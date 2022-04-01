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Манчестер Юнайтед - Лестер. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 02.04.2022
Манчестер Юнайтед – Лестер: Прогноз и анонс матча ⋉ 2 апреля 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 31-й тур
2 апреля 2022. Манчестер, “Олд Траффорд”
“Манчестер Юнайтед” 19:30 “Лестер”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
"Лестер" выиграл у "Манчестер Юнайтед" три последних матча во всех турнирах. МЮ постарается прервать негативную для себя серию в субботнем матче АПЛ против "лис" так как все еще надеется занять в чемпионате четвертое место.
Манчестер Юнайтед
"Манчестер Юнайтед" открыто ведет поиски нового тренера и одним из фаворитов называется главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг. Правда 52-летнему тренеру нужно серьезно подумать, стоит ли ему ввязываться в эту авантюру. Его соотечественник Луи ван Гал предостерегает своего коллегу от шага возглавить МЮ. Бывший тренер "Аякса" и "Манчестер Юнайтед", говорит, что "крупнейший клуб Англии" - это коммерческая лавка, а не спортивная команда, и больших успехов здесь не добьешься.
Как бы там не было, в сезоне 2021/22 у "Юнайтед" осталась только одна цель - топ-4 в английской Премьер-лиге. Пока МЮ явно не фаворит - команда Рангника занимает шестое место, уступая одно очко "Тоттенхэму" и четыре "Арсеналу", сыгравшему еще на матч больше.
Перед матчем с "Лестером" Ральф Рангник разговаривал с журналистами на разные сторонние темы, например большой резонанс вызвала история с Харри Магуйаром, которого освистали болельщики сборной Англии, но были и позитивные новости - новый контракт подписал Бруну Фернандеш.
В игре с "Лестером" МЮ как всегда будет полагаться на индивидуальные качества своих футболистов, так как по сути Рангнику мало что удалось изменить в игре "Юнайтед". Из травмированных только Эдинсон Кавани.
Лестер
"Лестеру" не удастся повторить свои достижения предыдущих сезонов, когда "лисы" только в последних турах теряли позицию в топ-4 и вынуждены были довольствоваться только пятым местом. Но как-то большой катастрофы не произошло. "Лестер" занимает десятое место и теоретически еще может зацепиться за седьму-восьмую позиции. Кроме того "лисы" продолжают участие в Лиге конференций.
С чем не удается справится, так это с травмами, которые преследуют "Лестер" с первых матчей предсезонки. Есть хорошие новости - восстановление центрбека Уэсли Фофана, а также Джонни Эванса, Адемолы Лукмана. Но и не без обошлось без очередных потерь - до конца сезона вылетел Уилфред Ндиди, игру против "Юнайтед" пропустят Джейми Варди и Люк Томас.
По сути у "Лестера" не осталось в чемпионате турнирных задач, "Юнайтед" же в любом случае нужны три очка, и такой предматчевый расклад будет играть на пользу гостей. Варди в такой игре очень бы пригодился.
Статистика команд, цифры и факты
- Домашние показатели "Манчестер Юнайтед" в АПЛ с Ральфом Рангником довольно-таки неплохие - пять побед, две ничьи и одно поражение.
- "Лестер" проиграл пять из шести последних матчей Премьер-лиги на выезде.
- Вышедшие на замену игроки "Манчестер Юнайтед" забили в этом сезоне десять голов - это высший показатель в лиге.
- С другой стороны "Лестер" больше всех в чемпионате пропустил голов от игроков, вышедших на замену - семь.
- "Лестер" никогда не выигрывал два подряд выездных матча у "Манчестер Юнайтед" и никогда не делал против МЮ дубль.
Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Лестера
Манчестер Юнайтед
- 15.03 "Атлетико" Мадрид 0:1 (Лига чемпионов)
- 12.03 "Тоттенхэм" 3:2 (АПЛ)
- 06.03 "Манчестер Сити" 1:4 (АПЛ)
- 26.02 "Уотфорд" 0:0 (АПЛ)
- 23.02 "Атлетико" Мадрид 1:1 (Лига чемпионов)
Лестер
- 20.03 "Брентфорд" 2:1 (АПЛ)
- 17.03 "Ренн" 1:2 (Лига конференций)
- 13.03 "Арсенал" 0:2 (АПЛ)
- 10.03 "Ренн" 2:0 (Лига конференций)
- 05.03 "Лидс" 1:0 (АПЛ)
Личные встречи
"Лестер" выиграл три последних матча "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах, два из них в АПЛ. Победа "лис" 4:2 на "Кинг Пауэр Стэдиум" в первом круге стала началом конца эры Сульшера в МЮ. Общий баланс в АПЛ в пользу "Манчестер Юнайтед" - 19 побед против четырех у "Лестера" и восемь ничьих.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|29
|22
|4
|3
|68-18
|+50
|70
|2
|"Ливерпуль"
|29
|21
|6
|2
|75-20
|+55
|69
|3
|"Челси"
|28
|17
|8
|3
|57-19
|+38
|59
|4
|"Арсенал"
|28
|17
|3
|8
|44-31
|+13
|54
|5
|"Тоттенхэм"
|29
|16
|3
|10
|47-36
|+11
|51
|6
|"Манчестер Юнайтед"
|29
|14
|8
|7
|48-40
|+8
|50
|7
|"Вест Хэм Юнайтед"
|30
|14
|6
|10
|49-39
|+10
|48
|8
|"Вулверхэмптон"
|30
|14
|4
|12
|31-26
|+5
|46
|9
|"Астон Вилла"
|29
|11
|3
|15
|41-40
|+1
|36
|10
|"Лестер Сити"
|27
|10
|6
|11
|42-46
|-4
|36
|11
|"Саутгемптон"
|29
|8
|11
|10
|36-46
|-10
|35
|12
|"Кристал Пэлас"
|29
|7
|13
|9
|39-38
|+1
|34
|13
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|29
|7
|12
|10
|26-36
|-10
|33
|14
|"Ньюкасл"
|29
|7
|10
|12
|33-49
|-16
|31
|15
|"Брентфорд"
|30
|8
|6
|16
|33-47
|-14
|30
|16
|"Лидс Юнайтед"
|30
|7
|8
|15
|34-67
|-33
|29
|17
|"Эвертон"
|27
|7
|4
|16
|29-47
|-18
|25
|18
|"Уотфорд"
|29
|6
|4
|19
|29-55
|-26
|22
|19
|"Бернли"
|27
|3
|12
|12
|22-38
|-16
|21
|20
|"Норвич Сити"
|29
|4
|5
|20
|18-63
|-45
|17
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Ориентировочные составы
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа - Уан-Биссака, Магуайр, Варан, Шоу - Фернандеш, Мактомини, Погба - Рэшфорд, Роналду, Санчо
"Лестер": Шмейхель - Кастань, Фофана, Эванс, Джастин - Дьюсбери-Холл, Менди, Тилеманс - Барнс, Дака, Мэддисон
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Манчестер Юнайтед – Лестер от UA-Football
Шансы "Лестера" оцениваются не очень высоко, и это можно понять. Результаты гостевых матчей "лис" оставляют желать лучшего, и в целом команда Роджерса не показывает стабильную игру. Нельзя сказать, что "Юнайтед" - это большая сила, но все же кадровый ресурс команд несопоставим и домашние матчи в АПЛ при Рангника МЮ проводит удовлетворительно. Голевой феерии ожидать не стоит. Прогноз - победа "Манчестер Юнайтед" 2:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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