Претенденты на ЛЧ. Вулверхэмптон – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 10.02.22

Английская Премьер-лига, 24-й тур

10 февраля, 21:45. "Молинью Стедиум" (Вулверхэмптон)

Главный арбитр: Майкл Оливер

Прямая телетрансляция: Сетанта Спортс

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

И "Вулверхэмптон", и "Арсенал" очень похожи команды в этом сезоне: обе стартовали, мягко говоря, не очень, однако на данный момент коллективы борются за зону Лиги чемпионов. "Волки" уступают "канонирам" всего двумя очками и уже в четверг смогут вырваться впереди команды Артеты в случае победы. Найдет ли испанский тренер противодействие своему португальскому визави Бруно Лаже?

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Вулверхэмптон

После двух подряд минимальных поражений с одинаковым счетом 0:1 в начале декабря от лидеров чемпионата “Ливерпуля” и “Ман Сити” “волки” победили в пяти встречах и однажды сыграли вничью (да еще и против “Челси”). Но вот недавнее возвращение команды после паузы было немного шоковым, ведь подопечные Бруно Лаже уступили дома одному из аутсайдеров АПЛ "Норвичу" и вылетели из Кубка Англии. И самое главное то, что "канарейки" реально выглядели на уровне с казалось бы претендентом на еврокубки. Недооценка соперников сыграла свое дело.

"Вулверхэмптон" после своей хорошей серии набора очков вплотную приблизился к зоне даже уже Лиги чемпионов. У четвертого "Вест Хэма" на данный момент на шесть очков больше, чем у "волков", но при этом у команды Лаже еще три матча в запасе. Поединок против “Арсенала” – шанс показать себя, как того, кто заслуживает хотя бы составить компанию грандам в борьбе за самые высокие места. И сейчас "вулвз" готовы к этому, но может и психологически повлиять на команду поражение от "Норвича".

Кадры хозяев

Четверо игроков "Вулверхэмптона" уже долго находятся в лазарете: защитники Боли и Хонни, полузащитник Москера и нападающий Нету. А вот Хван Хи Чан там с середины декабря. Кореец – важный игрок в атакующем звене команды, ведь при отсутствии еще и Траоре, которого отправили в “Барселону”, опции для Лаже на флангах нападения уменьшаются.

Hands up if you want to see the latest training snaps! ????



Let us know who you want to see.



???????? pic.twitter.com/h5uRTtecdT — Wolves (@Wolves) February 9, 2022

Арсенал

Определенный спад у "канониров" на данный момент, который начался как раз в этом году. Минувший декабрь лондонцы завершили четырьмя подряд победами, в которых забили соперникам 14 голов, но вот эта победа над "Норвичем" 26 декабря (5:0) стала последней на данный момент. После этого команда вылетела из Кубка Англии от "Ноттингем Форест", Кубка лиги от "Ливерпуля", да еще в чемпионате уступила "Ман Сити" и сыграла дома вничью с аутсайдером АПЛ "Бернли".

При этом "Арсенал" не забивает уже четыре матча подряд. В последний раз подопечные Артеты отмечались в воротах "горожан" 1 января - с тех пор вообще дела пошли на спад. В этом поединке лондонцы реально классно противостояли команде Гвардиолы, но МС дожал, да еще и арбитр откровенно был на стороне действующих чемпионов Англии. Можно сказать, что после того поединка "канониры" “поплыли”. Вот как раз у них было две недели каникул (в Кубке же не играли), так что было время для того, чтобы собраться с мыслями и снова вернуться на победный путь. Зона ЛЧ совсем близко.

Кадры гостей

Полузащитник Эльнени недавно сыграл в финале Кубка африканских наций, поэтому разве что сможет выйти на поле из скамьи для запасных. Хотя Артета уже научен горьким уроком, когда выпустил Томаса Парти после провала его сборной на КАН – тот сразу заработал красную карточку. Под вопросом находятся еще два фланговых защитника: Соареш и Томиясу пропускали последние матчи, но уже находятся на финальном этапе восстановления.

