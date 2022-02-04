Эвертон - Брентфорд. Анонс и прогноз на матч Кубка Англии на 05.02.2022 

Кубок Англии, четвертый раунд

5 февраля 2022. Ливерпуль, “Гудисон Парк”

“Эвертон” 17:00 “Брентфорд”

Телетрансляция – Setanta Sports+

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Дебют Фрэнка Лэмпарда в качестве главного тренера “Эвертона” состоится в матче четвертого раунда Кубка Англии против “Брентфорда”. Виталий Миколенко восстановился после травмы спины и претендует на место в старте.

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Эвертон

Лэмпард не сможет рассчитывать в игре против “Брентфорда” на двух ключевых футболистов. Из-за небольшого повреждения игру пропустит форвард Доминик Калверт-Льюин, также травмировался полузащитник Абдулай Дукуре, вне игры ьакже остаются Делф и Дэвис. Не помогут и новички Эль-Гази, ван де Бек и Деле Алли, заигранные в Кубке Англии-2022 за другие команды.

Для “Эвертона” первоочередная задача – это избежать вылета в Чемпионшип. Катастрофические результаты под руководством Рафаэля Бенитеса привели к тому, что “Эвертон” оказался всего в нескольких очках от зоны вылета и во вторник “ириски” сыграют в чемпионате с “Ньюкаслом”, который серьезно усилился зимой, потратив на трансферы почти 100 млн фунтов.

Но Лэмпарду конечно же не хочется начинать свою карьеру в “Эвертоне” в поражения, тем более перед своими болельщиками. Тренер “ирисок” не стал рассказывать, в какой формации он будет играть и каких футболистов будет задействовать, так что остается только гадать, выйдет ли в старте Виталий Миколенко.

Брентфорд

“Мы собираемся сыграть основным составом в субботу. Мы хотим выступать хорошо и Кубке Англии и в Премьер-лиге. Не было никаких матчей на протяжении двух недель, так что у нас нет никаких причин не ставить против “Эвертона” сильнейший состав”, – рассказывает главный тренер “Брентфорда” Томас Франк.

“Брентфорд” стал одним из ньюсмейкеров зимнего трансферного окна, подписав свободным агентом Кристиана Эриксена, правда и приблизительно не известно, когда датчанин проведет свой первый матч за “пчел”. Восстановились после продолжительных травм основный вратарь “Брентфорда” Давид Райя и полузащитник Джошуа Дасилва, так что Франк говорит, что зимой в январе у его команды было “три трансфера”.

“Брентфорд” пока находится на относительно безопасной дистанции от зоны вылета, но результаты в последних матчах разочаровывали: новичок лиги проигрывал в шести из семи последних туров чемпионата.

Статистика команд, цифры и факты

“Эвертону” удалось сделать всего один клиншит в последних 15 матчах.

“Эвертон” выиграл всего два матча из последних 15 во всех турнирах (три ничьи, десять поражений).

“Эвертон” проиграл шесть из восьми последних матчей на “Гудисон Парке” (победа и ничья).

“Брентфорд” проиграл в четырех последних турах АПЛ с общим счетом 3-12.

“Брентфорд” пропускал как минимум один гол в последних десяти выездных матчах во всех турнирах.

Последние пять матчей Эвертона и Брентфорда

Эвертон

22.01 “Астон Вилла” 0:1 (АПЛ)

15.01 “Норвич” 1:2 (АПЛ)

08.01 “Халл Сити” 2:3 (Кубок Англии)

02.01 “Брайтон” 2:3 (АПЛ)

16.12 “Челси” 1:1 (АПЛ)

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Брентфорд

22.01 “Вулверхэмптон” 1:2 (АПЛ)

19.01 “Манчестер Юнайтед” 1:3 (АПЛ)

16.01 “Ливерпуль” 0:3 (АПЛ)

11.01 “Саутгемптон” 1:4 (АПЛ)

08.01 “Порт Вейл” 4:1 (Кубок Англии)

Личные встречи

В 13-м туре АПЛ “Брентфорд” выиграл у “Эвертона” на своем поле 1:0.

Ориентировочные составы

“Эвертон”: Пикфорд – Миколенко, Кин, Холгейт, Коулмэн – Гомеш, Аллан – Гордон, Грэй, Таунсенд – Ришарлисон

“Брентфорд”: Фернандес – Айер, Янссон, Соренсен – Расмуссен, Годдос, Бидструп, Янельт, Канос – Мбемо, Тоуни

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Эвертон – Брентфорд от UA-Football

У Фрэнка Лэмпарда не было достаточно времени, чтобы поработать с командой, но можно предположить, что “Эвертон” постарается сыграть в более активный, энергичный футбол. Но на месте останутся старые проблемы, в частности ошибки в обороне, и плохая игра при стандартах у своих ворот. Фактор нового тренера и трибун указывают в пользу “Эвертона”, но “Брентфорд” производит более целостное впечатление, и не зря новичок лиги опережает “ирисок” в турнирной таблице АПЛ. Возможен небольшой сюрприз. Прогноз – победа “Брентфорда” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.