У каждого свои амбиции. Арсенал – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 16.03.22

Английская Премьер-лига, 27-й тур

16 марта, 22:15. "Эмирейтс" (Лондон)

Главный арбитр: Андре Марринер

Главный арбитр: Андре Марринер

Текстовый онлайн: UA-Футбол

Впереди – заключительный этап чемпионата Англии. Последние туры "канониры" и "мерсисайдцы" играли с матчами в запасе, но время этого поединка настало. И он интересен тем, что каждому кровь из носа нужно сегодня побеждать: “Арсенал” борется за родное четвертое место, а “Ливерпулю” совсем немного осталось до лидера “Манчестер Сити”. Эта встреча во многом станет решающей.

Арсенал

Пять побед подряд – таков сейчас актив у подопечных Артеты. К тому же в среднем они забивают дважды за игру – атака наконец-то находит свое русло без Обамеянга. Одеяло на себя тянут молодые игроки: Сака, Эдегор, Мартинелли и Смит-Роу железно зарезервировали за собой постоянную игровую практику. С обороной немного проблемы, ведь в последних четырех матчах команда пропустила четыре гола. Даже навыков Рамсдейла не хватает, который в последнее время творит волшебные вещи в рамке.

Последнее домашнее поражение было как раз против "Ливерпуля" - тогда "канониры" вылетели из Кубка лиги. Датированный тот матч 20 января. Откровенно говоря, первый месяц года лондонцам не пошел, ведь с пяти поединков три были проиграны и только два сведены вничью (да еще и нулевую). Более того, команда забила всего один гол за этот отрезок, но дальше последовала реинкарнация. И это не качели от Артеты, а просто спад команды, выпавший на посттравматический и постковидный период. Теперь игроки набрали форму и готовы ко всему. Даже к Салаху с Мане.

Кадры хозяев

Собственно, и лазарет у “Арсенала” почти пуст. Сейчас врачи работают только над одним футболистом: Томиясу восстанавливается от травмы мышцы. Смит-Роу недавно залечил повреждения и уже даже сыграл полчаса в предыдущем поединке. Теперь он готов по полной.

???? Training day



???? Final preparation for #ARSLIV



???? See the best of today's training pics ???? — Arsenal (@Arsenal) March 15, 2022

Ливерпуль

Спасибо Клоппу за сохранение интриги в АПЛ. Пока Пеп уже хотел забирать трофей и ехать отдыхать на Мальдивы, немецкий тренер вместе со своими подопечными выдали серию из восьми побед подряд в чемпионате и теперь буквально жгут спину "Сити" своим дыханием. Между первыми двумя командами турнира разрыв всего в четыре очка и как раз сегодняшний матч в запасе. “Мерсисайдцы” заряжены, как никогда.

В этом году они уступили только "Интеру". Правда, это домашнее поражение было составной частью двух поединков плей-офф, поэтому в итоге сильнее оказался "Ливерпуль". Чуть ли не со всеми остальными соперниками было очень легко, разве что "Челси" оказался крепким орешком в борьбе за трофей Кубка лиги. Пока у команды нет определенных границ в возможностях (в пределах адекватного).

Кадры гостей

Центральный защитник Конате тренируется с командой после травмы. А вот Милнер и Цимикас такой роскоши себе позволить не могут – они пропустят матч из-за болезни. Клоппу отсутствие этих двух игроков помехой не станет.

Boss strikes ????

Football tennis ????



Go Inside Training as the Reds prepare for Wednesday's Premier League clash with Arsenal ???? — Liverpool FC (@LFC) March 14, 2022

Последние пять матчей Арсенала и Ливерпуля

Последние пять встреч хозяев

13.03. Арсенал – Лестер 2:0 (АПЛ)

06.03. Уотфорд – Арсенал 2:3 (АПЛ)

24.02. Арсенал – Вулверхэмптон 2:1 (АПЛ)

19.02. Арсенал – Брентфорд 2:1 (АПЛ)

10.02. Вулверхэмптон – Арсенал 0:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

12.03. Брайтон – Ливерпуль 0:2 (АПЛ)

08.03. Ливерпуль – Интер 0:1 (ЛЧ)

05.03. Ливерпуль – Вест Хэм 1:0 (АПЛ)

02.03. Ливерпуль – Норвич 2:1 (Кубок Англии)

27.02. Челси – Ливерпуль 0:0 (с. п. 10:11) (Кубок лиги)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П О 1 Манчестер Сити 29 22 4 3 70 2 Ливерпуль 28 20 6 2 66 3 Челси 28 17 8 3 59 4 Арсенал 26 16 3 7 51 5 Манчестер Юнайтед 29 14 8 7 50 6 Вест Хэм Юнайтед 29 14 6 9 48 7 Вулверхэмптон 29 14 4 11 46 8 Тоттенхэм 27 14 3 10 45 9 Астон Вилла 28 11 3 14 36 10 Саутгемптон 29 8 11 10 35 11 Кристал Пэлас 29 7 13 9 34 12 Лестер Сити 26 9 6 11 33 13 Брайтон энд Хоув Альбион 28 7 12 9 33 14 Ньюкасл 28 7 10 11 31 15 Брентфорд 29 8 6 15 30 16 Лидс Юнайтед 29 6 8 15 26 17 Эвертон 26 6 4 16 22 18 Уотфорд 29 6 4 19 22 19 Бернли 27 3 12 12 21 20 Норвич Сити 29 4 5 20 17

Последние пять личных встреч между командами

20.01.22. Арсенал – Ливерпуль 0:2 (Кубок лиги)

13.01.22. Ливерпуль – Арсенал 0:0 (Кубок лиги)

20.11.21. Ливерпуль – Арсенал 4:0 (АПЛ)

03.04.21. Арсенал – Ливерпуль 0:3 (АПЛ)

01.10.20. Ливерпуль – Арсенал 0:0 (п. 4:5) (Кубок лиги)

???? ???? ⚽ ???? ⚽@DiogoJota18 sealing all three points with his second of the game during #ARSLIV last season ???? pic.twitter.com/m68AXXXpBb — Liverpool FC (@LFC) March 15, 2022

Цифры и факты

"Ливерпуль" - самая результативная команда АПЛ с 73 голами в активе.

В рейтинге бомбардиров чемпионата трое футболистов из четырех лидеров играют в футболке "мерсисайдцев": Салах (20+10), Жота и Мане (12+1 каждый).

У "Арсенала" самый плохой показатель пропущенных среди топ-4 - 29 мячей. Правда, девять из них "канониры" пропустили в двух поединках: против "Манчестер Сити" (0:5) и "Ливерпуля" (0:4).

Лондонцы еще ни разу не проигрывали под руководством Артеты (5П, 3Н), играя посреди недели в чемпионате.

"Канониры" не забивают "мерсисайдцам" 11 таймов подряд.

"Ливерпуль" пять раз терял очки в этом сезоне АПЛ (3П, 2Н) ​​и четыре из них – против лондонских команд.

Ставки и коэффициенты на матч Арсенал – Ливерпуль

Прогноз на матч Арсенал – Ливерпуль от UA-Football

Очень велика цена этого поединка. Здесь не вопрос в том, что команды сражаются между собой за места – они давно уже не конкурируют в текущем розыгрыше чемпионата. В этом случае каждый имеет свою цель. У "канониров" ситуация немного легче, ведь есть еще встречи в запасе. У "Ливерпуля" будет больше заряда и мотивации, да и разгром в первом круге был слишком уничтожающим. Прогноз: Победа "Ливерпуля".