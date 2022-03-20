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Саутгемптон – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча Кубка Англии на 20.03.22
У Зинченко есть шанс снова провести 90 минут
Getty Images / Global Images Ukraine
Кубок Англии, ¼ финала
20 марта, 17:00. "Сент-Мерис" (Саутгемптон)
Главный арбитр: Майк Дин
Прямой телетрансляции на территории Украины не будет
Текстовый онлайн:
После хороших отрезков у обеих команд наступил небольшой спад (в соответствии с их показателями и возможностями). Кубковая игра отличается от матча чемпионата, ведь здесь дается максимум 120 минут игрового времени: либо панє, либо пропал. "Саутгемптон" в этом сезоне дома – это крепкая стена, с которой тяжело бороться всем. В том числе два месяца назад ее не смог пробить и "Ман Сити". Повторится ли сценарий на этот раз?
Саутгемптон
"Святые" за стартовые два месяца года проиграли всего один матч. Благодаря своим результатам они крепко закрепились в первой половине турнирной таблицы, а СМИ снова начали сватать Ральфа Хазенхюттля на пост наставника "Манчестер Юнайтед". Правда, пока у команды самая плохая форма с начала сезона. В пассиве “Саутгемптона” три поражения, и при чем два из них – дома.
Март "святые" начали с очень качественной победы над "Вест Хэмом". Игра была в стиле команды австрийского наставника: хорошие оборонительные редуты и точечные удары по слабым местам соперника. В итоге "Саутгемптон" дожал до победы 3:1. После этого последовало разгромное поражение от "Астон Виллы" с прекрасной реализацией бирмингемцев (0:4), а также два домашних неудачных поединка с "Ньюкаслом" (1:2) и "Уотфордом" (1:2). Отметим, что последние двое – это претенденты на вылет.
Кадры хозяев
Потери у "Саутгемптона" не так уж и велики. Травмированного голкипера Маккарти еще в декабре заменил Форстер, а защитник Лянко только несколько раз появлялся в основе в этом сезоне. Хазенхюттль может обойтись и без них.
Can #SaintsFC make it to the #EmiratesFACup semi-finals for a second year running? ????— Southampton FC (@SouthamptonFC) March 19, 2022
Ralph Hasenhüttl has his say ????
Манчестер Сити
"Горожане" после долгой победной серии нажали на тормоза. В последних двух матчах подопечные Гвардиолы не забивали – это произошло во второй раз за этот сезон. Правда, в то же время МС не пропустил в этих поединках, дважды сыграв вничью. Если нули со "Спортингом" еще понять можно, ведь просто был удержан получившийся в первой встрече счет, то потерянные очки против "Кристалл Пелас" – это мини-чудо. Кстати, "горожане" в четырех матчах этого сезона против "орлов" и "святых" набрали три зачетных пункта. Максимально неудобные команды для "горожан".
Матч с “Саутгемптоном” – это возможность все-таки восстановить исчерпанный ресурс голов. Проблема у команды та же: реализация пока не играет в футболке чемпиона Англии. Благодаря своей тики-таке "горожане" истощают соперника и все-таки доводят моменты до удара, однако забивают в разы меньше, чем создают. Но парадокс МС в том, что даже с этими проблемами они лидируют в АПЛ и имеют второй лучший показатель по количеству забитых за матч (2,34).
Кадры гостей
Гвардиола не может рассчитывать сегодня на Диаша – у защитника травма внутренней поверхности бедра. Без португальца команда уже провела три матча – пока в центре защиты Ляпорт и Стоунс. А вот рядом с ними на левом фланге обороны может сыграть Зинченко. По логике испанского тренера именно Александр должен выйти в основе.
Fun in the sun! ☀️— Manchester City (@ManCity) March 18, 2022
An action packed session ahead of our trip to Southampton in the FA Cup!#ManCity pic.twitter.com/y1ponxwciX
Последние пять матчей Саутгемптона и Манчестер Сити
Последние пять встреч хозяев
- 13.03. Саутгемптон – Уотфорд 1:2 (АПЛ)
- 10.03. Саутгемптон – Ньюкасл 1:2 (АПЛ)
- 05.03. Астон Вилла – Саутгемптон 4:0 (АПЛ)
- 02.03. Саутгемптон – Вест Хэм 3:1 (Кубок Англии)
- 25.02. Саутгемптон – Норвич 2:0 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 14.03. Кристалл Пелас – Манчестер Сити 0:0 (АПЛ)
- 09.03. Манчестер Сити – Спортинг 0:0 (ЛЧ)
- 06.03. Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед 4:1 (АПЛ)
- 01.03. Питерборо – Манчестер Сити 0:2 (Кубок Англии)
- 26.02. Эвертон – Манчестер Сити 0:1 (АПЛ)
Цифры и факты
- Лишь в двух матчах этого сезона "Саутгемптон" не забил дома: против "Вулвергемптона" и "Вест Хэма" в сентябре.
- "Сити" не пропускает в гостях пять встреч подряд.
- У "святых" – наименьшее количество забитых среди команд первой десятки.
- А "горожане" имеют лучшую оборону во всем чемпионате (18 пропущенных за 29 матчей).
Последние пять личных встреч между командами
22.01.22. Саутгемптон – Манчестер Сити 1:1 (АПЛ)
18.09.21. Манчестер Сити – Саутгемптон 0:0 (АПЛ)
10.03.21. Манчестер Сити – Саутгемптон 5:2 (АПЛ)
19.12.20. Саутгемптон – Манчестер Сити 0:1 (АПЛ)
05.07.20. Саутгемптон – Манчестер Сити 1:0 (АПЛ)
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Ставки и коэффициенты на матч Саутгемптон – Манчестер Сити
Прогноз на матч Саутгемптон – Манчестер Сити от UA-Football
Оба коллектива будут сегодня играть от защиты, насколько это максимально возможно для них. “Сити” имеет шанс продолжить свою сухую серию, а вот у “Саутгемтпона” против таких “горожан” почти нет шансов. Главное для сегодняшних хозяев – не пропустить многое и надеяться на контратаки. Прогноз: ТМ 3.
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