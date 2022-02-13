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И снова без Ярмоленко? Лестер – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 13.02.22
Крепкие середнячки встретятся в поединке
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 25-й тур
13 февраля, 18:30. "Кинг Пауэр Стедиум" (Лестер)
Главный арбитр: Майкл Оливер
Прямая телетрансляция: Сетанта Спортс +
В прошлом сезоне "Лестер" и "Вест Хэм" активно боролись не только за еврокубки, но и за зону Лиги чемпионов, однако теперь все немного иначе. "Молотобойцы" остались в тех же кондициях, а вот "лисы" решили тихонько уйти в лес - команда болтается чуть ли не у зоны вылета. Станет ли этот поединок толчком для подопечных Роджерса, или снова будет все банально: нулевая игра и поражение?
Лестер
Команду не узнать, и это понятно. Прошлый год "лисы" хорошо завершили, победив "Ливерпуль", однако в новом году в активе коллектива Роджерса только одна победа - против бедного сейчас "Уотфорда" в Кубке. Параллельно "Лестер" еще и вылетел от "Ноттингема" в следующем раунде розыгрыша старейшего футбольного турнира мира, а также логически уступил "Тоттенхэму" и тому же "Ливерпулю" (реванш взят).
Проблемы "лисов" остались теми же, что и были в начале сезона. Травмы и нестабильная игра исполнителей заставляют Роджерса проводить постоянную ротацию, а сложить этот пазл в кучу постоянно не получается. Вместе с ключевыми игроками в составе тяжело (здесь уже вопрос к тренеру), что уж говорить о худшем расписании событий.
Кадры хозяев
Потерь у "Лестера" много. Важен, как оказалось, молодой центрбек Фофана уже на финишной прямой выздоровлении после перелома ноги. Также в лазарете еще три защитника: Бертранд, Эванс и Кастань. Ну и главная потеря – это Джейми Варди. В этом году нападающий еще не выходил на поле. Грустно.
We host the Hammers on Sunday ✊#LeiWhu pic.twitter.com/yxrGpVm5pW— Leicester City (@LCFC) February 11, 2022
Вест Хэм
"Молотобойцы" недавно затмили "Манчестер Юнайтед" в скандальных новостях из-за выходки одного из своих игроков. Клуб хоть и отрицательно отнесся к инциденту с Зума, оштрафовал его, но все равно Курт выходил в крайнем матче против “Уотфорда”, а также сыграет и сегодня. Мойес сказал, что не исключит его из состава из-за того, что он один из лучших игроков команды. Что правда, то правда – центрбек надежно укрепляет оборонительные редуты “Вест Хэма”.
У команды был небольшой спад в середине января, состоявший из двух подряд поражений от "Лидса" и "Ман Юнайтед". Правда, благодаря потерям соперников и их еще не сыгранным перенесенным матчам "молотобойцы" идут четвертыми в чемпионате, замыкая зону Лиги чемпионов. Пока это фарт – его нужно подкреплять победами.
Кадры гостей
Главный кадр, который нас интересует – это Андрей Ярмоленко. В пятницу он сыграл за молодежку "молотобойцев", забил гол головой (!) и получил очень странную прямую красную. Дисквалификация не распространяется на АПЛ, так что он сегодня сможет сыграть. Но независимо от этого Андрей получит в распоряжение максимум несколько минут – он совсем попал в немилость к Мойесу. Только при больших кадровых потерях шотландец выпустит украинца в старте матча чемпионата, а при таких условиях последний раз Ярмоленко выходил еще в декабре 2020-го. Отметим также, что в лазарете "молотобойцев" два игрока: центрбек Огбонна и один из конкурентов Ярмоленко Масуаку.
Positivity— West Ham United (@WestHam) February 11, 2022
Focus
Preparation#LEIWHU ???? pic.twitter.com/SAQvccuvSB
Последние матчи Лестера и Вест Хэма
Последние пять встреч хозяев
- 10.02. Ливерпуль – Лестер 2:0 (АПЛ)
- 06.02. Ноттингем – Лестер 4:1 (Кубок Англии)
- 23.01. Лестер – Брайтон 1:1 (АПЛ)
- 19.01. Лестер – Тоттенхэм 2:3 (АПЛ)
- 08.01. Лестер – Уотфорд 4:1 (Кубок Англии)
Последние пять встреч гостей
- 08.02. Вест Хэм – Уотфорд 1:0 (АПЛ)
- 05.02. Киддерминстер – Вест Хэм 1:2 (после д. в.) (Кубок Англии)
- 22.01. Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 1:0 (АПЛ)
- 16.01. Вест Хэм – Лидс 2:3 (АПЛ)
- 12.01. Вест Хэм – Норвич 2:0 (АПЛ)
Турнирная таблица АПЛ
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|О
|1
|Манчестер Сити
|25
|20
|3
|2
|63
|2
|Ливерпуль
|23
|15
|6
|2
|51
|3
|Челси
|24
|13
|8
|3
|47
|4
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|12
|4
|8
|40
|5
|Манчестер Юнайтед
|24
|11
|7
|6
|40
|6
|Арсенал
|22
|12
|3
|7
|39
|7
|Тоттенхэм
|21
|11
|3
|7
|36
|8
|Вулверхэмптон
|22
|10
|4
|8
|34
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|23
|7
|12
|4
|33
|10
|Саутгемптон
|24
|6
|11
|7
|29
|11
|Астон Вилла
|22
|8
|3
|11
|27
|12
|Кристал Пэлас
|24
|5
|11
|8
|26
|13
|Лестер Сити
|21
|7
|5
|9
|26
|14
|Брентфорд
|25
|6
|6
|13
|24
|15
|Лидс Юнайтед
|23
|5
|8
|10
|23
|16
|Эвертон
|22
|6
|4
|12
|22
|17
|Ньюкасл
|22
|3
|9
|10
|18
|18
|Норвич Сити
|24
|4
|5
|15
|17
|19
|Уотфорд
|23
|4
|3
|16
|15
|20
|Бернли
|20
|1
|11
|8
|14
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Последние пять личных встреч между командами
23.08.21. Вест Хэм – Лестер 4:1 (АПЛ)
11.04.21. Вест Хэм – Лестер 3:2 (АПЛ)
04.10.20. Лестер – Вест Хэм 0:3 (АПЛ)
22.01.20. Лестер – Вест Хэм 4:1 (АПЛ)
28.12.19. Вест Хэм – Лестер 1:2 (АПЛ)
Last time out against Leicester... What a performance this was! ????@Michailantonio making history ????#LEIWHU pic.twitter.com/nrdWUp2dmE— West Ham United (@WestHam) February 12, 2022
Ставки и коэффициенты на матч Лестер – Вест Хэм
Прогноз матча Лестер – Вест Хэм от UA-Football
Большинство своих очков "лисы" получили дома, в то время как "Вест Хэм" поровну в двух условиях. Причем в хороших для команд матчах было мало забитых мячей, а также неплохая игра в обороне. Вряд ли сегодняшний поединок для “Лестера” что-то означает, кроме одного: нужно выбираться со дна. "Молотобойцам" же нельзя ошибаться, поэтому и они должны играть осторожно. Прогноз: ТМ 3.
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