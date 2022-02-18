В одни ворота уже не выйдет? Кристал Пэлас – Челси. Анонс и прогноз матча 26-го тура АПЛ на 19.02.2022

Английская Премьер-лига. 26-й тур.

19 февраля. 17:00. Лондон. "Селлхерст Парк"

Главный судья: Дэвид Кут (Англия)

Телетрансляция: –

Лондонские команды встретились в 1-м же туре текущего розыгрыша чемпионата Англии – полгода назад гости арены "Стэмфорд Бридж" ничем не смогли удивить "Челси", команда Тухеля провела легкий поединок и даже не ощутила усталости после напряженного матча за Суперкубок УЕФА. В тот теплый августовский день слабо организованный и даже почему-то не особо мотивированный "Кристал Пэлас" получил в свои ворота три безответных гола и справедливо поехал домой без очков.

Правда, с тех пор "орлы" избавились от излишней наивности и сбросили с себя статус явного претендента на вылет в Чемпионшип. Сумеет ли сейчас коллектив Виейра оказать сопротивление "Челси" в родных стенах, в матче второго круга? Разберемся вместе.

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"Кристал Пэлас"

Действительно, это уже не тот простодушный "Кристал Пэлас", который сгорел фавориту летом. Постепенно новый менеджер "стекольщиков" Патрик Виейра относительно наладил игру и закрепил лондонцев на относительно безопасных позициях в турнирной таблице. Вместе с французским специалистом "Пэлас" частенько цепляется за ничьи с крепкими и не очень оппонентами – из примечательного, ранее в текущем сезоне АПЛ "орлы", к примеру, разделили очки с праймовыми версиями "Брентфорда" и "Вест Хэма", авторскими "Брайтоном" и "Арсеналом" Поттера и Артеты соответственно.

И все же, вкус успеха в кампании-2021/22 "Кристал Пэлас" познает очень редко. С 28 декабря коллектив Виейра не победил ни в одном матче АПЛ. В поединке с немного скинувшим обороты "Вест Хэмом" в начале года (2:2) "стекольщикам" откровенно не повезло, но затем команда Виейра по делу уступила "Ливерпулю" (1:3), а также расписала три мировые: с "Брайтоном" (1:1), "Норвичем" (1:1) и "Брентфордом" (0:0). Однозначно любимый исход событий для "Пэлас", у них 11 паритетов в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.

Кстати, зато в Кубке Англии у парней Патрика все хорошо. В третьем раунде соревнования "орлы" одолели в гостях "Миллоулл" (1:2), а в четвертом от их ног пострадал "Хартлпул Юнайтед" (2:0).

v Chelsea: October 2017 ⚡️



What was the score? ????#CPFC pic.twitter.com/OSy6i7nnyU — Crystal Palace F.C. (@CPFC) February 17, 2022

"Челси"

В это трудно поверить, но подопечные Томаса Тухеля сыграют свой первый за месяц матч в чемпионате Англии. 23 января лондонцы обыграли в третьем за январь дерби "Тоттенхэм" (2:0), а затем, как и все остальные, ушли на двухнедельный перерыв. Вернувшись, "синие" изрядно помучались в Кубке с "Плимутом" (2:1, овертайм), после чего поехали в Объединенные Арабские Эмираты за трофеем Клубного чемпионата мира. Там победитель ЛЧ тоже добыл трудовые победы: в полуфинале отлетел "Аль-Хиляль" (1:0), а в решающем матче – "Палмейрас", причем лондонцам вновь не хватило 90 минут (2:1, дополнительное время).

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Отметим, что два гола "Челси" из трех в рамках КЧМ провел Ромелу Лукаку. Тем не менее, это вовсе не значит, что бельгиец наконец-то встроился в систему Тухеля. Напротив, 115-миллионный нападающий по-прежнему хандрит как на поле, так и вне стадионов, запарывает приличное количество моментов. Вообще-то, оба своих мяча на турнире Лукаку забил головой в результате подач. Подобную задачу вполне легко может решать таранный нападающий за более низкий прайс.

В феврале "Челси" предстоит встретиться с "Лиллем" в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов и сыграет в финале Кубка лиги против "Ливерпуля". Лукаку продолжит адаптацию в условиях напряженного календаря, а мы будем делать выводы уже летом. Промежуточные или окончательные – зависит от профессионализма и самоотдачи Ромелу.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 3 "Челси" 24 13 8 3 48 30 47 13 "Кристал Пэлас" 24 5 11 8 32 -3 26

Личные встречи

14.08.21 АПЛ "Челси" – "Кристал Пэлас" 3:0

10.04.21 АПЛ "Кристал Пэлас" – "Челси" 1:4

03.10.20 АПЛ "Челси" – "Кристал Пэлас" 4:0

07.07.20 АПЛ "Кристал Пэлас" – "Челси" 2:3

09.11.19 АПЛ "Челси" – "Кристал Пэлас" 2:0

Цифры и факты

– "Челси" выиграл в последних 8 матчах против "Кристал Пэлас" во всех соревнованиях;

– "Синие" забивали не менее 3 голов в последних 4 поединках с "орлами" во всех турнирах;

– В последних 6 домашних матчах "Кристал Пэлас" в АПЛ срабатывала ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

К большому сожалению для болельщиков "Кристал Пэлас", лидер коллектива Конор Галлахер не сможет сыграть против своего "родительского" клуба. Также Натан Фергюсон недоступен для выбора Виейра из-за травмы.

Тухель не рассчитывает на Джеймса и Маунта. Рис все еще залечивает повреждение и отходит от простуды, а Мейсон угодил в лазарет из-за растяжения связок голеностопа, англичанин был заменен еще в первом тайме финала КЧМ. Зато вернулись в общую группу Чалоба и Лофтус-Чик.

"Кристал Пэлас", 4-3-3: Гуайта – Уорд, Андерсен, Гуэхи, Митчелл – Куяте, Хьюз, Шлупп – Айю, Эдуар, Заха

"Челси", 3-4-2-1: Менди – Чалоба, Кристенсен, Рюдигер – Аспиликуэта, Ковачич, Жоржиньо, Алонсо – Хавертц, Хадсон-Одои – Лукаку

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Кристал Пэлас" и "Челси" от UA-Футбол

1:2. "Синие" редко получают полноценный недельный цикл для подготовки к матчам, с "Кристал Пэлас" гостей должно хватить на все 90 минут поединка. С другой стороны не верится, что хозяева позволят более именитому оппоненту слишком легко забрать очки с "Селлхерст Парк". "Челси" придется выложиться, но свое "пенсионеры" взять обязаны, а свое для них на сегодняшний день – это победа, тем более в матче с не самой сильной командой. Учитывая, что "пенсионеры" решают задачи самого высокого уровня, сражаясь на всех фронтах, положительный результат в таких поединках хотя бы на бумаге ни у кого не должен вызывать вопросы.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.