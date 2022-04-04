Кристал Пэлас - Арсенал. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 04.04.2022 

Чемпионат Англии, 31-й тур

4 апреля 2022. Лондон, “Селхерст Парк”

“Кристал Пэлас” 22:00 “Арсенал”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

"Арсенал" выиграл шесть из семи последних матчей Премьер-лиги и утвердился в качестве фаворита на четвертое место, более того - "канониры" могут вплотную подобраться к "Челси". Но для начала нужно переиграть крепкий и неуступчивый "Кристал Пэлас".

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Кристал Пэлас

"Кристал Пэлас" проводит хороший сезон. "Орлы" вышли в полуфинал Кубка Англии, их кадровая политика и стиль игры вызывают уважение у сторонних наблюдателей. Фаны в восторге от новых звезд "Селхерст Парка" вроде Марка Гэхи, Конора Галлахера и Мишеля Олисе. "Пэлас" стал одной из трех команд в АПЛ, которые сумели дважды не проиграть "Манчестер Сити" в сезоне 2021/22, команда Виейра брала очки в матчах с "Арсеналом", "Тоттенхэмом", "Вулвз", стараясь играть в атакующем стиле.

Игру с "Арсеналом" на "Эмирейтс" в первом круге болельщики "Пэлас" воспоминают с некоторой горечью. "Орлы" побеждали 2:1, но на последних секундах пропустили гол от Ляказетта. Что примечательно - после углового. "Пэлас" входит в пятерку худших команд АПЛ при игре у своих ворот после стандартов соперника.

Как бы там не было, "Пэлас" февраль и март провел удачно, проиграв только в одном матче из последих десяти, в трех последних поединках "орлы" не пропускают. Виейра доволен тем, как его команды сыграла в последней игре (четвертьфинал Кубка с "Эвертоном" 4:0): "Это была очень хорошая игра. Мы сыграли умно, не форсировали события, и полностью контролировали игру". Для французского тренера, который акцентирует на важности владения, это было крайне важно.

Игру с "Арсеналом" вероятно пропустит Олисе, под вопросом Заа.

Арсенал

Микель Артета недавно отпраздновал сорокалетний юбилей и в качестве одного из подарков он получил премию тренера месяца в АПЛ. Проект Артеты долгое время вызывал скепсис и сомнение у многиъ экспертов и болельщиков "Арсенала", но последние результаты говорят в пользу испанского тренера. "Арсенал" выиграл шесть из семи последних поединков АПЛ и по потерянным очкам стал явным фаворитом на четвертое место. Расслабляться, конечно, рано. "Тоттенхэм" Антонио Конте далеко не отпускает, впереди матчи с "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Вест Хэмом", "Тоттенхэмом". Все еще может измениться.

Иногда "Арсенал" побеждает вопреки обстоятельствам, показывая не самую яркую игру. Одно из достижений Артеты - у команды появились характер, сплоченность, желание вести борьбу с сопериком во что бы то ни стало. Иногда доходит до крайностей - не случайно, что "Арсенал" лидирует в АПЛ по количеству красных карточек после назначения Артеты.

Важным фактором недавних успехов "Арсеналом" стали результаты выездных матчей АПЛ. "Канониры" выиграли последние пять выездных поединков, в предыдущих восьми было только две победы.

Основной вратарь Аарон Рэмсдейл остается под сомнением и против "Пэлас" вероятно всего не сыграет. Травмирован Томиясу, есть вопросы по состоянию Сака.

Статистика команд, цифры и факты

"Кристал Пэлас" еще не выиграл ни одного домашнего матча АПЛ в 2022 году (две ничьи, три поражения).

"Арсенал" выиграл пть последних выездных поединков Премьер-лиги.

"Пэлас" выиграл один из 17 последних поединков АПЛ с лондонской командой (восемь ничьи, восемь поражений).

"Орлы" ни разу не побеждали в одном сезоне АПЛ "Тоттенхэм" и "Арсенал".

В восьми из девяти последних матчей между "Пэлас" и "Арсенало" обе команды забивали как минимум по голу.

"Арсенал" забил 14 голв в последних пяти поединках на выезде, "Пэлас" забивает в последних семи домашних матчах .

Последние пять матчей Кристал Пэлас и Арсенала

Кристал Пэлас

20.03 "Эвертон" 4:0 (Кубок Англии)

14.03 "Манчестер Сити" 0:0 (АПЛ)

05.03 "Вулверхэмптон" 2:0 (АПЛ)

01.03 "Сток Сити" 2:1 (Кубок Англии)

26.02 "Бернли" 1:1 (АПЛ)

Арсенал

19.03 "Астон Вилла" 1:0 (АПЛ)

16.03 "Ливерпуль" 0:2 (АПЛ)

13.03 "Лестер" 2:0 (АПЛ)

06.03 "Уотфорд" 3:2 (АПЛ)

24.02 "Вулверхэмптон" 2:1 (АПЛ)

Личные встречи

Четыре из пяти последних матчей между "Пэлас" и "Арсеналом" закончились ничьими, в том числе и игра первого круга (2:2). Еще раз выиграл "Арсенал". Общий баланс в АПЛ - 14 побед "канониров", три у "Пэлас", восемь ничьих.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 30 23 4 3 70-18 +52 73 2 "Ливерпуль" 30 22 6 2 77-20 +57 72 3 "Челси" 29 17 8 4 58-23 +35 59 4 "Тоттенхэм" 30 17 3 10 52-37 +15 54 5 "Арсенал" 28 17 3 8 44-31 +13 54 6 "Вест Хэм Юнайтед" 31 15 6 10 51-40 +11 51 7 "Манчестер Юнайтед" 30 14 9 7 49-41 +8 51 8 "Вулверхэмптон" 31 15 4 12 33-27 +6 49 9 "Лестер Сити" 28 10 7 11 43-47 -4 37 10 "Астон Вилла" 30 11 3 16 42-42 0 36 11 "Саутгемптон" 30 8 12 10 37-47 -10 36 12 "Кристал Пэлас" 29 7 13 9 39-38 +1 34 13 "Брайтон энд Хоув Альбион" 30 7 13 10 26-36 -10 34 14 "Брентфорд" 31 9 6 16 37-48 -11 33 15 "Ньюкасл" 30 7 10 13 34-54 -20 31 16 "Лидс Юнайтед" 31 7 9 15 35-68 -33 30 17 "Эвертон" 28 7 4 17 30-49 -19 25 18 "Уотфорд" 30 6 4 20 29-57 -28 22 19 "Бернли" 28 3 12 13 22-40 -18 21 20 "Норвич Сити" 30 4 6 20 18-63 -45 18

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Ориентировочные составы

"Кристал Пэлас": Гуаита - Клайн, Андерсен, Гэхи, Митчелл - Галлахер, Куяте, Шлупп - Айю, Матета, Эдуар

"Арсенал": Лено - Тирни, Габриэл, Уайт, Соареш - Джака, Парти - Смит-Роу, Эдегор, Сака - Ляказетт

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Кристал Пэлас – Арсенал от UA-Football

"Арсенал" всерьез нацелился на возвращение в Лигу чемпионов, поэтому от команды Артеты ожидается максимум очков в матчах, где она способна их взять. Каким бы симпатичным не был "Кристал Пэлас", он все же во многих качествах уступает команде Артеты. Игра будет крайне непростой для гостей, но они должгы взять три очка. Прогноз - победа "Арсенала" 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.