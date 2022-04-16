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Манчестер Сити - Ливерпуль. Анонс и прогноз на полуфинальный матч Кубка Англии на 16.04.2022

Англия
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Манчестер Сити – Ливерпуль: Прогноз и анонс матча ⋉ 16 апреля 2022 ⋊ Кубок Англии на UA-Футбол

Манчестер Сити - Ливерпуль. Анонс и прогноз на полуфинальный матч Кубка Англии на 16.04.2022

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Кубок Англии, полуфинал

16 апреля 2022. Лондон, “Уэмбли”

“Манчестер Сити” 17:30 “Ливерпуль”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Всего лишь в четвертый раз за последние 75 лет в полуфинале Кубка Англии сыграют первая и вторая команлы чемпионата Англии. "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" в прошлое воскресенье сыграли вничью в чемпионате, но кубковая игра должна закончится поражением одной из команд и интенсивность игры будет запредельная.

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Манчестер Сити

"Манчестер Сити" умеет не только вести долгие изнурительные позиционные атаки, но и очень грамотно действовать в обороне, показал ответный матч Лиги чемпионов с "Атлетико". Команда Гвардиолы пробилась в полуфинал, сыграв последние 15-20 минут в стиле коллектива Диего Симеоне - задержки, симуляции, психологическое давление на рефери и соперника, сопротивляемось враждебным трибунам. "Сити" удалось отбться и гола Де Брюйне в первом матче хватило для выхода на мадридский "Реал" в 1/2.

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Команда Гвардиолы может сделать требл - она остается фаворитом на победу в чемпионате Англии, Кубке Англии и Лиге чемпионов. Во всех трех турнирах конкурент "Сити" - это "Ливерпуль". Команды встречались в АПЛ в воскресенье, поэтому что-то новое тренер "Манчестер Сити" сказать о своем сопернике не мог. Главным рефреном пресс-конференции Гвардиолы было недовольство календарем - непростой выезд в среду, и в уже в субботу днем очередной сложнейший матч. У "Сити" в составе 15-16 футболистов экстра-класса, но и они устают, говорит Пеп.

"Манчестер Сити" приехал в Лондон на день матче и тренировался на базе "Миллуолла". В пятничной тренировке не приняли участие Де Брюйне и Уокер. Возможно, они пропустят игру с "Ливерпулем". Из хороших новостей для болельщиков "горожан" - полное восстановление Рубена Диаша.

Ливерпуль

Юрген Клопп признает, что в последнем матче против "Сити" его команда сыграла не лучшим образом, в отличие от соперника. "Я бы хотел увидеть такую игру, где мы тоже были бы на высшем уровне. Это было бы интересно. Мы постараемся", - говорит тренер "Ливерпуля".

Как "Сити", "Ливерпуль" свой ответный четвертьфинальный матч сыграл вничью. Но все вопросы с "Бенфикой" команда Клоппа решила еще в первой игре, и в поединке на "Энфилде" полуосновной состав "красных" (было сделано семь изменений в составе по сравнению с прошлой игрой) обменялся с соперником тремя голами. Все три мяча в ворота "Ливерпуля" были забиты в результаты ошибок, связанных с высокой линией обороны. Но игру пропускали ван Дейк, Александер-Арнольд и Робертсон, и это можно понять.

Второй бомбардир "Ливерпуля" Диогу Жота может из-за травмы пропустить игру с "Манчестер Сити" и это будет бльшой потерей для "красных" так как португалец забил немало важных голов в сезоне 2021/22.

Статистика команд, цифры и факты

  • Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах забил один гол в последних восьми матчах, но и тот с пенальти.
  • Пеп Гвардиола в пятый раз за шесть сезонов в "Сити" выводит свою команду в полуфинал Кубка Англии, но три последние поединка на этой стадии заканчивались для него поражениями.
  • Для Юргена Клопп это будет первый полуфинал Кубка Англии с "Ливерпулем".
  • "Ливерпуль" выиграл 15 матчей на старом "Уэмбли", но после реконструкции главного стадиона Англии "красные" смогли выиграть на нем всего одну игру из восьми.

  • "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" еще не имели в сезоне 2021/22 серий из трех матчей подряд без побед. "Сити" не побеждал в двух играх подряд четыре раза, "Ливерпуль" - два.

  • Начиная с сезона 2021/22 в среднем в матчах между "Манчестер Сити" и "Ливерпулем" забивается 3.83 гола за матч.

  • "Ливерпуль" забил 15 голов в последних семи матчах, "Манчестер Сити" - девять.

Последние пять матчей Манчестер Сити и Ливерпуля

Манчестер Сити

  • 13.04 "Атлетико" Мадрид 0:0 (Лига чемпионов)
  • 10.04 "Ливерпуль" 2:2 (АПЛ)
  • 05.04 "Атлетико" Мадрид 1:0 (Лига чемпионов)
  • 02.04 "Бернли" 2:0 (АПЛ)
  • 20.03 "Саутгемптон" 4:1 (Кубок Англии)

Ливерпуль

  • 13.04 "Бенфика" 3:3 (Лига чемпионов)
  • 10.04 "Манчестер Сити" 2:2 (АПЛ)
  • 05.04 "Бенфика" 3:1 (Лига чемпионов)
  • 02.04 "Уотфорд" 2:0 (АПЛ)
  • 20.03 "Ноттингем Форест" 1:0 (Кубок Англии)

Личные встречи

Два матча в чемпионате - две ничьи по 2:2. В прошлом сезоне - победа "Сити" и ничья. Если вынести за скобки полутоварищеский Кубок Англии, в последний раз команды играли на нейтральном поле в сезоне 2015/16. "Сити" выиграл финал Кубка лиги в серии пенальти 4:2.

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Ориентировочные составы

"Манчестер Сити": Эдерсон - Канселу, Стоунз, Лапорт, Аке - Силва, Родри, Гюндоган - Жезус, Стерлинг, Грилиш

"Ливерпуль": Алиссон - Робертсон, ван Дейк, Матип, Александер-Арнольд - Хендерсон, Фабиньо, Тьяго - Мане, Фирмино, Салах

Ставки и Коэффициенты на матч

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Прогноз на матч Манчестер Сити – Ливерпуль от UA-Football

По сравнению с воскресным матчем чемпионата, шансы команд оцениваются равнее. Один из факторов - нейтральное поле, то, что "Ливерпуль" дважды не проиграл "Сити" ранее, и разница в возможных потерях: Де Брюйне и Уокер - это больше, чем один Жота. Но две ничьи 2:2 немного льстят "Ливерпулю". "Манчестер Сити" в качестве игры дважды превосходил "Ливерпуль". С третьего раза команда Гвардиолы вероятно сможет выиграть. Прогноз - победа "Манчестер Сити" 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Кубок Англии Ливерпуль Манчестер Сити ставки Прогнозы
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