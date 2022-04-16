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Саутгемптон – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 16.04.22
"Канонирам" нужно завершать проигрышную серию
Фото: The Short Fuse
Английская Премьер-лига, 33-й тур
16 апреля, 17:00. "Сент-Мерис Стедиум" (Саутгемптон)
Главный арбитр: Питер Бенкс
Телетрансляции на территории Украины не будет
Когда встречаются две команды в период кризиса, то этот матч всегда будет непредсказуем. "Саутгемптон" мало на что может надеяться в турнирном плане - турнирных задач, кроме избегания вылета, у команды нет. А вот в "Арсенале" идет ожесточенная борьба за ЛЧ, и каждая последующая осечка уменьшает шансы на попадание в топ-4. "Канонирам" нужно уже в этом матче выходить из неудачного периода.
Саутгемптон
Подопечные Хазенхюттля повторяют сценарий прошлого сезона: у них тоже был спад после экватора соревнования. "Святым" нужно пойти в церковь, потому что результаты почему-то внезапно пошли на резкий спад. Конец прошлого года был очень гладким, но весна стала для “Саутгемптона” отнюдь не цветущей. Команда стартовала в марте с важной победы в кубковом поединке против "Вест Хэма", но затем уступила пять раз при одной ничьей.
Даже домашние стены уже не так помогают. "Саутгемптон" был почти непобедим на "Сент-Мерис" до начала этой весны – всего одно поражение. Теперь же и на своем стадионе дела не идут. Более того, поражения были против “Уотфорда” и “Ньюкасла”, а на прошлой неделе еще и разгром от “Челси” с шестью голами без ответа.
Кадры хозяев
У "святых" три потери перед сегодняшним матчем: нападающий Лонг, защитник Лянко и голкипер Маккарти. Все достаточно долго в лазарете, поэтому их отсутствие не будет неожиданностью.
Sensei Ori ???? pic.twitter.com/iJ4HgtjiCw— Southampton FC (@SouthamptonFC) April 15, 2022
Арсенал
Хороший ход набрали "канониры" в борьбе за четвертое место АПЛ и даже реально лидировали в этом мини-соревновании с другими претендентами, однако два поражения могут свести на нет все старания команды. В "Арсенале" сейчас в пассиве серия из двух проигрышей подряд. Сначала мир шокировал "Кристал Пэлас", который разгромил подопечных Артеты со счетом 3:0, а потом еще и "канониры" дома уступили "Брайтону", который впервые за два месяца победил.
Да, в обеих этих встречах “Арсенал” имел преимущество во владении мячом, а соперники играли в основном на контратаках. Самим же "канонирам" а завершающей фазе атаки не шло – Лаказетт за 180 минут так и ничего не смог. Не хватает лондонцам той острии атаки, которая не только завершить созданный партнерами момент, но и найдет его самостоятельно.
Кадры гостей
Две потери у "Арсенала": Томас и Тирни вне игры. Уже несколько недель занимается в общей группе правый защитник Томьясу, но так и не может снова вернуться хотя бы в заявку на матч. Сегодня есть шанс.
Who's had a Good Friday?— Arsenal (@Arsenal) April 15, 2022
It's time for some brand new training pics ???? pic.twitter.com/F3yYFvnbfv
Последние пять матчей Саутгемптона и Арсенала
Последние пять встреч хозяев
- 09.04. Саутгемптон – Челси 0:6 (АПЛ)
- 02.04. Лидс – Саутгемптон 1:1 (АПЛ)
- 20.03. Саутгемптон – Манчестер Сити 1:4 (Кубок Англии)
- 13.03. Саутгемптон – Уотфорд 1:2 (АПЛ)
- 10.03. Саутгемптон – Ньюкасл 1:2 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 09.04. Арсенал – Брайтон 1:2 (АПЛ)
- 04.04. Кристал Пэлас – Арсенал 3:0 (АПЛ)
- 30.03. Арсенал – Брентфорд 2:4 (ТМ)
- 19.03. Астон Вилла – Арсенал 0:1 (АПЛ)
- 16.03. Арсенал – Ливерпуль 0:2 (АПЛ)
Турнирная таблица АПЛ
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|О
|1
|Манчестер Сити
|31
|23
|5
|3
|72-20
|74
|2
|Ливерпуль
|31
|22
|7
|2
|79-22
|73
|3
|Челси
|30
|18
|8
|4
|64-23
|62
|4
|Тоттенхэм
|31
|18
|3
|10
|56-37
|57
|5
|Арсенал
|30
|17
|3
|10
|45-36
|54
|6
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|15
|6
|11
|51-42
|51
|7
|Манчестер Юнайтед
|31
|14
|9
|8
|49-42
|51
|8
|Вулверхэмптон
|32
|15
|4
|13
|33-28
|49
|9
|Лестер Сити
|29
|11
|7
|11
|45-48
|40
|10
|Кристал Пэлас
|31
|8
|13
|10
|43-40
|37
|11
|Брайтон энд Хоув Альбион
|31
|8
|13
|10
|28-37
|37
|12
|Астон Вилла
|31
|11
|3
|17
|42-46
|36
|13
|Брентфорд
|32
|10
|6
|16
|39-48
|36
|14
|Саутгемптон
|31
|8
|12
|11
|37-53
|36
|15
|Ньюкасл
|31
|8
|10
|13
|35-54
|34
|16
|Лидс Юнайтед
|32
|8
|9
|15
|38-68
|33
|17
|Эвертон
|30
|8
|4
|18
|33-52
|28
|18
|Бернли
|30
|4
|12
|14
|25-44
|24
|19
|Уотфорд
|31
|6
|4
|21
|29-60
|22
|20
|Норвич Сити
|31
|5
|6
|20
|20-63
|21
Последние пять личных встреч между командами
11.12.21. Арсенал – Саутгемптон 3:0 (АПЛ)
26.01.21. Саутгемптон – Арсенал 1:3 (АПЛ)
23.01.21. Саутгемптон – Арсенал 1:0 (Кубок Англии)
16.12.20. Арсенал – Саутгемптон 1:1 (АПЛ)
25.06.20. Саутгемптон – Арсенал 0:2 (АПЛ)
Цифры и факты
- Перед четырьмя подряд домашними поражениями у “Саутгемптона” предшествовали четыре подряд домашние победы.
- Только в одном из семи последних гостевых матчей "Арсенала" забили обе команды.
- "Саутгемптон" не забил "канонирам" в одном поединке на "Сент-Мерис" из последних пяти.
- Лаказетт забил шесть голов и записал в свой актив две голевые передачи в последних шести встречах против "святых" в АПЛ – его любимая команда.
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Ставки и коэффициенты на матч Саутгемптон – Арсенал
Прогноз матча Саутгемптон – Арсенал от UA-Football
Не зависимо от важности поединка эти две команды любят пропускать и забивать. Более того, "Саутгемптон" - это вторая команда АПЛ после "Вест Хэма", в матчах которой 19 раз в этом сезоне фиксировали голы обоих коллективов. Учитывая форму “Арсенала” и важность родных стен для святых, то хозяева должны забить. Вряд ли "канониры" промолчат в ответ. Прогноз: Обе забьют.
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