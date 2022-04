Арсенал – Брайтон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 09.04.2022

Английская Премьер-лига, 32-й тур

9 апреля, 17:00. "Эмирейтс" (Лондон)

Главный арбитр: Дэвид Кут

Прямая телетрансляция: Сетанта Спортс +

Только одна команда из этой пары борется за что-нибудь серьезное: "Арсенал". "Канониры" продолжают сражаться с "Тоттенхэмом", "Вест Хэмом" и МЮ за последнее место в топ-4 АПЛ, пока уступая (хотя в запасе еще есть минимум один матч). В то же время “Брайтон” крепко засел в середине турнирной таблицы, так что ему не грозит ни зона вылета, ни посягательства на еврокубки. Смогут ли лондонцы оправдать свое реноме победителя?

Подопечные Артеты в прошлый понедельник очень сильно оконфузились. Патрик Виейра по старой доброй памяти во главе "Кристал Пэлас" камня на камне не оставил от "канониров" - его команда забила три гола без ответа в лондонском дерби. Уже на 24-й минуте орлы вели со счетом 2:0, но до конца поединка “Арсенал” не смог дать ничего в противовес игре соперника. Такое у команды порой бывает.

В течение февраля-марта "Арсенал" шел победно, если не считать матча против претендента на чемпионство. "Канониры" победили в шести из семи возможных встречах, уступив только "Ливерпулю". Это случилось после неудачного начала нового года, где были поражения и в АПЛ, а также вылеты сначала из Кубка Англии, а затем Кубка лиги. Казалось, что команда наконец-то набрала хороший темп, пока не этот холодный душ от "Пэлас".

После мартовской паузы на матчи сборных с повреждениями из своих команд вернулись Киран Тирни и Николя Пепе. Первый сегодня не сыграет точно, а вот участие ивуарийца под вопросом. Также пропустит игру Томас Парти из-за полученной травмы в прошлом поединке. А вот Томиясу, который в лазарете уже полтора месяца, на финальном этапе восстановления.

Неприятная команда для многих в АПЛ – этим она нравится нейтральным болельщикам. Брайтон может создать проблемы кому угодно, а особенно в последнее время он это делает себе. В феврале коллектив Поттера закрепился в первой десятке чемпионата, а вот сейчас скатился на 13-е место. За последние семь матчей у "чаек" шесть поражений, и только дома с "Ньюкаслом" они смогли заработать хотя бы очко. Далеко не самая лучшая ситуация.

Если проигрыши от “Манчестер Юнайтед”, “Ливерпуля”, “Тоттенхэма”, “Астон Виллы” еще можно понять, то, например, домашний разгром от “Бернли” (0:3) немного не укладывается в голове на фоне хваленого боевого духа “Брайтона”. Где он? Что с ним произошло? Соперники "Арсенала" в борьбе за место в зоне Лиги чемпионов ждут его возвращения именно сегодня. Но случится ли это?

Причина спада таких команд обычно проста: короткая скамья для запасных. Футболисты очень быстро вымучиваются по ходу сезона и не могут держать планку. У "Брайтона" пятый снизу состав по общей стоимости игроков в АПЛ, и опережает команда три коллектива из прошлого розыгрыша Чемпионшипа и "Бернли".

Хотя с другой стороны с лазаретом все более или менее в порядке. Вне игры только хавбек Модер, который попросил замену в предыдущем матче через пять минут после выхода на поле. Даже основной защитник Адам Уэбстер уже занимается в общей группе после шести пропущенных матчей. Вряд ли он сразу выдержит всю встречу против быстрых "канониров", однако несколько минут может получить.

