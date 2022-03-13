Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вест Хэм - Астон Вилла. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 13.03.2022
Вест Хэм – Астон Вилла: Прогноз и анонс матча ⋉ 13 марта 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 29-й тур
13 марта 2022. Лондон, “Лондон Стэдиум”
“Вест Хэм” 16:00 “Астон Вилла”
Текстовая трансляция – UA-Футбол
"Вест Хэм" проиграл три последних матча, "Астон Вилла" побеждает в трех турах АПЛ подряд. "Хаммерс" все еще надеются на место в еврокубках, но для этого нужно чаще побеждать. Амбициозная "Вилла" будет непростым соперником.
Вест Хэм
"Два года назад нам удалось избежать вылета. Мы теперь боремся за совсем другие места, мы попали в еврокубки, и очень неплохо себя там показали. Но владельцы клуба очень реалистичны и понимают, что мы сделали большой прыжок слишком быстро. Иногда могут случаться такие периоды, когда мы будем играть не очень хорошо, иногда мы будем превосходить ожидания", - рассказывает Дэвид Мойес.
Сейчас у "хаммерс" наступил непростой период. "Вест Хэм" проиграл три матча за девять дней - вылетел из Кубка Англии, уступив "Саутгемптону" (1:3), не смог удержаться в игре с "Ливерпулем" в АПЛ (0:1) и ухудшил свои шансы на выход в четвертьфинал Лиги Европы после первой игры с "Севильей" (0:1).
В Андалусии "Вест Хэм" играл без Джаррода Боуэна, и игру против "Астон Виллы" 25-летний атакующий хавбек тоже пропустит из-за травмы. Чтобы не говорил Мойес, Боуэн - это большая потеря для "хаммерс". Он лучший бомбардир и ассистент команды в АПЛ (восемь голов и восемь ассистов), и его результативные действия были незаменимы, особенно на фоне "молчания" Майкла Антонио, не забивавшего в чемпионате с первого января.
Помимо Антонио, против "Виллы" не сыграют Огбонна, Фредерикс и Цоуфал.
Астон Вилла
Проект Стивена Джеррарда в "Астон Вилле" только в начальней стадии своего развития, поэтому нестабильные результаты бирмингемцем не должны удивлять. С середины декабря по середину февраля команда Джеррарда выиграла всего один матч из восьми (две ничьи, пять поражений), но негативная тенденция была преломлена в игре с "Брайтоном". Последние три тура - три победы с общим счетом 9:0.
Аренда Филиппе Коутиньо оправдывает себя - бразилец забил четыре гола и сделал три ассиста в восьми матчах Премьер-лиги. Именно Коутиньо забил первый гол в матче с "Лидсом", а затем красивые мячи добавили Кэш и Чамберс (3:0).
Джеррард с уважением отзывается о "Вест Хэме" и говорит, что достижения "хаммерс" - это цель для его команды. "Вилла" намерена вернуться в еврокубки, но для этого нужны стабильность и умение обыгривать таких крепких соперников, как "Вест Хэм".
Помимо Накамбы, у команда Джеррарда потерь перед воскресным матчем нет.
Статистика команд, цифры и факты
- "Вест Хэм" - одна из двух команд. чемпионата, которая забивала во всех домашних матчах сезона 2021/22 (вторая - "Ливерпуль").
- Форвард "Вест Хэма" Майкл Антонио не может забить гол в восьми матчах Премьер-лиги подряд.
-
В своем последнем матче на "Лондон Стэдиум", играя еще за "Ливерпуль", Филиппе Коутиньо забивал два гола и сделал ассист в победном матче "красных" (4:0 в мае 2017).
-
"Вест Хэм" выиграл три последних матча АПЛ у "Астон Виллы".
-
"Вест Хэм" выиграл два из семи последних матчей Премьер-лиги (две ничьи, три поражения).
-
Победив "Лидс" 3:0 "Астон Вилла" впервые в сезоне выиграла три матча подряд и впервые в трех играх подряд не пропустила.
