Украинское дерби. Вест Хэм – Эвертон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.04.22

Английская Премьер-лига, 31-й тур

3 апреля, 16:00. "Олимпийский" (Лондон)

Главный арбитр: Майкл Оливер

Прямая трансляция: Сетанта Спортс

В каждом матче Английской Премьер-лиги поддерживают Украину в борьбе против захватнической войны россии. Однако этот поединок особенно должен привлечь внимание – сразу оба украинца представляют команды-соперницы. Да еще те команды, которые продолжают вести борьбу за нужное место в АПЛ.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 1500 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Вест Хэм

Стартовый подъем "молотобойцев" уже окончательно замолчал. До финиша чемпионата осталось восемь туров, а подопечные Мойеса уступают четвертому месту шесть очков и еще имея в активе на две игры больше, чем "Арсенал". Об амбициях занять лигочемпионовскую позицию сложно сейчас говорить.

Правда, надежда умирает последней. Тем более что можно продолжить борьбу за Лигу Европы. В текущем розыгрыше второго по престижности евротурнира "молотобойцы" уже зашли достаточно далеко: следующего четверга "Вест Хэм" проведет первый матч 1/4 финала против "Лиона" (на что тоже нужны будут силы). Сейчас "молотобойцы" в определенной яме, ведь из последних шести матчей уступили четыре и победили в двух. Ни разу подопечные Мойеса не проиграли вдребезги, но нулевой результат после финального свистка все равно воодушевления точно не прибавляет.

Кадры хозяев

Не в последнюю очередь такие результаты из-за отсутствия лидеров. Основной защитник Огбонна продолжает находиться в лазарете и будет восстанавливаться до начала следующего сезона. Также последние четыре матча пропустил ключевой игрок команды Джеррод Боуэн – англичанин на финальном этапе восстановления. Также Цоуфал уже близок к обновлению. Все – основные, а замены у Мойеса равноценной нет.

Эвертон

"Ириски" опускаются все ниже и ниже. Да, здесь вопросы об условных еврокубках отпали давно, но борьба за свою "Лигу Европы" продолжается. Пока команда расположилась на последнем месте перед зоной вылета – перед сезоном о таком было бы и подумать трудно.

Преимущество над соперниками за выживание у "Эвертона" более чем хорошее. Сейчас ириски на три очка опережают 18-й “Уотфорд”, имея в запасе три встречи. В то же время до 16-го "Лидса" пять зачетных пунктов, но четыре поединка в запасе. Правда, нужно еще заработать баллы в этих записанных в актив на бумаге играх. Серия у "Эвертона" похожа с "Вест Хэмом": пять поражений и две победы в последних семи матчах.

Кадры гостей

Из-за удаления в предыдущем туре этот матч пропустит полузащитник Аллан. Также из-за повреждений не сыграют Дэвис, Мина, Делф и Таунсенд.

???? Stepping up our preparations for the Hammers ⚒️



???? #WHUEVE — Everton (@Everton) April 2, 2022

Последние пять матчей Вест Хэма и Эвертона

Последние пять встреч хозяев

20.03. Тоттенхэм – Вест Хэм 3:1 (Кубок Англии)

17.03. Вест Хэм – Севилья 2:0 (после д. ч.) (Лига Европы)

13.03. Вест Хэм – Астон Вилла 2:1 (АПЛ)

10.03. Севилья – Вест Хэм 1:0 (Лига Европы)

05.03. Ливерпуль – Вест Хэм 1:0 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

20.03. Кристалл Пэлас – Эвертон 4:0 (Кубок Англии)

17.03. Эвертон – Ньюкасл 1:0 (АПЛ)

13.03. Эвертон – Вулверхэмптон 0:1 (АПЛ)

07.03. Тоттенхэм – Эвертон 5:0 (АПЛ)

03.03. Эвертон – Борем Вуд 2:0 (Кубок Англии)

Турнирная таблица АПЛ

# КОМАНДА И В Н П О 1 Манчестер Сити 30 23 4 3 73 2 Ливерпуль 30 22 6 2 72 3 Челси 29 17 8 4 59 4 Арсенал 28 17 3 8 54 5 Тоттенхэм 29 16 3 10 51 6 Манчестер Юнайтед 30 14 9 7 51 7 Вулверхэмптон 31 15 4 12 49 8 Вест Хэм Юнайтед 30 14 6 10 48 9 Лестер Сити 28 10 7 11 37 10 Астон Вилла 30 11 3 16 36 11 Саутгемптон 30 8 12 10 36 12 Кристал Пэлас 29 7 13 9 34 13 Брайтон энд Хоув Альбион 30 7 13 10 34 14 Брентфорд 31 9 6 16 33 15 Ньюкасл 29 7 10 12 31 16 Лидс Юнайтед 31 7 9 15 30 17 Эвертон 27 7 4 16 25 18 Уотфорд 30 6 4 20 22 19 Бернли 28 3 12 13 21 20 Норвич Сити 30 4 6 20 18

Последние пять личных встреч между командами

17.10.21. Эвертон – Вест Хэм 0:1 (АПЛ)

09.05.21. Вест Хэм – Эвертон 0:1 (АПЛ)

01.01.21. Эвертон – Вест Хэм 0:1 (АПЛ)

30.09.20. Эвертон – Вест Хэм 4:1 (Кубок лиги)

18.01.20. Вест Хэм – Эвертон 1:1 (АПЛ)

Цифры и факты

"Эвертон" проиграл только в одном из 13 последних матчей против "Вест Хэма" в чемпионате Англии (8 побед, четыре ничьих).

Ярмоленко забил два гола за последние три матча – столько же, столько за предыдущие 38 поединков (два гола).

У "Вест Хэма" четвертая лучшая атака в чемпионате на ряду с "Манчестер Юнайтед" - 49 голов.

Миколенко вышел в основе "ирисок" дважды за последние девять встреч.

"Эвертон" - самая плохая выездная команда АПЛ в этом сезоне. В их активе всего шесть очков в 13 матчах. "Ириски" не побеждали в гостях в чемпионате с 28 августа.

Ставки и коэффициенты на матч Вест Хэм – Эвертон

Прогноз на матч Вест Хэм – Эвертон от UA-Football

Печальная ситуация у обеих команд, однако кризис ирисок более явный. Лэмпард еще не нашел нужный состав, игроки все еще не привыкли к новому наставнику. Сегодня тот матч, в котором определится, нацелен ли "Вест Хэм" на еврокубки: нужно и отдать силы против "ирисок", и сохранить их на поединок против "Лиона". Однако Мойес должен правильно направить все свои возможности. Прогноз: Победа "Вест Хэма".