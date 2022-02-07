Ньюкасл - Эвертон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 08.02.2022 

Чемпионат Англии, 24-й тур

8 февраля 2022. Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”

“Ньюкасл” 21:45 “Эвертон”

Телетрансляция – Setanta Sports+

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Ньюкасл” потратил в зимнее трансферное окно больше всех в Европе (92 млн фунтов), подписав пять футболистов. “Сороки” надеются избежать вылета в Чемпионшип, и во вторник будут играть с “Эвертоном”, который на выходных выиграл свой первый матч с Фрэнком Лэмпардом.

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Ньюкасл

“Ньюкасл” усилил линию защиты (Триппьер, Таргетт, Берн), полузащиту (Гимараэс) и нападение (Вуд). Вуд и Триппьер уже успели дебютировать за “сорок”, вероятно против “Эвертона” выйдет в старте и у арендованный у “Астон Виллы” левый фулбек Таргетт. У Дэна Берна, подписанного у “Брайтона” за 13 млн фунтов, есть небольшие проблемы, опорник Гимараэс, за которой “Ньюкасл” отдал 38 млн фунтов, тоже может начать первую игру на “Сент-Джеймс Парк” начнет в запасе, но с другой стороны Хау нужно как можно быстрее наиграть новичков для появления взаимопонимая.

“Ньюкасл” был девятнадцатым в таблице, когда команду принял Эдди Хау, и остается девятнадцатым после десяти матчей с экс-тренером “Борнмута” во главе. С Хау команда выиграла дважды, по четыре раза проиграла и сыграла вничью. Также был вылет из Кубка Англии от “Кембриджа”.

В зимнее трансферное окно “Ньюкасл” подписал футболистов, которые должны прежде всего помочь команде избежать от вылета. Важное участие в переговорах принимал сам Эдди Хау, так что давление на него нарастает. Матч с “Эвертоном” из таких, где команда может рассчитывать на три очка.

Перед перерывом “Ньюкасл” выиграл у “Лидса”, до этого была ничья с “Уотфордом”. Во время паузы в чемпионате “сороки” слетали в Саудовскую Аравию, где работали над улучшением командного взаимодействия.

Эвертон

Первый матч – первая победа. Дебют Фрэнка Лэмпарда получился очень удачным. “Эвертон” разгромил “Брентфорд” 4:1 в кубковом матче, команда играла с энергией и удовольствием, а трибуны распевали имя нового тренера. Единственным негативом стала травма центрбека Бена Годфри, из-за которой он пропустит несколько недель.

Также вне игры остаются полузащитники Дукуре, Делф и Дэвис. Но в поединке против “Ньюкасла” смогут дебютировать зимние новички “ирисок” Эль-Гази, ван де Бек и Деле Алли.

“Эвертон” вправе рассчитывать на шесть очков в ближайший матчах АПЛ с “Ньюкаслом” и “Лидсом”, надеясь таким образом улучшить свое положение в турнирной таблице. Но Фрэнк Лэмпард, понимая важность сиюминутного результата, предлагает и смотреть на картину в целом. “Эвертону” нужно не только начать побеждать, но и и изменить в целом атмосферу вокруг клуба. Победа над “Брентфордом” стала пока только первым шагом на пути к этой цели.

Статистика команд, цифры и факты

Фрэнк Лэмпард стал 13-м тренером “Эвертона”, который не проиграл в своем дебютном матче (девять начали с побед, четыре с ничьи).

“Ньюкасл” не выигрывает два подряд матча Премьер-лиги с мая.

“Ньюкасл” выиграл один из 11 домашних матчей АПЛ сезона 2021/22 (шесть ничьих, четыре поражения).

Форвард “Эвертона” Доминик Калверт-Льюин забивал в трех последних выездных матчей АПЛ против “Ньюкасла”.

“Эвертон” впервые в сезоне забил четыре гола, победив “Брентфорд” 4:1.

“Эвертон” выиграл один из десяти выездных матчей АПЛ (три ничьи, шесть поражений).

Последние пять матчей Ньюкасла и Эвертона

Ньюкасл

22.01 “Лидс” 1:0 (АПЛ)

15.01 “Уотфорд” 1:1 (АПЛ)

08.01 “Кембридж” 0:1 (Кубок Англии)

27.12 “Манчестер Юнайтед” 1:1 (АПЛ)

19.12 “Манчестер Сити” 0:4 (АПЛ)

Эвертон

05.02 “Брентфорд” 4:1 (Кубок Англии)

22.01 “Астон Вилла” 0:1 (АПЛ)

15.01 “Норвич” 1:2 (АПЛ)

08.01 “Халл Сити” 3:2 (Кубок Англии)

02.01 “Брайтон” 2:3 (АПЛ)

Личные встречи

В прошлом сезоне “Ньюкасл” выиграл у “Эвертона” оба матча. Общая статистика встреч в АПЛ примерно равная: 20 побед “Ньюкасла”, 21 “Эвертона”, 11 ничьих.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 23 18 3 2 55-14 +41 57 2 "Ливерпуль" 22 14 6 2 58-19 +39 48 3 "Челси" 24 13 8 3 48-18 +30 47 4 "Манчестер Юнайтед" 22 11 5 6 36-30 +6 38 5 "Вест Хэм Юнайтед" 23 11 4 8 41-31 +10 37 6 "Арсенал" 21 11 3 7 33-25 +8 36 7 "Тоттенхэм" 20 11 3 6 26-24 +2 36 8 "Вулверхэмптон" 21 10 4 7 19-16 +3 34 9 "Брайтон энд Хоув Альбион" 22 6 12 4 23-23 0 30 10 "Лестер Сити" 20 7 5 8 34-37 -3 26 11 "Астон Вилла" 21 8 2 11 28-32 -4 26 12 "Саутгемптон" 22 5 10 7 26-34 -8 25 13 "Кристал Пэлас" 22 5 9 8 31-34 -3 24 14 "Брентфорд" 23 6 5 12 26-38 -12 23 15 "Лидс Юнайтед" 21 5 7 9 24-40 -16 22 16 "Эвертон" 20 5 4 11 24-35 -11 19 17 "Норвич Сити" 22 4 4 14 13-45 -32 16 18 "Уотфорд" 21 4 3 14 23-40 -17 15 19 "Ньюкасл" 21 2 9 10 21-43 -22 15 20 "Бернли" 19 1 10 8 16-27 -11 13

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Ориентировочные составы

“Ньюкасл”: Дубравка – Триппьер, Ласселс, Берн, Таргетт – Гимараэс, Шелви, Жоэлинтон – Фрейзер, Вуд, Сен-Максимен

“Эвертон”: Пикфорд – Холгейт, Кин, Мина – Миколенко, Гомеш, Аллан, Коулмэн – Грэй, Ришарлисон, Гордон

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Ньюкасл – Эвертон от UA-Football

“Ньюкасл” хорошо закупился в январе, но новичкам на адаптацию нужно время. Даже Киран Триппьер и Крис Вуд, которые присоединились к “сорокам” раньше, еще не показывают на Тайнсайде свой максимум. “Эвертон” был одним из самых кризисных клубов лиги, но все же у “ирисок” больше очков, больше побед и более сыгранный состав. Прогноз – победа “Эвертона” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.