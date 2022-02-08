Не прошло и полгода. Тоттенхэм – Саутгемптон. Анонс и прогноз матча 24-го тура АПЛ на 09.02.2022

Английская Премьер-лига. 24-й тур.

9 февраля. 21:45. Лондон. "Тоттенхэм Хотспур"

Главный судья: Дэвид Кут (Англия)

Телетрансляция: –

Для английских команд отрезок в месяц-полтора – это целая маленькая жизнь. За 4-6 недель можно как до неузнаваемости перестроить игру и совершить рывок вперед, так и потерять не только физическую форму, но и заодно очки в турнирной таблице. Под конец 2021-го "Тоттенхэм" и "Саутгемптон" сыграли очный матч первого круга АПЛ, а теперь, в начале февраля, проведут свой второй поединок в чемпионате. Декабрьская встреча порадовала нас интересным сюжетом, не обошлось без красной карточки и даже адаптации от адепта атак Хазенхюттля по ходу игры. Чего ждать от "шпор" и "святых" сейчас, после двухнедельной паузы?

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"Тоттенхэм"

С момента той самой встречи "шпоры" успели продуктивно провести январь и успешно открыть для себя февраль. К примеру, подопечные Конте минимально обыграли на выезде "Уотфорд" (0:1) и "Лестер" (2:3), причем важно понимать, что обе победы "Тоттенхэм" вырвал в компенсированное время (90+6; 90+5, 90+7!). Также лондонцы трижды почти без шансов уступили более сплоченному "Челси" (2:0, 0:1, 2:0), прошли в пятый раунд Кубка Англии благодаря викториям над скромным "Моркамом" (3:1) и организованным "Брайтоном" (3:1).

"Тоттенхэм" уже успел немного преобразиться под руководством нового итальянского специалиста – Антонио хватило всего нескольких месяцев, чтобы изменить общую структуру игры "лилейно-белых", донести до футболистов главные принципы своего стиля. И главное, что у "шпор" начал проклевываться характер, готовность сражаться до самой последней секунды. При Нуну Эшпириту Санту, а тем более во время этапа работы с Жозе Моуриньо, команда опускала руки задолго до финального свистка. К тому же, очень вовремя прекрасную физическую форму набрал лидер банды Харри Кейн.

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Если летом Леви приобретет для Конте еще нескольких качественных футболистов именно перед началом предсезонного сбора, то уже в следующем розыгрыше "Тоттенхэм" наверняка даст прикурить даже грандам.

The hard work from Sonny. ????



The finish from Harry. ???? pic.twitter.com/6pYh5v7YDx — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 28, 2021

"Саутгемптон"

В целом, "святые" проводят абсолютно типичный для себя сезон. Команда Хазенхюттля уже гарантировала сохранение прописки, но до попадания хотя бы в Лигу конференций коллективу Ральфа еще летать и летать. Тем не менее, тот декабрьский матч с "Тоттенхэмом" как раз демонстрирует новую важную черту "Саутгемптона". Немецкий менеджер печально известен как самый агрессивный последователь идей Рангника с перекосом в атаку. В поединке со "шпорами" Хазенхюттль чуть ли не впервые показал, что способен отойти от своих резких принципов и сместить баланс в сторону обороны, чтобы вдесятером не пропустить охапку голов, как это часто происходило раньше.

Самый яркий пример, конечно же, 10-й тур АПЛ в сезоне-2019/20, когда "святые" дома были уничтожены "Лестером" со счетом 0:9. Тогда Бертранд самоустранился на 12-й минуте встречи; казалось бы, логичным шагом было бы закрыться в штрафной площадке, однако в тот момент о защите Ральф не помышлял – вовсе наоборот, тотальный "на абордаж". "Лисы" по делу наказали соперника, а боссы "Саутгемптона", видимо, провели с Хазенхюттлем первую жесткую беседу. В подобном стиле, даже в равных составах, "святых" часто при Ральфе бил "Манчестер Сити".

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К слову, о "горожанах". В этом сезоне "Саутгемптон", видимо, научился играть и с командой Пепа. Во второй раз за кампанию "святые" отобрали очки у "Сити", прервав 12-матчевую победную серию лидера первенства (1:1). Гвардиола имеет право сетовать на невезение, однако нельзя не отметить самоотдачу парней Ральфа. Теперь только осталось, чтобы Хазенхюттль не валился на газон после каждого улова очков в матчах против коллективов Пепа или Клоппа. Нужно себя уважать.

А еще "Саутгемптон" прошел в Кубке Англии аутсайдеров в лице "Суонси" (2:3, без красной опять не обошлись) и "Ковентри Сити" (2:1). Также камня на камне "святые" не оставили от "Брентфорда" (4:1), но зато на контратаках влетели "Вулверхэмптону" на выезде (3:1). В общем, ничего нового, "Саутгемптон" – это эталонный контрастный середняк, со своими уникальными изюминками.

Ralph doing Ralph things ❤️ pic.twitter.com/X55Ptq7aTQ — Southampton FC (@SouthamptonFC) December 29, 2021

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 7 "Тоттенхэм" 20 11 3 6 26 2 36 12 "Саутгемптон" 22 5 10 7 26 -8 25

Личные встречи

28.12.21 АПЛ "Саутгемптон" – "Тоттенхэм" 1:1

21.04.21 АПЛ "Тоттенхэм" – "Саутгемптон" 2:1

20.09.20 АПЛ "Саутгемптон" – "Тоттенхэм" 2:5

05.02.20 КФА "Тоттенхэм" – "Саутгемптон" 3:2

25.01.20 КФА "Саутгемптон" – "Тоттенхэм" 1:1

Цифры и факты

– В последних 6 выездных матчах "Саутгемптона" в АПЛ срабатывала ставка ТБ 2.5;

– "Тоттенхэм" забивал как минимум 2 гола в 6 последних домашних поединках против "Саутгемптона" во всех турнирах;

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Хазенхюттль не рассчитывает на Лянко, Макарти и Теллу – все в лазарете. Также под вопросом участие в матче Брои и Смолбона. У "Тоттенхэма" не факт, что сыграют Дайер, Скипп и Танганга, у них были микроповреждения.

Скорее всего, Ральф снова отзеркалит 3-4-3 Конте. Посмотрим, выберет ли Антонио другую схему, или же будет действовать в рамках фирменного модуля, но при этом придумает, как разбить персональный прессинг от коллеги. Ждем второй вариант.

"Тоттенхэм", 3-4-3: Льорис – Санчес, Ромеро, Дэвис – Роял, Уинкс, Хейбьерг, Регилон – Моура, Кейн, Сон

"Саутгемптон", 3-4-3: Форстер – Беднарек, Стивенс, Салису – Ливраменто, Уорд-Прауз, Ромеу, Уокер-Питерс – Редмонд, Адамс, Армстронг

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Тоттенхэмом" и "Саутгемптоном" от UA-Футбол

ТБ 2.5. Беря в рассмотрение последние поединки между командами, ждем результативный матч. "Шпоры" играют дома и будут стараться доказать, что осечка 1:1 на "Сент-Мэрис" – это просто неудачное стечение обстоятельств. Не верится, что у "Саутгемптона" вновь получится сдержать "Тоттенхэм".

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.