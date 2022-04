Тайм-аут в королевской битве. Саутгемптон – Челси. Анонс и прогноз матча 32-го тура АПЛ на 09.04.22

Английская Премьер-лига. 32-й тур.

9 апреля. 17:00. Саутгемптон. "Сент-Мэри"

Главный судья: Кевин Френд (Англия)

Телетрансляция: –

В текущем сезоне "Саутгемптон" и "Челси" успели встретиться уже дважды, оба матча припали на второй месяц осени. Сперва подопечные Тухеля на "Стэмфорд Бридж" обыграли команду Хазенхюттля в рамках АПЛ (3:1), а затем выбили парней Ральфа из 1/8 финала Кубка лиги в серии пенальти (1:1, 4:3 в лотерее).

В обоих случаях "Саутгемптон" навязал гранду борьбу, однако 2-го октября все свело на нет удаление Уорд-Прауза за жестокий подкат на Жоржиньо, а 26-го числа – промахи Смоллбоуна и Уолкотта с точки. Возможно, фортуна улыбнется хозяевам "Сент-Мэри" на этот раз.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 3000 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

"Саутгемптон"

Как мы уже неоднократно отмечали ранее, "святые" проводят типичный для себя розыгрыш. Команда Хазенхюттля без проблем гарантировала сохранение прописки, но до попадания в зону еврокубков еще нужно прогрессировать, долго и нудно. "Саутгемптон" неокончательно избавился от фирменного крена в атаку, однако оборонительный баланс в кампании-2021/22 у "святых" все-таки начал пробиваться на зеленые поля. Поэтому громких разгромов из-за нежелания защищаться там, где этого категорически требует ситуация, уже не возникает.

Например, сегодняшняя версия "Саутгемптона" благодаря самоотдаче и желанию пахать не только у чужих владений ворует у "Манчестер Сити" очки в обоих матчах первенства, а не пролетает как фанера над "Этихадом" с цифрами 5:2 или 6:1. В то же время в Кубке Англии (1/4 финала) "святые" все равно проигрывают "горожанам" достаточно крупно, это как раз предпоследний на данный момент матч команды Хазенхюттля (1:4).

"Саутгемптон" прекрасно провел февраль (4 победы и 1 ничья в 5 поединках), но зато провалил март. Банда Ральфа начала предыдущий месяц с победы в Кубке над "Вест Хэмом" (3:1), а затем проиграла в АПЛ "Астон Вилле" (4:0), "Ньюкаслу" (1:2), "Уотфорду" (1:2) и из все того же Кубка вылетела (см. абзац выше). Апрель "святые" открыли с мировой против "Лидс Юнайтед" (1:1). В общем, ничего нового, "Саутгемптон" остается эталонным контрастным середняком, буквально напоминающим непостоянную британскую погоду.

2️⃣4️⃣2️⃣⚡️



No player has provided more crosses in the #PL than @Prowsey16 this season ???? pic.twitter.com/k3puMJeaux — Southampton FC (@SouthamptonFC) April 5, 2022

"Челси"

"Пенсионеры" очень неплохо шли по дистанции вплоть до международного перерыва, однако в первых же двух матчах после паузы на игры сборных солидно обожглись. Серия прервалась: поединки с "Брентфордом" в АПЛ (1:4) и "Реалом" в четвертьфинале ЛЧ (1:3) "синие" провалили вчистую.

На пресс-конференции поздним вечером в среду Тухель посетовал на качество игры своих подопечных, сказав, что команда обязана выступать лучше даже несмотря на плотный календарь. К самому Томасу претензий в матчах с "пчелами" и "сливочными" не особо много. Действительно, трюк против "Брентфорда" с Лофтус-Чиком на позиции "шестерки" провалился, однако далее, если бы не жуткая оплошность Менди под гипнозом Бензема, то замены немца в перерыве вполне могли спасти для "Челси" первый раунд противостояния против "Реала".

В любом случае, общая фоновая усталость не может не сказываться на "пенсионерах" – индивидуальных ошибок в указанных встречах набралось приблизительно на 7-8 матчей, и это не преувеличение. Игрокам "Челси" не хватает концентрации по естественным причинам. Впрочем, шансы на полуфинал ЛЧ, хоть и минимальные, у них остаются. Для спасения на "Бернабеу" подопечным Тухеля необходимо сыграть абсолютно безукоризненно, а самому Томасу нужно придумать качественный стартовый план и как минимум один запасной. Тяжело сказать, получится ли у них добыть успех – менеджер справедливо отметил, что предпочитает не засматриваться дальше субботы.

Edouard Mendy has now made two errors leading to shot/goal in his last two games for Chelsea. pic.twitter.com/wSQ0URoKJg — Yaw Ampofo Jr (@Yaw_Ampofo_) April 6, 2022

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 3 "Челси" 29 17 8 4 58 35 59 12 "Саутгемптон" 30 8 12 10 37 -9 36

Личные встречи

26.10.21 EFL "Челси" – "Саутгемптон" 1:1 (4:3 по пенальти)

02.10.21 АПЛ "Челси" – "Саутгемптон" 3:1

20.02.21 АПЛ "Саутгемптон" – "Челси" 1:1

17.10.20 АПЛ "Челси" – "Саутгемптон" 3:3

26.12.19 АПЛ "Челси" – "Саутгемптон" 0:2

???? "We will try to make it as tough for them as possible.”



What are you expecting from Saturday's #PL clash, #SaintsFC fans? ???? — Southampton FC (@SouthamptonFC) April 8, 2022

Цифры и факты

– "Саутгемптон" проиграл всего дважды в 10 предыдущих домашних матчах АПЛ;

– "Челси" выиграл 3 последних выездных матча в чемпионате Англии;

– "Синие" не проиграли в 13 поединках из последних 14 против "Саутгемптона" во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Войнович вернулся к полноценным тренировкам, Лонг все еще занимается по индивидуальной программе из-за проблемы с лодыжкой. Также Броя по условиям аренды не сыграет против клуба, которому принадлежит. Под вопросом Маккарти, у Алекса мышечная травма.

Тухель не рассчитывает на Чилвелла (колено) и Хадсона-Одои (ахилл). Под вопросом Лукаку и Зиеш. Ввиду дуэли в четвертьфинале ЛЧ Томас стопроцентно прибегнет к ротации.

"Саутгемптон", 4-4-2: Форстер – Ливраменто, Беднарек, Салису, Уокер-Питерс – С. Армстронг – Уорд-Прауз, Ромеу, Эльюнусси – Адамс, А. Армстронг

"Челси", 3-4-2-1: Менди – Чалоба, Кристенсен, Сарр – Джеймс, Лофтус-Чик, Ковачич, Алонсо – Маунт, Вернер – Хавертц

Больше бесплатных прогнозов на футбол ищите в этом Telegram-канале

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Саутгемптоном" и "Челси" от UA-Футбол

1:1. "Святые" получили полный недельный цикл восстановления, в то время как "синие" провели интенсивный поединок в Лиге чемпионов. Более того, ответный матч против "Реала" у "Челси" – уже во вторник, 12 апреля. Менеджер "пенсионеров" по-прежнему заинтересован в сохранении бронзового места в таблице, но на "Сент-Мэри" он точно будет вынужден потасовать обойму. В таких условиях "Саутгемптону" вполне под силу зацепиться за ничью.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.