Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Астон Вилла - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 09.04.2022
Астон Вилла – Тоттенхэм: Прогноз и анонс матча ⋉ 9 апреля 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 32-й тур
9 апреля 2022. Бирмингем, “Вилла Парк”
“Астон Вилла” 19:30 “Тоттенхэм”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
"Тоттенхэм" выиграл три последних матча, "Астон Вилла" - проиграла. Команда Джеррарда застряла в середине турнирной таблицы и осталась без целей на сезон, "шпоры" продолжают борьбу за топ-4.
Астон Вилла
"Тоттенхэм - хорошая команда, в хороше формей и хорошими футболистами, но ее можно обыграть", - уверяет Стивен Джеррард.
Его команде нужна победа. "Астон Вилла" проиграла пять из восьми последних матчей чемпионата и об энтузиазме, которой был вызван назначением легенды "Ливерпуля" уже все позабыли. У "Виллы" дорогой состав и она способна на хороший результат в матчах с командами из нижней половины таблицы, но набирает крайне мало очков с коллективами из топ-6 и других претендентов на еврокубки. В частности в последних трех турах "Астон Вилла" проиграла всем командам, которые выше ее в таблице - "Вест Хэму", "Арсеналу" и "Вулверхэмптону".
По словам Джеррарда, в его расположении нет травмированных футболистов, но к игре со "шпорами" готовы пока не все. В частности, только недавно восстановился после травмы Накамба, под вопросом Мингз, Динь и Буэндиа.
Тоттенхэм
Четыре победы в пяти последних матчах, 17 забитых голов. Если бы не хет-трик Роналду и свои ошибки, "шпоры" должны были набирать какие-то очки в игре с "Манчестер Юнайтед", так как превосходили соперника в качестве игры.
Но в любом случае прогресс команды Антонио Конте очевидный, пусть и результаты не всегда есть, в частности все еще в памяти стоит серия из трех поражений подряд в конце января - начале февраля, когда Конте осторожно говорил о своей отставке. Ныне его команда ведет плотную борьбу с "Арсеналом" и "Манчестер Юнайтед" за четвертую позицию.
Конте говорит, что с "Астон Виллой" его команде нужно хорошо сыграть в обороне, так как у соперника "есть быстрые, техничные футболисты". Но итальянского тренера в целом сложно чем-то удивить, "шпоры" в игре с "Виллой" будут готовы ко всем сценариям.
Оливер Скипп пропустит игру на "Вилла Парке", под вопросом Сессеньон и Регилон.
Статистика команд, цифры и факты
- "Астон Вилла" провела 13 матчей против команд выше ее в турнирной таблицы, и набрала в них всего четыре очка - все против "Манчестер Юайтед".
- "Тоттенхэм" забил в 2022 году 30 голов - больше всех в Премьер-лиге.
- "Тоттенхэм" выиграл шесть последних выездных матчей АПЛ с "Астон Виллой".
- "Вилла" выиграла всего два из 20 последних поединков чемпионата со "шпорами" (три ничьи, 15 поражений), оба - на выезде.
- Харри Кейн забивал во всех трех своих выездных поединков АПЛ против "Виллы".
- "Астон Вилла" выиграла всего четыре из 30 своих матчей в апреле (девять ничьих, 17 поражений).
Последние пять матчей Астон Виллы и Тоттенхэма
Астон Вилла
- 02.04 "Вулверхэмптон" 1:2 (АПЛ)
- 19.03 "Арсенал" 0:1 (АПЛ)
- 13.03 "Вест Хэм" 1:2 (АПЛ)
- 10.03 "Лидс" 3:0 (АПЛ)
- 05.03 "Саутгемптон" 4:0 (АПЛ)
Тоттенхэм
- 03.04 "Ньюкасл" 5:1 (АПЛ)
- 20.03 "Вест Хэм" 3:1 (АПЛ)
- 16.03 "Брайтон" 2:0 (АПЛ)
- 12.03 "Манчестер Юнайтед" 2:3 (АПЛ)
- 07.03 "Эвертон" 5:0 (АПЛ)
Личные встречи
"Тоттенхэм" выиграл шесть последних выездных матчей АПЛ с "Астон Виллой". В первом круге "шпоры" переиграла на своем поле "Виллу" со счетом 2:1. Общая статистика в АПЛ - 23 победы "Тоттенхэма", 15 "Виллы", 15 ничьих.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|30
|23
|4
|3
|70-18
|+52
|73
|2
|"Ливерпуль"
|30
|22
|6
|2
|77-20
|+57
|72
|3
|"Челси"
|29
|17
|8
|4
|58-23
|+35
|59
|4
|"Тоттенхэм"
|30
|17
|3
|10
|52-37
|+15
|54
|5
|"Арсенал"
|29
|17
|3
|9
|44-34
|+10
|54
|6
|"Вест Хэм Юнайтед"
|31
|15
|6
|10
|51-40
|+11
|51
|7
|"Манчестер Юнайтед"
|30
|14
|9
|7
|49-41
|+8
|51
|8
|"Вулверхэмптон"
|31
|15
|4
|12
|33-28
|+5
|49
|9
|"Кристал Пэлас"
|30
|8
|13
|9
|42-38
|+4
|37
|10
|"Лестер Сити"
|28
|10
|7
|11
|43-47
|-4
|37
|11
|"Астон Вилла"
|30
|11
|3
|16
|42-42
|0
|36
|12
|"Саутгемптон"
|30
|8
|12
|10
|37-47
|-10
|36
|13
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|30
|7
|13
|10
|26-36
|-10
|34
|14
|"Брентфорд"
|31
|9
|6
|16
|37-48
|-11
|33
|15
|"Ньюкасл"
|30
|7
|10
|13
|34-54
|-20
|31
|16
|"Лидс Юнайтед"
|31
|7
|9
|15
|35-68
|-33
|30
|17
|"Эвертон"
|29
|7
|4
|18
|32-52
|-20
|25
|18
|"Бернли"
|29
|4
|12
|13
|25-42
|-17
|24
|19
|"Уотфорд"
|30
|6
|4
|20
|29-57
|-28
|22
|20
|"Норвич Сити"
|30
|4
|6
|20
|18-63
|-45
|18
Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале
Ориентировочные составы
"Астон Вилла": Мартинес - Динь, Мингз, Конса, Кэш - Рэмзи, Дуглас Луис, Макгинн - Коутиньо - Уоткнис, Ингз
"Тоттенхэм": Льорис - Дэвис, Дайер, Ромеро - Регилон, Хойбьерг, Бентанкур, Доэрти - Сон, Кейн, Кулусевски
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Астон Вилла – Тоттенхэм от UA-Football
Джеррарду нужно искать новые тактические решения, поскольку игра ее команды с перенасыщенным центром, свободными фланговыми защитниками и высокой линией обороны легко нейтрализуется соперниками. Атакующие игроки "Тоттенхэма", в частности Харри Кейн, в прекрасной форме, что не скажешь об их визави в "Вилле". У гостей будет больше преимуществ. Прогноз - победа "Тоттенхэма" 3:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- В Одесской области прогремел новый взрыв
- Динамо приютит Довбика, Пятов сыграл за Металлист. Главные новости за восьмое апреля
- Рома отреагировала на нападение на тренера Буде/Глимт: римляне способствуют расследованию
- Арсенал – Брайтон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 09.04.2022
- Орки украли из дома Олега Скрипки матрас, но прошли мимо картины известного художника
- Лучшие друзья человека. Как животные помогают украинским военным. ФОТО