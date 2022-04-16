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Саутгемптон – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 16.04.22

Англия
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"Канонирам" нужно завершать проигрышную серию

Саутгемптон – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 16.04.22

Фото: The Short Fuse

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 33-й тур

16 апреля, 17:00. "Сент-Мерис Стедиум" (Саутгемптон)

Главный арбитр: Питер Бенкс

Телетрансляции на территории Украины не будет

Когда встречаются две команды в период кризиса, то этот матч всегда будет непредсказуем. "Саутгемптон" мало на что может надеяться в турнирном плане - турнирных задач, кроме избегания вылета, у команды нет. А вот в "Арсенале" идет ожесточенная борьба за ЛЧ, и каждая последующая осечка уменьшает шансы на попадание в топ-4. "Канонирам" нужно уже в этом матче выходить из неудачного периода.

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Саутгемптон

Подопечные Хазенхюттля повторяют сценарий прошлого сезона: у них тоже был спад после экватора соревнования. "Святым" нужно пойти в церковь, потому что результаты почему-то внезапно пошли на резкий спад. Конец прошлого года был очень гладким, но весна стала для “Саутгемптона” отнюдь не цветущей. Команда стартовала в марте с важной победы в кубковом поединке против "Вест Хэма", но затем уступила пять раз при одной ничьей.

Даже домашние стены уже не так помогают. "Саутгемптон" был почти непобедим на "Сент-Мерис" до начала этой весны – всего одно поражение. Теперь же и на своем стадионе дела не идут. Более того, поражения были против “Уотфорда” и “Ньюкасла”, а на прошлой неделе еще и разгром от “Челси” с шестью голами без ответа.

Кадры хозяев

У "святых" три потери перед сегодняшним матчем: нападающий Лонг, защитник Лянко и голкипер Маккарти. Все достаточно долго в лазарете, поэтому их отсутствие не будет неожиданностью.

Арсенал

Хороший ход набрали "канониры" в борьбе за четвертое место АПЛ и даже реально лидировали в этом мини-соревновании с другими претендентами, однако два поражения могут свести на нет все старания команды. В "Арсенале" сейчас в пассиве серия из двух проигрышей подряд. Сначала мир шокировал "Кристал Пэлас", который разгромил подопечных Артеты со счетом 3:0, а потом еще и "канониры" дома уступили "Брайтону", который впервые за два месяца победил.

Да, в обеих этих встречах “Арсенал” имел преимущество во владении мячом, а соперники играли в основном на контратаках. Самим же "канонирам" а завершающей фазе атаки не шло – Лаказетт за 180 минут так и ничего не смог. Не хватает лондонцам той острии атаки, которая не только завершить созданный партнерами момент, но и найдет его самостоятельно.

Кадры гостей

Две потери у "Арсенала": Томас и Тирни вне игры. Уже несколько недель занимается в общей группе правый защитник Томьясу, но так и не может снова вернуться хотя бы в заявку на матч. Сегодня есть шанс.

Последние пять матчей Саутгемптона и Арсенала

Последние пять встреч хозяев

  • 09.04. Саутгемптон – Челси 0:6 (АПЛ)
  • 02.04. Лидс – Саутгемптон 1:1 (АПЛ)
  • 20.03. Саутгемптон – Манчестер Сити 1:4 (Кубок Англии)
  • 13.03. Саутгемптон – Уотфорд 1:2 (АПЛ)
  • 10.03. Саутгемптон – Ньюкасл 1:2 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

  • 09.04. Арсенал – Брайтон 1:2 (АПЛ)
  • 04.04. Кристал Пэлас – Арсенал 3:0 (АПЛ)
  • 30.03. Арсенал – Брентфорд 2:4 (ТМ)
  • 19.03. Астон Вилла – Арсенал 0:1 (АПЛ)
  • 16.03. Арсенал – Ливерпуль 0:2 (АПЛ)

Турнирная таблица АПЛ

# КОМАНДА И В Н П З-П О
1 Манчестер Сити 31 23 5 3 72-20 74
2 Ливерпуль 31 22 7 2 79-22 73
3 Челси 30 18 8 4 64-23 62
4 Тоттенхэм 31 18 3 10 56-37 57
5 Арсенал 30 17 3 10 45-36 54
6 Вест Хэм Юнайтед 32 15 6 11 51-42 51
7 Манчестер Юнайтед 31 14 9 8 49-42 51
8 Вулверхэмптон 32 15 4 13 33-28 49
9 Лестер Сити 29 11 7 11 45-48 40
10 Кристал Пэлас 31 8 13 10 43-40 37
11 Брайтон энд Хоув Альбион 31 8 13 10 28-37 37
12 Астон Вилла 31 11 3 17 42-46 36
13 Брентфорд 32 10 6 16 39-48 36
14 Саутгемптон 31 8 12 11 37-53 36
15 Ньюкасл 31 8 10 13 35-54 34
16 Лидс Юнайтед 32 8 9 15 38-68 33
17 Эвертон 30 8 4 18 33-52 28
18 Бернли 30 4 12 14 25-44 24
19 Уотфорд 31 6 4 21 29-60 22
20 Норвич Сити 31 5 6 20 20-63 21

Последние пять личных встреч между командами

11.12.21. Арсенал – Саутгемптон 3:0 (АПЛ)

26.01.21. Саутгемптон – Арсенал 1:3 (АПЛ)

23.01.21. Саутгемптон – Арсенал 1:0 (Кубок Англии)

16.12.20. Арсенал – Саутгемптон 1:1 (АПЛ)

25.06.20. Саутгемптон – Арсенал 0:2 (АПЛ)

Цифры и факты

  • Перед четырьмя подряд домашними поражениями у “Саутгемптона” предшествовали четыре подряд домашние победы.
  • Только в одном из семи последних гостевых матчей "Арсенала" забили обе команды.
  • "Саутгемптон" не забил "канонирам" в одном поединке на "Сент-Мерис" из последних пяти.
  • Лаказетт забил шесть голов и записал в свой актив две голевые передачи в последних шести встречах против "святых" в АПЛ – его любимая команда.

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Ставки и коэффициенты на матч Саутгемптон – Арсенал

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Прогноз матча Саутгемптон – Арсенал от UA-Football

Не зависимо от важности поединка эти две команды любят пропускать и забивать. Более того, "Саутгемптон" - это вторая команда АПЛ после "Вест Хэма", в матчах которой 19 раз в этом сезоне фиксировали голы обоих коллективов. Учитывая форму “Арсенала” и важность родных стен для святых, то хозяева должны забить. Вряд ли "канониры" промолчат в ответ. Прогноз: Обе забьют.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета "Саутгемптон" Ральф Хазенхюттль
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