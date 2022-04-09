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Астон Вилла - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 09.04.2022 

Англия
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Астон Вилла – Тоттенхэм: Прогноз и анонс матча ⋉ 9 апреля 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол

Астон Вилла - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 09.04.2022 

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, 32-й тур

9 апреля 2022. Бирмингем, “Вилла Парк”

“Астон Вилла” 19:30 “Тоттенхэм”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

"Тоттенхэм" выиграл три последних матча, "Астон Вилла" - проиграла. Команда Джеррарда застряла в середине турнирной таблицы и осталась без целей на сезон, "шпоры" продолжают борьбу за топ-4.

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Астон Вилла

"Тоттенхэм - хорошая команда, в хороше формей и хорошими футболистами, но ее можно обыграть", - уверяет Стивен Джеррард.

Его команде нужна победа. "Астон Вилла" проиграла пять из восьми последних матчей чемпионата и об энтузиазме, которой был вызван назначением легенды "Ливерпуля" уже все позабыли. У "Виллы" дорогой состав и она способна на хороший результат в матчах с командами из нижней половины таблицы, но набирает крайне мало очков с коллективами из топ-6 и других претендентов на еврокубки. В частности в последних трех турах "Астон Вилла" проиграла всем командам, которые выше ее в таблице - "Вест Хэму", "Арсеналу" и "Вулверхэмптону".

По словам Джеррарда, в его расположении нет травмированных футболистов, но к игре со "шпорами" готовы пока не все. В частности, только недавно восстановился после травмы Накамба, под вопросом Мингз, Динь и Буэндиа.

Тоттенхэм

Четыре победы в пяти последних матчах, 17 забитых голов. Если бы не хет-трик Роналду и свои ошибки, "шпоры" должны были набирать какие-то очки в игре с "Манчестер Юнайтед", так как превосходили соперника в качестве игры.

Но в любом случае прогресс команды Антонио Конте очевидный, пусть и результаты не всегда есть, в частности все еще в памяти стоит серия из трех поражений подряд в конце января - начале февраля, когда Конте осторожно говорил о своей отставке. Ныне его команда ведет плотную борьбу с "Арсеналом" и "Манчестер Юнайтед" за четвертую позицию.

Конте говорит, что с "Астон Виллой" его команде нужно хорошо сыграть в обороне, так как у соперника "есть быстрые, техничные футболисты". Но итальянского тренера в целом сложно чем-то удивить, "шпоры" в игре с "Виллой" будут готовы ко всем сценариям.

Оливер Скипп пропустит игру на "Вилла Парке", под вопросом Сессеньон и Регилон.

Статистика команд, цифры и факты

  • "Астон Вилла" провела 13 матчей против команд выше ее в турнирной таблицы, и набрала в них всего четыре очка - все против "Манчестер Юайтед".
  • "Тоттенхэм" забил в 2022 году 30 голов - больше всех в Премьер-лиге.
  • "Тоттенхэм" выиграл шесть последних выездных матчей АПЛ с "Астон Виллой".
  • "Вилла" выиграла всего два из 20 последних поединков чемпионата со "шпорами" (три ничьи, 15 поражений), оба - на выезде.
  • Харри Кейн забивал во всех трех своих выездных поединков АПЛ против "Виллы".
  • "Астон Вилла" выиграла всего четыре из 30 своих матчей в апреле (девять ничьих, 17 поражений).

Последние пять матчей Астон Виллы и Тоттенхэма

Астон Вилла

  • 02.04 "Вулверхэмптон" 1:2 (АПЛ)
  • 19.03 "Арсенал" 0:1 (АПЛ)
  • 13.03 "Вест Хэм" 1:2 (АПЛ)
  • 10.03 "Лидс" 3:0 (АПЛ)
  • 05.03 "Саутгемптон" 4:0 (АПЛ)

Тоттенхэм

  • 03.04 "Ньюкасл" 5:1 (АПЛ)
  • 20.03 "Вест Хэм" 3:1 (АПЛ)
  • 16.03 "Брайтон" 2:0 (АПЛ)
  • 12.03 "Манчестер Юнайтед" 2:3 (АПЛ)
  • 07.03 "Эвертон" 5:0 (АПЛ)

Личные встречи

"Тоттенхэм" выиграл шесть последних выездных матчей АПЛ с "Астон Виллой". В первом круге "шпоры" переиграла на своем поле "Виллу" со счетом 2:1. Общая статистика в АПЛ - 23 победы "Тоттенхэма", 15 "Виллы", 15 ничьих.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Манчестер Сити" 30 23 4 3 70-18 +52 73
2 "Ливерпуль" 30 22 6 2 77-20 +57 72
3 "Челси" 29 17 8 4 58-23 +35 59
4 "Тоттенхэм" 30 17 3 10 52-37 +15 54
5 "Арсенал" 29 17 3 9 44-34 +10 54
6 "Вест Хэм Юнайтед" 31 15 6 10 51-40 +11 51
7 "Манчестер Юнайтед" 30 14 9 7 49-41 +8 51
8 "Вулверхэмптон" 31 15 4 12 33-28 +5 49
9 "Кристал Пэлас" 30 8 13 9 42-38 +4 37
10 "Лестер Сити" 28 10 7 11 43-47 -4 37
11 "Астон Вилла" 30 11 3 16 42-42 0 36
12 "Саутгемптон" 30 8 12 10 37-47 -10 36
13 "Брайтон энд Хоув Альбион" 30 7 13 10 26-36 -10 34
14 "Брентфорд" 31 9 6 16 37-48 -11 33
15 "Ньюкасл" 30 7 10 13 34-54 -20 31
16 "Лидс Юнайтед" 31 7 9 15 35-68 -33 30
17 "Эвертон" 29 7 4 18 32-52 -20 25
18 "Бернли" 29 4 12 13 25-42 -17 24
19 "Уотфорд" 30 6 4 20 29-57 -28 22
20 "Норвич Сити" 30 4 6 20 18-63 -45 18

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Ориентировочные составы

"Астон Вилла": Мартинес - Динь, Мингз, Конса, Кэш - Рэмзи, Дуглас Луис, Макгинн - Коутиньо - Уоткнис, Ингз

"Тоттенхэм": Льорис - Дэвис, Дайер, Ромеро - Регилон, Хойбьерг, Бентанкур, Доэрти - Сон, Кейн, Кулусевски

Ставки и Коэффициенты на матч

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Прогноз на матч Астон Вилла – Тоттенхэм от UA-Football

Джеррарду нужно искать новые тактические решения, поскольку игра ее команды с перенасыщенным центром, свободными фланговыми защитниками и высокой линией обороны легко нейтрализуется соперниками. Атакующие игроки "Тоттенхэма", в частности Харри Кейн, в прекрасной форме, что не скажешь об их визави в "Вилле". У гостей будет больше преимуществ. Прогноз - победа "Тоттенхэма" 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Английская Премьер-лига Тоттенхэм (Лондон) АПЛ ставки Прогнозы
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