Yarmolenko is on fire. Тоттенхэм – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча 30-го тура АПЛ на 20.03.2022

Английская Премьер-лига. 30-й тур.

20 марта. 18:30. Лондон. "Тоттенхэм Хотспур"

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports +

"Манчестер Сити" и "Ливерпуль" – два главных и реально единственных претендента на золотые медали чемпионата в сезоне-2021/22. В свою очередь "Челси" может упустить бронзу исключительно по собственной глупости, в то время как на последнее место в ТОП-4 претендует целая когорта достойных команд. В большей мере имеют шансы услышать гимн ЛЧ в следующей кампании "Арсенал" ("канониры" прямо сейчас занимают 4-е место) и "МЮ" (5-е), в немного меньшей как раз герои нашего анонса и соседи по таблице – "Вест Хэм" (6) и "Тоттенхэм" (7).

"Молотобойцы" и "шпоры" сыграют в рамках дерби, одного из главных матчей 30-го тура, если и вовсе не центрального поединка уик-энда в Англии (на этих выходных еще ж Кубок). Намекает даже судейское назначение – на поединке будет работать Энтони Тейлор, один из ведущих самых узнаваемых рефери первенства. Надеемся, что арбитр встречу не испортит.

Антонио Конте не привык быстро выдавать результат в первом же сезоне с командой, которая вообще не знает, каково это в принципе – выигрывать трофеи. Тем более, придя в незнакомую для себя раздевалку по ходу кампании. За неполные 5 месяцев в Лондоне итальянский специалист и так очень неплохо потрудился: проредил состав, на пару с Паратичи выжал из Скруджа Дэниэла Леви туринский десант в качестве зимнего усиления, а также уже поставил в "Тоттенхэме" базовые принципы своего стиля. Худо-бедно процесс все-таки запустился.

Конечно, до последовательности в результатах и игровой стабильности пока далековато – Конте просто жизненно необходимо провести со "шпорами" полноценный предсезонный цикл подготовки. В следующем розыгрыше АПЛ мы наверняка увидим более сплоченную и структурную команду.

Ну, а пока "Тоттенхэм" сенсационно проигрывает "Бернли" (1:0), но зато выигрывает у "Манчестер Сити" (2:3); ставит точку в карьере Бьелсы в "Лидс Юнайтед" (0:4), а потом вылетает от "Мидлсбро" в Кубке Англии (1:0). Еще "лилейно-белые" громят "Эвертон" (5:0) и обыгрывают на выезде "Брайтон" (0:2), однако в то же время подопечные Антонио не в состоянии на условную тройку с плюсом закрыть Криштиану Роналду в матче с "МЮ" (3:2, хет-трик португальца на фоне невзрачной игры подопечных Рангника).

Мы уже неоднократно отмечали, что "молотобойцы" крайне бодро начали сезон, однако поддержать уверенный темп дальше на дистанции они не сумели. Зимой "хаммерс" попали в шторм физической формы, воронку травм. Даже сейчас их успехи – это вспышки, а не красивая осенняя систематика.

В отрицательном ключе можно упомянуть недавние паритеты с "Лестером" (2:2) и "Ньюкасл Юнайтед" (1:1), располагающимися сейчас намного ниже команды Мойеса; проигрыши "Саутгемптону" (3:1), "Ливерпулю" (1:0) и "Севилье" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы (1:0). Именно "благодаря" подобным результатам в АПЛ "Вест Хэм" и выпал из ТОП-4.

И все же, позитив и характер, как мы уже оговорились выше, у "молотобойцев" проскакивают, поэтому шансы вернуться в ту же зону ЛЧ у них все еще есть. Например, все еще из свежего: дома "хаммерс" минимально одолели "Вулвз" (1:0) и "Астон Виллу" (2:1), а в ответном матче с "нервионцами" забили два гола и прошли в ¼ финала второго по значимости клубного европейского турнира, выбив из него, на секундочку, регулярного претендента на триумф. К слову, "Вест Хэм" сыграет в четвертьфинале еврокубка впервые за 41 год.

Важно, что в тяжелейшее для Украины время восстал как феникс из пепла Андрей Ярмоленко. Наш вингер отличился в поединке с "Астон Виллой", плюс именно он забил победный гол в ворота "Севильи" (два мяча в двух матчах подряд, оба после выхода на замену). К сожалению, в целом Ярмоленко проводит чуть ли не самый худший сезон в профессиональной карьере, но в нужный для своей нации момент Андрей засиял, он стал отдушиной для украинского народа.

