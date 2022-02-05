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Тоттенхэм - Брайтон. Анонс и прогноз на матч Кубка Англии на 05.02.2022
Тоттенхэм – Брайтон: Прогноз и анонс матча ⋉ 5 февраля 2022 ⋊ Кубок Англии на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Кубок Англии, четвертый раунд
5 февраля 2022. Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”
“Тоттенхэм” 22:00 “Брайтон”
Телетрансляция – Setanta Sports+
Текстовая трансляция – UA-Футбол
“Тоттенхэм” вылетел из Кубка английской лиги и был дисквалифицирован из Лиги конференций, поэтому Кубок Англии остается единственным турниром, в котором команда Антонио Конте может побороться за трофей.
Тоттенхэм
В зимнее межсезонье “Тоттенхэм” отправил в другие команды Ндомбеле, Ло Чельсо, Хиля и Деле Алли, а подписаны были только два футболиста – Кулусевски и Бетанкур. Антонио Конте называет эту ситуация “не совсем нормальной”, но говорит, что клуб сделал все от него возможное в зимнее межсезонье. “Шпоры” также претендовали на таких футболистов как Траоре и Луис Диас, но они предпочли трансферы в другие клубы.
У “Тоттенхэма” все еще очень хорошие шансы на попадание в топ-4, но Антонио Конте этого мало. Пока “шпоры” будут участвовать в Кубке Англии, этот турнир тоже будет иметь значение для команды и итальянского тренера. Все-таки “Тоттенхэм” не выигрывал Кубок Англии с 1991 года, трофеи в целом – с 2008.
Пауза в матчах позволила “Тоттенхэму” привести в порядок Ромеро (пропустил 14 матчей во всех турнирах) и Сона (пропустил четыре матча). Из-за травм пропустят игру против “Брайтона” Танганга и Скипп. Бетанкур и Кулусевски будут в заявке, но пока только на лавке запасных.
Брайтон
“За что бороться “Брайтону” в этом сезоне?”, – спросили у Грэма Поттера на пресс-конференции перед матчем, явно смутив 46-летнего тренера. “Брайтон” может претендовать на еврокубки, но все же заметно уступает своим конкурентам в глубине состава, нет идет речи о борьбе за выживание. “Нас интересует только следующий матч, только “Тоттенхэм”, – ответил Поттер.
“Брайтон” в сезоне АПЛ 2021/22 выиграл шесть раз, но и проиграл всего четырежды. 12 матчей “чаек” закончились вничью – показатель с отрывом в чемпионате. Три последних поединка “Брайтона” закончились со счетом 1:1, каждый раз команда Поттера забивала гол в ответ во втором тайме.
В зимнее трансферное окно “Брайтон” продал в “Ньюкасл” основного центрбека Дэна Берна. Против “Тоттенхэма” из-за травм и болезней не сыграют Мвепу, Сармиенто и Мак Аллистер.
Статистика команд, цифры и факты
- “Тоттенхэм” выиграл у “Брайтона” семь последних домашних матчей.
- “Брайтон” победил всего в двух из девяти последних матчей Кубка Англии против команд АПЛ.
- 12 из 22 матчей “Брайтона” в чемпионате закончились ничьими.
- “Брайтон” не проигрывает во всех турнирах с 15 декабря (семь матчей).
- Антонио Конте проиграл один из девяти домашних матчей в качестве главного тренера “шпор” (семь побед, одна ничья).
- “Брайтон” выиграл два из 11 последних выездных матчей во всех турнирах.
Последние пять матчей Тоттенхэма и Брайтона
Тоттенхэм
- 23.01 “Челси” 0:2 (АПЛ)
- 19.01 “Лестер” 3:2 (АПЛ)
- 12.01 “Челси” 0:1 (Кубок лиги)
- 09.01 “Моркем” 3:1 (Кубок Англии)
- 05.01 “Челси” 0:2 (Кубок лиги)
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Брайтон
- 23.01 “Лестер” 1:1 (АПЛ)
- 18.01 “Челси” 1:1 (АПЛ)
- 14.01 “Кристал Пэлас” 1:1 (АПЛ)
- 08.01 “Вест Бромвич” 2:1 (Кубок Англии)
- 02.01 “Эвертон” 3:2 (АПЛ)
Личные встречи
В последний раз “Брайтон” побеждал в выездном матче против “Тоттенхэма” в 1981 году, но на своем поле у “чаек” статистика получше. В этом сезоне АПЛ команды еще не играли, в прошлом “Брайтон” и “Тоттенхэм” добыли домашние победы – 1:0 и 2:1 соответственно.
Ориентировочные составы
“Тоттенхэм”: Голлини – Дэвис, Дайер, Ромеро – Сессеньон, Хейбьерг, Уинкс, Доэрти – Сон, Моура – Кейн
“Брайтон”: Санчес – Кукурелья, Уэбстер, Данк, Велтман – Биссума, Модер – Троссард, Лаллана, Лэмпти – Мопе
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Тоттенхэм – Брайтон от UA-Football
“Брайтон” очень сложно переиграть и команда Поттера не раз уже в этом сезоне спасала результат на последних минутах. Но и “Тоттенхэм” Антонио Конте свои две последние победы в чемпионате против “Лестера” и “Уотфорда” добыл благодаря голам на 90+7 и 90+6 минутах. У Конте нет причин играть против “Брайтона” дублерами и возвращение Ромеро и Сона увеличивает шансы “шпор”. Прогноз – победа “Тоттенхэма” 2:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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