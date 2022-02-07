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Ньюкасл - Эвертон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 08.02.2022
Ньюкасл – Эвертон: Прогноз и анонс матча ⋉ 8 февраля 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 24-й тур
8 февраля 2022. Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”
“Ньюкасл” 21:45 “Эвертон”
Телетрансляция – Setanta Sports+
Текстовая трансляция – UA-Футбол
“Ньюкасл” потратил в зимнее трансферное окно больше всех в Европе (92 млн фунтов), подписав пять футболистов. “Сороки” надеются избежать вылета в Чемпионшип, и во вторник будут играть с “Эвертоном”, который на выходных выиграл свой первый матч с Фрэнком Лэмпардом.
Ньюкасл
“Ньюкасл” усилил линию защиты (Триппьер, Таргетт, Берн), полузащиту (Гимараэс) и нападение (Вуд). Вуд и Триппьер уже успели дебютировать за “сорок”, вероятно против “Эвертона” выйдет в старте и у арендованный у “Астон Виллы” левый фулбек Таргетт. У Дэна Берна, подписанного у “Брайтона” за 13 млн фунтов, есть небольшие проблемы, опорник Гимараэс, за которой “Ньюкасл” отдал 38 млн фунтов, тоже может начать первую игру на “Сент-Джеймс Парк” начнет в запасе, но с другой стороны Хау нужно как можно быстрее наиграть новичков для появления взаимопонимая.
“Ньюкасл” был девятнадцатым в таблице, когда команду принял Эдди Хау, и остается девятнадцатым после десяти матчей с экс-тренером “Борнмута” во главе. С Хау команда выиграла дважды, по четыре раза проиграла и сыграла вничью. Также был вылет из Кубка Англии от “Кембриджа”.
В зимнее трансферное окно “Ньюкасл” подписал футболистов, которые должны прежде всего помочь команде избежать от вылета. Важное участие в переговорах принимал сам Эдди Хау, так что давление на него нарастает. Матч с “Эвертоном” из таких, где команда может рассчитывать на три очка.
Перед перерывом “Ньюкасл” выиграл у “Лидса”, до этого была ничья с “Уотфордом”. Во время паузы в чемпионате “сороки” слетали в Саудовскую Аравию, где работали над улучшением командного взаимодействия.
Эвертон
Первый матч – первая победа. Дебют Фрэнка Лэмпарда получился очень удачным. “Эвертон” разгромил “Брентфорд” 4:1 в кубковом матче, команда играла с энергией и удовольствием, а трибуны распевали имя нового тренера. Единственным негативом стала травма центрбека Бена Годфри, из-за которой он пропустит несколько недель.
Также вне игры остаются полузащитники Дукуре, Делф и Дэвис. Но в поединке против “Ньюкасла” смогут дебютировать зимние новички “ирисок” Эль-Гази, ван де Бек и Деле Алли.
“Эвертон” вправе рассчитывать на шесть очков в ближайший матчах АПЛ с “Ньюкаслом” и “Лидсом”, надеясь таким образом улучшить свое положение в турнирной таблице. Но Фрэнк Лэмпард, понимая важность сиюминутного результата, предлагает и смотреть на картину в целом. “Эвертону” нужно не только начать побеждать, но и и изменить в целом атмосферу вокруг клуба. Победа над “Брентфордом” стала пока только первым шагом на пути к этой цели.
Статистика команд, цифры и факты
- Фрэнк Лэмпард стал 13-м тренером “Эвертона”, который не проиграл в своем дебютном матче (девять начали с побед, четыре с ничьи).
- “Ньюкасл” не выигрывает два подряд матча Премьер-лиги с мая.
- “Ньюкасл” выиграл один из 11 домашних матчей АПЛ сезона 2021/22 (шесть ничьих, четыре поражения).
- Форвард “Эвертона” Доминик Калверт-Льюин забивал в трех последних выездных матчей АПЛ против “Ньюкасла”.
