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И снова без Ярмоленко? Лестер – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 13.02.22

Англия
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Крепкие середнячки встретятся в поединке

И снова без Ярмоленко? Лестер – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 13.02.22

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 25-й тур

13 февраля, 18:30. "Кинг Пауэр Стедиум" (Лестер)

Главный арбитр: Майкл Оливер

Прямая телетрансляция: Сетанта Спортс +

В прошлом сезоне "Лестер" и "Вест Хэм" активно боролись не только за еврокубки, но и за зону Лиги чемпионов, однако теперь все немного иначе. "Молотобойцы" остались в тех же кондициях, а вот "лисы" решили тихонько уйти в лес - команда болтается чуть ли не у зоны вылета. Станет ли этот поединок толчком для подопечных Роджерса, или снова будет все банально: нулевая игра и поражение?

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Лестер

Команду не узнать, и это понятно. Прошлый год "лисы" хорошо завершили, победив "Ливерпуль", однако в новом году в активе коллектива Роджерса только одна победа - против бедного сейчас "Уотфорда" в Кубке. Параллельно "Лестер" еще и вылетел от "Ноттингема" в следующем раунде розыгрыша старейшего футбольного турнира мира, а также логически уступил "Тоттенхэму" и тому же "Ливерпулю" (реванш взят).

Проблемы "лисов" остались теми же, что и были в начале сезона. Травмы и нестабильная игра исполнителей заставляют Роджерса проводить постоянную ротацию, а сложить этот пазл в кучу постоянно не получается. Вместе с ключевыми игроками в составе тяжело (здесь уже вопрос к тренеру), что уж говорить о худшем расписании событий.

Кадры хозяев

Потерь у "Лестера" много. Важен, как оказалось, молодой центрбек Фофана уже на финишной прямой выздоровлении после перелома ноги. Также в лазарете еще три защитника: Бертранд, Эванс и Кастань. Ну и главная потеря – это Джейми Варди. В этом году нападающий еще не выходил на поле. Грустно.

Вест Хэм

"Молотобойцы" недавно затмили "Манчестер Юнайтед" в скандальных новостях из-за выходки одного из своих игроков. Клуб хоть и отрицательно отнесся к инциденту с Зума, оштрафовал его, но все равно Курт выходил в крайнем матче против “Уотфорда”, а также сыграет и сегодня. Мойес сказал, что не исключит его из состава из-за того, что он один из лучших игроков команды. Что правда, то правда – центрбек надежно укрепляет оборонительные редуты “Вест Хэма”.

У команды был небольшой спад в середине января, состоявший из двух подряд поражений от "Лидса" и "Ман Юнайтед". Правда, благодаря потерям соперников и их еще не сыгранным перенесенным матчам "молотобойцы" идут четвертыми в чемпионате, замыкая зону Лиги чемпионов. Пока это фарт – его нужно подкреплять победами.

Кадры гостей

Главный кадр, который нас интересует – это Андрей Ярмоленко. В пятницу он сыграл за молодежку "молотобойцев", забил гол головой (!) и получил очень странную прямую красную. Дисквалификация не распространяется на АПЛ, так что он сегодня сможет сыграть. Но независимо от этого Андрей получит в распоряжение максимум несколько минут – он совсем попал в немилость к Мойесу. Только при больших кадровых потерях шотландец выпустит украинца в старте матча чемпионата, а при таких условиях последний раз Ярмоленко выходил еще в декабре 2020-го. Отметим также, что в лазарете "молотобойцев" два игрока: центрбек Огбонна и один из конкурентов Ярмоленко Масуаку.

Последние матчи Лестера и Вест Хэма

Последние пять встреч хозяев

  • 10.02. Ливерпуль – Лестер 2:0 (АПЛ)
  • 06.02. Ноттингем – Лестер 4:1 (Кубок Англии)
  • 23.01. Лестер – Брайтон 1:1 (АПЛ)
  • 19.01. Лестер – Тоттенхэм 2:3 (АПЛ)
  • 08.01. Лестер – Уотфорд 4:1 (Кубок Англии)

Последние пять встреч гостей

  • 08.02. Вест Хэм – Уотфорд 1:0 (АПЛ)
  • 05.02. Киддерминстер – Вест Хэм 1:2 (после д. в.) (Кубок Англии)
  • 22.01. Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 1:0 (АПЛ)
  • 16.01. Вест Хэм – Лидс 2:3 (АПЛ)
  • 12.01. Вест Хэм – Норвич 2:0 (АПЛ)

Турнирная таблица АПЛ

# КОМАНДА И В Н П О
1 Манчестер Сити 25 20 3 2 63
2 Ливерпуль 23 15 6 2 51
3 Челси 24 13 8 3 47
4 Вест Хэм Юнайтед 24 12 4 8 40
5 Манчестер Юнайтед 24 11 7 6 40
6 Арсенал 22 12 3 7 39
7 Тоттенхэм 21 11 3 7 36
8 Вулверхэмптон 22 10 4 8 34
9 Брайтон энд Хоув Альбион 23 7 12 4 33
10 Саутгемптон 24 6 11 7 29
11 Астон Вилла 22 8 3 11 27
12 Кристал Пэлас 24 5 11 8 26
13 Лестер Сити 21 7 5 9 26
14 Брентфорд 25 6 6 13 24
15 Лидс Юнайтед 23 5 8 10 23
16 Эвертон 22 6 4 12 22
17 Ньюкасл 22 3 9 10 18
18 Норвич Сити 24 4 5 15 17
19 Уотфорд 23 4 3 16 15
20 Бернли 20 1 11 8 14

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Последние пять личных встреч между командами

23.08.21. Вест Хэм – Лестер 4:1 (АПЛ)

11.04.21. Вест Хэм – Лестер 3:2 (АПЛ)

04.10.20. Лестер – Вест Хэм 0:3 (АПЛ)

22.01.20. Лестер – Вест Хэм 4:1 (АПЛ)

28.12.19. Вест Хэм – Лестер 1:2 (АПЛ)

Ставки и коэффициенты на матч Лестер – Вест Хэм

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Прогноз матча Лестер – Вест Хэм от UA-Football

Большинство своих очков "лисы" получили дома, в то время как "Вест Хэм" поровну в двух условиях. Причем в хороших для команд матчах было мало забитых мячей, а также неплохая игра в обороне. Вряд ли сегодняшний поединок для “Лестера” что-то означает, кроме одного: нужно выбираться со дна. "Молотобойцам" же нельзя ошибаться, поэтому и они должны играть осторожно. Прогноз: ТМ 3.

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В статье: Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Лестер Сити
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