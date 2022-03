Саутгемптон – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча Кубка Англии на 20.03.22

Кубок Англии, ¼ финала

20 марта, 17:00. "Сент-Мерис" (Саутгемптон)

Главный арбитр: Майк Дин

Прямой телетрансляции на территории Украины не будет

Текстовый онлайн: UA-Футбол

После хороших отрезков у обеих команд наступил небольшой спад (в соответствии с их показателями и возможностями). Кубковая игра отличается от матча чемпионата, ведь здесь дается максимум 120 минут игрового времени: либо панє, либо пропал. "Саутгемптон" в этом сезоне дома – это крепкая стена, с которой тяжело бороться всем. В том числе два месяца назад ее не смог пробить и "Ман Сити". Повторится ли сценарий на этот раз?

"Святые" за стартовые два месяца года проиграли всего один матч. Благодаря своим результатам они крепко закрепились в первой половине турнирной таблицы, а СМИ снова начали сватать Ральфа Хазенхюттля на пост наставника "Манчестер Юнайтед". Правда, пока у команды самая плохая форма с начала сезона. В пассиве “Саутгемптона” три поражения, и при чем два из них – дома.

Март "святые" начали с очень качественной победы над "Вест Хэмом". Игра была в стиле команды австрийского наставника: хорошие оборонительные редуты и точечные удары по слабым местам соперника. В итоге "Саутгемптон" дожал до победы 3:1. После этого последовало разгромное поражение от "Астон Виллы" с прекрасной реализацией бирмингемцев (0:4), а также два домашних неудачных поединка с "Ньюкаслом" (1:2) и "Уотфордом" (1:2). Отметим, что последние двое – это претенденты на вылет.

Потери у "Саутгемптона" не так уж и велики. Травмированного голкипера Маккарти еще в декабре заменил Форстер, а защитник Лянко только несколько раз появлялся в основе в этом сезоне. Хазенхюттль может обойтись и без них.

Can #SaintsFC make it to the #EmiratesFACup semi-finals for a second year running? ????



Ralph Hasenhüttl has his say ????