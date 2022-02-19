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С Миколенко в составе. Саутгемптон – Эвертон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 19.02.22
Украинец готов противостоять крепкому середняку чемпионата
Everton
Английская Премьер-лига, 26-й тур
19 февраля, 17:00. "Сент-Мерис" (Саутгемптон)
Главный арбитр: Эндрю Медли
Прямой телетрансляции на территории Украины не будет
Текстовый онлайн:
Два поединка "Эвертона" Виталий Миколенко пропустил из-за коронавируса, но уже на этой неделе сдал отрицательный тест и приступил к тренировкам. Лэмпард дважды экспериментировал с его заменой с положительным результатом в 50%, так что у украинца сегодня есть шанс выйти сразу в старте. Соперник – не из простых: "Саутгемптон" дома является одной из самых неуступчивых команд в чемпионате.
Саутгемптон
Наставник "святых" Ральф Хазенхюттль – один из самых недооцененных тренеров АПЛ. У него нет таких подопечных, которые есть у Клоппа, Гвардиолы или Рангника, однако "Саутгемптон" все равно играет в идейный футбол со своей структурой. Благодаря этому "святые" очень грозный соперник для всех, а особенно это демонстрируется в домашних матчах.
В этом сезоне на "Сент-Мерис" "Саутгемптон" уступил всего один раз - "Вулверхэмптону". При этом в поединке против "волков" подопечные австрийского наставника были на голову сильнее, однако одна ошибка подарила победу гостям. Приезжающие на стадион "Саутгемптона" сталкиваются с тяжелой стеной, которую достаточно проблематично пробить. К примеру, это не смогли сделать “Манчестер Сити” (1:1), “Тоттенхэм” (1:1), “Манчестер Юнайтед” (1:1) и “Вест Хэм” (0:0).
Кадры хозяев
У "святых" трое игроков находятся в лазарете: вратарь Маккарти, защитник Лянко и полузащитник Телла. Все – футболисты основы или приближенные к ней. Весомые потери, однако их есть кому заменить.
Did you spot the camera, lads? ???????? pic.twitter.com/xvD0Y4ZDfM— Southampton FC (@SouthamptonFC) February 17, 2022
Эвертон
Лэмпард не может в своих поединках во главе "ирисок" обойтись без большого количества мячей. За три матча его подопечные забили семь голов, но победили только дважды, однажды уступив. В крайнем матче против "Лидса" "Эвертон" воспользовался почти всеми ошибками соперника, практически не дав ему шансов у своих ворот. Важно отметить, что именно во встрече с павлинами команда из синего Ливерпуля сыграла со схемой в два центрбека, хотя до этого дважды выходила с тремя центральными защитниками.
При отсутствии Миколенко на левом фланге обороны выходили сначала Таунсенд, а затем Кенни. Первый, Эндрос, с "Ньюкаслом" исполнял роль латераля в схеме с тремя центрбеками, и его игра на защиту была откровенно плохой. А вот Джонджо против "Лидса" в обороне сыграл хорошо (на его фланге было мало атак соперника), а вот на атаку вообще никак: даже в своих единичных подключениях он ошибался. Их определенные неудачи понятны, ведь они номинально не являются левыми защитниками.
Кадры гостей
Несмотря на возвращение Миколенко, у "ирисок" еще достаточно много потерь. Не сыграют Годфри, Дэвис, Делф, Мина. Также участие Грея и Дукуре под вопросом. Лэмпарду придется подумать над составом.
???? USM Finch Farm— Everton (@Everton) February 18, 2022
Big smiles at training ???? pic.twitter.com/myFA4KNCzx
Последние матчи Саутгемптона и Эвертона
Последние пять встреч хозяев
- 12.02. Манчестер Юнайтед – Саутгемптон 1:1 (АПЛ)
- 09.02. Тоттенхэм – Саутгемптон 2:3 (АПЛ)
- 05.02. Саутгемптон – Ковентри 2:1 (после д. в.) (Кубок Англии)
- 22.01. Саутгемптон – Манчестер Сити 1:1 (АПЛ)
- 15.01. Вулверхэмптон – Саутгемптон 3:1 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 12.02. Эвертон – Лидс 3:0 (АПЛ)
- 08.02. Ньюкасл – Эвертон 3:1 (АПЛ)
- 05.02. Эвертон – Брентфорд 4:1 (Кубок Англии)
- 22.01. Эвертон – Астон Вилла 0:1 (АПЛ)
- 15.01. Норвич – Эвертон 2:1 (АПЛ)
Турнирная таблица АПЛ
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|О
|1
|Манчестер Сити
|25
|20
|3
|2
|63
|2
|Ливерпуль
|24
|16
|6
|2
|54
|3
|Челси
|24
|13
|8
|3
|47
|4
|Манчестер Юнайтед
|25
|12
|7
|6
|43
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|12
|5
|8
|41
|6
|Арсенал
|22
|12
|3
|7
|39
|7
|Вулверхэмптон
|23
|11
|4
|8
|37
|8
|Тоттенхэм
|22
|11
|3
|8
|36
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|24
|7
|12
|5
|33
|10
|Саутгемптон
|24
|6
|11
|7
|29
|11
|Лестер Сити
|22
|7
|6
|9
|27
|12
|Астон Вилла
|23
|8
|3
|12
|27
|13
|Кристал Пэлас
|24
|5
|11
|8
|26
|14
|Брентфорд
|25
|6
|6
|13
|24
|15
|Лидс Юнайтед
|23
|5
|8
|10
|23
|16
|Эвертон
|22
|6
|4
|12
|22
|17
|Ньюкасл
|23
|4
|9
|10
|21
|18
|Норвич Сити
|24
|4
|5
|15
|17
|19
|Уотфорд
|23
|4
|3
|16
|15
|20
|Бернли
|21
|1
|11
|9
|14
Последние пять матчей между командами
14.08.21. Эвертон – Саутгемптон 3:1 (АПЛ)
01.03.21. Эвертон – Саутгемптон 1:0 (АПЛ)
25.10.20. Саутгемптон – Эвертон 2:0 (АПЛ)
09.07.20. Эвертон – Саутгемптон 1:1 (АПЛ)
09.11.19. Саутгемптон – Эвертон 1:2 (АПЛ)
Цифры и факты
- В 2022-м году "Саутгемптон" уступил всего один раз в семи матчах - "Вулверхэмптону" в гостях со счетом 1:3.
- "Святые" последний раз не забивали еще 11 декабря - в поединке с "Арсеналом".
- "Саутгемптон" победил "ирисок" в четырех из последних пяти домашних встреч.
- 28 августа - именно тогда "Эвертон" последний раз побеждал в гостях в основное время.
- Команды пропустили почти равное количество мячей в чемпионате: у "святых" - 37 голов, у "ирисок" - 38.
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Ставки и коэффициенты на матч Саутгемптон – Эвертон
Прогноз матча Саутгемптон – Эвертон от UA-Football
Несмотря на мощную голевую статистику “ирисок”, сегодня они будут играть против “Саутгемптона” на их же поле. Это веская причина для того, чтобы атакующая мощь "Эвертона" нажала на тормоза, а соответственно - в общем в матче было мало голов. "Святые" против таких соперников мало наступают, сосредотачиваясь на обороне. Прогноз: ТМ 3.
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