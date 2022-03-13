Вест Хэм - Астон Вилла. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 13.03.2022 

Чемпионат Англии, 29-й тур

13 марта 2022. Лондон, “Лондон Стэдиум”

“Вест Хэм” 16:00 “Астон Вилла”

Текстовая трансляция – UA-Футбол

"Вест Хэм" проиграл три последних матча, "Астон Вилла" побеждает в трех турах АПЛ подряд. "Хаммерс" все еще надеются на место в еврокубках, но для этого нужно чаще побеждать. Амбициозная "Вилла" будет непростым соперником.

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Вест Хэм

"Два года назад нам удалось избежать вылета. Мы теперь боремся за совсем другие места, мы попали в еврокубки, и очень неплохо себя там показали. Но владельцы клуба очень реалистичны и понимают, что мы сделали большой прыжок слишком быстро. Иногда могут случаться такие периоды, когда мы будем играть не очень хорошо, иногда мы будем превосходить ожидания", - рассказывает Дэвид Мойес.

Сейчас у "хаммерс" наступил непростой период. "Вест Хэм" проиграл три матча за девять дней - вылетел из Кубка Англии, уступив "Саутгемптону" (1:3), не смог удержаться в игре с "Ливерпулем" в АПЛ (0:1) и ухудшил свои шансы на выход в четвертьфинал Лиги Европы после первой игры с "Севильей" (0:1).

В Андалусии "Вест Хэм" играл без Джаррода Боуэна, и игру против "Астон Виллы" 25-летний атакующий хавбек тоже пропустит из-за травмы. Чтобы не говорил Мойес, Боуэн - это большая потеря для "хаммерс". Он лучший бомбардир и ассистент команды в АПЛ (восемь голов и восемь ассистов), и его результативные действия были незаменимы, особенно на фоне "молчания" Майкла Антонио, не забивавшего в чемпионате с первого января.

Помимо Антонио, против "Виллы" не сыграют Огбонна, Фредерикс и Цоуфал.

Астон Вилла

Проект Стивена Джеррарда в "Астон Вилле" только в начальней стадии своего развития, поэтому нестабильные результаты бирмингемцем не должны удивлять. С середины декабря по середину февраля команда Джеррарда выиграла всего один матч из восьми (две ничьи, пять поражений), но негативная тенденция была преломлена в игре с "Брайтоном". Последние три тура - три победы с общим счетом 9:0.

Аренда Филиппе Коутиньо оправдывает себя - бразилец забил четыре гола и сделал три ассиста в восьми матчах Премьер-лиги. Именно Коутиньо забил первый гол в матче с "Лидсом", а затем красивые мячи добавили Кэш и Чамберс (3:0).

Джеррард с уважением отзывается о "Вест Хэме" и говорит, что достижения "хаммерс" - это цель для его команды. "Вилла" намерена вернуться в еврокубки, но для этого нужны стабильность и умение обыгривать таких крепких соперников, как "Вест Хэм".

Помимо Накамбы, у команда Джеррарда потерь перед воскресным матчем нет.

Статистика команд, цифры и факты

"Вест Хэм" - одна из двух команд. чемпионата, которая забивала во всех домашних матчах сезона 2021/22 (вторая - "Ливерпуль").

Форвард "Вест Хэма" Майкл Антонио не может забить гол в восьми матчах Премьер-лиги подряд.

В своем последнем матче на "Лондон Стэдиум", играя еще за "Ливерпуль", Филиппе Коутиньо забивал два гола и сделал ассист в победном матче "красных" (4:0 в мае 2017).

"Вест Хэм" выиграл три последних матча АПЛ у "Астон Виллы".

"Вест Хэм" выиграл два из семи последних матчей Премьер-лиги (две ничьи, три поражения).

Победив "Лидс" 3:0 "Астон Вилла" впервые в сезоне выиграла три матча подряд и впервые в трех играх подряд не пропустила.

Последние пять матчей Вест Хэма и Астон Виллы

Вест Хэм

10.03 "Севилья" 0:1 (Лига Европы)

05.03 "Ливерпуль" 0:1 (АПЛ)

02.03 "Саутгемптон" 1:3 (Кубок Англии)

27.02 "Вулверхэмптон" 1:0 (АПЛ)

19.02 "Ньюкасл" 1:1 (АПЛ)

Астон Вилла

10.03 "Лидс" 3:0 (АПЛ)

05.03 "Саутгемптон" 4:0 (АПЛ)

26.02 “Брайтон” 2:0 (АПЛ)

19.02 “Уотфорд” 0:1 (АПЛ)

13.02 “Ньюкасл” 0:1 (АПЛ)

Личные встречи

После своего возвращения в АПЛ в 2019-м году "Астон Вилле" еще ни разу не удалось обыграть "Вест Хэм" (пять матчей). Последне три игры - победы "Вест Хэма", в том числе и на "Вилла Парке" в первом круге (4:1). Общая история встреч в Премьер-лиге - 20 ничьих, 13 побед "Астон Виллы", 12 побед "Вест Хэма".

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 28 22 3 3 68-18 +50 69 2 "Ливерпуль" 28 20 6 2 73-20 +53 66 3 "Челси" 27 16 8 3 56-19 +37 56 4 "Манчестер Юнайтед" 29 14 8 7 48-40 +8 50 5 "Арсенал" 25 15 3 7 41-29 +12 48 6 "Вест Хэм Юнайтед" 28 13 6 9 46-35 +11 45 7 "Тоттенхэм" 27 14 3 10 42-35 +7 45 8 "Вулверхэмптон" 28 13 4 11 28-23 +5 43 9 "Астон Вилла" 27 11 3 13 40-37 +3 36 10 "Саутгемптон" 28 8 11 9 35-44 -9 35 11 "Кристал Пэлас" 28 7 12 9 39-38 +1 33 12 "Лестер Сити" 25 9 6 10 40-43 -3 33 13 "Брайтон энд Хоув Альбион" 28 7 12 9 26-34 -8 33 14 "Ньюкасл" 27 7 10 10 33-47 -14 31 15 "Брентфорд" 29 8 6 15 32-45 -13 30 16 "Лидс Юнайтед" 28 5 8 15 29-64 -35 23 17 Эвертон 25 6 4 15 28-46 -18 22 18 "Бернли" 27 3 12 12 22-38 -16 21 19 "Уотфорд" 28 5 4 19 27-54 -27 19 20 "Норвич Сити" 28 4 5 19 17-61 -44 17

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Ориентировочные составы

"Вест Хэм": Фабиаский - Джонсон, Доусон, Зума, Крессуэлл - Соучек, Райс - Бенрахма, Лансини, Форнальс - Антонио

"Астон Вилла": Мартинес - Динь, Мингз, Чамберс, Кэш - Рэмзи, Дуглас Луис, Макгинн - Уоткинс, Ингз, Коутиньо

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Вест Хэм – Астон Вилла от UA-Football

В последих трех домашних матчах Премьер-лиги "Вест Хэм" забивал по голу, но в двух случаях этого хватило для победы (еще была одна ничья). Когда "хаммерс" в порядке против них играть крайне неудобно, но отсутствие Боуэна, безголевая серия Антонио и небольшой спад в игре команды Дэвида Мойеса прибавляют шансы "Вилле", которая вполне может рассчитывать на "Лондон Стэдиум" на одно или даже три очка. Прогноз - ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.