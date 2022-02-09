Манчестер Сити – Брентфорд. Анонс и прогноз матча АПЛ на 09.02.22

Английская Премьер-лига, 24-й тур

9 февраля, 21:45. "Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Даррен Ингленд

Прямая телетрансляция: Сетанта Спортс +

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

"Горожане" набрали очень хороший ход, и пока вряд ли будут давать возможность соперникам приблизиться к ним. Уверенности у игроков Гвардиолы очень много, а сегодня им будет противостоять команда, которая уступила в последних пяти подряд встречах, да еще и в каждой из них пропускала минимум дважды. Смогут ли "пчелы" так неожиданно реабилитироваться за поражений или все-таки МС снова возьмет три очка?

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Манчестер Сити

Крайний на данный момент матч подопечных Гвардиолы в АПЛ оставил за собой далеко не самые лучшие воспоминания для самих “горожан”. Команда испанского наставника пропустила уже на седьмой минуте противостояние с “Саутгемтоном”, и час игрового времени уступала в счете. Во втором тайме уже "Ман Сити" взял игру к своим ногам, но смог добыть только ничью - очень изнурительный матч против хорошо обороняющегося коллектива.

Но пауза пошла на пользу действующим чемпионам Англии. Сразу после небольших каникул "горожане" встречались с "Фулхэмом", и одержали разгромную победу со счетом 4:1. И это при том, что команда снова пропустила в самом дебюте встречи – на четвертой минуте. Но “дачники” – это не “Саутгемптон”. Действующий лидер Чемпионшипа любит играть на атаку и дает это сделать другим. Благодаря этому МС реализовал едва ли не все свои опасные выходы в атаку и с отличным настроением готов идти к дальнейшим победам.

Кадры хозяев

Зинченко окончательно выздоровел от коронавируса, да еще даже провел 25 минут в поединке с "Фулхэмом". Пока в лазарете продолжают находиться Палмер и Жезус, хотя бразилец уже на финальных стадиях обновления. В общем, сверхважных потерь у “горожан” нет.

Брентфорд

Перед описанием текущих дел пчел нужно трудно вздохнуть. Красивая и яркая команда на старте чемпионата сейчас проваливается матч за матчем. В пассиве “Брентфорда” вышеупомянутые пять поражений подряд с общим счетом 4:16. Более того, из последних семи поединков именно в АПЛ коллектив Франка уступил шесть раз только при одной победе. Стоит отметить, что среди соперников были “Ман Юнайтед”, “Ман Сити”, “Вулверхэмптон”, Ливерпуль. И даже "Саутгемптон" и "Брайтон" дома – это мощные оппоненты. Но это все равно не оправдание подобным результатам.

При этом всем команда очень неплохо атакует. "Пчелы" лучше выглядели за "вулвз", "манкунианцев", "Брайтон", однако все равно хотя бы одного очка в этих матчах получить не удалось. Здесь в силу вступает неопытность "Брентфорда". Многие игроки проводят дебютные полноценные сезоны в АПЛ, так что им трудно приспособиться к этому уровню футбола. Да еще и ряд запасных у команды не слишком большой. Там есть хорошие исполнители типа Виссы или Серенсена, но не все могут усилить игру.

Кадры гостей

Зимнее трансферное окно – это прекрасная возможность для команд типа “Брентфорда” как раз в период кризиса закрыть проблемные позиции. Единственной и главной опцией для Томаса Франко стал Кристиан Эриксен, перешедший на правах свободного агента. Он пропустил кубковую встречу с “Эвертоном”, однако уже готовится к матчам вместе с командой. А вот помочь пчелам сегодня не смогут точно: Жанвье, Йоргенсен и Фоссу. Давно уже эти игроки в лазарете, так что новых проблем не должно возникнуть

Последние пять матчей Манчестер Сити и Брентфорда

Последние пять встреч хозяев

05.02. Манчестер Сити – Фулхэм 4:1 (Кубок Англии)

22.01. Саутгемптон – Манчестер Сити 1:1 (АПЛ)

15.01. Манчестер Сити – Челси 1:0 (АПЛ)

07.01. Суиндон – Манчестер Сити 1:4 (Кубок Англии)

01.01. Арсенал – Манчестер Сити 1:2 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

05.02. Эвертон – Брентфорд 4:1 (Кубок Англии)

22.01. Брентфорд – Вулвергемптон 1:2 (АПЛ)

19.01. Брентфорд – Манчестер Юнайтед 1:3 (АПЛ)

16.01. Ливерпуль – Брентфорд 3:0 (АПЛ)

11.01. Саутгемптон – Брентфорд 4:1 (АПЛ)

Турнирная таблица АПЛ

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 23 18 3 2 55-14 +41 57 2 "Ливерпуль" 22 14 6 2 58-19 +39 48 3 "Челси" 24 13 8 3 48-18 +30 47 4 "Манчестер Юнайтед" 22 11 5 6 36-30 +6 38 5 "Вест Хэм Юнайтед" 23 11 4 8 41-31 +10 37 6 "Арсенал" 21 11 3 7 33-25 +8 36 7 "Тоттенхэм" 20 11 3 6 26-24 +2 36 8 "Вулверхэмптон" 21 10 4 7 19-16 +3 34 9 "Брайтон энд Хоув Альбион" 22 6 12 4 23-23 0 30 10 "Лестер Сити" 20 7 5 8 34-37 -3 26 11 "Астон Вилла" 21 8 2 11 28-32 -4 26 12 "Саутгемптон" 22 5 10 7 26-34 -8 25 13 "Кристал Пэлас" 22 5 9 8 31-34 -3 24 14 "Брентфорд" 23 6 5 12 26-38 -12 23 15 "Лидс Юнайтед" 21 5 7 9 24-40 -16 22 16 "Эвертон" 20 5 4 11 24-35 -11 19 17 "Норвич Сити" 22 4 4 14 13-45 -32 16 18 "Уотфорд" 21 4 3 14 23-40 -17 15 19 "Ньюкасл" 21 2 9 10 21-43 -22 15 20 "Бернли" 19 1 10 8 16-27 -11 13

Личные встречи между командами

В период АПЛ (с 1992-го) команды встречались всего дважды, и в обоих случаях побеждал "Ман Сити" со счетом 1:0. Сначала, в 1997-м это произошло в рамках Кубка Англии, а 29 декабря прошлого года коллективы сыграли между собой в чемпионате. “Сити” в недавнем поединке уверенно “победил” “пчел”, хотя и сам “Брентфорд “оже неплохо выглядел на фоне “горожан”.

Цифры и факты

"Ман Сити" победил дома в последних 10 матчах.

В гостях в рамках текущего чемпионата "Брентфорд" выигрывал в последний раз еще 3 октября против "Вест Хэма" (2:1).

На "Этихаде" МС наиболее мощно выглядит в АПЛ - всего пять очков за 11 матчей потеряли "горожане".

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Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Сити – Брентфорд

Прогноз матча Манчестер Сити – Брентфорд от UA-Футбол

Победа "горожан" все же очевидна - вряд ли гости смогут что-то веское противопоставить команде Гвардиолы. Единственное, что может произойти – это гол от подопечных Франко, ведь на атаку они играют неплохо. А вот в обороне ТС проблемы есть, тем более и будет определенная недооценка соперника. Прогноз: Обе забьют.