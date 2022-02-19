С Миколенко в составе. Саутгемптон – Эвертон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 19.02.22

Английская Премьер-лига, 26-й тур

19 февраля, 17:00. "Сент-Мерис" (Саутгемптон)

Главный арбитр: Эндрю Медли

Прямой телетрансляции на территории Украины не будет

Текстовый онлайн: UA-Футбол

Два поединка "Эвертона" Виталий Миколенко пропустил из-за коронавируса, но уже на этой неделе сдал отрицательный тест и приступил к тренировкам. Лэмпард дважды экспериментировал с его заменой с положительным результатом в 50%, так что у украинца сегодня есть шанс выйти сразу в старте. Соперник – не из простых: "Саутгемптон" дома является одной из самых неуступчивых команд в чемпионате.

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Саутгемптон

Наставник "святых" Ральф Хазенхюттль – один из самых недооцененных тренеров АПЛ. У него нет таких подопечных, которые есть у Клоппа, Гвардиолы или Рангника, однако "Саутгемптон" все равно играет в идейный футбол со своей структурой. Благодаря этому "святые" очень грозный соперник для всех, а особенно это демонстрируется в домашних матчах.

В этом сезоне на "Сент-Мерис" "Саутгемптон" уступил всего один раз - "Вулверхэмптону". При этом в поединке против "волков" подопечные австрийского наставника были на голову сильнее, однако одна ошибка подарила победу гостям. Приезжающие на стадион "Саутгемптона" сталкиваются с тяжелой стеной, которую достаточно проблематично пробить. К примеру, это не смогли сделать “Манчестер Сити” (1:1), “Тоттенхэм” (1:1), “Манчестер Юнайтед” (1:1) и “Вест Хэм” (0:0).

Кадры хозяев

У "святых" трое игроков находятся в лазарете: вратарь Маккарти, защитник Лянко и полузащитник Телла. Все – футболисты основы или приближенные к ней. Весомые потери, однако их есть кому заменить.

Did you spot the camera, lads? ???????? pic.twitter.com/xvD0Y4ZDfM — Southampton FC (@SouthamptonFC) February 17, 2022

Эвертон

Лэмпард не может в своих поединках во главе "ирисок" обойтись без большого количества мячей. За три матча его подопечные забили семь голов, но победили только дважды, однажды уступив. В крайнем матче против "Лидса" "Эвертон" воспользовался почти всеми ошибками соперника, практически не дав ему шансов у своих ворот. Важно отметить, что именно во встрече с павлинами команда из синего Ливерпуля сыграла со схемой в два центрбека, хотя до этого дважды выходила с тремя центральными защитниками.

При отсутствии Миколенко на левом фланге обороны выходили сначала Таунсенд, а затем Кенни. Первый, Эндрос, с "Ньюкаслом" исполнял роль латераля в схеме с тремя центрбеками, и его игра на защиту была откровенно плохой. А вот Джонджо против "Лидса" в обороне сыграл хорошо (на его фланге было мало атак соперника), а вот на атаку вообще никак: даже в своих единичных подключениях он ошибался. Их определенные неудачи понятны, ведь они номинально не являются левыми защитниками.

Кадры гостей

Несмотря на возвращение Миколенко, у "ирисок" еще достаточно много потерь. Не сыграют Годфри, Дэвис, Делф, Мина. Также участие Грея и Дукуре под вопросом. Лэмпарду придется подумать над составом.

???? USM Finch Farm



Big smiles at training ???? pic.twitter.com/myFA4KNCzx — Everton (@Everton) February 18, 2022

Последние матчи Саутгемптона и Эвертона

Последние пять встреч хозяев

12.02. Манчестер Юнайтед – Саутгемптон 1:1 (АПЛ)

09.02. Тоттенхэм – Саутгемптон 2:3 (АПЛ)

05.02. Саутгемптон – Ковентри 2:1 (после д. в.) (Кубок Англии)

22.01. Саутгемптон – Манчестер Сити 1:1 (АПЛ)

15.01. Вулверхэмптон – Саутгемптон 3:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

12.02. Эвертон – Лидс 3:0 (АПЛ)

08.02. Ньюкасл – Эвертон 3:1 (АПЛ)

05.02. Эвертон – Брентфорд 4:1 (Кубок Англии)

22.01. Эвертон – Астон Вилла 0:1 (АПЛ)

15.01. Норвич – Эвертон 2:1 (АПЛ)

Турнирная таблица АПЛ

# КОМАНДА И В Н П О 1 Манчестер Сити 25 20 3 2 63 2 Ливерпуль 24 16 6 2 54 3 Челси 24 13 8 3 47 4 Манчестер Юнайтед 25 12 7 6 43 5 Вест Хэм Юнайтед 25 12 5 8 41 6 Арсенал 22 12 3 7 39 7 Вулверхэмптон 23 11 4 8 37 8 Тоттенхэм 22 11 3 8 36 9 Брайтон энд Хоув Альбион 24 7 12 5 33 10 Саутгемптон 24 6 11 7 29 11 Лестер Сити 22 7 6 9 27 12 Астон Вилла 23 8 3 12 27 13 Кристал Пэлас 24 5 11 8 26 14 Брентфорд 25 6 6 13 24 15 Лидс Юнайтед 23 5 8 10 23 16 Эвертон 22 6 4 12 22 17 Ньюкасл 23 4 9 10 21 18 Норвич Сити 24 4 5 15 17 19 Уотфорд 23 4 3 16 15 20 Бернли 21 1 11 9 14

Последние пять матчей между командами

14.08.21. Эвертон – Саутгемптон 3:1 (АПЛ)

01.03.21. Эвертон – Саутгемптон 1:0 (АПЛ)

25.10.20. Саутгемптон – Эвертон 2:0 (АПЛ)

09.07.20. Эвертон – Саутгемптон 1:1 (АПЛ)

09.11.19. Саутгемптон – Эвертон 1:2 (АПЛ)

Цифры и факты

В 2022-м году "Саутгемптон" уступил всего один раз в семи матчах - "Вулверхэмптону" в гостях со счетом 1:3.

"Святые" последний раз не забивали еще 11 декабря - в поединке с "Арсеналом".

"Саутгемптон" победил "ирисок" в четырех из последних пяти домашних встреч.

28 августа - именно тогда "Эвертон" последний раз побеждал в гостях в основное время.

Команды пропустили почти равное количество мячей в чемпионате: у "святых" - 37 голов, у "ирисок" - 38.

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Ставки и коэффициенты на матч Саутгемптон – Эвертон

Прогноз матча Саутгемптон – Эвертон от UA-Football

Несмотря на мощную голевую статистику “ирисок”, сегодня они будут играть против “Саутгемптона” на их же поле. Это веская причина для того, чтобы атакующая мощь "Эвертона" нажала на тормоза, а соответственно - в общем в матче было мало голов. "Святые" против таких соперников мало наступают, сосредотачиваясь на обороне. Прогноз: ТМ 3.