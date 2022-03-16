УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Англия
  4. У каждого свои амбиции. Арсенал – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 16.03.22
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

У каждого свои амбиции. Арсенал – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 16.03.22

Англия
(1 голосов)

Битва за самые высокие места в чемпионате

У каждого свои амбиции. Арсенал – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 16.03.22

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 27-й тур

16 марта, 22:15. "Эмирейтс" (Лондон)

Главный арбитр: Андре Марринер

Прямая трансляция: Сетанта Спортс

Текстовый онлайн: UA-Футбол

Впереди – заключительный этап чемпионата Англии. Последние туры "канониры" и "мерсисайдцы" играли с матчами в запасе, но время этого поединка настало. И он интересен тем, что каждому кровь из носа нужно сегодня побеждать: “Арсенал” борется за родное четвертое место, а “Ливерпулю” совсем немного осталось до лидера “Манчестер Сити”. Эта встреча во многом станет решающей.

1xbet
3000 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
Favbet
4500 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
VBET
1500 ₴
Бонус на первый депозит
Получить бонус

Арсенал

Пять побед подряд – таков сейчас актив у подопечных Артеты. К тому же в среднем они забивают дважды за игру – атака наконец-то находит свое русло без Обамеянга. Одеяло на себя тянут молодые игроки: Сака, Эдегор, Мартинелли и Смит-Роу железно зарезервировали за собой постоянную игровую практику. С обороной немного проблемы, ведь в последних четырех матчах команда пропустила четыре гола. Даже навыков Рамсдейла не хватает, который в последнее время творит волшебные вещи в рамке.

Последнее домашнее поражение было как раз против "Ливерпуля" - тогда "канониры" вылетели из Кубка лиги. Датированный тот матч 20 января. Откровенно говоря, первый месяц года лондонцам не пошел, ведь с пяти поединков три были проиграны и только два сведены вничью (да еще и нулевую). Более того, команда забила всего один гол за этот отрезок, но дальше последовала реинкарнация. И это не качели от Артеты, а просто спад команды, выпавший на посттравматический и постковидный период. Теперь игроки набрали форму и готовы ко всему. Даже к Салаху с Мане.

Кадры хозяев

Собственно, и лазарет у “Арсенала” почти пуст. Сейчас врачи работают только над одним футболистом: Томиясу восстанавливается от травмы мышцы. Смит-Роу недавно залечил повреждения и уже даже сыграл полчаса в предыдущем поединке. Теперь он готов по полной.

Ливерпуль

Спасибо Клоппу за сохранение интриги в АПЛ. Пока Пеп уже хотел забирать трофей и ехать отдыхать на Мальдивы, немецкий тренер вместе со своими подопечными выдали серию из восьми побед подряд в чемпионате и теперь буквально жгут спину "Сити" своим дыханием. Между первыми двумя командами турнира разрыв всего в четыре очка и как раз сегодняшний матч в запасе. “Мерсисайдцы” заряжены, как никогда.

В этом году они уступили только "Интеру". Правда, это домашнее поражение было составной частью двух поединков плей-офф, поэтому в итоге сильнее оказался "Ливерпуль". Чуть ли не со всеми остальными соперниками было очень легко, разве что "Челси" оказался крепким орешком в борьбе за трофей Кубка лиги. Пока у команды нет определенных границ в возможностях (в пределах адекватного).

Кадры гостей

Центральный защитник Конате тренируется с командой после травмы. А вот Милнер и Цимикас такой роскоши себе позволить не могут – они пропустят матч из-за болезни. Клоппу отсутствие этих двух игроков помехой не станет.

