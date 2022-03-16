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У каждого свои амбиции. Арсенал – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 16.03.22
Битва за самые высокие места в чемпионате
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 27-й тур
16 марта, 22:15. "Эмирейтс" (Лондон)
Главный арбитр: Андре Марринер
Прямая трансляция: Сетанта Спортс
Текстовый онлайн:
Впереди – заключительный этап чемпионата Англии. Последние туры "канониры" и "мерсисайдцы" играли с матчами в запасе, но время этого поединка настало. И он интересен тем, что каждому кровь из носа нужно сегодня побеждать: “Арсенал” борется за родное четвертое место, а “Ливерпулю” совсем немного осталось до лидера “Манчестер Сити”. Эта встреча во многом станет решающей.
Арсенал
Пять побед подряд – таков сейчас актив у подопечных Артеты. К тому же в среднем они забивают дважды за игру – атака наконец-то находит свое русло без Обамеянга. Одеяло на себя тянут молодые игроки: Сака, Эдегор, Мартинелли и Смит-Роу железно зарезервировали за собой постоянную игровую практику. С обороной немного проблемы, ведь в последних четырех матчах команда пропустила четыре гола. Даже навыков Рамсдейла не хватает, который в последнее время творит волшебные вещи в рамке.
Последнее домашнее поражение было как раз против "Ливерпуля" - тогда "канониры" вылетели из Кубка лиги. Датированный тот матч 20 января. Откровенно говоря, первый месяц года лондонцам не пошел, ведь с пяти поединков три были проиграны и только два сведены вничью (да еще и нулевую). Более того, команда забила всего один гол за этот отрезок, но дальше последовала реинкарнация. И это не качели от Артеты, а просто спад команды, выпавший на посттравматический и постковидный период. Теперь игроки набрали форму и готовы ко всему. Даже к Салаху с Мане.
Кадры хозяев
Собственно, и лазарет у “Арсенала” почти пуст. Сейчас врачи работают только над одним футболистом: Томиясу восстанавливается от травмы мышцы. Смит-Роу недавно залечил повреждения и уже даже сыграл полчаса в предыдущем поединке. Теперь он готов по полной.
???? Training day— Arsenal (@Arsenal) March 15, 2022
???? Final preparation for #ARSLIV
???? See the best of today's training pics ????
Ливерпуль
Спасибо Клоппу за сохранение интриги в АПЛ. Пока Пеп уже хотел забирать трофей и ехать отдыхать на Мальдивы, немецкий тренер вместе со своими подопечными выдали серию из восьми побед подряд в чемпионате и теперь буквально жгут спину "Сити" своим дыханием. Между первыми двумя командами турнира разрыв всего в четыре очка и как раз сегодняшний матч в запасе. “Мерсисайдцы” заряжены, как никогда.
В этом году они уступили только "Интеру". Правда, это домашнее поражение было составной частью двух поединков плей-офф, поэтому в итоге сильнее оказался "Ливерпуль". Чуть ли не со всеми остальными соперниками было очень легко, разве что "Челси" оказался крепким орешком в борьбе за трофей Кубка лиги. Пока у команды нет определенных границ в возможностях (в пределах адекватного).
Кадры гостей
Центральный защитник Конате тренируется с командой после травмы. А вот Милнер и Цимикас такой роскоши себе позволить не могут – они пропустят матч из-за болезни. Клоппу отсутствие этих двух игроков помехой не станет.
Boss strikes ????— Liverpool FC (@LFC) March 14, 2022
Football tennis ????
Go Inside Training as the Reds prepare for Wednesday's Premier League clash with Arsenal ????
