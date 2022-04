Украинское дерби. Вест Хэм – Эвертон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.04.22

Английская Премьер-лига, 31-й тур

3 апреля, 16:00. "Олимпийский" (Лондон)

Главный арбитр: Майкл Оливер

Прямая трансляция: Сетанта Спортс

В каждом матче Английской Премьер-лиги поддерживают Украину в борьбе против захватнической войны россии. Однако этот поединок особенно должен привлечь внимание – сразу оба украинца представляют команды-соперницы. Да еще те команды, которые продолжают вести борьбу за нужное место в АПЛ.

Стартовый подъем "молотобойцев" уже окончательно замолчал. До финиша чемпионата осталось восемь туров, а подопечные Мойеса уступают четвертому месту шесть очков и еще имея в активе на две игры больше, чем "Арсенал". Об амбициях занять лигочемпионовскую позицию сложно сейчас говорить.

Правда, надежда умирает последней. Тем более что можно продолжить борьбу за Лигу Европы. В текущем розыгрыше второго по престижности евротурнира "молотобойцы" уже зашли достаточно далеко: следующего четверга "Вест Хэм" проведет первый матч 1/4 финала против "Лиона" (на что тоже нужны будут силы). Сейчас "молотобойцы" в определенной яме, ведь из последних шести матчей уступили четыре и победили в двух. Ни разу подопечные Мойеса не проиграли вдребезги, но нулевой результат после финального свистка все равно воодушевления точно не прибавляет.

Не в последнюю очередь такие результаты из-за отсутствия лидеров. Основной защитник Огбонна продолжает находиться в лазарете и будет восстанавливаться до начала следующего сезона. Также последние четыре матча пропустил ключевой игрок команды Джеррод Боуэн – англичанин на финальном этапе восстановления. Также Цоуфал уже близок к обновлению. Все – основные, а замены у Мойеса равноценной нет.

Working hard, whatever the weather! ☀️????❄️ #WHUEVE pic.twitter.com/tVRt5VxDAV

"Ириски" опускаются все ниже и ниже. Да, здесь вопросы об условных еврокубках отпали давно, но борьба за свою "Лигу Европы" продолжается. Пока команда расположилась на последнем месте перед зоной вылета – перед сезоном о таком было бы и подумать трудно.

Преимущество над соперниками за выживание у "Эвертона" более чем хорошее. Сейчас ириски на три очка опережают 18-й “Уотфорд”, имея в запасе три встречи. В то же время до 16-го "Лидса" пять зачетных пунктов, но четыре поединка в запасе. Правда, нужно еще заработать баллы в этих записанных в актив на бумаге играх. Серия у "Эвертона" похожа с "Вест Хэмом": пять поражений и две победы в последних семи матчах.

Из-за удаления в предыдущем туре этот матч пропустит полузащитник Аллан. Также из-за повреждений не сыграют Дэвис, Мина, Делф и Таунсенд.

???? Stepping up our preparations for the Hammers ⚒️



???? #WHUEVE