Последние пять матчей Вулверхэмптона и Арсенала

Последние пять встреч хозяев

05.02. Вулверхэмптон – Норвич 0:1 (Кубок Англии)

22.01. Брентфорд – Вулверхэмптон 1:2 (АПЛ)

15.01. Вулверхэмптон – Саутгемптон 3:1 (АПЛ)

09.01. Вулверхэмптон – Шеффилд Юнайтед 3:0 (Кубок Англии)

03.01. Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон 0:1 (АПЛ)

Последние пять матчей гостей

23.01. Арсенал – Бернли 0:0 (АПЛ)

20.01. Арсенал – Ливерпуль 0:2 (Кубок лиги)

13.01. Ливерпуль – Арсенал 0:0 (Кубок лиги)

09.01. Ноттингем – Арсенал 1:0 (Кубок Англии)

01.01. Арсенал – Манчестер Сити 1:2 (АПЛ)

Турнирная таблица АПЛ

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 23 18 3 2 55-14 +41 57 2 "Ливерпуль" 22 14 6 2 58-19 +39 48 3 "Челси" 24 13 8 3 48-18 +30 47 4 "Манчестер Юнайтед" 22 11 5 6 36-30 +6 38 5 "Вест Хэм Юнайтед" 23 11 4 8 41-31 +10 37 6 "Арсенал" 21 11 3 7 33-25 +8 36 7 "Тоттенхэм" 20 11 3 6 26-24 +2 36 8 "Вулверхэмптон" 21 10 4 7 19-16 +3 34 9 "Брайтон энд Хоув Альбион" 22 6 12 4 23-23 0 30 10 "Лестер Сити" 20 7 5 8 34-37 -3 26 11 "Астон Вилла" 21 8 2 11 28-32 -4 26 12 "Саутгемптон" 22 5 10 7 26-34 -8 25 13 "Кристал Пэлас" 22 5 9 8 31-34 -3 24 14 "Брентфорд" 23 6 5 12 26-38 -12 23 15 "Лидс Юнайтед" 21 5 7 9 24-40 -16 22 16 "Эвертон" 20 5 4 11 24-35 -11 19 17 "Норвич Сити" 22 4 4 14 13-45 -32 16 18 "Уотфорд" 21 4 3 14 23-40 -17 15 19 "Ньюкасл" 21 2 9 10 21-43 -22 15 20 "Бернли" 19 1 10 8 16-27 -11 13

Последние пять личных встреч между соперниками

02.02.21. Вулверхэмптон – Арсенал 2:1 (АПЛ)

29.11.20. Арсенал – Вулверхэмптон 1:2 (АПЛ)

04.07.20. Вулверхэмптон – Арсенал 0:2 (АПЛ)

02.11.19. Арсенал – Вулверхэмптон 1:1 (АПЛ)

24.04.19. Вулверхэмптон – Арсенал 3:1 (АПЛ)

Цифры и факты

Единственной командой, которой волки не забили за последние пять встреч был “Норвич”.

"Арсенал" победил всего в одном матче из шести последних между соперниками.

В активе "вулвз" три победы в последних пяти поединках против "канониров".

У "Вулверхэмптона" вторая лучшая оборона в чемпионате - 16 пропущенных мячей. Лидер по этому показателю "Ман Сити" (14).

В то же время "вулвз" имеет третью наименьшую результативность в АПЛ – 19 голов. Антилидерами являются “Норвич” (13) и “Бернли” (17).

"Арсенал" имеет наименьшее количество мячей среди команд из топ-6 (33).

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Ставки и коэффициенты на матч Вулверхэмптон – Арсенал

Прогноз матча Вулверхэмптон – Арсенал от UA-Football

Трудно предпочесть кому-то из команд, поэтому стоит пойти путем именно от их слабых качеств. Хотя и оба коллектива неплохо играют в защите, однако на данный момент, как показали последние матчи, у их оборонных редутов есть провалы. Учитывая качественных исполнителей в атаке, оба голкипера должны вытаскивать мяч из своих ворот, несмотря на хорошую и качественную игру самих Жозе Са и Аарона Ремсдейла. Не всегда могут выручить вратари. Прогноз: Обе забьют.