  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Англия
  4. С Миколенко в составе. Саутгемптон – Эвертон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 19.02.22
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

С Миколенко в составе. Саутгемптон – Эвертон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 19.02.22

Англия
(1 голосов)

Украинец готов противостоять крепкому середняку чемпионата

С Миколенко в составе. Саутгемптон – Эвертон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 19.02.22

Everton

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 26-й тур

19 февраля, 17:00. "Сент-Мерис" (Саутгемптон)

Главный арбитр: Эндрю Медли

Прямой телетрансляции на территории Украины не будет

Текстовый онлайн: UA-Футбол

Два поединка "Эвертона" Виталий Миколенко пропустил из-за коронавируса, но уже на этой неделе сдал отрицательный тест и приступил к тренировкам. Лэмпард дважды экспериментировал с его заменой с положительным результатом в 50%, так что у украинца сегодня есть шанс выйти сразу в старте. Соперник – не из простых: "Саутгемптон" дома является одной из самых неуступчивых команд в чемпионате.

1xbet
3000 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
Favbet
4500 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
VBET
1500 ₴
Бонус на первый депозит
Получить бонус

Саутгемптон

Наставник "святых" Ральф Хазенхюттль – один из самых недооцененных тренеров АПЛ. У него нет таких подопечных, которые есть у Клоппа, Гвардиолы или Рангника, однако "Саутгемптон" все равно играет в идейный футбол со своей структурой. Благодаря этому "святые" очень грозный соперник для всех, а особенно это демонстрируется в домашних матчах.

В этом сезоне на "Сент-Мерис" "Саутгемптон" уступил всего один раз - "Вулверхэмптону". При этом в поединке против "волков" подопечные австрийского наставника были на голову сильнее, однако одна ошибка подарила победу гостям. Приезжающие на стадион "Саутгемптона" сталкиваются с тяжелой стеной, которую достаточно проблематично пробить. К примеру, это не смогли сделать “Манчестер Сити” (1:1), “Тоттенхэм” (1:1), “Манчестер Юнайтед” (1:1) и “Вест Хэм” (0:0).

Кадры хозяев

У "святых" трое игроков находятся в лазарете: вратарь Маккарти, защитник Лянко и полузащитник Телла. Все – футболисты основы или приближенные к ней. Весомые потери, однако их есть кому заменить.

Эвертон

Лэмпард не может в своих поединках во главе "ирисок" обойтись без большого количества мячей. За три матча его подопечные забили семь голов, но победили только дважды, однажды уступив. В крайнем матче против "Лидса" "Эвертон" воспользовался почти всеми ошибками соперника, практически не дав ему шансов у своих ворот. Важно отметить, что именно во встрече с павлинами команда из синего Ливерпуля сыграла со схемой в два центрбека, хотя до этого дважды выходила с тремя центральными защитниками.

При отсутствии Миколенко на левом фланге обороны выходили сначала Таунсенд, а затем Кенни. Первый, Эндрос, с "Ньюкаслом" исполнял роль латераля в схеме с тремя центрбеками, и его игра на защиту была откровенно плохой. А вот Джонджо против "Лидса" в обороне сыграл хорошо (на его фланге было мало атак соперника), а вот на атаку вообще никак: даже в своих единичных подключениях он ошибался. Их определенные неудачи понятны, ведь они номинально не являются левыми защитниками.

Кадры гостей

Несмотря на возвращение Миколенко, у "ирисок" еще достаточно много потерь. Не сыграют Годфри, Дэвис, Делф, Мина. Также участие Грея и Дукуре под вопросом. Лэмпарду придется подумать над составом.

Последние матчи Саутгемптона и Эвертона

Последние пять встреч хозяев

  • 12.02. Манчестер Юнайтед – Саутгемптон 1:1 (АПЛ)
  • 09.02. Тоттенхэм – Саутгемптон 2:3 (АПЛ)
  • 05.02. Саутгемптон – Ковентри 2:1 (после д. в.) (Кубок Англии)
  • 22.01. Саутгемптон – Манчестер Сити 1:1 (АПЛ)
  • 15.01. Вулверхэмптон – Саутгемптон 3:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

  • 12.02. Эвертон – Лидс 3:0 (АПЛ)
  • 08.02. Ньюкасл – Эвертон 3:1 (АПЛ)
  • 05.02. Эвертон – Брентфорд 4:1 (Кубок Англии)
  • 22.01. Эвертон – Астон Вилла 0:1 (АПЛ)
  • 15.01. Норвич – Эвертон 2:1 (АПЛ)

Турнирная таблица АПЛ

# КОМАНДА И В Н П О
1 Манчестер Сити 25 20 3 2 63
2 Ливерпуль 24 16 6 2 54
3 Челси 24 13 8 3 47
4 Манчестер Юнайтед 25 12 7 6 43
5 Вест Хэм Юнайтед 25 12 5 8 41
6 Арсенал 22 12 3 7 39
7 Вулверхэмптон 23 11 4 8 37
8 Тоттенхэм 22 11 3 8 36
9 Брайтон энд Хоув Альбион 24 7 12 5 33
10 Саутгемптон 24 6 11 7 29
11 Лестер Сити 22 7 6 9 27
12 Астон Вилла 23 8 3 12 27
13 Кристал Пэлас 24 5 11 8 26
14 Брентфорд 25 6 6 13 24
15 Лидс Юнайтед 23 5 8 10 23
16 Эвертон 22 6 4 12 22
17 Ньюкасл 23 4 9 10 21
18 Норвич Сити 24 4 5 15 17
19 Уотфорд 23 4 3 16 15
20 Бернли 21 1 11 9 14

Последние пять матчей между командами

14.08.21. Эвертон – Саутгемптон 3:1 (АПЛ)

01.03.21. Эвертон – Саутгемптон 1:0 (АПЛ)

25.10.20. Саутгемптон – Эвертон 2:0 (АПЛ)

09.07.20. Эвертон – Саутгемптон 1:1 (АПЛ)

09.11.19. Саутгемптон – Эвертон 1:2 (АПЛ)

Цифры и факты

  • В 2022-м году "Саутгемптон" уступил всего один раз в семи матчах - "Вулверхэмптону" в гостях со счетом 1:3.
  • "Святые" последний раз не забивали еще 11 декабря - в поединке с "Арсеналом".
  • "Саутгемптон" победил "ирисок" в четырех из последних пяти домашних встреч.
  • 28 августа - именно тогда "Эвертон" последний раз побеждал в гостях в основное время.
  • Команды пропустили почти равное количество мячей в чемпионате: у "святых" - 37 голов, у "ирисок" - 38.

Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале

Ставки и коэффициенты на матч Саутгемптон – Эвертон

1xbet
2.14
3.62
3.66
Сделать ставку
Favbet
2.10
3.55
3.55
Сделать ставку
VBET
2.13
3.55
3.72
Сделать ставку

Прогноз матча Саутгемптон – Эвертон от UA-Football

Несмотря на мощную голевую статистику “ирисок”, сегодня они будут играть против “Саутгемптона” на их же поле. Это веская причина для того, чтобы атакующая мощь "Эвертона" нажала на тормоза, а соответственно - в общем в матче было мало голов. "Святые" против таких соперников мало наступают, сосредотачиваясь на обороне. Прогноз: ТМ 3.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эвертон (Ливерпуль) "Саутгемптон" Фрэнк Лампард Ральф Хазенхюттль Виталий Миколенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...