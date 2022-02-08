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Астон Вилла - Лидс. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 09.02.2022
Астон Вилла – Лидс: Прогноз и анонс матча ⋉ 9 февраля 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 24-й тур
9 февраля 2022. Бирмингем, “Вилла Парк”
“Астон Вилла” 22:00 “Лидс”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
“Астон Вилла” постарается впервые с ноября добыть две победы в чемпионате подряд, принимая на своем поле “Лидс” Марсело Бьелсы.
Астон Вилла
Астон Вилла вылетела ранее из Кубка Англии, поэтому на выходных команда Стивена Джеррарда продолжала работать на тренировочном поле. Между двумя матчами “Виллы” в чемпионате установился промежуток в 18 дней, что не может не радовать такого увлеченного деталям тренера как Стивен Джеррард.
Перед перерывом “Астон Вилла” набрала четыре очка в матчах с “Манчестер Юнайтед” и “Эвертоном”. Зимние новички Люка Динь и Филиппе Коутиньо сразу же пробились в основной состав и серьезным образом влияют на игру команды. Коутиньо успел забить один гол, Динь сделал ассист.
В игре против “Лидса” за “Астон Виллу” сможет дебютировать еще один январский новичок, экс-защитник “Арсенала” Калум Чемберс. Из-за травмы матч точно пропустит опорник Накамба, Бэйли вернулся к тренировочному процессу после повреждения, а Траоре – из Кубка Африки, но на этих футболистов атаки Джеррард планирует рассчитывать уже в следующем матче.
Лидс
Невиданный кадровый кризис никак не позволяет “Лидсу” добиться в стабильности в игре и результатах. Иногда команда Марсело Бьелсы превосходит себя, как например в выездном матче с “Вест Хэмом”, который закончился победой “белых” 3:2. Гости потеряли из-за травм двух футболистов в первом тайме, но благодаря хет-трику Харрисона и креативному мастер-классу Рафиньи смогли взять три очка на “Лондон Стэдиум”.
Но в следующем туре “Лидс” вновь разочаровал, проиграв “Ньюкаслу” 0:1. У команды Марсело Бьелсы были владение, удары, моменты, но подвела реализация, а “сорокам” откровенно повезло с голом Шелви.
Пауза в чемпионате позволила восстановиться от травмам Шеклтону, Форшоу и Крессуэллу, но по-прежнему травмированы Купер, Филлипс, Фирпо и Бэмфорд.
Статистика команд, цифры и факты
- Домашняя команда выиграла только один из семи последних матчей чемпионата между “Астон Виллой” и “Лидсом” (три ничьи, три поражения). Это была “Вилла” в апреле 2018-го.
- Матч против “Лидса” будет для Стивена Джеррарда 11-м в качестве главного тренера “Астон Виллы” (пять побед, ничья, четыре поражения). Три из четырех поражения – командам первой тройки.
- “Лидс” не выигрывал в двух подряд выездных матчей Премьер-лиги с мая.
- Результаты “Лидса” против команд вне первой семерки: четыре победы, семь ничьих, два поражения.
- “Лидс” забивал голы в семи из десяти выездных матчей АПЛ 2021/22.
- “Астон Вилла” проиграла “Лидсу” два последних домашних лиговых матча – 2:3 еще в Чемпионшипе в декабре 2018 и 0:3 в АПЛ в прошлом сезоне.
- “Астон Вилла” только в одном из 16 последних матчей АПЛ на “Вилла Парке” не смогла забить ни одного гола (“Эвертон” 0:0 в мае).
Последние пять матчей Астон Виллы и Лидса
Астон Вилла
- 22.01 Эвертон” 1:0 (АПЛ)
- 15:01 “Манчестер Юнайтед” 2:2 (АПЛ)
- 10.01 “Манчестер Юнайтед” 0:1 (Кубок Англии)
- 02.01 “Брентфорд” 1:2 (АПЛ)
- 26.12 “Челси” 1:3 (АПЛ)
Лидс
- 22.01 “Ньюкасл” 0:1 (АПЛ)
- 16.01 “Вест Хэм” 3:2 (АПЛ)
- 09.01 “Вест Хэм” 0:2 (Кубок Англии)
- 02.01 “Бернли” 3:1 (АПЛ)
- 18.12 “Арсенал” 1:4 (АПЛ)
Личные встречи
В прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами: на “Элланд Роуд” выиграла “Астон Вилла” (1:0), на “Вилла Парке” команда Марсело Бьелсы (3:0). Общая история встреч в АПЛ: девять побед “Виллы”, восемь побед “Лидса”, девять ничьих.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|23
|18
|3
|2
|55-14
|+41
|57
|2
|"Ливерпуль"
|22
|14
|6
|2
|58-19
|+39
|48
|3
|"Челси"
|24
|13
|8
|3
|48-18
|+30
|47
|4
|"Манчестер Юнайтед"
|22
|11
|5
|6
|36-30
|+6
|38
|5
|"Вест Хэм Юнайтед"
|23
|11
|4
|8
|41-31
|+10
|37
|6
|"Арсенал"
|21
|11
|3
|7
|33-25
|+8
|36
|7
|"Тоттенхэм"
|20
|11
|3
|6
|26-24
|+2
|36
|8
|"Вулверхэмптон"
|21
|10
|4
|7
|19-16
|+3
|34
|9
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|22
|6
|12
|4
|23-23
|0
|30
|10
|"Лестер Сити"
|20
|7
|5
|8
|34-37
|-3
|26
|11
|"Астон Вилла"
|21
|8
|2
|11
|28-32
|-4
|26
|12
|"Саутгемптон"
|22
|5
|10
|7
|26-34
|-8
|25
|13
|"Кристал Пэлас"
|22
|5
|9
|8
|31-34
|-3
|24
|14
|"Брентфорд"
|23
|6
|5
|12
|26-38
|-12
|23
|15
|"Лидс Юнайтед"
|21
|5
|7
|9
|24-40
|-16
|22
|16
|"Эвертон"
|20
|5
|4
|11
|24-35
|-11
|19
|17
|"Норвич Сити"
|22
|4
|4
|14
|13-45
|-32
|16
|18
|"Уотфорд"
|21
|4
|3
|14
|23-40
|-17
|15
|19
|"Ньюкасл"
|21
|2
|9
|10
|21-43
|-22
|15
|20
|"Бернли"
|19
|1
|10
|8
|16-27
|-11
|13
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Ориентировочные составы
“Астон Вилла”: Мартинес – Динь, Мингз, Конса, Кэш – Рэмзи, Луис, Макгинн – Коутиньо, Уоткинс, Буэндиа
“Лидс”: Мелье – Эйлинг, Льоренте, Стрейк, Даллас – Кох – Рафинья, Клих, Форшоу, Харрисон – Джеймс
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Астон Вилла – Лидс от UA-Football
“Астон Вилла” в игре с “Эвертоном” в прошлом туре, перед перерывом, показала солидность и умение брать три очка в непростой игре без моментов. В матче с “Юнайтед” ранее команда Джеррарда продемонстрировала умение прибавлять по ходу матча и делать камбэк. Обе команды находятся в равных условиях, если учитывать фактор календаря, поэтому должен сыграть индивидуальный класс и решительность игроков бирмингемского клуба. Прогноз – победа “Астон Виллы” 1:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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