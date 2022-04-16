Удерживая место в ЛЧ. Тоттенхэм – Брайтон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 16.04.2022

Английская Премьер-лига, 33-й тур

16 апреля, 14:30. "Тоттенхэм Готспур Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Крэйг Поусон

Прямая телетрансляция: Сетанта Спортс

"Тоттенхэм" неожиданно для многих вернулся в борьбу за четвертое место. В том числе он это сделал благодаря сенсационной победе “Брайтона” на минувших выходных. Смогут ли "чайки" снова потрясти претендента на ЛЧ или все-таки "шпоры" продолжат идти без осечек?

3000 ₴ До 3 000 гривен на депозит 1xbet по промокоду Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 1500 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Тоттенхэм

Конте умеет работать с командой, если дают полный карт-бланш. До трансферного зимнего окна это был еще коллектив предшественников, а вот теперь вырисовывается нечто “Антонионовское”. В январе специалист добавил родного, итальянского, пригласив в команду Бентанкура и Кулусевски из Серии А. Конкуренция в центре поля и на фланге атаки очень нужна была, да еще эти два новичка ее выиграли – теперь они незаменимые игроки основы.

Лондонцы давно не чувствовали вкуса ничьих в АПЛ. Более того, за последние семь матчей они уступили всего один раз при шести победах. И даже как-то получилось незаметным то, что единственным поражением был матч именно против конкурента в борьбе за четвертое место (МЮ). Благодаря постоянному набору очков "шпоры" опередили не только "манкунианцев", но и "Арсенал". Теперь преимущество на стороне “Тоттенхэма”.

Кадры хозяев

Вышеупомянутый Бентанкур сразу смог получить много игрового времени из-за травмы Скиппа, который до сих пор не возобновился с января. Также в лазарете находятся Танганта и Догерти. Последний попал туда после поединка с "Астон Виллой" в минувшие выходные, выбыв до конца сезона. С фланговыми защитниками у Конте негусто.

We don't quite understand what is going on either, but we're here for it ???? pic.twitter.com/w3dbajbBmP — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 14, 2022

Брайтон

Одна из команд-среднячков АПЛ, которая нравится нейтральному болельщику. До прошлого уик-энда "чайки" имели серию из шести поражений и одной ничьей, но все одного победили "Арсенал", да еще и в гостях. В общем, у команды Грэма Поттера в крови пить кровь сильнейших соперников. Тем более что черная полоса завершилась – можно теперь бороться за топ-10.

"Брайтон" дома в этом сезоне играет невнятно, а вот в гостях может сразиться со всеми. Кое-какой "Саутгемптон" наоборот. В поединках с середины февраля до начала апреля такой навык исчез, но чайки понемногу возвращают себе положительную стабильность. Пока команда идет 11-й в чемпионате. До еврокубков далеко, но с “Кристал Пэлас” и “Лестером” можно побороться за спортивный интерес.

Кадры гостей

Три потери у "чаек": Альзате, Даффи и Модер. Важные винтики команды, но и без них Брайтон может справиться.

Последние пять матчей Тоттенхэма и Брайтона

Последние пять встреч хозяев

09.04. Астон Вилла – Тоттенхэм 0:4 (АПЛ)

03.04. Тоттенхэм – Ньюкасл 5:1 (АПЛ)

20.03. Тоттенхэм – Вест Хэм 3:1 (АПЛ)

16.03. Брайтон – Тоттенхэм 0:2 (АПЛ)

12.03. Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм 3:2 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

09.04. Арсенал – Брайтон 1:2 (АПЛ)

02.04. Брайтон – Норвич 0:0 (АПЛ)

16.03. Брайтон – Тоттенхэм 0:2 (АПЛ)

12.03. Брайтон – Ливерпуль 0:2 (АПЛ)

05.03. Ньюкасл – Брайтон 2:1 (АПЛ)

Турнирная таблица АПЛ

# КОМАНДА И В Н П З-П О 1 Манчестер Сити 31 23 5 3 72-20 74 2 Ливерпуль 31 22 7 2 79-22 73 3 Челси 30 18 8 4 64-23 62 4 Тоттенхэм 31 18 3 10 56-37 57 5 Арсенал 30 17 3 10 45-36 54 6 Вест Хэм Юнайтед 32 15 6 11 51-42 51 7 Манчестер Юнайтед 31 14 9 8 49-42 51 8 Вулверхэмптон 32 15 4 13 33-28 49 9 Лестер Сити 29 11 7 11 45-48 40 10 Кристал Пэлас 31 8 13 10 43-40 37 11 Брайтон энд Хоув Альбион 31 8 13 10 28-37 37 12 Астон Вилла 31 11 3 17 42-46 36 13 Брентфорд 32 10 6 16 39-48 36 14 Саутгемптон 31 8 12 11 37-53 36 15 Ньюкасл 31 8 10 13 35-54 34 16 Лидс Юнайтед 32 8 9 15 38-68 33 17 Эвертон 30 8 4 18 33-52 28 18 Бернли 30 4 12 14 25-44 24 19 Уотфорд 31 6 4 21 29-60 22 20 Норвич Сити 31 5 6 20 20-63 21

Последние пять встреч между командами

16.03.22. Брайтон – Тоттенхэм 0:2 (АПЛ)

05.02.22. Тоттенхэм – Брайтон 3:1 (Кубок Англии)

31.01.21. Брайтон – Тоттенхэм 1:0 (АПЛ)

01.11.20. Тоттенхэм – Брайтон 2:1 (АПЛ)

26.12.20. Тоттенхэм – Брайтон 2:1 (АПЛ)

A first goal for Cuti ????



A record-breaking goal for Kane ???? pic.twitter.com/GQEywFURyN — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 15, 2022

Цифры и факты

В "шпор" больше всего забитых в АПЛ среди команд не из топ-3.

Брайтон в гостях заработал свои 59,4% очков этого сезона.

"Тоттенхэм" победил во всех семи домашних матчах с "чайками" в этом столетии.

До этого только "Халл Сити" удавалось победить в двух матчах АПЛ подряд и "Арсенал", и "Тоттенхэм" в гостях.

Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале

Ставки и коэффициенты на матч Тоттенхэм – Брайтон

Прогноз матча Тоттенхэм – Брайтон

После финального свистка этого поединка "шпоры" могут уже на шесть очков опережать "Арсенал". Впереди у "Тотенхэма" еще тяжелые поединки, поэтому стоит брать максимум, пока игроки находятся в хорошей форме. "Брайтон" может запихнуть палки в колеса, но не в этот раз. Прогноз: Победа “Тоттенхэма”.