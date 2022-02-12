Манчестер Юнайтед - Саутгемптон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 12.02.2022 

Чемпионат Англии, 25-й тур

12 февраля 2022. Манчестер, “Олд Траффорд”

“Манчестер Юнайтед” 14:30 “Саутгемптон”

Телетрансляция – Setanta Sports+

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Матч между “Манчестер Юнайтед” и “Саутгемптон” – это встреча двух Ральфов, знакомых по периоду работы в системе РБ. “Святые” отбирают очки у “Манчестер Сити” и “Тоттенхэма”, “Юнайтед” не способен обыграть “Мидлсбро” и “Бернли”.

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Манчестер Юнайтед

“Манчестер Юнайтед” продолжает находится в режиме непрекращающегося кризиса. Серия более-менее неплохих результатов сменилась вылетом из Кубка Англии от “Мидлсбро” в серии пенальти и ничьей против “Бернли” в последнем туре АПЛ.

И в первом, и во втором матче у “Юнайтед” было подавляющие преимущество до перерыва, и команда Рангника забивала один гол. Но после перерыва соперник сравнивал счет, и МЮ не удавалось добиться победы.

В прессе вновь появились материалы о том, как игроки “Юнайтед” недовольны тренировками. Американского помощника главного тренера Криса Армаса они называют Тедом Лассо, и им не нравится, что на занятиях больше времени уделяется структуре и организации игры, а не каким-то техническим компонентам.

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Но и к выступлениям игроков “Юнайтед” тоже можно придраться. Кто мешает реализовать свои моменты, и не отчаиваться так, когда соперник сравнивает счет?

Бразильский фулбек Алекс Теллес вернулся после изоляции, но в ней еще остается Фред. Из-за повреждений вне игры остаются Матич и Байи.

Саутгемптон

Посреди недели “Саутгемптон” добился великолепной победы над “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”, переиграв команду Антонио Конте со счетом 3:2. “Святые” уступали “шпорам” 0:1, а затем 1:2, но в последние десять минут смогли вырвать победу после выверенных двух ассистов Уорд-Проузу и точных ударов Эльюнусси и Адамса.

Эта победа позволила “Саутгемптону” подняться в первую десятку турнирной таблицы Премьер-лиги. Ранее команда Хазенхюттля второй раз в сезоне сыграла вничью с “Манчестер Сити”. “Сотон” прибавил – в последних семи турах АПЛ всего одно поражение (три победы, три ничьи).

Хазенхюттль утверждает, что он хочет побеждать на любом стадионе и после трех очков на “Тоттенхэм Хотспур Стэдиуме”, почему бы не рассчитывать на такой же результат и на “Олд Траффорд”?

Игру против “Манчестер Юнайтед” пропустят Лианко, Маккарти и Телла.

Статистика команд, цифры и факты

Если “Саутгемптон” не проиграет в субботу, то впервые в одном сезоне АПЛ не проиграет ни одного матча двух манчестерским клубам.

“Саутгемптон” забивал и пропускал в последних семи матчах Премьер-лиги.

“Саутгемптону” только один раз в сезоне 2021/22 удалось победить в двух матчах подряд.

“Манчестер Юнайтед” не проигрывает в февральских матчах Премьер-лиги на “Олд Траффорд” с 2008 года (18 побед, пять ничьих).

Атакующий хавбек “Манчестер Юнайтед” Бруну Фернандеш принял участие в пяти голах в четырех играх АПЛ против “Саутгемптона” (два гола, три ассиста).

“Саутгемптон” не обыгрывает “Манчестер Юнайтед” в АПЛ в 11 поединках подряд.

Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Саутгемптона

Манчестер Юнайтед

08.02 “Бернли” 1:1 (АПЛ)

04.02 “Мидлсбро” (Кубок Англии)

22.01 “Вест Хэм” 1:0 (АПЛ)

19.01 “Брентфорд” 3:1 (АПЛ)

15.01 “Астон Вилла” 2:2 (АПЛ)

Саутгемптон

09.02 “Тоттенхэм” 3:2 (АПЛ)

05.02 “Ковентри” 2:1 (Кубок Англии)

22.01 “Манчестер Сити” 1:1 (АПЛ)

15.01 “Вулверхэмптон” 1:3 (АПЛ)

11.01 “Брентфорд” 4:1 (АПЛ)

Личные встречи

Матч первого круга закончился со счетом 1:1. Последний выезд “Саутгемптона” на “Олд Траффорд” – поражение 0:9. Также “Юнайтед” выиграл и гостевой матч в прошлом сезоне. Общая статистика в АПЛ: 28 побед МЮ, десять ничьих, семь побед “Саутгемптона”.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 24 19 3 2 57-14 +43 60 2 "Ливерпуль" 23 15 6 2 60-19 +41 51 3 "Челси" 24 13 8 3 48-18 +30 47 4 "Вест Хэм Юнайтед" 24 12 4 8 42-31 +11 40 5 "Арсенал" 22 12 3 7 34-25 +9 39 6 "Манчестер Юнайтед" 23 11 6 6 37-31 +6 39 7 "Тоттенхэм" 21 11 3 7 28-27 +1 36 8 "Вулверхэмптон" 22 10 4 8 19-17 +2 34 9 "Брайтон энд Хоув Альбион" 22 6 12 4 23-23 0 30 10 "Саутгемптон" 23 6 10 7 29-36 -7 28 11 "Астон Вилла" 22 8 3 11 31-35 -4 27 12 "Лестер Сити" 21 7 5 9 34-39 -5 26 13 "Кристал Пэлас" 23 5 10 8 32-35 -3 25 14 "Брентфорд" 24 6 5 13 26-40 -14 23 15 "Лидс Юнайтед" 22 5 8 9 27-43 -16 23 16 "Эвертон" 21 5 4 12 25-38 -13 19 17 "Ньюкасл" 22 3 9 10 24-44 -20 18 18 "Норвич Сити" 23 4 5 14 14-46 -32 17 19 "Уотфорд" 22 4 3 15 23-41 -18 15 20 "Бернли" 20 1 11 8 17-28 -11 14

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Ориентировочные составы

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Далот, Варан, Магуайр, Шоу – Погба, Мактомини – Рэшфорд, Фернандеш, Санчо – Роналду

“Саутгемптон”: Форстер – Перро, Салису, Беднарек, Уокер-Питерс – Эльюнусси, Ромеу, Уорд-Проуз, Армстронг – Адамс, Броя

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Манчестер Юнайтед – Саутгемптон от UA-Football

“Саутгемптон” проиграл только один раз в 2022 году, уступив на выезде “Вулверхэмптону”. “Святые” играют смело и с уверенностью, что не скажешь о “Юнайтед”, который опускает руки, когда обстоятельства складываются против него. У команды Рангника большое преимущество в классе, но в этой игре возможен сюрприз. Прогноз – ничья 2:2.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.