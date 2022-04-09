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Арсенал – Брайтон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 09.04.2022

Англия
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"Канониры" попытаются исправиться за прошлую ошибку

Арсенал – Брайтон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 09.04.2022

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 32-й тур

9 апреля, 17:00. "Эмирейтс" (Лондон)

Главный арбитр: Дэвид Кут

Прямая телетрансляция: Сетанта Спортс +

Только одна команда из этой пары борется за что-нибудь серьезное: "Арсенал". "Канониры" продолжают сражаться с "Тоттенхэмом", "Вест Хэмом" и МЮ за последнее место в топ-4 АПЛ, пока уступая (хотя в запасе еще есть минимум один матч). В то же время “Брайтон” крепко засел в середине турнирной таблицы, так что ему не грозит ни зона вылета, ни посягательства на еврокубки. Смогут ли лондонцы оправдать свое реноме победителя?

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Арсенал

Подопечные Артеты в прошлый понедельник очень сильно оконфузились. Патрик Виейра по старой доброй памяти во главе "Кристал Пэлас" камня на камне не оставил от "канониров" - его команда забила три гола без ответа в лондонском дерби. Уже на 24-й минуте орлы вели со счетом 2:0, но до конца поединка “Арсенал” не смог дать ничего в противовес игре соперника. Такое у команды порой бывает.

В течение февраля-марта "Арсенал" шел победно, если не считать матча против претендента на чемпионство. "Канониры" победили в шести из семи возможных встречах, уступив только "Ливерпулю". Это случилось после неудачного начала нового года, где были поражения и в АПЛ, а также вылеты сначала из Кубка Англии, а затем Кубка лиги. Казалось, что команда наконец-то набрала хороший темп, пока не этот холодный душ от "Пэлас".

Кадры хозяев

После мартовской паузы на матчи сборных с повреждениями из своих команд вернулись Киран Тирни и Николя Пепе. Первый сегодня не сыграет точно, а вот участие ивуарийца под вопросом. Также пропустит игру Томас Парти из-за полученной травмы в прошлом поединке. А вот Томиясу, который в лазарете уже полтора месяца, на финальном этапе восстановления.

Брайтон

Неприятная команда для многих в АПЛ – этим она нравится нейтральным болельщикам. Брайтон может создать проблемы кому угодно, а особенно в последнее время он это делает себе. В феврале коллектив Поттера закрепился в первой десятке чемпионата, а вот сейчас скатился на 13-е место. За последние семь матчей у "чаек" шесть поражений, и только дома с "Ньюкаслом" они смогли заработать хотя бы очко. Далеко не самая лучшая ситуация.

Если проигрыши от “Манчестер Юнайтед”, “Ливерпуля”, “Тоттенхэма”, “Астон Виллы” еще можно понять, то, например, домашний разгром от “Бернли” (0:3) немного не укладывается в голове на фоне хваленого боевого духа “Брайтона”. Где он? Что с ним произошло? Соперники "Арсенала" в борьбе за место в зоне Лиги чемпионов ждут его возвращения именно сегодня. Но случится ли это?

Кадры гостей

Причина спада таких команд обычно проста: короткая скамья для запасных. Футболисты очень быстро вымучиваются по ходу сезона и не могут держать планку. У "Брайтона" пятый снизу состав по общей стоимости игроков в АПЛ, и опережает команда три коллектива из прошлого розыгрыша Чемпионшипа и "Бернли".

Хотя с другой стороны с лазаретом все более или менее в порядке. Вне игры только хавбек Модер, который попросил замену в предыдущем матче через пять минут после выхода на поле. Даже основной защитник Адам Уэбстер уже занимается в общей группе после шести пропущенных матчей. Вряд ли он сразу выдержит всю встречу против быстрых "канониров", однако несколько минут может получить.

Последние пять матчей Арсенала и Брайтона

Последние пять встреч хозяев

  • 04.04. Кристал Пэлас – Арсенал 3:0 (АПЛ)
  • 30.03. Арсенал – Брентфорд 2:4 (ТМ)
  • 19.03. Астон Вилла – Арсенал 0:1 (АПЛ)
  • 16.03. Арсенал – Ливерпуль 0:2 (АПЛ)
  • 13.03. Арсенал – Лестер 2:0 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

  • 02.04. Брайтон – Норвич 0:0 (АПЛ)
  • 16.03. Брайтон – Тоттенхэм 0:2 (АПЛ)
  • 12.03. Брайтон – Ливерпуль 0:2 (АПЛ)
  • 05.03. Ньюкасл – Брайтон 2:1 (АПЛ)
  • 26.02. Брайтон – Астон Вилла 0:2 (АПЛ)

Турнирная таблица АПЛ

# КОМАНДА И В Н П З-П О
1 Манчестер Сити 30 23 4 3 70-18 73
2 Ливерпуль 30 22 6 2 77-20 72
3 Челси 29 17 8 4 58-23 59
4 Тоттенхэм 30 17 3 10 52-37 54
5 Арсенал 29 17 3 9 44-34 54
6 Вест Хэм Юнайтед 31 15 6 10 51-40 51
7 Манчестер Юнайтед 30 14 9 7 49-41 51
8 Вулверхэмптон 32 15 4 13 33-28 49
9 Кристал Пэлас 30 8 13 9 42-38 37
10 Лестер Сити 28 10 7 11 43-47 37
11 Астон Вилла 30 11 3 16 42-42 36
12 Саутгемптон 30 8 12 10 37-47 36
13 Брайтон энд Хоув Альбион 30 7 13 10 26-36 34
14 Ньюкасл 31 8 10 13 35-54 34
15 Брентфорд 31 9 6 16 37-48 33
16 Лидс Юнайтед 31 7 9 15 35-68 30
17 Эвертон 29 7 4 18 32-52 25
18 Бернли 29 4 12 13 25-42 24
19 Уотфорд 30 6 4 20 29-57 22
20 Норвич Сити 30 4 6 20 18-63 18

Последние пять личных встреч команд

02.10.21. Брайтон – Арсенал 0:0 (АПЛ)

23.05.21. Арсенал – Брайтон 2:0 (АПЛ)

29.12.20. Брайтон – Арсенал 0:1 (АПЛ)

20.06.20. Брайтон – Арсенал 2:1 (АПЛ)

05.12.19. Арсенал – Брайтон 1:2 (АПЛ)

Цифры и факты

  • В последних официальных четырех матчах "канониров" хотя бы одна команда не забивала.
  • Брайтон не забил в гостях только в одном поединке из последних 10 (в ворота МЮ).
  • "Арсенал" в трех крайних встречах против "чаек" оставлял свои ворота на замке.

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Ставки и коэффициенты на матч Арсенал – Брайтон

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5.60
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Прогноз матча Арсенал – Брайтон от UA-Football

Черная полоса "чаек" слишком черная, чтобы смог хоть как-то повлиять на борьбу "канониров" за Лигу чемпионов. Да, борьба от гостей сегодня будет очень сильной, три очка "Арсенала" легко не дадутся, однако в таких встречах мастерство должно победить характер. Лондонцы это могут делать. Прогноз: Победа "Арсенала".

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Брайтон энд Хоув Альбион Грэм Поттер
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