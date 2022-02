И снова без Ярмоленко? Лестер – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 13.02.22

Английская Премьер-лига, 25-й тур

13 февраля, 18:30. "Кинг Пауэр Стедиум" (Лестер)

Главный арбитр: Майкл Оливер

Прямая телетрансляция: Сетанта Спортс +

В прошлом сезоне "Лестер" и "Вест Хэм" активно боролись не только за еврокубки, но и за зону Лиги чемпионов, однако теперь все немного иначе. "Молотобойцы" остались в тех же кондициях, а вот "лисы" решили тихонько уйти в лес - команда болтается чуть ли не у зоны вылета. Станет ли этот поединок толчком для подопечных Роджерса, или снова будет все банально: нулевая игра и поражение?

Команду не узнать, и это понятно. Прошлый год "лисы" хорошо завершили, победив "Ливерпуль", однако в новом году в активе коллектива Роджерса только одна победа - против бедного сейчас "Уотфорда" в Кубке. Параллельно "Лестер" еще и вылетел от "Ноттингема" в следующем раунде розыгрыша старейшего футбольного турнира мира, а также логически уступил "Тоттенхэму" и тому же "Ливерпулю" (реванш взят).

Проблемы "лисов" остались теми же, что и были в начале сезона. Травмы и нестабильная игра исполнителей заставляют Роджерса проводить постоянную ротацию, а сложить этот пазл в кучу постоянно не получается. Вместе с ключевыми игроками в составе тяжело (здесь уже вопрос к тренеру), что уж говорить о худшем расписании событий.

Потерь у "Лестера" много. Важен, как оказалось, молодой центрбек Фофана уже на финишной прямой выздоровлении после перелома ноги. Также в лазарете еще три защитника: Бертранд, Эванс и Кастань. Ну и главная потеря – это Джейми Варди. В этом году нападающий еще не выходил на поле. Грустно.

"Молотобойцы" недавно затмили "Манчестер Юнайтед" в скандальных новостях из-за выходки одного из своих игроков. Клуб хоть и отрицательно отнесся к инциденту с Зума, оштрафовал его, но все равно Курт выходил в крайнем матче против “Уотфорда”, а также сыграет и сегодня. Мойес сказал, что не исключит его из состава из-за того, что он один из лучших игроков команды. Что правда, то правда – центрбек надежно укрепляет оборонительные редуты “Вест Хэма”.

У команды был небольшой спад в середине января, состоявший из двух подряд поражений от "Лидса" и "Ман Юнайтед". Правда, благодаря потерям соперников и их еще не сыгранным перенесенным матчам "молотобойцы" идут четвертыми в чемпионате, замыкая зону Лиги чемпионов. Пока это фарт – его нужно подкреплять победами.

Главный кадр, который нас интересует – это Андрей Ярмоленко. В пятницу он сыграл за молодежку "молотобойцев", забил гол головой (!) и получил очень странную прямую красную. Дисквалификация не распространяется на АПЛ, так что он сегодня сможет сыграть. Но независимо от этого Андрей получит в распоряжение максимум несколько минут – он совсем попал в немилость к Мойесу. Только при больших кадровых потерях шотландец выпустит украинца в старте матча чемпионата, а при таких условиях последний раз Ярмоленко выходил еще в декабре 2020-го. Отметим также, что в лазарете "молотобойцев" два игрока: центрбек Огбонна и один из конкурентов Ярмоленко Масуаку.

23.08.21. Вест Хэм – Лестер 4:1 (АПЛ)

11.04.21. Вест Хэм – Лестер 3:2 (АПЛ)

04.10.20. Лестер – Вест Хэм 0:3 (АПЛ)

22.01.20. Лестер – Вест Хэм 4:1 (АПЛ)

28.12.19. Вест Хэм – Лестер 1:2 (АПЛ)

