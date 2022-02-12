Как достать соседа. Тоттенхэм – Вулверхэмптон. Анонс и прогноз матча 25-го тура АПЛ на 13.02.2022

Английская Премьер-лига. 25-й тур.

13 февраля. 16:00. Лондон. "Тоттенхэм Хотспур"

Главный судья: Кевин Френд (Англия)

Телетрансляция: –

Один из самых интересных матчей уик-энда на Туманном Альбионе! Ведь сыграют соседи по таблице, теневые фавориты на попадание в ТОП-4 Английской Премьер-лиги. "Тоттенхэм" и "Вулверхэмптон" провели меньше поединков, чем "МЮ" и "Вест Хэм", а плотность над тройкой лидеров и вплоть до 8-й позиции крайне высока. Тем не менее, вполне вероятно, что "шпоры" и "волки" распишут мировую и преподнесут своим конкурентам приятный презент.

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"Тоттенхэм"

За это и нужно любить футбол, АПЛ в частности. За то, что можно написать о приобретении "шпорами" характера, а затем, сразу после этих слов, соперник команды Конте преподает ей урок, выпячивая cojones. В начале февраля "Тоттенхэм" действительно здорово сыграл в четвертом раунде Кубка Англии, выбил из турнира "Брайтон" (3:1), но камбэк обратно в чемпионат вышел крайне неудачным (3:1).

"Саутгемптон" однозначно ниже уровнем, чем "шпоры", однако порядок, как известно, часто бьет класс. Команда Хазенхюттля отлично прессинговала лондонцев на их поле, на данный момент она лучше готова как физически, так и ментально. "Святые" не выключились ни на одну минуту выездного поединка против "Тоттенхэма", они лишь тасовали жесткое давление на финальной трети, контратаки (тут можно было и лучше) и убойные подачи. В первом режиме они шокировали "шпор" голом Брои, в третьем доказали несостоятельность защитников "лилейно-белых" мячами Эльюнусси и Адамса. Мистер Леви, пожалуйста, не пожалейте денег на трансферы для Антонио летом.

"Вулверхэмптон"

"Волки" очень неплохо выглядели до недавнего международного перерыва. В конце декабря они имели возможность много времени проводить на базе и тренироваться, так как коронавирус кошмарил кого угодно в АПЛ, но не их, полностью вакцинированных ребят. Тогда "Вулверхэмптон" спокойно сдержал уставший "Челси" (0:0), вывез по три очка с "Олд Траффорд" (0:1) и "Брентфорд Коммьюнити" (1:2), нокаутировал на "Молинью" "Саутгемптон" (3:1). Также в Кубке Англии "Вулвз" не заметили "Шеффилд" в третьем раунде соревнования (3:0).

Однако уже после паузы команда Лаже провалилась в следующей стадии старейшего футбольного турнира, сенсационно вылетев от "Норвича" (0:1). Через неделю "Арсенал" в чемпионате тоже минимально обыграл коллектив Бруну (0:1). Есть ощущение, что против "канареек" "Вулверхэмптону" не хватило Адама Траоре, поехавшему покорять Каталонию, а в матче с "канонирами" в дело вмешалось банальное невезение – голевых моментов у хозяев было предостаточно.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 7 "Тоттенхэм" 21 11 3 7 28 1 36 8 "Вулверхэмптон" 22 10 4 8 19 2 34

Личные встречи

22.09.21 EFL "Вулверхэмптон" – "Тоттенхэм" 2:2 (2:3 по пенальти)

22.08.21 АПЛ "Вулверхэмптон" – "Тоттенхэм" 0:1

16.05.21 АПЛ "Тоттенхэм" – "Вулверхэмптон 2:0

27.12.20 АПЛ "Вулверхэмптон" – "Тоттенхэм" 1:1

01.03.20 АПЛ "Тоттенхэм" – "Вулверхэмптон" 2:3

A trip to Tottenham Hotspur Stadium next.



????⏳ pic.twitter.com/qMMGvfWIE6 — Wolves (@Wolves) February 11, 2022

Цифры и факты

– "Шпоры" проиграли в двух последних турах чемпионата Англии;

– "Волки" уступили в двух последних поединках во всех турнирах;

– Меньше "Вулвз" (19) точно стреляют только явные аутсайдеры, кандидаты на вылет в Чемпионшип – "Норвич Сити" (14) и "Бернли" (17);

– Зато пропустил меньше команды Бруну Лаже (17) только лидер первенства "Манчестер Сити" (14).

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Конте не рассчитывает на Скиппа, также под большим вопросом Дайер и Танганга. В лазарете "Вулверхэмптона" лечатся Боли, Москера и Нету. К тому же не факт, что выйдет на поле Моутиньо, Жоау пропустил игру с "Арсеналом".

"Тоттенхэм", 3-4-3: Льорис – Санчес, Ромеро, Дэвис – Роял, Уинкс, Бентанкур, Регилон – Моура, Кейн, Сон

"Вулверхэмптон", 3-4-3: Са – Саисс, Коуди, Килман – Семеду, Невеш, Дендонкер, Аит-Нури – Чикинью, Хименес, Поденсе

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Тоттенхэмом" и "Вулверхэмптоном" от UA-Футбол

ТМ 2.5 – 1:1. В матчах с участием "Вулверхэмптона" редко забивается больше двух голов. Гости наверняка плотно закроются у своих ворот и будут рассчитывать лишь на контрнаступления, однако букмекеры в любом случае явно недооценивают коллектив Бруну Лаже.

Чисто визуально кажется, что оборона "Вулвз" вполне способна сдержать мощную по именам атаку "Тоттенхэма", а вот нападение самих "волков" в отсутствие Траоре вряд ли презентует собой проблему даже для дырявой защиты "шпор".

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.