Не прошло и полгода. Тоттенхэм – Саутгемптон. Анонс и прогноз матча 24-го тура АПЛ на 09.02.2022

Английская Премьер-лига. 24-й тур.

9 февраля. 21:45. Лондон. "Тоттенхэм Хотспур"

Главный судья: Дэвид Кут (Англия)

Телетрансляция: –

Для английских команд отрезок в месяц-полтора – это целая маленькая жизнь. За 4-6 недель можно как до неузнаваемости перестроить игру и совершить рывок вперед, так и потерять не только физическую форму, но и заодно очки в турнирной таблице. Под конец 2021-го "Тоттенхэм" и "Саутгемптон" сыграли очный матч первого круга АПЛ, а теперь, в начале февраля, проведут свой второй поединок в чемпионате. Декабрьская встреча порадовала нас интересным сюжетом, не обошлось без красной карточки и даже адаптации от адепта атак Хазенхюттля по ходу игры. Чего ждать от "шпор" и "святых" сейчас, после двухнедельной паузы?

С момента той самой встречи "шпоры" успели продуктивно провести январь и успешно открыть для себя февраль. К примеру, подопечные Конте минимально обыграли на выезде "Уотфорд" (0:1) и "Лестер" (2:3), причем важно понимать, что обе победы "Тоттенхэм" вырвал в компенсированное время (90+6; 90+5, 90+7!). Также лондонцы трижды почти без шансов уступили более сплоченному "Челси" (2:0, 0:1, 2:0), прошли в пятый раунд Кубка Англии благодаря викториям над скромным "Моркамом" (3:1) и организованным "Брайтоном" (3:1).

"Тоттенхэм" уже успел немного преобразиться под руководством нового итальянского специалиста – Антонио хватило всего нескольких месяцев, чтобы изменить общую структуру игры "лилейно-белых", донести до футболистов главные принципы своего стиля. И главное, что у "шпор" начал проклевываться характер, готовность сражаться до самой последней секунды. При Нуну Эшпириту Санту, а тем более во время этапа работы с Жозе Моуриньо, команда опускала руки задолго до финального свистка. К тому же, очень вовремя прекрасную физическую форму набрал лидер банды Харри Кейн.

Если летом Леви приобретет для Конте еще нескольких качественных футболистов именно перед началом предсезонного сбора, то уже в следующем розыгрыше "Тоттенхэм" наверняка даст прикурить даже грандам.

