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Тайм-аут в королевской битве. Саутгемптон – Челси. Анонс и прогноз матча 32-го тура АПЛ на 09.04.22
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "святыми" и "пенсионерами" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 32-й тур.
9 апреля. 17:00. Саутгемптон. "Сент-Мэри"
Главный судья: Кевин Френд (Англия)
Телетрансляция: –
В текущем сезоне "Саутгемптон" и "Челси" успели встретиться уже дважды, оба матча припали на второй месяц осени. Сперва подопечные Тухеля на "Стэмфорд Бридж" обыграли команду Хазенхюттля в рамках АПЛ (3:1), а затем выбили парней Ральфа из 1/8 финала Кубка лиги в серии пенальти (1:1, 4:3 в лотерее).
В обоих случаях "Саутгемптон" навязал гранду борьбу, однако 2-го октября все свело на нет удаление Уорд-Прауза за жестокий подкат на Жоржиньо, а 26-го числа – промахи Смоллбоуна и Уолкотта с точки. Возможно, фортуна улыбнется хозяевам "Сент-Мэри" на этот раз.
"Саутгемптон"
Как мы уже неоднократно отмечали ранее, "святые" проводят типичный для себя розыгрыш. Команда Хазенхюттля без проблем гарантировала сохранение прописки, но до попадания в зону еврокубков еще нужно прогрессировать, долго и нудно. "Саутгемптон" неокончательно избавился от фирменного крена в атаку, однако оборонительный баланс в кампании-2021/22 у "святых" все-таки начал пробиваться на зеленые поля. Поэтому громких разгромов из-за нежелания защищаться там, где этого категорически требует ситуация, уже не возникает.
Например, сегодняшняя версия "Саутгемптона" благодаря самоотдаче и желанию пахать не только у чужих владений ворует у "Манчестер Сити" очки в обоих матчах первенства, а не пролетает как фанера над "Этихадом" с цифрами 5:2 или 6:1. В то же время в Кубке Англии (1/4 финала) "святые" все равно проигрывают "горожанам" достаточно крупно, это как раз предпоследний на данный момент матч команды Хазенхюттля (1:4).
"Саутгемптон" прекрасно провел февраль (4 победы и 1 ничья в 5 поединках), но зато провалил март. Банда Ральфа начала предыдущий месяц с победы в Кубке над "Вест Хэмом" (3:1), а затем проиграла в АПЛ "Астон Вилле" (4:0), "Ньюкаслу" (1:2), "Уотфорду" (1:2) и из все того же Кубка вылетела (см. абзац выше). Апрель "святые" открыли с мировой против "Лидс Юнайтед" (1:1). В общем, ничего нового, "Саутгемптон" остается эталонным контрастным середняком, буквально напоминающим непостоянную британскую погоду.
2️⃣4️⃣2️⃣⚡️— Southampton FC (@SouthamptonFC) April 5, 2022
No player has provided more crosses in the #PL than @Prowsey16 this season ???? pic.twitter.com/k3puMJeaux
"Челси"
"Пенсионеры" очень неплохо шли по дистанции вплоть до международного перерыва, однако в первых же двух матчах после паузы на игры сборных солидно обожглись. Серия прервалась: поединки с "Брентфордом" в АПЛ (1:4) и "Реалом" в четвертьфинале ЛЧ (1:3) "синие" провалили вчистую.
На пресс-конференции поздним вечером в среду Тухель посетовал на качество игры своих подопечных, сказав, что команда обязана выступать лучше даже несмотря на плотный календарь. К самому Томасу претензий в матчах с "пчелами" и "сливочными" не особо много. Действительно, трюк против "Брентфорда" с Лофтус-Чиком на позиции "шестерки" провалился, однако далее, если бы не жуткая оплошность Менди под гипнозом Бензема, то замены немца в перерыве вполне могли спасти для "Челси" первый раунд противостояния против "Реала".
В любом случае, общая фоновая усталость не может не сказываться на "пенсионерах" – индивидуальных ошибок в указанных встречах набралось приблизительно на 7-8 матчей, и это не преувеличение. Игрокам "Челси" не хватает концентрации по естественным причинам. Впрочем, шансы на полуфинал ЛЧ, хоть и минимальные, у них остаются. Для спасения на "Бернабеу" подопечным Тухеля необходимо сыграть абсолютно безукоризненно, а самому Томасу нужно придумать качественный стартовый план и как минимум один запасной. Тяжело сказать, получится ли у них добыть успех – менеджер справедливо отметил, что предпочитает не засматриваться дальше субботы.
Edouard Mendy has now made two errors leading to shot/goal in his last two games for Chelsea. pic.twitter.com/wSQ0URoKJg— Yaw Ampofo Jr (@Yaw_Ampofo_) April 6, 2022
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|3
|"Челси"
|29
|17
|8
|4
|58
|35
|59
|12
|"Саутгемптон"
|30
|8
|12
|10
|37
|-9
|36
Личные встречи
26.10.21 EFL "Челси" – "Саутгемптон" 1:1 (4:3 по пенальти)
02.10.21 АПЛ "Челси" – "Саутгемптон" 3:1
20.02.21 АПЛ "Саутгемптон" – "Челси" 1:1
17.10.20 АПЛ "Челси" – "Саутгемптон" 3:3
26.12.19 АПЛ "Челси" – "Саутгемптон" 0:2
???? "We will try to make it as tough for them as possible.”— Southampton FC (@SouthamptonFC) April 8, 2022
What are you expecting from Saturday's #PL clash, #SaintsFC fans? ????
Цифры и факты
– "Саутгемптон" проиграл всего дважды в 10 предыдущих домашних матчах АПЛ;
– "Челси" выиграл 3 последних выездных матча в чемпионате Англии;
– "Синие" не проиграли в 13 поединках из последних 14 против "Саутгемптона" во всех турнирах.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Войнович вернулся к полноценным тренировкам, Лонг все еще занимается по индивидуальной программе из-за проблемы с лодыжкой. Также Броя по условиям аренды не сыграет против клуба, которому принадлежит. Под вопросом Маккарти, у Алекса мышечная травма.
Тухель не рассчитывает на Чилвелла (колено) и Хадсона-Одои (ахилл). Под вопросом Лукаку и Зиеш. Ввиду дуэли в четвертьфинале ЛЧ Томас стопроцентно прибегнет к ротации.
"Саутгемптон", 4-4-2: Форстер – Ливраменто, Беднарек, Салису, Уокер-Питерс – С. Армстронг – Уорд-Прауз, Ромеу, Эльюнусси – Адамс, А. Армстронг
"Челси", 3-4-2-1: Менди – Чалоба, Кристенсен, Сарр – Джеймс, Лофтус-Чик, Ковачич, Алонсо – Маунт, Вернер – Хавертц
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Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Саутгемптоном" и "Челси" от UA-Футбол
1:1. "Святые" получили полный недельный цикл восстановления, в то время как "синие" провели интенсивный поединок в Лиге чемпионов. Более того, ответный матч против "Реала" у "Челси" – уже во вторник, 12 апреля. Менеджер "пенсионеров" по-прежнему заинтересован в сохранении бронзового места в таблице, но на "Сент-Мэри" он точно будет вынужден потасовать обойму. В таких условиях "Саутгемптону" вполне под силу зацепиться за ничью.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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