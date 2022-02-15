Будут ли изменения от Рангника? Манчестер Юнайтед – Брайтон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 15.02.22

Английская Премьер-лига, 18-й тур

15 февраля, 22:15. "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Питер Бенкс

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Текстовый онлайн: UA-Футбол

Английская Премьер-лига продолжает находить слоты для перенесенных матчей. МЮ и “Брайтон” должны были сыграть еще в середине декабря, однако коронавирус заставил их встретиться на два месяца позже. Тогда у "чаек" была далеко не самая лучшая форма, однако пока они находятся в хороших кондициях. А вот о "красных дьяволах" трудно сказать что-то "хорошее".

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Манчестер Юнайтед

В трех последних матчах "манкунианцы" минимально вели в счете к перерыву, но во втором тайме пропускали и заканчивали основное время поединка с цифрами 1:1 на табло. Будь воля Рангника – он бы хотел, чтобы финальный свисток раздавался после 45 минут игры. Ну, не может немецкий специалист настроить команду на вторую половину встречи.

Да и "командой" называть этот МЮ – слишком громко и уважительно для хозяев "Олд Траффорд". Каждый играет сам за себя, выражает свое недовольство другим, и вообще на поле сплоченности нет. Пока есть только индивидуалисты, которые неплохо играют отдельно. За команду должен отвечать тренер, но, как видим, у него это не выходит. Поэтому "Ман Юнайтед" все дальше и дальше от зоны Лиги чемпионов.

Кадры хозяев

Кавани – это форвард для двух матчей в месяц. Уже не выдерживает темп 35-летний (праздновал юбилей 14 февраля) уругваец, поэтому и сегодня не сыграет из-за травмы паха. Также в лазарете находятся Матич, Фред и Байи: у серба – повреждение голени, у бразильца – ковид, а Байи, кстати, уже на финальном этапе восстановления после Кубка Африки.

Брайтон

Середнячок, который действительно захватывает. Да, у команды бывают спады – это абсолютно нормально при таком подборе игроков. К примеру, общая ориентировочная стоимость всех футболистов занимает 16-е место в АПЛ и составляет 240 млн евро. В команде всего несколько игроков своих национальных сборных и это дает достаточно хороший плюс: даже при международных паузах Грэм Поттер имеет возможность оттачивать комбинации, которые часто проходят в официальных матчах.

В чемпионате "чайки" последний раз уступали еще 15 декабря - два месяца команда не знает вкуса поражения. За это время “Брайтон” победил три раза и трижды сыграл вничью. Причем очки поделил с “Челси” (дважды) и “Лестером”, а верх взял против “Эвертона”. Хорошие результаты, благодаря которым команда прочно закрепилась в первой половине таблицы и вполне претендует на повышение вплотную к зоне еврокубков.

Кадры гостей

Только одна важная потеря у “Брайтона”: нападающий Мвепу пропустит поединок. Остальные – в составе и готовы выйти на "Олд Траффорд" сражаться.

Последние матчи Манчестер Юнайтед и Брайтона

Последние пять встреч хозяев

12.02. Манчестер Юнайтед – Саутгемптон 1:1 (АПЛ)

08.02. Бернли – Манчестер Юнайтед 1:1 (АПЛ)

04.02. Манчестер Юнайтед – Мидлсбро 1:1 (победа гостей в с. п.) (Кубок Англии)

22.01. Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 1:0 (АПЛ)

19.01. Брентфорд – Манчестер Юнайтед 1:3 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

12.02. Уотфорд – Брайтон 0:2 (АПЛ)

05.02. Тоттенхэм – Брайтон 3:1 (Кубок Англии)

23.01. Лестер – Брайтон 1:1 (АПЛ)

18.01. Брайтон – Челси 1:1 (АПЛ)

14.01. Брайтон – Кристал Пэлас 1:1 (АПЛ)

Турнирная таблица АПЛ

# КОМАНДА И В Н П О 1 Манчестер Сити 25 20 3 2 63 2 Ливерпуль 24 16 6 2 54 3 Челси 24 13 8 3 47 4 Вест Хэм Юнайтед 25 12 5 8 41 5 Манчестер Юнайтед 24 11 7 6 40 6 Арсенал 22 12 3 7 39 7 Вулверхэмптон 23 11 4 8 37 8 Тоттенхэм 22 11 3 8 36 9 Брайтон энд Хоув Альбион 23 7 12 4 33 10 Саутгемптон 24 6 11 7 29 11 Лестер Сити 22 7 6 9 27 12 Астон Вилла 23 8 3 12 27 13 Кристал Пэлас 24 5 11 8 26 14 Брентфорд 25 6 6 13 24 15 Лидс Юнайтед 23 5 8 10 23 16 Эвертон 22 6 4 12 22 17 Ньюкасл 23 4 9 10 21 18 Норвич Сити 24 4 5 15 17 19 Уотфорд 23 4 3 16 15 20 Бернли 21 1 11 9 14

Последние пять личных встреч между командами

04.04.21. Манчестер Юнайтед – Брайтон 2:1

30.09.20. Брайтон – Манчестер Юнайтед 0:3

26.09.20. Брайтон – Манчестер Юнайтед 2:3

30.06.20. Брайтон – Манчестер Юнайтед 0:3

10.11.19. Манчестер Юнайтед – Брайтон 3:1

Цифры и факты

"Манчестер Юнайтед" победил только в двух домашних матчах из последних пяти.

В то же время "манкунианцы" победили "Брайтон" во всех пяти поединках на "Олд Траффорд" в этом столетии.

Среди первых девяти команд АПЛ больше МЮ пропустил только "Вест Хэм" - 32 и 33 гола соответственно.

Из последних 12 поединков (по шесть из каждой стороны) "красных дьяволов" и "чаек" семь завершились в основное время со счетом 1:1.

Подопечные Грэма Поттера являются наиболее мировыми в АПЛ, ведь на их счету 12 ничейных результатов – это 52% всех матчей команды.

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Брайтон

Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Брайтон от UA-Football

Букмекеры уже поняли ситуацию МЮ и не ставят низкие коэффициенты на победу "манкунианцев" даже в домашнем поединке, казалось, против далеко не самого сильного соперника. Реальность такова, что три очка в одной встрече стала редкостью для "красных дьяволов". Сегодня может быть похожая ситуация, ведь времени от предыдущих матчей прошло мало, и вряд ли что-то изменилось. “Брайтон” очень неплохо играет после перерыва, включаясь после выхода из раздевалки, а вот МЮ наоборот – теряет уверенность. Прогноз: "Брайтон" ТБ 0,5 во втором тайме (кф 2,15).