Последние пять матчей Арсенала и Ливерпуля
Последние пять встреч хозяев
- 13.03. Арсенал – Лестер 2:0 (АПЛ)
- 06.03. Уотфорд – Арсенал 2:3 (АПЛ)
- 24.02. Арсенал – Вулверхэмптон 2:1 (АПЛ)
- 19.02. Арсенал – Брентфорд 2:1 (АПЛ)
- 10.02. Вулверхэмптон – Арсенал 0:1 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 12.03. Брайтон – Ливерпуль 0:2 (АПЛ)
- 08.03. Ливерпуль – Интер 0:1 (ЛЧ)
- 05.03. Ливерпуль – Вест Хэм 1:0 (АПЛ)
- 02.03. Ливерпуль – Норвич 2:1 (Кубок Англии)
- 27.02. Челси – Ливерпуль 0:0 (с. п. 10:11) (Кубок лиги)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|О
|1
|Манчестер Сити
|29
|22
|4
|3
|70
|2
|Ливерпуль
|28
|20
|6
|2
|66
|3
|Челси
|28
|17
|8
|3
|59
|4
|Арсенал
|26
|16
|3
|7
|51
|5
|Манчестер Юнайтед
|29
|14
|8
|7
|50
|6
|Вест Хэм Юнайтед
|29
|14
|6
|9
|48
|7
|Вулверхэмптон
|29
|14
|4
|11
|46
|8
|Тоттенхэм
|27
|14
|3
|10
|45
|9
|Астон Вилла
|28
|11
|3
|14
|36
|10
|Саутгемптон
|29
|8
|11
|10
|35
|11
|Кристал Пэлас
|29
|7
|13
|9
|34
|12
|Лестер Сити
|26
|9
|6
|11
|33
|13
|Брайтон энд Хоув Альбион
|28
|7
|12
|9
|33
|14
|Ньюкасл
|28
|7
|10
|11
|31
|15
|Брентфорд
|29
|8
|6
|15
|30
|16
|Лидс Юнайтед
|29
|6
|8
|15
|26
|17
|Эвертон
|26
|6
|4
|16
|22
|18
|Уотфорд
|29
|6
|4
|19
|22
|19
|Бернли
|27
|3
|12
|12
|21
|20
|Норвич Сити
|29
|4
|5
|20
|17
Последние пять личных встреч между командами
20.01.22. Арсенал – Ливерпуль 0:2 (Кубок лиги)
13.01.22. Ливерпуль – Арсенал 0:0 (Кубок лиги)
20.11.21. Ливерпуль – Арсенал 4:0 (АПЛ)
03.04.21. Арсенал – Ливерпуль 0:3 (АПЛ)
01.10.20. Ливерпуль – Арсенал 0:0 (п. 4:5) (Кубок лиги)
???? ???? ⚽ ???? ⚽@DiogoJota18 sealing all three points with his second of the game during #ARSLIV last season ???? pic.twitter.com/m68AXXXpBb— Liverpool FC (@LFC) March 15, 2022
Цифры и факты
- "Ливерпуль" - самая результативная команда АПЛ с 73 голами в активе.
- В рейтинге бомбардиров чемпионата трое футболистов из четырех лидеров играют в футболке "мерсисайдцев": Салах (20+10), Жота и Мане (12+1 каждый).
- У "Арсенала" самый плохой показатель пропущенных среди топ-4 - 29 мячей. Правда, девять из них "канониры" пропустили в двух поединках: против "Манчестер Сити" (0:5) и "Ливерпуля" (0:4).
- Лондонцы еще ни разу не проигрывали под руководством Артеты (5П, 3Н), играя посреди недели в чемпионате.
- "Канониры" не забивают "мерсисайдцам" 11 таймов подряд.
- "Ливерпуль" пять раз терял очки в этом сезоне АПЛ (3П, 2Н) и четыре из них – против лондонских команд.
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Ставки и коэффициенты на матч Арсенал – Ливерпуль
Прогноз на матч Арсенал – Ливерпуль от UA-Football
Очень велика цена этого поединка. Здесь не вопрос в том, что команды сражаются между собой за места – они давно уже не конкурируют в текущем розыгрыше чемпионата. В этом случае каждый имеет свою цель. У "канониров" ситуация немного легче, ведь есть еще встречи в запасе. У "Ливерпуля" будет больше заряда и мотивации, да и разгром в первом круге был слишком уничтожающим. Прогноз: Победа "Ливерпуля".
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