Последние пять матчей Вест Хэма и Астон Виллы
Вест Хэм
- 10.03 "Севилья" 0:1 (Лига Европы)
- 05.03 "Ливерпуль" 0:1 (АПЛ)
- 02.03 "Саутгемптон" 1:3 (Кубок Англии)
- 27.02 "Вулверхэмптон" 1:0 (АПЛ)
- 19.02 "Ньюкасл" 1:1 (АПЛ)
Астон Вилла
- 10.03 "Лидс" 3:0 (АПЛ)
- 05.03 "Саутгемптон" 4:0 (АПЛ)
- 26.02 “Брайтон” 2:0 (АПЛ)
- 19.02 “Уотфорд” 0:1 (АПЛ)
- 13.02 “Ньюкасл” 0:1 (АПЛ)
Личные встречи
После своего возвращения в АПЛ в 2019-м году "Астон Вилле" еще ни разу не удалось обыграть "Вест Хэм" (пять матчей). Последне три игры - победы "Вест Хэма", в том числе и на "Вилла Парке" в первом круге (4:1). Общая история встреч в Премьер-лиге - 20 ничьих, 13 побед "Астон Виллы", 12 побед "Вест Хэма".
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|28
|22
|3
|3
|68-18
|+50
|69
|2
|"Ливерпуль"
|28
|20
|6
|2
|73-20
|+53
|66
|3
|"Челси"
|27
|16
|8
|3
|56-19
|+37
|56
|4
|"Манчестер Юнайтед"
|29
|14
|8
|7
|48-40
|+8
|50
|5
|"Арсенал"
|25
|15
|3
|7
|41-29
|+12
|48
|6
|"Вест Хэм Юнайтед"
|28
|13
|6
|9
|46-35
|+11
|45
|7
|"Тоттенхэм"
|27
|14
|3
|10
|42-35
|+7
|45
|8
|"Вулверхэмптон"
|28
|13
|4
|11
|28-23
|+5
|43
|9
|"Астон Вилла"
|27
|11
|3
|13
|40-37
|+3
|36
|10
|"Саутгемптон"
|28
|8
|11
|9
|35-44
|-9
|35
|11
|"Кристал Пэлас"
|28
|7
|12
|9
|39-38
|+1
|33
|12
|"Лестер Сити"
|25
|9
|6
|10
|40-43
|-3
|33
|13
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|28
|7
|12
|9
|26-34
|-8
|33
|14
|"Ньюкасл"
|27
|7
|10
|10
|33-47
|-14
|31
|15
|"Брентфорд"
|29
|8
|6
|15
|32-45
|-13
|30
|16
|"Лидс Юнайтед"
|28
|5
|8
|15
|29-64
|-35
|23
|17
|Эвертон
|25
|6
|4
|15
|28-46
|-18
|22
|18
|"Бернли"
|27
|3
|12
|12
|22-38
|-16
|21
|19
|"Уотфорд"
|28
|5
|4
|19
|27-54
|-27
|19
|20
|"Норвич Сити"
|28
|4
|5
|19
|17-61
|-44
|17
Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале
Ориентировочные составы
"Вест Хэм": Фабиаский - Джонсон, Доусон, Зума, Крессуэлл - Соучек, Райс - Бенрахма, Лансини, Форнальс - Антонио
"Астон Вилла": Мартинес - Динь, Мингз, Чамберс, Кэш - Рэмзи, Дуглас Луис, Макгинн - Уоткинс, Ингз, Коутиньо
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Вест Хэм – Астон Вилла от UA-Football
В последих трех домашних матчах Премьер-лиги "Вест Хэм" забивал по голу, но в двух случаях этого хватило для победы (еще была одна ничья). Когда "хаммерс" в порядке против них играть крайне неудобно, но отсутствие Боуэна, безголевая серия Антонио и небольшой спад в игре команды Дэвида Мойеса прибавляют шансы "Вилле", которая вполне может рассчитывать на "Лондон Стэдиум" на одно или даже три очка. Прогноз - ничья 1:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- Клопп: Очевидно, откуда идут деньги. Кого-то волновал Абрамович в Челси? Или продажа Ньюкасла?
- Экс-игрок сборной Украины стал участником ДТП в Турции
- Украинская армия освободила еще два населенных пункта на Черниговщине
- Эвертон – Вулверхэмптон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 13.03.22
- Помогает готовить еду. Украинская звезда Playboy Даша Астафьева присоединилась к поддержке ВСУ
- Легендарный актер поддержал Украину в борьбе с фашистами из россии. ВИДЕО