоторые из их позиций.

It may have gone under the radar what a great goal this is ???? #UTB — Middlesbrough FC (@Boro) February 1, 2022

Последние матчи Манчестер Юнайтед и Мидлсбро

Последние пять встреч хозяев

22.01. Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 1:0 (АПЛ)

19.01. Брентфорд – Манчестер Юнайтед 1:3 (АПЛ)

15.01. Астон Вилла – Манчестер Юнайтед 2:2 (АПЛ)

10.01. Манчестер Юнайтед – Астон Вилла 1:0 (Кубок Англии)

03.01. Манчестер Юнайтед – Вулвергемптон 0:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

29.01. Мидлсбро – Ковентри 1:0 (Чемпионшип)

24.01. Блэкберн – Мидлсбро 1:0 (Чемпионшип)

15.01. Мидлсбро – Рединг 2:1 (Чемпионшип)

08.01. Мэнсифлд – Мидлсбро 2:3 (Кубок Англии)

29.12. Блэкпул – Мидлсбро 1:2 (Чемпионшип)

Последние пять личных встреч между Манчестер Юнайтед и Мидлсбро

19.03.17. Мидлсбро – Манчестер Юнайтед 1:3 (АПЛ)

31.12.16. Манчестер Юнайтед – Мидлсбро 2:1 (АПЛ)

28.10.15. Манчестер Юнайтед – Мидлсбро 0:0 (победа гостей в с. п.) (Кубок Лиги)

02.05.09. Мидлсбро – Манчестер Юнайтед 0:2 (АПЛ)

29.12.08. Манчестер Юнайтед – Мидлсбро 1:0 (АПЛ)

Our top ???? #Boro goals at Old Trafford ????



Which is your favourite? ???? #UTB pic.twitter.com/t2BIYfPZ3Z — Middlesbrough FC (@Boro) February 3, 2022

Цифры и факты

В последний раз команды играли между собой в Кубке Англии в марте 2007, и тогда, тоже на “Олд Траффорд”, сильнее был “Манчестер Юнайтед” (1:0).

МЮ забил в шести из последних семи домашних встречах.

"Боро" – одна из наименее результативных команд Чемпионшипа – в среднем 2,07 голов за игру.

"Красные дьяволы" в эру Рангника тоже не славятся чрезмерной результативностью – 2,1 гола за матч.

"Мидлсбро" побеждал на "Олд Траффорд" основное время еще в 2004 году.

С этого времени "манкунианцы" дома преодолели "боро" шесть раз при трех ничейных результатах. Еще однажды проиграли в серии пенальти.

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Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Мидлсбро

Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Мидлсбро от UA-Football

Конечно, не стоило вспоминать скандал с Гринвудом, если бы он не отразился на команде. По сообщениям английских СМИ, игроки в шоке от действий одноклубника, и это, однозначно, может повлиять на сегодняшний результат. Учитывая это, и даже если все преувеличено (речь идет именно о реакции игроков), то “Мидлсбро” точно не приедет на “Олд Траффорд” туристами. Гости навяжут свою игру или, по крайней мере, не дадут показать ее сопернику. Прогноз: ТМ 3.