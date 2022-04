Саутгемптон – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 16.04.22

Английская Премьер-лига, 33-й тур

16 апреля, 17:00. "Сент-Мерис Стедиум" (Саутгемптон)

Главный арбитр: Питер Бенкс

Телетрансляции на территории Украины не будет

Когда встречаются две команды в период кризиса, то этот матч всегда будет непредсказуем. "Саутгемптон" мало на что может надеяться в турнирном плане - турнирных задач, кроме избегания вылета, у команды нет. А вот в "Арсенале" идет ожесточенная борьба за ЛЧ, и каждая последующая осечка уменьшает шансы на попадание в топ-4. "Канонирам" нужно уже в этом матче выходить из неудачного периода.

Подопечные Хазенхюттля повторяют сценарий прошлого сезона: у них тоже был спад после экватора соревнования. "Святым" нужно пойти в церковь, потому что результаты почему-то внезапно пошли на резкий спад. Конец прошлого года был очень гладким, но весна стала для “Саутгемптона” отнюдь не цветущей. Команда стартовала в марте с важной победы в кубковом поединке против "Вест Хэма", но затем уступила пять раз при одной ничьей.

Даже домашние стены уже не так помогают. "Саутгемптон" был почти непобедим на "Сент-Мерис" до начала этой весны – всего одно поражение. Теперь же и на своем стадионе дела не идут. Более того, поражения были против “Уотфорда” и “Ньюкасла”, а на прошлой неделе еще и разгром от “Челси” с шестью голами без ответа.

У "святых" три потери перед сегодняшним матчем: нападающий Лонг, защитник Лянко и голкипер Маккарти. Все достаточно долго в лазарете, поэтому их отсутствие не будет неожиданностью.

Хороший ход набрали "канониры" в борьбе за четвертое место АПЛ и даже реально лидировали в этом мини-соревновании с другими претендентами, однако два поражения могут свести на нет все старания команды. В "Арсенале" сейчас в пассиве серия из двух проигрышей подряд. Сначала мир шокировал "Кристал Пэлас", который разгромил подопечных Артеты со счетом 3:0, а потом еще и "канониры" дома уступили "Брайтону", который впервые за два месяца победил.

Да, в обеих этих встречах “Арсенал” имел преимущество во владении мячом, а соперники играли в основном на контратаках. Самим же "канонирам" а завершающей фазе атаки не шло – Лаказетт за 180 минут так и ничего не смог. Не хватает лондонцам той острии атаки, которая не только завершить созданный партнерами момент, но и найдет его самостоятельно.

Две потери у "Арсенала": Томас и Тирни вне игры. Уже несколько недель занимается в общей группе правый защитник Томьясу, но так и не может снова вернуться хотя бы в заявку на матч. Сегодня есть шанс.

