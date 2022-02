Бернли – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 08.02.22

Английская Премьер-лига, 24-й тур

8 февраля, 22:00. "Терф Мур" (Бернли)

Главный арбитр: Майк Дин

Прямая телетрансляция: Сетанта Спортс

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

"Манчестер Юнайтед" пока в таком шатком положении, что матч против аутсайдера АПЛ выглядит не на 100% победным. "Бернли" сейчас замыкает турнирную таблицу, и кровь из носа подопечным Шона Дайча нужно добывать очки, чтобы претендовать на хотя бы спасительное 17 место. Поэтому "манкунианцам" сегодня точно легко не будет.

За последние два месяца очень тяжело "бордовым". 4 декабря они уступили в битве за шесть очков Ньюкаслу, а затем еще и проиграли МЮ и “Лидсу”. Более того, 8 января подопечные Дайча вылетели из Кубка Англии от "Хаддерсфилда", потерпев домашнее поражение (1:2). Единственным белым пятном этого периода являются четыре нулевых ничьих, в том числе и гостевые против "Вулверхэмптона" и "Арсенала". Тогда выстояли.

В декабре команда пропускала несколько поединков по разным причинам. Сейчас у "Бернли" на 2-3 матча меньше, чем в соперников в борьбе за сохранение прописки в АПЛ, только еще в этих запасных поединках нужно заработать хотя бы какие-то очки. Пока "бордовые" могут класть в свою копилку зачетные пункты только с помощью “автобусных” поединков. Хотя в то же время в атаке есть такие яркие представители, как Леннон, Макнил, Корне, а с недавнего времени и Вегхорст. Теперь нужно наладить эту наступательную игру – это вопрос уже к Шону Дайчу.

Точно не сыграет главный полузащитник Йоханн Гудмундссон. До матча ему компанию в лазарете составляли Видра, Барнс и Тейлор, но они уже на грани выздоровления. Некоторые из них должны быть хотя бы на скамейке для запасных сегодня.

????️ Tomorrow night is now ???????????????? ????????????! Thank you for your continued support ???? #BURMUN | #UTC pic.twitter.com/sfe5Po1bmI

Казалось бы, что ситуация с результатами "красных дьяволов" становится более или менее ровной тропинкой. После того поражения от "Вулверхэмптона" в начале года команда Ральфа Рангника одержали три победы и только однажды потеряла очки. Но вот в недавнем поединке против "Мидлсбро" в Кубке Англии повторился сценарий ничьей с "Астон Виллой": "манкунинацы" очень хорошо провели первый тайм, истребляя своими атаками соперника, но к концу матча снова устали и потеряли преимущество.

И трудно сейчас назвать игру МЮ "в стиле Рангника", когда футболисты безбожно должны прессинговать. Да, давление на соперника при потере мяча игроками безусловно усилилось во время эры немецкого тренера, однако скорее именно контратаки забирают силы у "манкунианцев". Правые и левые защитники постоянно летают флангом, собственно это делают все исполнители, а потом просто все не успевают вернуться назад и качественно доиграть в обороне. Но если отбросить отрицательный компонент, то стоит заметить, что и защитники прибавили в уверенности, и атакующее звено прилично тревожит оборонцем соперника. Но есть еще над чем работать.

Эдинсон Кавани уже окончательно тренируется с командой по возвращении из расположения сборной, собственно и Джесси Лингард обо всем (вроде как) договорились с Рангником и англичанин снова в составе. Правда, все-таки есть четыре потери у красных дьяволов. Фред и Теллес не сыграют из-за коронавируса, а Линделеф и Байи имеют повреждения.

30.12.21. Манчестер Юнайтед – Бернли 3:1 (АПЛ)

18.04.21. Манчестер Юнайтед – Бернли 3:1 (АПЛ)

12.01.21. Бернли – Манчестер Юнайтед 0:1 (АПЛ)

22.01.20. Манчестер Юнайтед – Бернли 0:2 (АПЛ)

28.12.19. Бернли – Манчестер Юнайтед 0:2 (АПЛ)

⚡️ @MarcusRashford ⚡️



Our no.10 rounded off a fine move and added a second in our 2-0 win at Burnley in 2019/20 ????#MUFC | #BURMUN pic.twitter.com/EWmyBjSkGq