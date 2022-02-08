Вест Хэм - Уотфорд. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 08.02.2022 

Чемпионат Англии, 24-й тур

8 февраля 2022. Лондон, “Лондон Стэдиум”

“Вест Хэм” 21:45 “Уотфорд”

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Рою Ходжсону удалось настроить свою команду на клиншит в матче против “Бернли”. Результат 0:0 против уставшего “Вест Хэма” на “Лондон Стэдиум” тоже будет положительным результатом для “Уотфорда”.

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Вест Хэм

Победа “Вест Хэма” над “Киддерминстер Харриерс” в субботнем матче Кубка Англии крайне расстроила всех футбольных болельщиков, за исключением фанов “Вест Хэма”. Команда шестого дивизиона выигрывала у соперника из АПЛ до 90+1 минуты, до гола Райса, а затем совсем немного не дотянула до серии пенальти, пропустив от Боуэна на 120+1 минуте.

Мойес провел ротацию, в частности 120 минут получил Ярмоленко, со старте вышли Крал, Нобл, Влашич, Диоп, но все они провел крайне удручающий матч. Особенно досталось от английских журналистов игроку украинской сборной, который сделал неудачный нырок при счете 0:1 в попытках заработать пенальти.

Тренер “Вест Хэма” предпочел не критиковать свою команду после блеклой игры. “Хаммерс” вышли в следующий раунд, и на этом точка. Но все же Мойес выделил Райса, который взял на себя инициативу и забил такой важный гол.

Перед зимним перерывом “Вест Хэм” проиграл два матча подряд в чемпионате Англии. Для успешной борьбы за топ-4 “хаммерс” нужны были трансферы, но “Вест Хэм” так никого и не подписал.

Майкл Антонио сможет сыграть против “Уотфорда”, травмированы только Лансини и Масуаку. Огбонна вернется уже в следующем сезоне.

Уотфорд

“Уотфорд” оставался последней профессиональной командой Англии в сезоне 2021/22 без клиншита, но в первом же матче с Роем Ходжсоном “шершням” удалось не пропустить. 74-летний тренер “Уотфорда” хочет, чтобы команда умело работать без мяча и грамотно оборонялась. Против “Бернли” удалось не пропустить, но эта была против последней команды чемпионата, которая забила только 16 голов в 19 играх.

Ходжсон – это тренер, который очень любит тренировочный процесс. Ему удалось немного поработать с футболистами во время зимнего перерыва, но в играх между “Бернли” и “Вест Хэма” было не так много свободных дней, и можно ожидать, что в Лондоне “шершни” тоже постараются сыграть на 0:0.

Матч против “Вест Хэма” пропустят Нкулу и Эллиот, под вопросом Исмаила Сарр, игравший в воскресенье в финале Кубка Африки. Вернется после дисквалификации лучший бомбардир команды Эммануэль Деннис.

Статистика команд, цифры и факты

“Уотфорд” не может выиграть в чемпионате девять матчей (две ничьи, семь поражений).

Форвард “Вест Хэма” Майкл Антонио забивал или отдавал голевые передачи в семи последних своих матчей старта против “Уотфорда”.

Три из пяти своих побед в АПЛ над “Вест Хэмом” “Уотфорд” одержал в выездных матчах.

“Уотфорд” выиграл 12 из 63 матчах АПЛ в будние дни (с понедельника по пятницу), семь из 21 – во вторник.

“Вест Хэм” выиграл два из пяти своих последних домашних матчей АПЛ (ничья, два поражения).

Последние пять матчей Вест Хэма и Уотфорда

Вест Хэм

05.02 “Киддерминстер Харриерс” 2:1 (Кубок Англии)

22.01 “Манчестер Юнайтед” 0:1 (АПЛ)

16.01 “Лидс” 2:3 (АПЛ)

12.01 “Норвич” 2:0 (АПЛ)

09.01 “Лидс” 2:0 (Кубок Англии)

Уотфорд

05.02 “Бернли” 0:0 (АПЛ)

21.01 “Норвич” 0:3 (АПЛ)

15.01 “Ньюкасл” 1:1 (АПЛ)

08.01 “Лестер” 1:4 (Кубок Англии)

01.01 “Тоттенхэм” 0:1 (АПЛ)

Личные встречи

В первом круге “Вест Хэм” переиграл “Уотфорд” со счетом 4:1. “Хаммерс” выиграли у “шершней” четыре последних матча в АПЛ. Общая история в Премьер-лиге: восемь побед “Вест Хэма”, пять “Уотфорда”, две ничьи.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 23 18 3 2 55-14 +41 57 2 "Ливерпуль" 22 14 6 2 58-19 +39 48 3 "Челси" 24 13 8 3 48-18 +30 47 4 "Манчестер Юнайтед" 22 11 5 6 36-30 +6 38 5 "Вест Хэм Юнайтед" 23 11 4 8 41-31 +10 37 6 "Арсенал" 21 11 3 7 33-25 +8 36 7 "Тоттенхэм" 20 11 3 6 26-24 +2 36 8 "Вулверхэмптон" 21 10 4 7 19-16 +3 34 9 "Брайтон энд Хоув Альбион" 22 6 12 4 23-23 0 30 10 "Лестер Сити" 20 7 5 8 34-37 -3 26 11 "Астон Вилла" 21 8 2 11 28-32 -4 26 12 "Саутгемптон" 22 5 10 7 26-34 -8 25 13 "Кристал Пэлас" 22 5 9 8 31-34 -3 24 14 "Брентфорд" 23 6 5 12 26-38 -12 23 15 "Лидс Юнайтед" 21 5 7 9 24-40 -16 22 16 Эвертон 20 5 4 11 24-35 -11 19 17 "Норвич Сити" 22 4 4 14 13-45 -32 16 18 "Уотфорд" 21 4 3 14 23-40 -17 15 19 "Ньюкасл" 21 2 9 10 21-43 -22 15 20 "Бернли" 19 1 10 8 16-27 -11 13

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Ориентировочные составы

“Вест Хэм”: Фабианский – Цоуфал, Доусон, Зума, Крессуэлл – Райс, Соучек – Боуэн, Бенрахма, Форнальс – Антонио

“Уотфорд”: Фостер – Фемения, Кэткарт, Самир, Камара – Куцка, Кайембе, Сиссоко – Деннис, Кинг, Педро

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Вест Хэм – Уотфорд от UA-Football

В семи из восьми последних матчах во всех турнирах “Вест Хэму” удалось забить два и больше голов. Но в игре против “Киддерминстер Харриерс” в Кубке команда Мойеса очень тяжеловато смотрелась в атаке. Антонио еще совсем недавно играл за сборную Ямайки, поэтому не будет готов на сто процентов. “Уотфорд” может вновь сыграть на ноль. Прогноз – ничья 0:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.