С Миколенко в составе. Саутгемптон – Эвертон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 19.02.22

Английская Премьер-лига, 26-й тур

19 февраля, 17:00. "Сент-Мерис" (Саутгемптон)

Главный арбитр: Эндрю Медли

Прямой телетрансляции на территории Украины не будет

Текстовый онлайн: UA-Футбол

Два поединка "Эвертона" Виталий Миколенко пропустил из-за коронавируса, но уже на этой неделе сдал отрицательный тест и приступил к тренировкам. Лэмпард дважды экспериментировал с его заменой с положительным результатом в 50%, так что у украинца сегодня есть шанс выйти сразу в старте. Соперник – не из простых: "Саутгемптон" дома является одной из самых неуступчивых команд в чемпионате.

Наставник "святых" Ральф Хазенхюттль – один из самых недооцененных тренеров АПЛ. У него нет таких подопечных, которые есть у Клоппа, Гвардиолы или Рангника, однако "Саутгемптон" все равно играет в идейный футбол со своей структурой. Благодаря этому "святые" очень грозный соперник для всех, а особенно это демонстрируется в домашних матчах.

В этом сезоне на "Сент-Мерис" "Саутгемптон" уступил всего один раз - "Вулверхэмптону". При этом в поединке против "волков" подопечные австрийского наставника были на голову сильнее, однако одна ошибка подарила победу гостям. Приезжающие на стадион "Саутгемптона" сталкиваются с тяжелой стеной, которую достаточно проблематично пробить. К примеру, это не смогли сделать “Манчестер Сити” (1:1), “Тоттенхэм” (1:1), “Манчестер Юнайтед” (1:1) и “Вест Хэм” (0:0).

У "святых" трое игроков находятся в лазарете: вратарь Маккарти, защитник Лянко и полузащитник Телла. Все – футболисты основы или приближенные к ней. Весомые потери, однако их есть кому заменить.

