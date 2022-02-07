  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Англия
  4. Ньюкасл - Эвертон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 08.02.2022 
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ньюкасл - Эвертон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 08.02.2022 

Англия
(2 голосов)

Ньюкасл – Эвертон: Прогноз и анонс матча ⋉ 8 февраля 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол

Ньюкасл - Эвертон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 08.02.2022 

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, 24-й тур

8 февраля 2022. Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”

“Ньюкасл” 21:45 “Эвертон”

Телетрансляция – Setanta Sports+

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Ньюкасл” потратил в зимнее трансферное окно больше всех в Европе (92 млн фунтов), подписав пять футболистов. “Сороки” надеются избежать вылета в Чемпионшип, и во вторник будут играть с “Эвертоном”, который на выходных выиграл свой первый матч с Фрэнком Лэмпардом.

1xbet
3000 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
Favbet
4500 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
VBET
1500 ₴
Бонус на первый депозит
Получить бонус

Ньюкасл

“Ньюкасл” усилил линию защиты (Триппьер, Таргетт, Берн), полузащиту (Гимараэс) и нападение (Вуд). Вуд и Триппьер уже успели дебютировать за “сорок”, вероятно против “Эвертона” выйдет в старте и у арендованный у “Астон Виллы” левый фулбек Таргетт. У Дэна Берна, подписанного у “Брайтона” за 13 млн фунтов, есть небольшие проблемы, опорник Гимараэс, за которой “Ньюкасл” отдал 38 млн фунтов, тоже может начать первую игру на “Сент-Джеймс Парк” начнет в запасе, но с другой стороны Хау нужно как можно быстрее наиграть новичков для появления взаимопонимая.

“Ньюкасл” был девятнадцатым в таблице, когда команду принял Эдди Хау, и остается девятнадцатым после десяти матчей с экс-тренером “Борнмута” во главе. С Хау команда выиграла дважды, по четыре раза проиграла и сыграла вничью. Также был вылет из Кубка Англии от “Кембриджа”.

В зимнее трансферное окно “Ньюкасл” подписал футболистов, которые должны прежде всего помочь команде избежать от вылета. Важное участие в переговорах принимал сам Эдди Хау, так что давление на него нарастает. Матч с “Эвертоном” из таких, где команда может рассчитывать на три очка.

Перед перерывом “Ньюкасл” выиграл у “Лидса”, до этого была ничья с “Уотфордом”. Во время паузы в чемпионате “сороки” слетали в Саудовскую Аравию, где работали над улучшением командного взаимодействия.

Эвертон

Первый матч – первая победа. Дебют Фрэнка Лэмпарда получился очень удачным. “Эвертон” разгромил “Брентфорд” 4:1 в кубковом матче, команда играла с энергией и удовольствием, а трибуны распевали имя нового тренера. Единственным негативом стала травма центрбека Бена Годфри, из-за которой он пропустит несколько недель.

Также вне игры остаются полузащитники Дукуре, Делф и Дэвис. Но в поединке против “Ньюкасла” смогут дебютировать зимние новички “ирисок” Эль-Гази, ван де Бек и Деле Алли.

“Эвертон” вправе рассчитывать на шесть очков в ближайший матчах АПЛ с “Ньюкаслом” и “Лидсом”, надеясь таким образом улучшить свое положение в турнирной таблице. Но Фрэнк Лэмпард, понимая важность сиюминутного результата, предлагает и смотреть на картину в целом. “Эвертону” нужно не только начать побеждать, но и и изменить в целом атмосферу вокруг клуба. Победа над “Брентфордом” стала пока только первым шагом на пути к этой цели.

Статистика команд, цифры и факты

  • Фрэнк Лэмпард стал 13-м тренером “Эвертона”, который не проиграл в своем дебютном матче (девять начали с побед, четыре с ничьи).
  • “Ньюкасл” не выигрывает два подряд матча Премьер-лиги с мая.
  • “Ньюкасл” выиграл один из 11 домашних матчей АПЛ сезона 2021/22 (шесть ничьих, четыре поражения).
  • Форвард “Эвертона” Доминик Калверт-Льюин забивал в трех последних выездных матчей АПЛ против “Ньюкасла”.
  • “Эвертон” впервые в сезоне забил четыре гола, победив “Брентфорд” 4:1.
  • “Эвертон” выиграл один из десяти выездных матчей АПЛ (три ничьи, шесть поражений).