Последние пять матчей Арсенала и Ливерпуля

Последние пять встреч хозяев

  • 13.03. Арсенал – Лестер 2:0 (АПЛ)
  • 06.03. Уотфорд – Арсенал 2:3 (АПЛ)
  • 24.02. Арсенал – Вулверхэмптон 2:1 (АПЛ)
  • 19.02. Арсенал – Брентфорд 2:1 (АПЛ)
  • 10.02. Вулверхэмптон – Арсенал 0:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

  • 12.03. Брайтон – Ливерпуль 0:2 (АПЛ)
  • 08.03. Ливерпуль – Интер 0:1 (ЛЧ)
  • 05.03. Ливерпуль – Вест Хэм 1:0 (АПЛ)
  • 02.03. Ливерпуль – Норвич 2:1 (Кубок Англии)
  • 27.02. Челси – Ливерпуль 0:0 (с. п. 10:11) (Кубок лиги)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П О
1 Манчестер Сити 29 22 4 3 70
2 Ливерпуль 28 20 6 2 66
3 Челси 28 17 8 3 59
4 Арсенал 26 16 3 7 51
5 Манчестер Юнайтед 29 14 8 7 50
6 Вест Хэм Юнайтед 29 14 6 9 48
7 Вулверхэмптон 29 14 4 11 46
8 Тоттенхэм 27 14 3 10 45
9 Астон Вилла 28 11 3 14 36
10 Саутгемптон 29 8 11 10 35
11 Кристал Пэлас 29 7 13 9 34
12 Лестер Сити 26 9 6 11 33
13 Брайтон энд Хоув Альбион 28 7 12 9 33
14 Ньюкасл 28 7 10 11 31
15 Брентфорд 29 8 6 15 30
16 Лидс Юнайтед 29 6 8 15 26
17 Эвертон 26 6 4 16 22
18 Уотфорд 29 6 4 19 22
19 Бернли 27 3 12 12 21
20 Норвич Сити 29 4 5 20 17

Последние пять личных встреч между командами

20.01.22. Арсенал – Ливерпуль 0:2 (Кубок лиги)

13.01.22. Ливерпуль – Арсенал 0:0 (Кубок лиги)

20.11.21. Ливерпуль – Арсенал 4:0 (АПЛ)

03.04.21. Арсенал – Ливерпуль 0:3 (АПЛ)

01.10.20. Ливерпуль – Арсенал 0:0 (п. 4:5) (Кубок лиги)

Цифры и факты

  • "Ливерпуль" - самая результативная команда АПЛ с 73 голами в активе.
  • В рейтинге бомбардиров чемпионата трое футболистов из четырех лидеров играют в футболке "мерсисайдцев": Салах (20+10), Жота и Мане (12+1 каждый).
  • У "Арсенала" самый плохой показатель пропущенных среди топ-4 - 29 мячей. Правда, девять из них "канониры" пропустили в двух поединках: против "Манчестер Сити" (0:5) и "Ливерпуля" (0:4).
  • Лондонцы еще ни разу не проигрывали под руководством Артеты (5П, 3Н), играя посреди недели в чемпионате.
  • "Канониры" не забивают "мерсисайдцам" 11 таймов подряд.
  • "Ливерпуль" пять раз терял очки в этом сезоне АПЛ (3П, 2Н) ​​и четыре из них – против лондонских команд.

Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале

Ставки и коэффициенты на матч Арсенал – Ливерпуль

1xbet
4.20
3.90
1.92
Сделать ставку
Favbet
3.95
3.75
1.92
Сделать ставку
VBET
4.05
3.79
1.91
Сделать ставку

Прогноз на матч Арсенал – Ливерпуль от UA-Football

Очень велика цена этого поединка. Здесь не вопрос в том, что команды сражаются между собой за места – они давно уже не конкурируют в текущем розыгрыше чемпионата. В этом случае каждый имеет свою цель. У "канониров" ситуация немного легче, ведь есть еще встречи в запасе. У "Ливерпуля" будет больше заряда и мотивации, да и разгром в первом круге был слишком уничтожающим. Прогноз: Победа "Ливерпуля".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрген Клопп Арсенал (Лондон) Микель Артета Ливерпуль Манчестер Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...