Чи гудуть бджоли? Челси – Брентфорд. Анонс и прогноз матча 31-го тура АПЛ на 02.04.2022

Английская Премьер-лига. 31-й тур.

2 апреля. 17:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

Телетрансляция: –

Болельщики "Челси" не особо хотят вспоминать матч первого круга АПЛ с "Брентфордом" – тогда еще один из главных претендентов на золотые медали сверхудачно унес ноги с "Коммьюнити Стэдиум" (0:1). Такие поединки у фаворитов принято забрасывать на специальную полку под названием "игра забывается – результат остается". О чем вообще говорить, если Менди приходилось делать в том поединке сэйвы даже лицом?!

Правда, уже декабрьская встреча команд в Кубке лиги фанатам "синих" точно пришлась по душе (0:2). Следовательно, вопрос: способны ли "пчелы" хоть как-то жалить сегодня?

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"Челси"

С момента начала войны в Украине "пенсионеры" попали в самый настоящий информационный (и не только) дрейф, во многом им "подсобил" один известный российский миллиардер . На данный момент лондонский клуб находится под определенными санкциями и в состоянии перехода от одного владельца к другому: есть проблемы с продажей атрибутики и билетов, финансированием структуры в целом.

Тем не менее, на поле футболисты "Челси" сумели абстрагироваться от проблем клуба, возникших "этажами выше". В марте подопечные Тухеля ни разу не проиграли. В Кубке Англии резерв команды одолел "Лутон" (2:3), затем в Премьер-лиге гранд по очереди забрал очки у аутсайдеров: "Бернли" (0:4), "Норвича" (1:3) и "Ньюкасла" (1:0).

Не возникло проблем и во втором матче 1/8 ЛЧ с "Лиллем" (1:2), также потасованная основа банды Томаса легко разобралась с "Мидлсбро" (0:2) в том же Кубке. В целом, от момента старта КЧМ (начало февраля) "Челси" идет ровно и не особо заметно проседает в игровом плане. В случае победы над "Брентфордом", в дуэли с мадридским "Реалом" лондонцы должны буквально источать уверенность в себе и своих силах.

"Брентфорд"

"Брентфорд" осеннего образца реально был способен кошмарить "Челси", "Ливерпуль" и другие команды чемпионата – статус дебютанта лиги не мешал, а вдохновлял. В сентябрьском матче с "красными" подопечные Франка устроили убийственные встречные курсы (3:3), затем в октябре "пчелы" одолели "Вест Хэм" (1:2) и каким-то чудом проиграли "Челси" дома (0:1). На этом их колоритность и запал начали стремительно иссякать.

Симпатичный новичок АПЛ постепенно скатился туда, где по логике вещей и должен находиться – на относительно комфортную 15-ю строчку. Даже еще совсем недавно безнадежный "Ньюкасл" с игрой в запасе обошел "пчел" в таблице. И все-таки, с огромной долей вероятности "Брентфорд" сохранит прописку, ведь последняя тройка сейчас выглядит еще более безнадежно.

Перед международной паузой "пчелы" выступили под стать себе сегодняшним, без оверперформанса. "Арсенал" добыл победу со счетом 2:1, набравший обороты "Ньюкасл" тоже "Брентфорд" не заметил (0:2), так поступил и проблемный "Лестер"(2:1). Впрочем, прямых конкурентов со дна таблицы ("Норвич", 1:3 и "Бернли", 2:0) команда Франка должным образом убрала со своего пути, откровенные андердоги ей все еще по зубам.

В контексте "Брентфорда" из свежих новостей нельзя не упомянуть триумфальное возвращение на поле Кристиана Эриксена. Хавбек присоединился к датскому десанту в Лондоне, он наверняка поможет "пчелам" как на финальном отрезке кампании, так и в ближайшие несколько сезонов. Полузащитник уже сыграл в футбол за "Брентфорд", съездил в расположение сборной Дании. За два мартовских спарринга в составе национальной команды Эриксен забил два гола.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 3 "Челси" 28 17 8 3 57 38 59 15 "Брентфорд" 30 8 6 16 33 -14 30

Личные встречи

22.12.21 EFL "Брентфорд" – "Челси" 0:2

16.10.21 АПЛ "Брентфорд" – "Челси" 0:1

28.01.17 КФА "Челси" – "Брентфорд" 4:0

17.02.13 КФА "Челси" – "Брентфорд" 4:0

27.01.13 КФА "Брентфорд" – "Челси" 2:2

Цифры и факты

– "Челси" выиграл свои последние 5 матчей в АПЛ;

– "Брентфорд" пропускал как минимум 2 гола в 10 последних выездных поединках из 11 в чемпионате;

– "Челси" выиграл последние 4 матча против "Брентфорда" во всех соревнованиях;

– "Пчелы" проиграли 6 последних гостевых поединков АПЛ из 7;

– Ставка ТБ 2.5 срабатывала в 5 последних выездных встречах с участием "Брентфорда" (из 6);

– Единственное поражение "синих" в последних 14 матчах – это проигрыш "Ливерпулю" в финале Кубка лиги в серии пенальти.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В лазарете "Челси" уже очень давно находится Чилвелл, в связи с его отсутствием обязанности левого защитника разделили Алонсо и Сарр. До сих пор травмирован Хадсон-Одои. Также под вопросом у хозяев Кепа (не проблема, так как доступен основной вратарь Менди), Сауль, Кристенсен, Джеймс и Пулишич. Солидная компания, но учитывая международную паузу – ничего необычного.

Франк не рассчитывает на Джулиана Жанвье и Годдоса – у Самана коронавирус.

"Челси", 4-3-3: Менди – Аспиликуэта, Силва, Рюдигер, Сарр – Канте, Жоржиньо, Маунт – Зиеш, Хавертц, Вернер

"Брентфорд", 4-5-1: Райя – Айер, Янссон, Пиннок, Генри – Мбеумо, Эриксен, Нергор, Янельт, Висса – Тоуни

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Челси" и "Брентфордом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 – 3:1. Цифры и факты, приведенные выше, буквально нашептывают нам самый реалистичный исход поединка. Относительной свежести "Брентфорда" может хватить разве что на выигрыши нескольких коротких дистанций поединка. "Челси" сильнее и, в отличие от своего соперника, находится на ходу.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.