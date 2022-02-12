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Манчестер Юнайтед - Саутгемптон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 12.02.2022
Саутгемптон – Манчестер Юнайтед: Прогноз и анонс матча ⋉ 12 февраля 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 25-й тур
12 февраля 2022. Манчестер, “Олд Траффорд”
“Манчестер Юнайтед” 14:30 “Саутгемптон”
Телетрансляция – Setanta Sports+
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Матч между “Манчестер Юнайтед” и “Саутгемптон” – это встреча двух Ральфов, знакомых по периоду работы в системе РБ. “Святые” отбирают очки у “Манчестер Сити” и “Тоттенхэма”, “Юнайтед” не способен обыграть “Мидлсбро” и “Бернли”.
Манчестер Юнайтед
“Манчестер Юнайтед” продолжает находится в режиме непрекращающегося кризиса. Серия более-менее неплохих результатов сменилась вылетом из Кубка Англии от “Мидлсбро” в серии пенальти и ничьей против “Бернли” в последнем туре АПЛ.
И в первом, и во втором матче у “Юнайтед” было подавляющие преимущество до перерыва, и команда Рангника забивала один гол. Но после перерыва соперник сравнивал счет, и МЮ не удавалось добиться победы.
В прессе вновь появились материалы о том, как игроки “Юнайтед” недовольны тренировками. Американского помощника главного тренера Криса Армаса они называют Тедом Лассо, и им не нравится, что на занятиях больше времени уделяется структуре и организации игры, а не каким-то техническим компонентам.
Но и к выступлениям игроков “Юнайтед” тоже можно придраться. Кто мешает реализовать свои моменты, и не отчаиваться так, когда соперник сравнивает счет?
Бразильский фулбек Алекс Теллес вернулся после изоляции, но в ней еще остается Фред. Из-за повреждений вне игры остаются Матич и Байи.
Саутгемптон
Посреди недели “Саутгемптон” добился великолепной победы над “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”, переиграв команду Антонио Конте со счетом 3:2. “Святые” уступали “шпорам” 0:1, а затем 1:2, но в последние десять минут смогли вырвать победу после выверенных двух ассистов Уорд-Проузу и точных ударов Эльюнусси и Адамса.
Эта победа позволила “Саутгемптону” подняться в первую десятку турнирной таблицы Премьер-лиги. Ранее команда Хазенхюттля второй раз в сезоне сыграла вничью с “Манчестер Сити”. “Сотон” прибавил – в последних семи турах АПЛ всего одно поражение (три победы, три ничьи).
Хазенхюттль утверждает, что он хочет побеждать на любом стадионе и после трех очков на “Тоттенхэм Хотспур Стэдиуме”, почему бы не рассчитывать на такой же результат и на “Олд Траффорд”?
Игру против “Манчестер Юнайтед” пропустят Лианко, Маккарти и Телла.
Статистика команд, цифры и факты
- Если “Саутгемптон” не проиграет в субботу, то впервые в одном сезоне АПЛ не проиграет ни одного матча двух манчестерским клубам.
- “Саутгемптон” забивал и пропускал в последних семи матчах Премьер-лиги.
- “Саутгемптону” только один раз в сезоне 2021/22 удалось победить в двух матчах подряд.
- “Манчестер Юнайтед” не проигрывает в февральских матчах Премьер-лиги на “Олд Траффорд” с 2008 года (18 побед, пять ничьих).
- Атакующий хавбек “Манчестер Юнайтед” Бруну Фернандеш принял участие в пяти голах в четырех играх АПЛ против “Саутгемптона” (два гола, три ассиста).
- “Саутгемптон” не обыгрывает “Манчестер Юнайтед” в АПЛ в 11 поединках подряд.
Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Саутгемптона
Манчестер Юнайтед
- 08.02 “Бернли” 1:1 (АПЛ)
- 04.02 “Мидлсбро” (Кубок Англии)
- 22.01 “Вест Хэм” 1:0 (АПЛ)
- 19.01 “Брентфорд” 3:1 (АПЛ)
- 15.01 “Астон Вилла” 2:2 (АПЛ)
Саутгемптон
- 09.02 “Тоттенхэм” 3:2 (АПЛ)
- 05.02 “Ковентри” 2:1 (Кубок Англии)
- 22.01 “Манчестер Сити” 1:1 (АПЛ)
- 15.01 “Вулверхэмптон” 1:3 (АПЛ)
- 11.01 “Брентфорд” 4:1 (АПЛ)
Личные встречи
Матч первого круга закончился со счетом 1:1. Последний выезд “Саутгемптона” на “Олд Траффорд” – поражение 0:9. Также “Юнайтед” выиграл и гостевой матч в прошлом сезоне. Общая статистика в АПЛ: 28 побед МЮ, десять ничьих, семь побед “Саутгемптона”.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|24
|19
|3
|2
|57-14
|+43
|60
|2
|"Ливерпуль"
|23
|15
|6
|2
|60-19
|+41
|51
|3
|"Челси"
|24
|13
|8
|3
|48-18
|+30
|47
|4
|"Вест Хэм Юнайтед"
|24
|12
|4
|8
|42-31
|+11
|40
|5
|"Арсенал"
|22
|12
|3
|7
|34-25
|+9
|39
|6
|"Манчестер Юнайтед"
|23
|11
|6
|6
|37-31
|+6
|39
|7
|"Тоттенхэм"
|21
|11
|3
|7
|28-27
|+1
|36
|8
|"Вулверхэмптон"
|22
|10
|4
|8
|19-17
|+2
|34
|9
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|22
|6
|12
|4
|23-23
|0
|30
|10
|"Саутгемптон"
|23
|6
|10
|7
|29-36
|-7
|28
|11
|"Астон Вилла"
|22
|8
|3
|11
|31-35
|-4
|27
|12
|"Лестер Сити"
|21
|7
|5
|9
|34-39
|-5
|26
|13
|"Кристал Пэлас"
|23
|5
|10
|8
|32-35
|-3
|25
|14
|"Брентфорд"
|24
|6
|5
|13
|26-40
|-14
|23
|15
|"Лидс Юнайтед"
|22
|5
|8
|9
|27-43
|-16
|23
|16
|"Эвертон"
|21
|5
|4
|12
|25-38
|-13
|19
|17
|"Ньюкасл"
|22
|3
|9
|10
|24-44
|-20
|18
|18
|"Норвич Сити"
|23
|4
|5
|14
|14-46
|-32
|17
|19
|"Уотфорд"
|22
|4
|3
|15
|23-41
|-18
|15
|20
|"Бернли"
|20
|1
|11
|8
|17-28
|-11
|14
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Ориентировочные составы
“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Далот, Варан, Магуайр, Шоу – Погба, Мактомини – Рэшфорд, Фернандеш, Санчо – Роналду
“Саутгемптон”: Форстер – Перро, Салису, Беднарек, Уокер-Питерс – Эльюнусси, Ромеу, Уорд-Проуз, Армстронг – Адамс, Броя
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Манчестер Юнайтед – Саутгемптон от UA-Football
“Саутгемптон” проиграл только один раз в 2022 году, уступив на выезде “Вулверхэмптону”. “Святые” играют смело и с уверенностью, что не скажешь о “Юнайтед”, который опускает руки, когда обстоятельства складываются против него. У команды Рангника большое преимущество в классе, но в этой игре возможен сюрприз. Прогноз – ничья 2:2.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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