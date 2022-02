Претенденты на ЛЧ. Вулверхэмптон – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 10.02.22

Английская Премьер-лига, 24-й тур

10 февраля, 21:45. "Молинью Стедиум" (Вулверхэмптон)

Главный арбитр: Майкл Оливер

Прямая телетрансляция: Сетанта Спортс

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

И "Вулверхэмптон", и "Арсенал" очень похожи команды в этом сезоне: обе стартовали, мягко говоря, не очень, однако на данный момент коллективы борются за зону Лиги чемпионов. "Волки" уступают "канонирам" всего двумя очками и уже в четверг смогут вырваться впереди команды Артеты в случае победы. Найдет ли испанский тренер противодействие своему португальскому визави Бруно Лаже?

После двух подряд минимальных поражений с одинаковым счетом 0:1 в начале декабря от лидеров чемпионата “Ливерпуля” и “Ман Сити” “волки” победили в пяти встречах и однажды сыграли вничью (да еще и против “Челси”). Но вот недавнее возвращение команды после паузы было немного шоковым, ведь подопечные Бруно Лаже уступили дома одному из аутсайдеров АПЛ "Норвичу" и вылетели из Кубка Англии. И самое главное то, что "канарейки" реально выглядели на уровне с казалось бы претендентом на еврокубки. Недооценка соперников сыграла свое дело.

"Вулверхэмптон" после своей хорошей серии набора очков вплотную приблизился к зоне даже уже Лиги чемпионов. У четвертого "Вест Хэма" на данный момент на шесть очков больше, чем у "волков", но при этом у команды Лаже еще три матча в запасе. Поединок против “Арсенала” – шанс показать себя, как того, кто заслуживает хотя бы составить компанию грандам в борьбе за самые высокие места. И сейчас "вулвз" готовы к этому, но может и психологически повлиять на команду поражение от "Норвича".

Четверо игроков "Вулверхэмптона" уже долго находятся в лазарете: защитники Боли и Хонни, полузащитник Москера и нападающий Нету. А вот Хван Хи Чан там с середины декабря. Кореец – важный игрок в атакующем звене команды, ведь при отсутствии еще и Траоре, которого отправили в “Барселону”, опции для Лаже на флангах нападения уменьшаются.

