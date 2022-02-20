Дерби роз. Лидс – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 20.02.22

Английская Премьер-лига, 26-й тур

20 февраля, 16:00. "Элланд Роуд" (Лидс)

Главный арбитр: Пол Тирни

Прямая телетрансляция: Сетанта Спортс

Текстовый онлайн: UA-Футбол

Временный наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник сам недавно узнал, что "дерби роз" между "Лидсом" и "манкунианцами" - одно из крупнейших английских противостояний. Да, долгое путешествие "павлинов" в низшие дивизионы уменьшило величие встречи этих команд, однако сейчас как раз пора возвращать легендарную славу поединку, значение которого берет начало еще с 15 века. Тем более что этот матч впервые за 18 лет состоится в чемпионате при присутствии болельщиков на "Элланд Роуд".

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 1500 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Лидс

Команда-вспышка. Современные "павлины" Бьелсы известны своей мощной атакующей игрой, однако из-за потерь некоторых исполнителей пока команде не удается играть по полной. “Лидс” болтается внизу турнирки, занимая 15 место, и находится всего в пяти очках от зоны вылета. Пока об отставке аргентинского специалиста речь не идет, однако соответствующие кредиты нужно оправдывать.

За последние пять матчей “павлины” победили в одном из них, неожиданно обыграв в гостях грозный сейчас “Вест Хэм” 16 января. В то же время, неделей ранее, "Лидс" вылетел от "молотобойцев" в Кубке Англии, имея очень призрачные шансы на успех. Нестабильность – это присущая команде черта, сводящая все старания к нулю. Ну и конечно кадровый недостаток тоже играет очень большую роль.

Кадры хозяев

Основной нападающий Патрик Бамфорд уже 2,5 месяца в лазарете. Не сыграет он и сегодня, как и Купер и Филлипс – тоже очень важные футболисты. Под вопросом участие защитников Далласа и Фирпо. Потери есть, и Бьелсе без этих исполнителей будет тяжело. Стоит отметить Даниэля Джеймса, который летом перешел из МЮ и сегодня впервые сыграет против своей бывшей команды. Ему есть что предложить и доказать "манкунианцам".

Манчестер Юнайтед

Наконец-то "красные дьяволи" в прошлом туре прервали свою ужасную трехматчевую серию, когда они в первом тайме побеждали, а после второго счет был 1:1. Конечно, без помощи соперника не обошлось: удаление игрока “Брайтона” помогло поставить не только шах, но и мат чайкам в том противостоянии. Только это был уровень максимум “любитель”.

Если принимать во внимание чисто чемпионат, то в этом году "красные дьяволы" всего раз уступили, проиграв дома "Вулверхэмптону" (0:1). Но самое страшное для фанов клуба – не текущий результат (хотя он, безусловно, важен), а отсутствие той же обещанной стратегии гегенпрессинга, или хотя бы банальной стабильности. Подопечные Рангника могут играть один отрезок матча по одной структуре, а другой – по другой. И это не из-за тактических установок немецкого наставника, а просто из-за хаоса. В этом тоже виноваты и сами игроки.

Кадры гостей

Кавани пока не помощник "манкунианцам". История с Гринвудом всем известна и понятна, а вот участие Матча под вопросом. Погба и Рашфорд восстановились от микроповреждений и снова в общей группе и готовы выйти на поле "Элланд Роуд".

Последние матчи Лидса и Манчестер Юнайтед

Последние пять встреч хозяев

12.02. Эвертон – Лидс 3:0 (АПЛ)

09.02. Астон Вилла – Лидс 3:3 (АПЛ)

22.01. Лидс – Ньюкасл 0:1 (АПЛ)

16.01. Вест Хэм – Лидс 2:3 (АПЛ)

09.01. Вест Хэм – Лидс 2:0 (Кубок Англии)

Последние пять встреч гостей

15.02. Манчестер Юнайтед – Брайтон 2:0 (АПЛ)

12.02. Манчестер Юнайтед – Саутгемптон 1:1 (АПЛ)

08.02. Бернли – Манчестер Юнайтед 1:1 (АПЛ)

04.02. Манчестер Юнайтед – Мидлсбро 1:1 (победа гостей в с. п.) (Кубок Англии)

22.01. Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 1:0 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между командами

14.08.21. Манчестер Юнайтед – Лидс 5:1 (АПЛ)

25.04.21. Лидс – Манчестер Юнайтед 0:0 (АПЛ)

20.12.20. Манчестер Юнайтед – Лидс 6:2 (АПЛ)

17.07.19. Манчестер Юнайтед – Лидс 4:0 (ТМ)

20.09.11. Лидс – Манчестер Юнайтед 0:3 (Кубок лиги)

Цифры и факты

"Лидс" не выигрывает дома у МЮ с 2002-го года.

В последний раз "Манчестер Юнайтед" уступил в гостях еще 20 ноября - это был последний матч Сульшера (Вотфорд, 1:4). С тех пор – три победы и три ничьи.

Только в трех поединках "манкунианцев" из 14 под руководством Рангника было забито более двух мячей.

У "Лидса" самая плохая оборона чемпионата: 46 пропущенных голов.

Ставки и коэффициенты на матч Лидс – Манчестер Юнайтед

Прогноз матча Лидс – Манчестер Юнайтед от UA-Футбол

То, что “манкунианцы” откровенно выглядят не лучшим образом – это ясно. Теперь же в соперниках "Лидс" да и ще у него в дома. В минувшем сезоне команды завершили с причудливым и несвойственным своим противостоянием счетом 0:0. А вот сегодняшняя игра МЮ в обороне демонстрирует, что даже с ослабленной атакой хозяев де Ха все равно будет вынимать мяч из сетки ворот. Правда, хозяева это будут делать чаще. Прогноз: Победа "Манчестер Юнайтед" + обе забьют.