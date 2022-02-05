Возвращение Зинченко. Манчестер Сити – Фулхэм. Анонс и прогноз матча Кубка Англии на 05.02.22

Кубок Англии, 1/16 финала

5 февраля, 17:00. "Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Джарред Джиллетт (Австралия)

Прямая телетрансляция: Сетанта Спортс

Текстовый онлайн: UA-Футбол

Этот поединок интересен противостоянием лидеров двух самых высоких английских дивизионов. В то время как "Ман Сити" на расстоянии идет первым в АПЛ, "Фулхэм" не так уверенно, но тоже опережает всех конкурентов в Чемпионшипе. Сможет ли нижелеговый лидер навязать борьбу современному гегемону национального футбола и еще и прервать 11-матчевую проигрышную серию против "горожан"?

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Манчестер Сити

В хорошем тонусе команда Гвардиолы, и даже ничья в крайнем на данный момент матче не испортит настроения "горожанам". Да, против "Саутгемптона" было тяжело (1:1), однако стоит заметить, что "святые" - неудобный соперник для "Ман Сити", ведь второй раз в сезоне они отобрали очки у хозяев "Этихада". Такое ощущение, что условные “Челси” и “Ман Юнайтед” легче обыграть команде испанского наставника – по-настоящему особый коллектив.

На данный момент у "Сити" 14-матчевая беспроигрышная серия во внутренних соревнованиях. При этом в этих поединках "горожане" одержали 13 побед, потеряв очки только с "Саутгемптоном". Многие из этих удачных результатов получалось очень тяжело, где-то везло, где-то арбитры были на стороне команды Гвардиолы, а где-то и были беспощадные разгромы. Однако все это нужно заслужить своей игрой, и футболисты “Ман Сити” уверенно это делают. Опять же знакомая ситуация: ближе к середине сезона подопечные испанского наставника находят свое русло и сбивают течением почти всех на своем пути.

Кадры хозяев

Наконец-то в состав "горожан" после коронавируса вернулся Александр Зинченко. Он сдал положительный тест еще в канун Нового года, и с тех пор пропустил четыре матча. Также после отпуска уже доступен Гвардиоле Рияд Марез. А вот Габриэль Жезус не поучаствует в поединке – вернулся со сборной с травмой.

Фулхэм

В прошлом сезоне "дачники" так и не смогли добыть в борьбе место не в зоне вылета АПЛ, и в конце концов опустились в Чемпионшип. Однако команда не стала полностью опускаться на дно, ведь на данный момент "Фулхэм" лидирует в первенстве, имея преимущество над вторым "Блэкберном" пять очков при игре в запасе. Да, по сравнению с гандикапом "Ман Сити" в девять зачетных пунктов это немного мало, однако это все еще хороший показатель.

А вот есть фактор, по которому дачники преобладают горожан. Подопечные да Силвы очень результативны: за 28 матчей они забили 74 гола. В то же время "Фулхэм" многое пропускает, как для лидера, ведь в рейтинге оборон Чемпионшипа делит третье место с "Мидлсбро" - 26 пропущенных голов. Но вот как раз фактор хорошей результативности делает команду лидерами. "Фулхэм" играет атакующий, интересный футбол, и точно заслуживает выхода в АПЛ.

Кадры гостей

Главной звездой "Фулхэма" в уже сыгранной части чемпионата был Александар Митрович, который в 26 матчах Чемпионшипа забил 28 голов и исполнившийзаписал в свой актив семь ассистов. Он сейчас в тонусе, как и другая группа футболистов – никого в лазарете нет.

Последние матчи Манчестер Сити и Фулгема

Последние пять встреч хозяев

22.01.22. Саутгемптон – Манчестер Сити 1:1 (АПЛ)

15.01.22. Манчестер Сити – Челси 1:0 (АПЛ)

07.01.22. Суиндон – Манчестер Сити 1:4 (Кубок Англии)

01.01.22. Арсенал – Манчестер Сити 1:2 (АПЛ)

29.12.21. Брентфорд – Манчестер Сити 0:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

29.01.22. Фулхэм – Блэкпул 1:1 (Чемпионшип)

22.01.22. Сток Сити – Фулхэм 2:3 (Чемпионшип)

18.01.22. Фулхэм – Бирмингем 6:2 (Чемпионшип)

15.01.22. Фулхэм – Бристоль Сити 6:2 (Чемпионшип)

11.01.22. Рединг – Фулхэм 0:7 (Чемпионшип)

Последние пять личных встреч между командами

13.03.21. Фулхэм – Манчестер Сити 0:3 (АПЛ)

05.12.20. Манчестер Сити – Фулхэм 2:0 (АПЛ)

26.01.20. Манчестер Сити – Фулхэм 4:0 (Кубок Англии)

30.03.19. Фулхэм – Манчестер Сити 0:2 (АПЛ)

01.11.18. Манчестер Сити – Фулхэм 2:0 (Кубок Лиги)

Цифры и факты

"Сити" выиграл у "Фулхэма" не только 11 последних матчей в целом, но и семь подряд поединков на "Этихаде" (еще и всухую).

В последний раз "дачники" уступали в гостях еще восемь матчей назад - против "Ковентри" 2 октября прошлого года.

В этом сезоне "горожане" дома уступили только "Кристалл Пэлас" (0:2), всего проведя 15 матчей.

В последний раз "Фулхэм" забивал в ворота МС еще в 2013 году.

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Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Сити – Фулхэм

Прогноз матча Манчестер Сити – Фулхэм от UA-Football

Преимущество хозяев очевидно: лидер АПЛ очень сильно отличается в лучшую сторону от лидера Чемпионшипа. Еще и в пользу хозяев сегодня будут играть домашние трибуны. Правда команда Гвардиолы выходит после паузы, так что может быть определенный сумбур в ее действиях. Да еще и точно выйдут резервисты, так что много голов не будет. "Фулхэм" и сам не прочь так сыграть. Прогноз: ТМ 4 (кф 1,7).