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Украинское дерби. Вест Хэм – Эвертон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.04.22
Ярмоленко и Миколенко могут сойтись на одном фланге
Фото: whufc.com
Английская Премьер-лига, 31-й тур
3 апреля, 16:00. "Олимпийский" (Лондон)
Главный арбитр: Майкл Оливер
Прямая трансляция: Сетанта Спортс
В каждом матче Английской Премьер-лиги поддерживают Украину в борьбе против захватнической войны россии. Однако этот поединок особенно должен привлечь внимание – сразу оба украинца представляют команды-соперницы. Да еще те команды, которые продолжают вести борьбу за нужное место в АПЛ.
Вест Хэм
Стартовый подъем "молотобойцев" уже окончательно замолчал. До финиша чемпионата осталось восемь туров, а подопечные Мойеса уступают четвертому месту шесть очков и еще имея в активе на две игры больше, чем "Арсенал". Об амбициях занять лигочемпионовскую позицию сложно сейчас говорить.
Правда, надежда умирает последней. Тем более что можно продолжить борьбу за Лигу Европы. В текущем розыгрыше второго по престижности евротурнира "молотобойцы" уже зашли достаточно далеко: следующего четверга "Вест Хэм" проведет первый матч 1/4 финала против "Лиона" (на что тоже нужны будут силы). Сейчас "молотобойцы" в определенной яме, ведь из последних шести матчей уступили четыре и победили в двух. Ни разу подопечные Мойеса не проиграли вдребезги, но нулевой результат после финального свистка все равно воодушевления точно не прибавляет.
Кадры хозяев
Не в последнюю очередь такие результаты из-за отсутствия лидеров. Основной защитник Огбонна продолжает находиться в лазарете и будет восстанавливаться до начала следующего сезона. Также последние четыре матча пропустил ключевой игрок команды Джеррод Боуэн – англичанин на финальном этапе восстановления. Также Цоуфал уже близок к обновлению. Все – основные, а замены у Мойеса равноценной нет.
Working hard, whatever the weather! ☀️????❄️#WHUEVE pic.twitter.com/tVRt5VxDAV— West Ham United (@WestHam) April 1, 2022
Эвертон
"Ириски" опускаются все ниже и ниже. Да, здесь вопросы об условных еврокубках отпали давно, но борьба за свою "Лигу Европы" продолжается. Пока команда расположилась на последнем месте перед зоной вылета – перед сезоном о таком было бы и подумать трудно.
Преимущество над соперниками за выживание у "Эвертона" более чем хорошее. Сейчас ириски на три очка опережают 18-й “Уотфорд”, имея в запасе три встречи. В то же время до 16-го "Лидса" пять зачетных пунктов, но четыре поединка в запасе. Правда, нужно еще заработать баллы в этих записанных в актив на бумаге играх. Серия у "Эвертона" похожа с "Вест Хэмом": пять поражений и две победы в последних семи матчах.
Кадры гостей
Из-за удаления в предыдущем туре этот матч пропустит полузащитник Аллан. Также из-за повреждений не сыграют Дэвис, Мина, Делф и Таунсенд.
???? Stepping up our preparations for the Hammers ⚒️— Everton (@Everton) April 2, 2022
???? #WHUEVE
Последние пять матчей Вест Хэма и Эвертона
Последние пять встреч хозяев
- 20.03. Тоттенхэм – Вест Хэм 3:1 (Кубок Англии)
- 17.03. Вест Хэм – Севилья 2:0 (после д. ч.) (Лига Европы)
- 13.03. Вест Хэм – Астон Вилла 2:1 (АПЛ)
- 10.03. Севилья – Вест Хэм 1:0 (Лига Европы)
- 05.03. Ливерпуль – Вест Хэм 1:0 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 20.03. Кристалл Пэлас – Эвертон 4:0 (Кубок Англии)
- 17.03. Эвертон – Ньюкасл 1:0 (АПЛ)
- 13.03. Эвертон – Вулверхэмптон 0:1 (АПЛ)
- 07.03. Тоттенхэм – Эвертон 5:0 (АПЛ)
- 03.03. Эвертон – Борем Вуд 2:0 (Кубок Англии)
Турнирная таблица АПЛ
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|О
|1
|Манчестер Сити
|30
|23
|4
|3
|73
|2
|Ливерпуль
|30
|22
|6
|2
|72
|3
|Челси
|29
|17
|8
|4
|59
|4
|Арсенал
|28
|17
|3
|8
|54
|5
|Тоттенхэм
|29
|16
|3
|10
|51
|6
|Манчестер Юнайтед
|30
|14
|9
|7
|51
|7
|Вулверхэмптон
|31
|15
|4
|12
|49
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|14
|6
|10
|48
|9
|Лестер Сити
|28
|10
|7
|11
|37
|10
|Астон Вилла
|30
|11
|3
|16
|36
|11
|Саутгемптон
|30
|8
|12
|10
|36
|12
|Кристал Пэлас
|29
|7
|13
|9
|34
|13
|Брайтон энд Хоув Альбион
|30
|7
|13
|10
|34
|14
|Брентфорд
|31
|9
|6
|16
|33
|15
|Ньюкасл
|29
|7
|10
|12
|31
|16
|Лидс Юнайтед
|31
|7
|9
|15
|30
|17
|Эвертон
|27
|7
|4
|16
|25
|18
|Уотфорд
|30
|6
|4
|20
|22
|19
|Бернли
|28
|3
|12
|13
|21
|20
|Норвич Сити
|30
|4
|6
|20
|18
Последние пять личных встреч между командами
17.10.21. Эвертон – Вест Хэм 0:1 (АПЛ)
09.05.21. Вест Хэм – Эвертон 0:1 (АПЛ)
01.01.21. Эвертон – Вест Хэм 0:1 (АПЛ)
30.09.20. Эвертон – Вест Хэм 4:1 (Кубок лиги)
18.01.20. Вест Хэм – Эвертон 1:1 (АПЛ)
Цифры и факты
- "Эвертон" проиграл только в одном из 13 последних матчей против "Вест Хэма" в чемпионате Англии (8 побед, четыре ничьих).
- Ярмоленко забил два гола за последние три матча – столько же, столько за предыдущие 38 поединков (два гола).
- У "Вест Хэма" четвертая лучшая атака в чемпионате на ряду с "Манчестер Юнайтед" - 49 голов.
- Миколенко вышел в основе "ирисок" дважды за последние девять встреч.
- "Эвертон" - самая плохая выездная команда АПЛ в этом сезоне. В их активе всего шесть очков в 13 матчах. "Ириски" не побеждали в гостях в чемпионате с 28 августа.
Ставки и коэффициенты на матч Вест Хэм – Эвертон
Прогноз на матч Вест Хэм – Эвертон от UA-Football
Печальная ситуация у обеих команд, однако кризис ирисок более явный. Лэмпард еще не нашел нужный состав, игроки все еще не привыкли к новому наставнику. Сегодня тот матч, в котором определится, нацелен ли "Вест Хэм" на еврокубки: нужно и отдать силы против "ирисок", и сохранить их на поединок против "Лиона". Однако Мойес должен правильно направить все свои возможности. Прогноз: Победа "Вест Хэма".
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