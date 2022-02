Как достать соседа. Тоттенхэм – Вулверхэмптон. Анонс и прогноз матча 25-го тура АПЛ на 13.02.2022

Английская Премьер-лига. 25-й тур.

13 февраля. 16:00. Лондон. "Тоттенхэм Хотспур"

Главный судья: Кевин Френд (Англия)

Телетрансляция: –

Один из самых интересных матчей уик-энда на Туманном Альбионе! Ведь сыграют соседи по таблице, теневые фавориты на попадание в ТОП-4 Английской Премьер-лиги. "Тоттенхэм" и "Вулверхэмптон" провели меньше поединков, чем "МЮ" и "Вест Хэм", а плотность над тройкой лидеров и вплоть до 8-й позиции крайне высока. Тем не менее, вполне вероятно, что "шпоры" и "волки" распишут мировую и преподнесут своим конкурентам приятный презент.

За это и нужно любить футбол, АПЛ в частности. За то, что можно написать о приобретении "шпорами" характера, а затем, сразу после этих слов, соперник команды Конте преподает ей урок, выпячивая cojones. В начале февраля "Тоттенхэм" действительно здорово сыграл в четвертом раунде Кубка Англии, выбил из турнира "Брайтон" (3:1), но камбэк обратно в чемпионат вышел крайне неудачным (3:1).

"Саутгемптон" однозначно ниже уровнем, чем "шпоры", однако порядок, как известно, часто бьет класс. Команда Хазенхюттля отлично прессинговала лондонцев на их поле, на данный момент она лучше готова как физически, так и ментально. "Святые" не выключились ни на одну минуту выездного поединка против "Тоттенхэма", они лишь тасовали жесткое давление на финальной трети, контратаки (тут можно было и лучше) и убойные подачи. В первом режиме они шокировали "шпор" голом Брои, в третьем доказали несостоятельность защитников "лилейно-белых" мячами Эльюнусси и Адамса. Мистер Леви, пожалуйста, не пожалейте денег на трансферы для Антонио летом.

"Волки" очень неплохо выглядели до недавнего международного перерыва. В конце декабря они имели возможность много времени проводить на базе и тренироваться, так как коронавирус кошмарил кого угодно в АПЛ, но не их, полностью вакцинированных ребят. Тогда "Вулверхэмптон" спокойно сдержал уставший "Челси" (0:0), вывез по три очка с "Олд Траффорд" (0:1) и "Брентфорд Коммьюнити" (1:2), нокаутировал на "Молинью" "Саутгемптон" (3:1). Также в Кубке Англии "Вулвз" не заметили "Шеффилд" в третьем раунде соревнования (3:0).

Однако уже после паузы команда Лаже провалилась в следующей стадии старейшего футбольного турнира, сенсационно вылетев от "Норвича" (0:1). Через неделю "Арсенал" в чемпионате тоже минимально обыграл коллектив Бруну (0:1). Есть ощущение, что против "канареек" "Вулверхэмптону" не хватило Адама Траоре, поехавшему покорять Каталонию, а в матче с "канонирами" в дело вмешалось банальное невезение – голевых моментов у хозяев было предостаточно.