Последние пять матчей Ньюкасла и Эвертона

Ньюкасл

  • 22.01 “Лидс” 1:0 (АПЛ)
  • 15.01 “Уотфорд” 1:1 (АПЛ)
  • 08.01 “Кембридж” 0:1 (Кубок Англии)
  • 27.12 “Манчестер Юнайтед” 1:1 (АПЛ)
  • 19.12 “Манчестер Сити” 0:4 (АПЛ)

Эвертон

  • 05.02 “Брентфорд” 4:1 (Кубок Англии)
  • 22.01 “Астон Вилла” 0:1 (АПЛ)
  • 15.01 “Норвич” 1:2 (АПЛ)
  • 08.01 “Халл Сити” 3:2 (Кубок Англии)
  • 02.01 “Брайтон” 2:3 (АПЛ)

Личные встречи

В прошлом сезоне “Ньюкасл” выиграл у “Эвертона” оба матча. Общая статистика встреч в АПЛ примерно равная: 20 побед “Ньюкасла”, 21 “Эвертона”, 11 ничьих.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Манчестер Сити" 23 18 3 2 55-14 +41 57
2 "Ливерпуль" 22 14 6 2 58-19 +39 48
3 "Челси" 24 13 8 3 48-18 +30 47
4 "Манчестер Юнайтед" 22 11 5 6 36-30 +6 38
5 "Вест Хэм Юнайтед" 23 11 4 8 41-31 +10 37
6 "Арсенал" 21 11 3 7 33-25 +8 36
7 "Тоттенхэм" 20 11 3 6 26-24 +2 36
8 "Вулверхэмптон" 21 10 4 7 19-16 +3 34
9 "Брайтон энд Хоув Альбион" 22 6 12 4 23-23 0 30
10 "Лестер Сити" 20 7 5 8 34-37 -3 26
11 "Астон Вилла" 21 8 2 11 28-32 -4 26
12 "Саутгемптон" 22 5 10 7 26-34 -8 25
13 "Кристал Пэлас" 22 5 9 8 31-34 -3 24
14 "Брентфорд" 23 6 5 12 26-38 -12 23
15 "Лидс Юнайтед" 21 5 7 9 24-40 -16 22
16 "Эвертон" 20 5 4 11 24-35 -11 19
17 "Норвич Сити" 22 4 4 14 13-45 -32 16
18 "Уотфорд" 21 4 3 14 23-40 -17 15
19 "Ньюкасл" 21 2 9 10 21-43 -22 15
20 "Бернли" 19 1 10 8 16-27 -11 13

Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале

Ориентировочные составы

“Ньюкасл”: Дубравка – Триппьер, Ласселс, Берн, Таргетт – Гимараэс, Шелви, Жоэлинтон – Фрейзер, Вуд, Сен-Максимен

“Эвертон”: Пикфорд – Холгейт, Кин, Мина – Миколенко, Гомеш, Аллан, Коулмэн – Грэй, Ришарлисон, Гордон

Ставки и Коэффициенты на матч

1xbet
2.65
3.58
2.776
Сделать ставку
Favbet
2.61
3.40
2.78
Сделать ставку
VBET
2.68
3.47
2.78
Сделать ставку

Прогноз на матч Ньюкасл – Эвертон от UA-Football

“Ньюкасл” хорошо закупился в январе, но новичкам на адаптацию нужно время. Даже Киран Триппьер и Крис Вуд, которые присоединились к “сорокам” раньше, еще не показывают на Тайнсайде свой максимум. “Эвертон” был одним из самых кризисных клубов лиги, но все же у “ирисок” больше очков, больше побед и более сыгранный состав. Прогноз – победа “Эвертона” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Английская Премьер-лига Фрэнк Лэмпард Эвертон (Ливерпуль) АПЛ Ньюкасл ставки Прогнозы Виталий Миколенко
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...