В одни ворота уже не выйдет? Кристал Пэлас – Челси. Анонс и прогноз матча 26-го тура АПЛ на 19.02.2022

Английская Премьер-лига. 26-й тур.

19 февраля. 17:00. Лондон. "Селлхерст Парк"

Главный судья: Дэвид Кут (Англия)

Телетрансляция: –

Лондонские команды встретились в 1-м же туре текущего розыгрыша чемпионата Англии – полгода назад гости арены "Стэмфорд Бридж" ничем не смогли удивить "Челси", команда Тухеля провела легкий поединок и даже не ощутила усталости после напряженного матча за Суперкубок УЕФА. В тот теплый августовский день слабо организованный и даже почему-то не особо мотивированный "Кристал Пэлас" получил в свои ворота три безответных гола и справедливо поехал домой без очков.

Правда, с тех пор "орлы" избавились от излишней наивности и сбросили с себя статус явного претендента на вылет в Чемпионшип. Сумеет ли сейчас коллектив Виейра оказать сопротивление "Челси" в родных стенах, в матче второго круга? Разберемся вместе.

Действительно, это уже не тот простодушный "Кристал Пэлас", который сгорел фавориту летом. Постепенно новый менеджер "стекольщиков" Патрик Виейра относительно наладил игру и закрепил лондонцев на относительно безопасных позициях в турнирной таблице. Вместе с французским специалистом "Пэлас" частенько цепляется за ничьи с крепкими и не очень оппонентами – из примечательного, ранее в текущем сезоне АПЛ "орлы", к примеру, разделили очки с праймовыми версиями "Брентфорда" и "Вест Хэма", авторскими "Брайтоном" и "Арсеналом" Поттера и Артеты соответственно.

И все же, вкус успеха в кампании-2021/22 "Кристал Пэлас" познает очень редко. С 28 декабря коллектив Виейра не победил ни в одном матче АПЛ. В поединке с немного скинувшим обороты "Вест Хэмом" в начале года (2:2) "стекольщикам" откровенно не повезло, но затем команда Виейра по делу уступила "Ливерпулю" (1:3), а также расписала три мировые: с "Брайтоном" (1:1), "Норвичем" (1:1) и "Брентфордом" (0:0). Однозначно любимый исход событий для "Пэлас", у них 11 паритетов в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.

Кстати, зато в Кубке Англии у парней Патрика все хорошо. В третьем раунде соревнования "орлы" одолели в гостях "Миллоулл" (1:2), а в четвертом от их ног пострадал "Хартлпул Юнайтед" (2:0).

v Chelsea: October 2017 ⚡️



What was the score? ????#CPFC pic.twitter.com/OSy6i7nnyU