Бернли - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 23.02.2022 

Чемпионат Англии, 13-й тур

23 февраля 2022. Бернли, “Терф Мур”

“Бернли” 21:45 “Тоттенхэм”

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Бернли” и “Тоттенхэм” должны были сыграть в конце ноября, но проведению матча помешал сильный снегопад в Ланкашире. Команда Шона Дайча остается “чемпионом по не сыгранным поединкам” (на четыре меньше, чем у некоторых команд лиги).

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Бернли

В прошлом туре “Бернли” во второй раз в сезоне взять три очка, неожиданно победив на выезде “Брайтон” (3:0). Это была лучшая игра “Бернли” в сезоне и заслуженность победы не вызывает ни у кого сомнений. Команда Шона Дайча прекрасно сыграла у своих ворот и впечатлили в атаке. Игрокам матча стал нидерландский новичок “Бернли” Ваут Вегорст (гол и ассист).

Если “Бернли” удастся сохранить элитный статус, покупка Вегорста будет считаться одной из лучших в зимнее межсезонье. Мощный экс-форвард “Вольфсбурга” прекрасно подходит стилю “Бернли” и не выглядит слабее Криса Вуда, который был продан в “Ньюкасл”.

“Бернли” занимает предпоследнее место, но сыграл меньше матчей, чем все свои конкуренты. В пяти последних турах команда Дайча проиграла всего раз, что может говорить о каком-то игровом прогрессе и сохранение шансов на 17-е место.

Тоттенхэм

Победив на выезде “Манчестер Сити” “Тоттенхэм” смог прервать серию из трех поражений подряд в Премьер-лиге. После того как Марез на 90+2 сравнял счет с пенальти, мало кто мог предположить, что именно “шпоры” возьмут три очка на “Этихаде”. Но команда Конте продемонстрировала решительность и волю к победе, и конечно невероятный матч провел Харри Кейн.

“Против “Бернли” я хочу видеть такой же дух, такое же желание, такое же намерение бороться. Мы должны идти этим путем”, – говорит Антонио Конте, но и отмечает, что игра против “Бернли” будет совсем другой. Против аутсайдера лиги на контратаках сыграть не получится.

Возвращение Дайера помогло “шпорам” выиграть у “Сити”, но команда Конте все же пропустила два гола. “Тоттенхэм” много пропускает – в пяти последних матчах в ворота Льориса влетело 11 мячей.

Против “Бернли” не сыграют Скипп и Танганга, под вопросом Регилон.

Статистика команд, цифры и факты

“Бернли” пропустил 29 голов в чемпионате. Только у шести команд лиги показатель лучше, “Тоттенхэма” нет в их числе (31).

Все восемь поражений “Тоттенхэма” в Премьер-лиге состоялись в Лондоне: четыре на своем поле, четыре в гостях.

“Тоттенхэм” выиграл девять из 13 последних матчей против “Бернли”.

“Бернли” проиграл только один из семи последних домашних матчей в АПЛ, пропустив гол после углового от “Ливерпуля” (0:1).

“Тоттенхэм” не может сделать клиншит в девяти матчах подряд во всех турнирах.

Последние пять матчей Бернли и Тоттенхэма

Бернли

19.02 “Брайтон” 3:0 (АПЛ)

13.02 “Ливерпуль” 0:1 (АПЛ)

08.02 “Манчестер Юнайтед” 1:1 (АПЛ)

05.02 “Уотфорд” 0:0 (АПЛ)

23.01 “Арсенал” 0:0 (АПЛ)

Тоттенхэм

19.02 “Манчестер Сити” 3:2 (АПЛ)

13.02 “Вулверхэмптон” 0:2 (АПЛ)

09.02 “Саутгемптон” 2:3 (АПЛ)

05.02 “Брайтон” 3:1 (Кубок Англии)

23.01 “Челси” 0:2 (АПЛ)

Личные встречи

В этом сезоне команды встречались пока только в Кубке – “шпоры” минимально выиграли в Ланкашире (1:0) в четвертом раунде. В прошлом сезоне “Тоттенхэм” дважды выиграл в чемпионате (4:0 и 1:0).

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 26 20 3 3 63-17 +46 63 2 "Ливерпуль" 25 17 6 2 64-20 +44 57 3 "Челси" 25 14 8 3 49-18 +31 50 4 "Манчестер Юнайтед" 26 13 7 6 44-34 +10 46 5 "Вест Хэм Юнайтед" 26 12 6 8 45-34 +11 42 6 "Арсенал" 23 13 3 7 36-26 +10 42 7 "Вулверхэмптон" 24 12 4 8 23-18 +5 40 8 "Тоттенхэм" 23 12 3 8 31-31 0 39 9 "Брайтон энд Хоув Альбион" 25 7 12 6 25-28 -3 33 10 "Саутгемптон" 25 7 11 7 32-37 -5 32 11 "Лестер Сити" 23 7 6 10 37-43 -6 27 12 "Астон Вилла" 24 8 3 13 31-37 -6 27 13 "Кристал Пэлас" 25 5 11 9 32-36 -4 26 14 "Брентфорд" 26 6 6 14 27-42 -15 24 15 "Лидс Юнайтед" 24 5 8 11 29-50 -21 23 16 Эвертон 23 6 4 13 28-40 -12 22 17 "Ньюкасл" 24 4 10 10 26-45 -19 22 18 "Уотфорд" 24 5 3 16 24-43 -19 18 19 "Бернли" 22 2 11 9 20-29 -9 17 20 "Норвич Сити" 25 4 5 16 15-53 -38 17

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Ориентировочные составы

“Бернли”: Поуп – Робертс, Коллинз, Ми, Питерс – Леннон, Корк, Браунхилл, Макнил – Вегорст, Корне

“Тоттенхэм”: Льорис – Ромеро, Дайер, Дэвис – Доэрти, Хейбьерг, Бентанкур, Сессеньон – Моура, Кейн, Сон

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Бернли – Тоттенхэм от UA-Football

Матч против “Бернли” будет заметно отличаться от встречи с “Манчестер Сити”. У “Тоттенхэма” будет больше мяча и меньше возможностей для вертикальных контратак. Кроме того, у “Бернли” есть кому играть в воздухе. “Ливерпуль” с трудом взял три очка на “Терф Мур”, без побед покинули Ланкашир “Вест Хэм” и “Манчестер Юнайтед”. “Шпорам” будет непросто. Прогноз – ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.