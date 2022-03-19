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Yarmolenko is on fire. Тоттенхэм – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча 30-го тура АПЛ на 20.03.2022
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "шпорами" и "молотобойцами" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 30-й тур.
20 марта. 18:30. Лондон. "Тоттенхэм Хотспур"
Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)
Телетрансляция: Setanta Sports +
"Манчестер Сити" и "Ливерпуль" – два главных и реально единственных претендента на золотые медали чемпионата в сезоне-2021/22. В свою очередь "Челси" может упустить бронзу исключительно по собственной глупости, в то время как на последнее место в ТОП-4 претендует целая когорта достойных команд. В большей мере имеют шансы услышать гимн ЛЧ в следующей кампании "Арсенал" ("канониры" прямо сейчас занимают 4-е место) и "МЮ" (5-е), в немного меньшей как раз герои нашего анонса и соседи по таблице – "Вест Хэм" (6) и "Тоттенхэм" (7).
"Молотобойцы" и "шпоры" сыграют в рамках дерби, одного из главных матчей 30-го тура, если и вовсе не центрального поединка уик-энда в Англии (на этих выходных еще ж Кубок). Намекает даже судейское назначение – на поединке будет работать Энтони Тейлор, один из
ведущих самых узнаваемых рефери первенства. Надеемся, что арбитр встречу не испортит.
"Тоттенхэм"
Антонио Конте не привык быстро выдавать результат в первом же сезоне с командой, которая вообще не знает, каково это в принципе – выигрывать трофеи. Тем более, придя в незнакомую для себя раздевалку по ходу кампании. За неполные 5 месяцев в Лондоне итальянский специалист и так очень неплохо потрудился: проредил состав, на пару с Паратичи выжал из
Скруджа Дэниэла Леви туринский десант в качестве зимнего усиления, а также уже поставил в "Тоттенхэме" базовые принципы своего стиля. Худо-бедно процесс все-таки запустился.
Конечно, до последовательности в результатах и игровой стабильности пока далековато – Конте просто жизненно необходимо провести со "шпорами" полноценный предсезонный цикл подготовки. В следующем розыгрыше АПЛ мы наверняка увидим более сплоченную и структурную команду.
Ну, а пока "Тоттенхэм" сенсационно проигрывает "Бернли" (1:0), но зато выигрывает у "Манчестер Сити" (2:3); ставит точку в карьере Бьелсы в "Лидс Юнайтед" (0:4), а потом вылетает от "Мидлсбро" в Кубке Англии (1:0). Еще "лилейно-белые" громят "Эвертон" (5:0) и обыгрывают на выезде "Брайтон" (0:2), однако в то же время подопечные Антонио не в состоянии на условную тройку с плюсом закрыть Криштиану Роналду в матче с "МЮ" (3:2, хет-трик португальца на фоне невзрачной игры подопечных Рангника).
☀️ #FridayFeeling ☀️ pic.twitter.com/PnPZF2PMXS— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 18, 2022
"Вест Хэм Юнайтед"
Мы уже неоднократно отмечали, что "молотобойцы" крайне бодро начали сезон, однако поддержать уверенный темп дальше на дистанции они не сумели. Зимой "хаммерс" попали в шторм физической формы, воронку травм. Даже сейчас их успехи – это вспышки, а не красивая осенняя систематика.
В отрицательном ключе можно упомянуть недавние паритеты с "Лестером" (2:2) и "Ньюкасл Юнайтед" (1:1), располагающимися сейчас намного ниже команды Мойеса; проигрыши "Саутгемптону" (3:1), "Ливерпулю" (1:0) и "Севилье" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы (1:0). Именно "благодаря" подобным результатам в АПЛ "Вест Хэм" и выпал из ТОП-4.
И все же, позитив и характер, как мы уже оговорились выше, у "молотобойцев" проскакивают, поэтому шансы вернуться в ту же зону ЛЧ у них все еще есть. Например, все еще из свежего: дома "хаммерс" минимально одолели "Вулвз" (1:0) и "Астон Виллу" (2:1), а в ответном матче с "нервионцами" забили два гола и прошли в ¼ финала второго по значимости клубного европейского турнира, выбив из него, на секундочку, регулярного претендента на триумф. К слову, "Вест Хэм" сыграет в четвертьфинале еврокубка впервые за 41 год.
Важно, что в тяжелейшее для Украины время восстал как феникс из пепла Андрей Ярмоленко. Наш вингер отличился в поединке с "Астон Виллой", плюс именно он забил победный гол в ворота "Севильи" (два мяча в двух матчах подряд, оба после выхода на замену). К сожалению, в целом Ярмоленко проводит чуть ли не самый худший сезон в профессиональной карьере, но в нужный для своей нации момент Андрей засиял, он стал отдушиной для украинского народа.
It had to be him. ???????? pic.twitter.com/8n1wTlXCyz— West Ham United (@WestHam) March 17, 2022
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|6
|"Вест Хэм Юнайтед"
|29
|14
|6
|9
|48
|12
|48
|7
|"Тоттенхэм"
|28
|15
|3
|10
|44
|12
|48
Личные встречи
22.12.21 EFL "Тоттенхэм" – "Вест Хэм" 2:1
24.10.21 АПЛ "Вест Хэм" – "Тоттенхэм" 1:0
21.02.21 АПЛ "Вест Хэм" – "Тоттенхэм" 2:1
18.10.20 АПЛ "Тоттенхэм" – "Вест Хэм" 3:3
23.06.20 АПЛ "Тоттенхэм" – "Вест Хэм" 2:0
Цифры и факты
– "Тоттенхэм" ни разу не сыграл вничью в 11-ти предыдущих матчах чемпионата Англии;
– "Вест Хэм" одержал всего лишь три победы в десяти предыдущих гостевых поединках АПЛ.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
В лазарете "Тоттенхэма" находятся Сессеньон и Танганга, под вопросом Скипп. У "Вест Хэма" из-за травм точно не сыграют Боуэн, Огбонна и Цоуфал. Считаем, что Андрей Ярмоленко заслужил выйти с первых минут.
"Тоттенхэм", 3-4-3: Льорис – Ромеро, Дайер, Дэвис – Доэрти, Бентанкур, Хейбьерг, Регилон – Кулусевский, Кейн, Сон
"Вест Хэм", 4-2-3-1: Фабьянський – Джонсон, Доусон, Зума, Крессуэлл – Соучек, Райс – Ярмоленко, Лансини, Форнальс – Антонио
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Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Тоттенхэмом" и "Вест Хэмом" от UA-Футбол
ТБ 2.5 – 2:2. Вполне понятно, почему букмекеры так выгодно котируют положительный исход для "шпор": во-первых, тут важен статус хозяев поединка, а во-вторых, у них есть лишний день отдыха, ведь "Тоттенхэм" играл в среду, а "Вест Хэм" – в четверг и 120 минут.
Тем не менее, нам не кажется, что сейчас подобные факторы способны сильно помочь команде Конте склонить чашу весов на свою сторону. "Молотобойцы", хоть и тоже на данный момент выступают нестабильно, но легкую прогулку соседям точно не подарят.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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