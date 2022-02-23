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Бернли - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 23.02.2022
Бернли – Тоттенхэм: Прогноз и анонс матча ⋉ 23 февраля 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 13-й тур
23 февраля 2022. Бернли, “Терф Мур”
“Бернли” 21:45 “Тоттенхэм”
Текстовая трансляция – UA-Футбол
“Бернли” и “Тоттенхэм” должны были сыграть в конце ноября, но проведению матча помешал сильный снегопад в Ланкашире. Команда Шона Дайча остается “чемпионом по не сыгранным поединкам” (на четыре меньше, чем у некоторых команд лиги).
Бернли
В прошлом туре “Бернли” во второй раз в сезоне взять три очка, неожиданно победив на выезде “Брайтон” (3:0). Это была лучшая игра “Бернли” в сезоне и заслуженность победы не вызывает ни у кого сомнений. Команда Шона Дайча прекрасно сыграла у своих ворот и впечатлили в атаке. Игрокам матча стал нидерландский новичок “Бернли” Ваут Вегорст (гол и ассист).
Если “Бернли” удастся сохранить элитный статус, покупка Вегорста будет считаться одной из лучших в зимнее межсезонье. Мощный экс-форвард “Вольфсбурга” прекрасно подходит стилю “Бернли” и не выглядит слабее Криса Вуда, который был продан в “Ньюкасл”.
“Бернли” занимает предпоследнее место, но сыграл меньше матчей, чем все свои конкуренты. В пяти последних турах команда Дайча проиграла всего раз, что может говорить о каком-то игровом прогрессе и сохранение шансов на 17-е место.
Тоттенхэм
Победив на выезде “Манчестер Сити” “Тоттенхэм” смог прервать серию из трех поражений подряд в Премьер-лиге. После того как Марез на 90+2 сравнял счет с пенальти, мало кто мог предположить, что именно “шпоры” возьмут три очка на “Этихаде”. Но команда Конте продемонстрировала решительность и волю к победе, и конечно невероятный матч провел Харри Кейн.
“Против “Бернли” я хочу видеть такой же дух, такое же желание, такое же намерение бороться. Мы должны идти этим путем”, – говорит Антонио Конте, но и отмечает, что игра против “Бернли” будет совсем другой. Против аутсайдера лиги на контратаках сыграть не получится.
Возвращение Дайера помогло “шпорам” выиграть у “Сити”, но команда Конте все же пропустила два гола. “Тоттенхэм” много пропускает – в пяти последних матчах в ворота Льориса влетело 11 мячей.
Против “Бернли” не сыграют Скипп и Танганга, под вопросом Регилон.
Статистика команд, цифры и факты
- “Бернли” пропустил 29 голов в чемпионате. Только у шести команд лиги показатель лучше, “Тоттенхэма” нет в их числе (31).
- Все восемь поражений “Тоттенхэма” в Премьер-лиге состоялись в Лондоне: четыре на своем поле, четыре в гостях.
- “Тоттенхэм” выиграл девять из 13 последних матчей против “Бернли”.
- “Бернли” проиграл только один из семи последних домашних матчей в АПЛ, пропустив гол после углового от “Ливерпуля” (0:1).
- “Тоттенхэм” не может сделать клиншит в девяти матчах подряд во всех турнирах.
Последние пять матчей Бернли и Тоттенхэма
Бернли
- 19.02 “Брайтон” 3:0 (АПЛ)
- 13.02 “Ливерпуль” 0:1 (АПЛ)
- 08.02 “Манчестер Юнайтед” 1:1 (АПЛ)
- 05.02 “Уотфорд” 0:0 (АПЛ)
- 23.01 “Арсенал” 0:0 (АПЛ)
Тоттенхэм
- 19.02 “Манчестер Сити” 3:2 (АПЛ)
- 13.02 “Вулверхэмптон” 0:2 (АПЛ)
- 09.02 “Саутгемптон” 2:3 (АПЛ)
- 05.02 “Брайтон” 3:1 (Кубок Англии)
- 23.01 “Челси” 0:2 (АПЛ)
Личные встречи
В этом сезоне команды встречались пока только в Кубке – “шпоры” минимально выиграли в Ланкашире (1:0) в четвертом раунде. В прошлом сезоне “Тоттенхэм” дважды выиграл в чемпионате (4:0 и 1:0).
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|26
|20
|3
|3
|63-17
|+46
|63
|2
|"Ливерпуль"
|25
|17
|6
|2
|64-20
|+44
|57
|3
|"Челси"
|25
|14
|8
|3
|49-18
|+31
|50
|4
|"Манчестер Юнайтед"
|26
|13
|7
|6
|44-34
|+10
|46
|5
|"Вест Хэм Юнайтед"
|26
|12
|6
|8
|45-34
|+11
|42
|6
|"Арсенал"
|23
|13
|3
|7
|36-26
|+10
|42
|7
|"Вулверхэмптон"
|24
|12
|4
|8
|23-18
|+5
|40
|8
|"Тоттенхэм"
|23
|12
|3
|8
|31-31
|0
|39
|9
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|25
|7
|12
|6
|25-28
|-3
|33
|10
|"Саутгемптон"
|25
|7
|11
|7
|32-37
|-5
|32
|11
|"Лестер Сити"
|23
|7
|6
|10
|37-43
|-6
|27
|12
|"Астон Вилла"
|24
|8
|3
|13
|31-37
|-6
|27
|13
|"Кристал Пэлас"
|25
|5
|11
|9
|32-36
|-4
|26
|14
|"Брентфорд"
|26
|6
|6
|14
|27-42
|-15
|24
|15
|"Лидс Юнайтед"
|24
|5
|8
|11
|29-50
|-21
|23
|16
|Эвертон
|23
|6
|4
|13
|28-40
|-12
|22
|17
|"Ньюкасл"
|24
|4
|10
|10
|26-45
|-19
|22
|18
|"Уотфорд"
|24
|5
|3
|16
|24-43
|-19
|18
|19
|"Бернли"
|22
|2
|11
|9
|20-29
|-9
|17
|20
|"Норвич Сити"
|25
|4
|5
|16
|15-53
|-38
|17
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Ориентировочные составы
“Бернли”: Поуп – Робертс, Коллинз, Ми, Питерс – Леннон, Корк, Браунхилл, Макнил – Вегорст, Корне
“Тоттенхэм”: Льорис – Ромеро, Дайер, Дэвис – Доэрти, Хейбьерг, Бентанкур, Сессеньон – Моура, Кейн, Сон
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Бернли – Тоттенхэм от UA-Football
Матч против “Бернли” будет заметно отличаться от встречи с “Манчестер Сити”. У “Тоттенхэма” будет больше мяча и меньше возможностей для вертикальных контратак. Кроме того, у “Бернли” есть кому играть в воздухе. “Ливерпуль” с трудом взял три очка на “Терф Мур”, без побед покинули Ланкашир “Вест Хэм” и “Манчестер Юнайтед”. “Шпорам” будет непросто. Прогноз – ничья 1:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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