Манчестер Юнайтед - Лестер. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 02.04.2022 

Чемпионат Англии, 31-й тур

2 апреля 2022. Манчестер, “Олд Траффорд”

“Манчестер Юнайтед” 19:30 “Лестер”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

"Лестер" выиграл у "Манчестер Юнайтед" три последних матча во всех турнирах. МЮ постарается прервать негативную для себя серию в субботнем матче АПЛ против "лис" так как все еще надеется занять в чемпионате четвертое место.

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Манчестер Юнайтед

"Манчестер Юнайтед" открыто ведет поиски нового тренера и одним из фаворитов называется главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг. Правда 52-летнему тренеру нужно серьезно подумать, стоит ли ему ввязываться в эту авантюру. Его соотечественник Луи ван Гал предостерегает своего коллегу от шага возглавить МЮ. Бывший тренер "Аякса" и "Манчестер Юнайтед", говорит, что "крупнейший клуб Англии" - это коммерческая лавка, а не спортивная команда, и больших успехов здесь не добьешься.

Как бы там не было, в сезоне 2021/22 у "Юнайтед" осталась только одна цель - топ-4 в английской Премьер-лиге. Пока МЮ явно не фаворит - команда Рангника занимает шестое место, уступая одно очко "Тоттенхэму" и четыре "Арсеналу", сыгравшему еще на матч больше.

Перед матчем с "Лестером" Ральф Рангник разговаривал с журналистами на разные сторонние темы, например большой резонанс вызвала история с Харри Магуйаром, которого освистали болельщики сборной Англии, но были и позитивные новости - новый контракт подписал Бруну Фернандеш.

В игре с "Лестером" МЮ как всегда будет полагаться на индивидуальные качества своих футболистов, так как по сути Рангнику мало что удалось изменить в игре "Юнайтед". Из травмированных только Эдинсон Кавани.

Лестер

"Лестеру" не удастся повторить свои достижения предыдущих сезонов, когда "лисы" только в последних турах теряли позицию в топ-4 и вынуждены были довольствоваться только пятым местом. Но как-то большой катастрофы не произошло. "Лестер" занимает десятое место и теоретически еще может зацепиться за седьму-восьмую позиции. Кроме того "лисы" продолжают участие в Лиге конференций.

С чем не удается справится, так это с травмами, которые преследуют "Лестер" с первых матчей предсезонки. Есть хорошие новости - восстановление центрбека Уэсли Фофана, а также Джонни Эванса, Адемолы Лукмана. Но и не без обошлось без очередных потерь - до конца сезона вылетел Уилфред Ндиди, игру против "Юнайтед" пропустят Джейми Варди и Люк Томас.

По сути у "Лестера" не осталось в чемпионате турнирных задач, "Юнайтед" же в любом случае нужны три очка, и такой предматчевый расклад будет играть на пользу гостей. Варди в такой игре очень бы пригодился.

Статистика команд, цифры и факты

Домашние показатели "Манчестер Юнайтед" в АПЛ с Ральфом Рангником довольно-таки неплохие - пять побед, две ничьи и одно поражение.

"Лестер" проиграл пять из шести последних матчей Премьер-лиги на выезде.

Вышедшие на замену игроки "Манчестер Юнайтед" забили в этом сезоне десять голов - это высший показатель в лиге.

С другой стороны "Лестер" больше всех в чемпионате пропустил голов от игроков, вышедших на замену - семь.

"Лестер" никогда не выигрывал два подряд выездных матча у "Манчестер Юнайтед" и никогда не делал против МЮ дубль.

Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Лестера

Манчестер Юнайтед

15.03 "Атлетико" Мадрид 0:1 (Лига чемпионов)

12.03 "Тоттенхэм" 3:2 (АПЛ)

06.03 "Манчестер Сити" 1:4 (АПЛ)

26.02 "Уотфорд" 0:0 (АПЛ)

23.02 "Атлетико" Мадрид 1:1 (Лига чемпионов)

Лестер

20.03 "Брентфорд" 2:1 (АПЛ)

17.03 "Ренн" 1:2 (Лига конференций)

13.03 "Арсенал" 0:2 (АПЛ)

10.03 "Ренн" 2:0 (Лига конференций)

05.03 "Лидс" 1:0 (АПЛ)

Личные встречи

"Лестер" выиграл три последних матча "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах, два из них в АПЛ. Победа "лис" 4:2 на "Кинг Пауэр Стэдиум" в первом круге стала началом конца эры Сульшера в МЮ. Общий баланс в АПЛ в пользу "Манчестер Юнайтед" - 19 побед против четырех у "Лестера" и восемь ничьих.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 29 22 4 3 68-18 +50 70 2 "Ливерпуль" 29 21 6 2 75-20 +55 69 3 "Челси" 28 17 8 3 57-19 +38 59 4 "Арсенал" 28 17 3 8 44-31 +13 54 5 "Тоттенхэм" 29 16 3 10 47-36 +11 51 6 "Манчестер Юнайтед" 29 14 8 7 48-40 +8 50 7 "Вест Хэм Юнайтед" 30 14 6 10 49-39 +10 48 8 "Вулверхэмптон" 30 14 4 12 31-26 +5 46 9 "Астон Вилла" 29 11 3 15 41-40 +1 36 10 "Лестер Сити" 27 10 6 11 42-46 -4 36 11 "Саутгемптон" 29 8 11 10 36-46 -10 35 12 "Кристал Пэлас" 29 7 13 9 39-38 +1 34 13 "Брайтон энд Хоув Альбион" 29 7 12 10 26-36 -10 33 14 "Ньюкасл" 29 7 10 12 33-49 -16 31 15 "Брентфорд" 30 8 6 16 33-47 -14 30 16 "Лидс Юнайтед" 30 7 8 15 34-67 -33 29 17 "Эвертон" 27 7 4 16 29-47 -18 25 18 "Уотфорд" 29 6 4 19 29-55 -26 22 19 "Бернли" 27 3 12 12 22-38 -16 21 20 "Норвич Сити" 29 4 5 20 18-63 -45 17

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Ориентировочные составы

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа - Уан-Биссака, Магуайр, Варан, Шоу - Фернандеш, Мактомини, Погба - Рэшфорд, Роналду, Санчо

"Лестер": Шмейхель - Кастань, Фофана, Эванс, Джастин - Дьюсбери-Холл, Менди, Тилеманс - Барнс, Дака, Мэддисон

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Манчестер Юнайтед – Лестер от UA-Football

Шансы "Лестера" оцениваются не очень высоко, и это можно понять. Результаты гостевых матчей "лис" оставляют желать лучшего, и в целом команда Роджерса не показывает стабильную игру. Нельзя сказать, что "Юнайтед" - это большая сила, но все же кадровый ресурс команд несопоставим и домашние матчи в АПЛ при Рангника МЮ проводит удовлетворительно. Голевой феерии ожидать не стоит. Прогноз - победа "Манчестер Юнайтед" 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.