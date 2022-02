Манчестер Юнайтед – Мидлсбро. Анонс и прогноз матча Кубка Англии на 04.02.2022

Кубок Англии, 1/16 финала

4 февраля, 22:00. "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Энтони Тейлор

Прямая трансляция: Сетанта Спортс +

Текстовый онлайн: UA-Футбол

После двух недель паузы большой английский футбол возвращается в свое русло. В ближайшие выходные будет проведен четвертый раунд Кубка Англии, и как раз "Ман Юнайтед" и "Мидлсбро" откроют программу 1/16 финала турнира. В начале января "Мидлсбро" на последних секундах противостояния с четвертолиговым "Мэнсфилдом" завоевал себе путевку в следующий этап, а "МЮ" тоже не без проблем минимально переиграл "Астон Виллу". На бумаге лидер противостояния очевиден, однако так ли легко он сегодня одержит победу?

Кстати, особенности этому матчу добавила активистка из Миддлсбро. Клер Стритер прошла из своего города 100 миль к "Олд Траффорд" пешком, при этом собирая пожертвование для благотворительного фонда. "Боро" такие инициативы поддерживает репостами.

Day 6.. 100 miles complete ✅ The most mentally and physically challenging thing I’ve ever done. So determined to reach that £10,000 now for @MFCFoundation’s Dementia Hub.



One day and six miles left..@Boro fans can you help us get over the line ❤️https://t.co/RMm0mEYRQI #UTB pic.twitter.com/KDkhGTMK0i