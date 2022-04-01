УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Англия
  4. Манчестер Юнайтед - Лестер. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 02.04.2022 
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Юнайтед - Лестер. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 02.04.2022 

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Манчестер Юнайтед – Лестер: Прогноз и анонс матча ⋉ 2 апреля 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол

Манчестер Юнайтед - Лестер. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 02.04.2022 

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, 31-й тур

2 апреля 2022. Манчестер, “Олд Траффорд”

“Манчестер Юнайтед” 19:30 “Лестер”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

"Лестер" выиграл у "Манчестер Юнайтед" три последних матча во всех турнирах. МЮ постарается прервать негативную для себя серию в субботнем матче АПЛ против "лис" так как все еще надеется занять в чемпионате четвертое место.

1xbet
3000 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
Favbet
4500 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
VBET
1500 ₴
Бонус на первый депозит
Получить бонус

Манчестер Юнайтед

"Манчестер Юнайтед" открыто ведет поиски нового тренера и одним из фаворитов называется главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг. Правда 52-летнему тренеру нужно серьезно подумать, стоит ли ему ввязываться в эту авантюру. Его соотечественник Луи ван Гал предостерегает своего коллегу от шага возглавить МЮ. Бывший тренер "Аякса" и "Манчестер Юнайтед", говорит, что "крупнейший клуб Англии" - это коммерческая лавка, а не спортивная команда, и больших успехов здесь не добьешься.

Как бы там не было, в сезоне 2021/22 у "Юнайтед" осталась только одна цель - топ-4 в английской Премьер-лиге. Пока МЮ явно не фаворит - команда Рангника занимает шестое место, уступая одно очко "Тоттенхэму" и четыре "Арсеналу", сыгравшему еще на матч больше.

Перед матчем с "Лестером" Ральф Рангник разговаривал с журналистами на разные сторонние темы, например большой резонанс вызвала история с Харри Магуйаром, которого освистали болельщики сборной Англии, но были и позитивные новости - новый контракт подписал Бруну Фернандеш.

В игре с "Лестером" МЮ как всегда будет полагаться на индивидуальные качества своих футболистов, так как по сути Рангнику мало что удалось изменить в игре "Юнайтед". Из травмированных только Эдинсон Кавани.

Лестер

"Лестеру" не удастся повторить свои достижения предыдущих сезонов, когда "лисы" только в последних турах теряли позицию в топ-4 и вынуждены были довольствоваться только пятым местом. Но как-то большой катастрофы не произошло. "Лестер" занимает десятое место и теоретически еще может зацепиться за седьму-восьмую позиции. Кроме того "лисы" продолжают участие в Лиге конференций.

С чем не удается справится, так это с травмами, которые преследуют "Лестер" с первых матчей предсезонки. Есть хорошие новости - восстановление центрбека Уэсли Фофана, а также Джонни Эванса, Адемолы Лукмана. Но и не без обошлось без очередных потерь - до конца сезона вылетел Уилфред Ндиди, игру против "Юнайтед" пропустят Джейми Варди и Люк Томас.

По сути у "Лестера" не осталось в чемпионате турнирных задач, "Юнайтед" же в любом случае нужны три очка, и такой предматчевый расклад будет играть на пользу гостей. Варди в такой игре очень бы пригодился.

Статистика команд, цифры и факты

  • Домашние показатели "Манчестер Юнайтед" в АПЛ с Ральфом Рангником довольно-таки неплохие - пять побед, две ничьи и одно поражение.
  • "Лестер" проиграл пять из шести последних матчей Премьер-лиги на выезде.
  • Вышедшие на замену игроки "Манчестер Юнайтед" забили в этом сезоне десять голов - это высший показатель в лиге.
  • С другой стороны "Лестер" больше всех в чемпионате пропустил голов от игроков, вышедших на замену - семь.
  • "Лестер" никогда не выигрывал два подряд выездных матча у "Манчестер Юнайтед" и никогда не делал против МЮ дубль.

Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Лестера

Манчестер Юнайтед

  • 15.03 "Атлетико" Мадрид 0:1 (Лига чемпионов)
  • 12.03 "Тоттенхэм" 3:2 (АПЛ)
  • 06.03 "Манчестер Сити" 1:4 (АПЛ)
  • 26.02 "Уотфорд" 0:0 (АПЛ)
  • 23.02 "Атлетико" Мадрид 1:1 (Лига чемпионов)

Лестер

  • 20.03 "Брентфорд" 2:1 (АПЛ)
  • 17.03 "Ренн" 1:2 (Лига конференций)
  • 13.03 "Арсенал" 0:2 (АПЛ)
  • 10.03 "Ренн" 2:0 (Лига конференций)
  • 05.03 "Лидс" 1:0 (АПЛ)

Личные встречи

"Лестер" выиграл три последних матча "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах, два из них в АПЛ. Победа "лис" 4:2 на "Кинг Пауэр Стэдиум" в первом круге стала началом конца эры Сульшера в МЮ. Общий баланс в АПЛ в пользу "Манчестер Юнайтед" - 19 побед против четырех у "Лестера" и восемь ничьих.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Манчестер Сити" 29 22 4 3 68-18 +50 70
2 "Ливерпуль" 29 21 6 2 75-20 +55 69
3 "Челси" 28 17 8 3 57-19 +38 59
4 "Арсенал" 28 17 3 8 44-31 +13 54
5 "Тоттенхэм" 29 16 3 10 47-36 +11 51
6 "Манчестер Юнайтед" 29 14 8 7 48-40 +8 50
7 "Вест Хэм Юнайтед" 30 14 6 10 49-39 +10 48
8 "Вулверхэмптон" 30 14 4 12 31-26 +5 46
9 "Астон Вилла" 29 11 3 15 41-40 +1 36
10 "Лестер Сити" 27 10 6 11 42-46 -4 36
11 "Саутгемптон" 29 8 11 10 36-46 -10 35
12 "Кристал Пэлас" 29 7 13 9 39-38 +1 34
13 "Брайтон энд Хоув Альбион" 29 7 12 10 26-36 -10 33
14 "Ньюкасл" 29 7 10 12 33-49 -16 31
15 "Брентфорд" 30 8 6 16 33-47 -14 30
16 "Лидс Юнайтед" 30 7 8 15 34-67 -33 29
17 "Эвертон" 27 7 4 16 29-47 -18 25
18 "Уотфорд" 29 6 4 19 29-55 -26 22
19 "Бернли" 27 3 12 12 22-38 -16 21
20 "Норвич Сити" 29 4 5 20 18-63 -45 17

Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале

Ориентировочные составы

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа - Уан-Биссака, Магуайр, Варан, Шоу - Фернандеш, Мактомини, Погба - Рэшфорд, Роналду, Санчо

"Лестер": Шмейхель - Кастань, Фофана, Эванс, Джастин - Дьюсбери-Холл, Менди, Тилеманс - Барнс, Дака, Мэддисон

Ставки и Коэффициенты на матч

1xbet
1.53
4.72
6.65
Сделать ставку
Favbet
1.53
4.60
6.10
Сделать ставку
VBET
1.54
4.80
6.40
Сделать ставку

Прогноз на матч Манчестер Юнайтед – Лестер от UA-Football

Шансы "Лестера" оцениваются не очень высоко, и это можно понять. Результаты гостевых матчей "лис" оставляют желать лучшего, и в целом команда Роджерса не показывает стабильную игру. Нельзя сказать, что "Юнайтед" - это большая сила, но все же кадровый ресурс команд несопоставим и домашние матчи в АПЛ при Рангника МЮ проводит удовлетворительно. Голевой феерии ожидать не стоит. Прогноз - победа "Манчестер Юнайтед" 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Английская Премьер-лига АПЛ Манчестер Юнайтед ставки Лестер Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...