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Будут ли изменения от Рангника? Манчестер Юнайтед – Брайтон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 15.02.22
“Манкунианцы” встретятся с серьезным оппонентом
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Английская Премьер-лига, 18-й тур
15 февраля, 22:15. "Олд Траффорд" (Манчестер)
Главный арбитр: Питер Бенкс
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Английская Премьер-лига продолжает находить слоты для перенесенных матчей. МЮ и “Брайтон” должны были сыграть еще в середине декабря, однако коронавирус заставил их встретиться на два месяца позже. Тогда у "чаек" была далеко не самая лучшая форма, однако пока они находятся в хороших кондициях. А вот о "красных дьяволах" трудно сказать что-то "хорошее".
Манчестер Юнайтед
В трех последних матчах "манкунианцы" минимально вели в счете к перерыву, но во втором тайме пропускали и заканчивали основное время поединка с цифрами 1:1 на табло. Будь воля Рангника – он бы хотел, чтобы финальный свисток раздавался после 45 минут игры. Ну, не может немецкий специалист настроить команду на вторую половину встречи.
Да и "командой" называть этот МЮ – слишком громко и уважительно для хозяев "Олд Траффорд". Каждый играет сам за себя, выражает свое недовольство другим, и вообще на поле сплоченности нет. Пока есть только индивидуалисты, которые неплохо играют отдельно. За команду должен отвечать тренер, но, как видим, у него это не выходит. Поэтому "Ман Юнайтед" все дальше и дальше от зоны Лиги чемпионов.
Кадры хозяев
Кавани – это форвард для двух матчей в месяц. Уже не выдерживает темп 35-летний (праздновал юбилей 14 февраля) уругваец, поэтому и сегодня не сыграет из-за травмы паха. Также в лазарете находятся Матич, Фред и Байи: у серба – повреждение голени, у бразильца – ковид, а Байи, кстати, уже на финальном этапе восстановления после Кубка Африки.
Push, push, push ????♂️????#MUFC | #MUNBHA pic.twitter.com/34Qz8wMMOU— Manchester United (@ManUtd) February 14, 2022
Брайтон
Середнячок, который действительно захватывает. Да, у команды бывают спады – это абсолютно нормально при таком подборе игроков. К примеру, общая ориентировочная стоимость всех футболистов занимает 16-е место в АПЛ и составляет 240 млн евро. В команде всего несколько игроков своих национальных сборных и это дает достаточно хороший плюс: даже при международных паузах Грэм Поттер имеет возможность оттачивать комбинации, которые часто проходят в официальных матчах.
В чемпионате "чайки" последний раз уступали еще 15 декабря - два месяца команда не знает вкуса поражения. За это время “Брайтон” победил три раза и трижды сыграл вничью. Причем очки поделил с “Челси” (дважды) и “Лестером”, а верх взял против “Эвертона”. Хорошие результаты, благодаря которым команда прочно закрепилась в первой половине таблицы и вполне претендует на повышение вплотную к зоне еврокубков.
Кадры гостей
Только одна важная потеря у “Брайтона”: нападающий Мвепу пропустит поединок. Остальные – в составе и готовы выйти на "Олд Траффорд" сражаться.
See you tomorrow, #BHAFC fans! ???? pic.twitter.com/bybCHFbZaA— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) February 14, 2022
Последние матчи Манчестер Юнайтед и Брайтона
Последние пять встреч хозяев
- 12.02. Манчестер Юнайтед – Саутгемптон 1:1 (АПЛ)
- 08.02. Бернли – Манчестер Юнайтед 1:1 (АПЛ)
- 04.02. Манчестер Юнайтед – Мидлсбро 1:1 (победа гостей в с. п.) (Кубок Англии)
- 22.01. Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 1:0 (АПЛ)
- 19.01. Брентфорд – Манчестер Юнайтед 1:3 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 12.02. Уотфорд – Брайтон 0:2 (АПЛ)
- 05.02. Тоттенхэм – Брайтон 3:1 (Кубок Англии)
- 23.01. Лестер – Брайтон 1:1 (АПЛ)
- 18.01. Брайтон – Челси 1:1 (АПЛ)
- 14.01. Брайтон – Кристал Пэлас 1:1 (АПЛ)
Турнирная таблица АПЛ
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|О
|1
|Манчестер Сити
|25
|20
|3
|2
|63
|2
|Ливерпуль
|24
|16
|6
|2
|54
|3
|Челси
|24
|13
|8
|3
|47
|4
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|12
|5
|8
|41
|5
|Манчестер Юнайтед
|24
|11
|7
|6
|40
|6
|Арсенал
|22
|12
|3
|7
|39
|7
|Вулверхэмптон
|23
|11
|4
|8
|37
|8
|Тоттенхэм
|22
|11
|3
|8
|36
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|23
|7
|12
|4
|33
|10
|Саутгемптон
|24
|6
|11
|7
|29
|11
|Лестер Сити
|22
|7
|6
|9
|27
|12
|Астон Вилла
|23
|8
|3
|12
|27
|13
|Кристал Пэлас
|24
|5
|11
|8
|26
|14
|Брентфорд
|25
|6
|6
|13
|24
|15
|Лидс Юнайтед
|23
|5
|8
|10
|23
|16
|Эвертон
|22
|6
|4
|12
|22
|17
|Ньюкасл
|23
|4
|9
|10
|21
|18
|Норвич Сити
|24
|4
|5
|15
|17
|19
|Уотфорд
|23
|4
|3
|16
|15
|20
|Бернли
|21
|1
|11
|9
|14
Последние пять личных встреч между командами
04.04.21. Манчестер Юнайтед – Брайтон 2:1
30.09.20. Брайтон – Манчестер Юнайтед 0:3
26.09.20. Брайтон – Манчестер Юнайтед 2:3
30.06.20. Брайтон – Манчестер Юнайтед 0:3
10.11.19. Манчестер Юнайтед – Брайтон 3:1
Цифры и факты
- "Манчестер Юнайтед" победил только в двух домашних матчах из последних пяти.
- В то же время "манкунианцы" победили "Брайтон" во всех пяти поединках на "Олд Траффорд" в этом столетии.
- Среди первых девяти команд АПЛ больше МЮ пропустил только "Вест Хэм" - 32 и 33 гола соответственно.
- Из последних 12 поединков (по шесть из каждой стороны) "красных дьяволов" и "чаек" семь завершились в основное время со счетом 1:1.
- Подопечные Грэма Поттера являются наиболее мировыми в АПЛ, ведь на их счету 12 ничейных результатов – это 52% всех матчей команды.
Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Брайтон
Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Брайтон от UA-Football
Букмекеры уже поняли ситуацию МЮ и не ставят низкие коэффициенты на победу "манкунианцев" даже в домашнем поединке, казалось, против далеко не самого сильного соперника. Реальность такова, что три очка в одной встрече стала редкостью для "красных дьяволов". Сегодня может быть похожая ситуация, ведь времени от предыдущих матчей прошло мало, и вряд ли что-то изменилось. “Брайтон” очень неплохо играет после перерыва, включаясь после выхода из раздевалки, а вот МЮ наоборот – теряет уверенность. Прогноз: "Брайтон" ТБ 0,5 во втором тайме (кф 2,15).
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