Ждем Миколенко и Зинченко. Эвертон – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 27-го тура АПЛ на 26.02.2022

Английская Премьер-лига. 27-й тур.

26 февраля. 19:30. Ливерпуль. "Гудисон Парк"

Главный судья: Пол Тирни (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports

Какой матч нужно называть центральным в туре чемпионата, если "Челси" и "Ливерпуль" его пропускают и встречаются в финале Кубка лиги? Вот, к примеру, кризисный "Эвертон" и лидер первенства "Манчестер Сити" займут последний временной слот в субботу – давайте отдадим престижный статус им.

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"Эвертон"

Украинский болельщик стал активно следить за "ирисками" после переезда в Ливерпуль из Киева Виталия Миколенко. То ли коронавирус, то ли травма (то ли все вместе) однозначно смазали первые дни нашего защитника в английском клубе. За два неполных месяца Миколенко сыграл всего три полных матча. В принципе, у Виталия особо нет конкурентов на позиции левого латераля, поэтому здоровому украинцу просто необходимо лишний раз не ошибаться, попадая в состав Лэмпарда.

Кстати, о Фрэнке. Английский специалист в "Эвертоне" на каких-то четыре недели меньше, чем сам Миколенко. В команде из Ливерпуля новому тренеру пока не удалось в полной мере воплотить идеи своего атакующего футбола. Лэмпарду, как и Виталию, необходимо время. Правда, шансов вылететь из клуба с таким взбалмошным руководством намного больше у британского наставника, а не у его украинского подопечного.

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После зимней международной паузы "Эвертон" вернулся на локальную арену противоречиво – впрочем, так "ириски" и выглядели на протяжении всей первой части сезона. Команда Лэмпарда разбила "Брентфорд" в четвертом раунде Кубка Англии (4:1) и более проблемный "Лидс Юнайтед" (3:0), но зато по делу проиграла "Ньюкаслу" (3:1) и "Саутгемптону" (2:0) в АПЛ. Учитывая, что у "ирисок" еще есть три матча в запасе, то банда Фрэнка откровенно не тянет на претендента на вылет в Чемпионшип.

"Манчестер Сити"

Наверное, это не лесть: по качеству и содержанию игры "горожане" на данный момент выглядят лучшей командой мира. Общеизвестный факт: все команды Гвардиолы, будь то "Барселона", "Бавария" или "Сити" – монстры дистанции. Сделав рывок на фоне проблем "Ливерпуля" и "Челси", "Манчестер" стал главным кандидатом на золото АПЛ. Тем не менее, если "синие" тотально отстали от банды Пепа, то "красные" сыграли свои пропущенные поединки и максимально приблизились к спине лидера. Прямо сейчас команда Клоппа отстает от "небесно-голубых" всего на 3 очка. Впереди еще 12 туров первенства и даже очная встреча в апреле. К слову, надеемся, что на заключительном отрезке кампании Гвардиоле все чаще и чаще будет необходим Александр Зинченко. По крайней мере, такова была тенденция в прошлые сезоны.

В феврале "Манчестер Сити" был прекрасен во всех поединках, кроме последнего. В Кубке Англии "горожане" не заметили "Фулхэм" (4:1), в АПЛ дежурно уступили гранду "Брентфорд" (2:0) и "Норвич Сити" (0:4). Ух, а как прошлись парни Пепа по бедолагам из Лиссабона – в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Спортинг" в домашних стенах пропустил 5 безответных мячей!

Тем не менее, в битве стилей подуставший "Сити" в упорной борьбе заслуженно уступил "Тоттенхэму" (2:3). Да, разбитые "шпоры" Антонио Конте, хоть и с долей фарта, но все равно смогли перестрелять хозяев "Этихада" в быстрых вертикальных атаках. И все же, проигрыш лондонцам вовсе не означает спад или кризис для "горожан".

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 26 20 3 3 63 46 63 16 "Эвертон" 23 6 4 13 28 -12 22

Личные встречи

21.11.21 АПЛ "Манчестер Сити" – "Эвертон" 3:0

23.05.21 АПЛ "Манчестер Сити" – "Эвертон" 5:0

20.03.21 КФА "Эвертон" – "Манчестер Сити" 0:2

17.02.21 АПЛ "Эвертон" – "Манчестер Сити" 1:3

01.01.20 АПЛ "Манчестер Сити" – "Эвертон" 2:1

Цифры и факты

– "Манчестер Сити" выиграл последние 9 матчей против "Эвертона" во всех соревнованиях;

– "Горожане" забивали как минимум 2 гола в последних 9 поединках с "ирисками" во всех турнирах;

– Команда Пепа выиграла 8 выездных матчей в АПЛ из последних 9;

– "Эвертон" проиграл 5 поединков в чемпионате Англии из последних 6;

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В лазарете "Эвертона" находятся Мина, Годфри, Делф и Дэвис. Не факт, что сыграют Сигурдссон, Дукуре и Грей. Гвардиола не рассчитывает на Палмера, также под вопросом Жезус, Штеффен и Грилиш.

"Эвертон", 4-2-3-1: Пикфорд – Коулман, Холгейт, Кин, Миколенко – Аллан, Гомеш – Гордон, Алли, Ришарлисон – Калверт-Льюин

"Манчестер Сити", 4-3-3: Эдерсон – Уокер, Диаш, Лапорт, Зинченко – Де Брюйне, Родри, Бернарду Силва – Марез, Фоден, Стерлинг

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Эвертоном" и "Манчестер Сити" от UA-Футбол

ТБ 2.5 – 1:3. Не видно, за счет чего сегодняшняя версия "ирисок" может остановить лидера чемпионата Англии. У "Манчестер Сити" больше нет права на ошибку, ведь "Ливерпуль" уже запустил первые холодные выдохи прямо в затылки "горожан".

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.