Астон Вилла - Лидс. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 09.02.2022 

Чемпионат Англии, 24-й тур

9 февраля 2022. Бирмингем, “Вилла Парк”

“Астон Вилла” 22:00 “Лидс”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Астон Вилла” постарается впервые с ноября добыть две победы в чемпионате подряд, принимая на своем поле “Лидс” Марсело Бьелсы.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 1500 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Астон Вилла

Астон Вилла вылетела ранее из Кубка Англии, поэтому на выходных команда Стивена Джеррарда продолжала работать на тренировочном поле. Между двумя матчами “Виллы” в чемпионате установился промежуток в 18 дней, что не может не радовать такого увлеченного деталям тренера как Стивен Джеррард.

Перед перерывом “Астон Вилла” набрала четыре очка в матчах с “Манчестер Юнайтед” и “Эвертоном”. Зимние новички Люка Динь и Филиппе Коутиньо сразу же пробились в основной состав и серьезным образом влияют на игру команды. Коутиньо успел забить один гол, Динь сделал ассист.

В игре против “Лидса” за “Астон Виллу” сможет дебютировать еще один январский новичок, экс-защитник “Арсенала” Калум Чемберс. Из-за травмы матч точно пропустит опорник Накамба, Бэйли вернулся к тренировочному процессу после повреждения, а Траоре – из Кубка Африки, но на этих футболистов атаки Джеррард планирует рассчитывать уже в следующем матче.

Лидс

Невиданный кадровый кризис никак не позволяет “Лидсу” добиться в стабильности в игре и результатах. Иногда команда Марсело Бьелсы превосходит себя, как например в выездном матче с “Вест Хэмом”, который закончился победой “белых” 3:2. Гости потеряли из-за травм двух футболистов в первом тайме, но благодаря хет-трику Харрисона и креативному мастер-классу Рафиньи смогли взять три очка на “Лондон Стэдиум”.

Но в следующем туре “Лидс” вновь разочаровал, проиграв “Ньюкаслу” 0:1. У команды Марсело Бьелсы были владение, удары, моменты, но подвела реализация, а “сорокам” откровенно повезло с голом Шелви.

Пауза в чемпионате позволила восстановиться от травмам Шеклтону, Форшоу и Крессуэллу, но по-прежнему травмированы Купер, Филлипс, Фирпо и Бэмфорд.

Статистика команд, цифры и факты

Домашняя команда выиграла только один из семи последних матчей чемпионата между “Астон Виллой” и “Лидсом” (три ничьи, три поражения). Это была “Вилла” в апреле 2018-го.

Матч против “Лидса” будет для Стивена Джеррарда 11-м в качестве главного тренера “Астон Виллы” (пять побед, ничья, четыре поражения). Три из четырех поражения – командам первой тройки.

“Лидс” не выигрывал в двух подряд выездных матчей Премьер-лиги с мая.

Результаты “Лидса” против команд вне первой семерки: четыре победы, семь ничьих, два поражения.

“Лидс” забивал голы в семи из десяти выездных матчей АПЛ 2021/22.

“Астон Вилла” проиграла “Лидсу” два последних домашних лиговых матча – 2:3 еще в Чемпионшипе в декабре 2018 и 0:3 в АПЛ в прошлом сезоне.

“Астон Вилла” только в одном из 16 последних матчей АПЛ на “Вилла Парке” не смогла забить ни одного гола (“Эвертон” 0:0 в мае).

Последние пять матчей Астон Виллы и Лидса

Астон Вилла

22.01 Эвертон” 1:0 (АПЛ)

15:01 “Манчестер Юнайтед” 2:2 (АПЛ)

10.01 “Манчестер Юнайтед” 0:1 (Кубок Англии)

02.01 “Брентфорд” 1:2 (АПЛ)

26.12 “Челси” 1:3 (АПЛ)

Лидс

22.01 “Ньюкасл” 0:1 (АПЛ)

16.01 “Вест Хэм” 3:2 (АПЛ)

09.01 “Вест Хэм” 0:2 (Кубок Англии)

02.01 “Бернли” 3:1 (АПЛ)

18.12 “Арсенал” 1:4 (АПЛ)

Личные встречи

В прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами: на “Элланд Роуд” выиграла “Астон Вилла” (1:0), на “Вилла Парке” команда Марсело Бьелсы (3:0). Общая история встреч в АПЛ: девять побед “Виллы”, восемь побед “Лидса”, девять ничьих.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 23 18 3 2 55-14 +41 57 2 "Ливерпуль" 22 14 6 2 58-19 +39 48 3 "Челси" 24 13 8 3 48-18 +30 47 4 "Манчестер Юнайтед" 22 11 5 6 36-30 +6 38 5 "Вест Хэм Юнайтед" 23 11 4 8 41-31 +10 37 6 "Арсенал" 21 11 3 7 33-25 +8 36 7 "Тоттенхэм" 20 11 3 6 26-24 +2 36 8 "Вулверхэмптон" 21 10 4 7 19-16 +3 34 9 "Брайтон энд Хоув Альбион" 22 6 12 4 23-23 0 30 10 "Лестер Сити" 20 7 5 8 34-37 -3 26 11 "Астон Вилла" 21 8 2 11 28-32 -4 26 12 "Саутгемптон" 22 5 10 7 26-34 -8 25 13 "Кристал Пэлас" 22 5 9 8 31-34 -3 24 14 "Брентфорд" 23 6 5 12 26-38 -12 23 15 "Лидс Юнайтед" 21 5 7 9 24-40 -16 22 16 "Эвертон" 20 5 4 11 24-35 -11 19 17 "Норвич Сити" 22 4 4 14 13-45 -32 16 18 "Уотфорд" 21 4 3 14 23-40 -17 15 19 "Ньюкасл" 21 2 9 10 21-43 -22 15 20 "Бернли" 19 1 10 8 16-27 -11 13

Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале

Ориентировочные составы

“Астон Вилла”: Мартинес – Динь, Мингз, Конса, Кэш – Рэмзи, Луис, Макгинн – Коутиньо, Уоткинс, Буэндиа

“Лидс”: Мелье – Эйлинг, Льоренте, Стрейк, Даллас – Кох – Рафинья, Клих, Форшоу, Харрисон – Джеймс

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Астон Вилла – Лидс от UA-Football

“Астон Вилла” в игре с “Эвертоном” в прошлом туре, перед перерывом, показала солидность и умение брать три очка в непростой игре без моментов. В матче с “Юнайтед” ранее команда Джеррарда продемонстрировала умение прибавлять по ходу матча и делать камбэк. Обе команды находятся в равных условиях, если учитывать фактор календаря, поэтому должен сыграть индивидуальный класс и решительность игроков бирмингемского клуба. Прогноз – победа “Астон Виллы” 1:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.