- “Эвертон” впервые в сезоне забил четыре гола, победив “Брентфорд” 4:1.
- “Эвертон” выиграл один из десяти выездных матчей АПЛ (три ничьи, шесть поражений).
Последние пять матчей Ньюкасла и Эвертона
Ньюкасл
- 22.01 “Лидс” 1:0 (АПЛ)
- 15.01 “Уотфорд” 1:1 (АПЛ)
- 08.01 “Кембридж” 0:1 (Кубок Англии)
- 27.12 “Манчестер Юнайтед” 1:1 (АПЛ)
- 19.12 “Манчестер Сити” 0:4 (АПЛ)
Эвертон
- 05.02 “Брентфорд” 4:1 (Кубок Англии)
- 22.01 “Астон Вилла” 0:1 (АПЛ)
- 15.01 “Норвич” 1:2 (АПЛ)
- 08.01 “Халл Сити” 3:2 (Кубок Англии)
- 02.01 “Брайтон” 2:3 (АПЛ)
Личные встречи
В прошлом сезоне “Ньюкасл” выиграл у “Эвертона” оба матча. Общая статистика встреч в АПЛ примерно равная: 20 побед “Ньюкасла”, 21 “Эвертона”, 11 ничьих.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|23
|18
|3
|2
|55-14
|+41
|57
|2
|"Ливерпуль"
|22
|14
|6
|2
|58-19
|+39
|48
|3
|"Челси"
|24
|13
|8
|3
|48-18
|+30
|47
|4
|"Манчестер Юнайтед"
|22
|11
|5
|6
|36-30
|+6
|38
|5
|"Вест Хэм Юнайтед"
|23
|11
|4
|8
|41-31
|+10
|37
|6
|"Арсенал"
|21
|11
|3
|7
|33-25
|+8
|36
|7
|"Тоттенхэм"
|20
|11
|3
|6
|26-24
|+2
|36
|8
|"Вулверхэмптон"
|21
|10
|4
|7
|19-16
|+3
|34
|9
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|22
|6
|12
|4
|23-23
|0
|30
|10
|"Лестер Сити"
|20
|7
|5
|8
|34-37
|-3
|26
|11
|"Астон Вилла"
|21
|8
|2
|11
|28-32
|-4
|26
|12
|"Саутгемптон"
|22
|5
|10
|7
|26-34
|-8
|25
|13
|"Кристал Пэлас"
|22
|5
|9
|8
|31-34
|-3
|24
|14
|"Брентфорд"
|23
|6
|5
|12
|26-38
|-12
|23
|15
|"Лидс Юнайтед"
|21
|5
|7
|9
|24-40
|-16
|22
|16
|"Эвертон"
|20
|5
|4
|11
|24-35
|-11
|19
|17
|"Норвич Сити"
|22
|4
|4
|14
|13-45
|-32
|16
|18
|"Уотфорд"
|21
|4
|3
|14
|23-40
|-17
|15
|19
|"Ньюкасл"
|21
|2
|9
|10
|21-43
|-22
|15
|20
|"Бернли"
|19
|1
|10
|8
|16-27
|-11
|13
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Ориентировочные составы
“Ньюкасл”: Дубравка – Триппьер, Ласселс, Берн, Таргетт – Гимараэс, Шелви, Жоэлинтон – Фрейзер, Вуд, Сен-Максимен
“Эвертон”: Пикфорд – Холгейт, Кин, Мина – Миколенко, Гомеш, Аллан, Коулмэн – Грэй, Ришарлисон, Гордон
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Ньюкасл – Эвертон от UA-Football
“Ньюкасл” хорошо закупился в январе, но новичкам на адаптацию нужно время. Даже Киран Триппьер и Крис Вуд, которые присоединились к “сорокам” раньше, еще не показывают на Тайнсайде свой максимум. “Эвертон” был одним из самых кризисных клубов лиги, но все же у “ирисок” больше очков, больше побед и более сыгранный состав. Прогноз – победа “Эвертона” 2:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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