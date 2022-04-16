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Удерживая место в ЛЧ. Тоттенхэм – Брайтон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 16.04.2022
Лондонцы могут продолжить находиться на заветном четвертом месте
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 33-й тур
16 апреля, 14:30. "Тоттенхэм Готспур Стедиум" (Лондон)
Главный арбитр: Крэйг Поусон
Прямая телетрансляция: Сетанта Спортс
"Тоттенхэм" неожиданно для многих вернулся в борьбу за четвертое место. В том числе он это сделал благодаря сенсационной победе “Брайтона” на минувших выходных. Смогут ли "чайки" снова потрясти претендента на ЛЧ или все-таки "шпоры" продолжат идти без осечек?
Тоттенхэм
Конте умеет работать с командой, если дают полный карт-бланш. До трансферного зимнего окна это был еще коллектив предшественников, а вот теперь вырисовывается нечто “Антонионовское”. В январе специалист добавил родного, итальянского, пригласив в команду Бентанкура и Кулусевски из Серии А. Конкуренция в центре поля и на фланге атаки очень нужна была, да еще эти два новичка ее выиграли – теперь они незаменимые игроки основы.
Лондонцы давно не чувствовали вкуса ничьих в АПЛ. Более того, за последние семь матчей они уступили всего один раз при шести победах. И даже как-то получилось незаметным то, что единственным поражением был матч именно против конкурента в борьбе за четвертое место (МЮ). Благодаря постоянному набору очков "шпоры" опередили не только "манкунианцев", но и "Арсенал". Теперь преимущество на стороне “Тоттенхэма”.
Кадры хозяев
Вышеупомянутый Бентанкур сразу смог получить много игрового времени из-за травмы Скиппа, который до сих пор не возобновился с января. Также в лазарете находятся Танганта и Догерти. Последний попал туда после поединка с "Астон Виллой" в минувшие выходные, выбыв до конца сезона. С фланговыми защитниками у Конте негусто.
We don't quite understand what is going on either, but we're here for it ???? pic.twitter.com/w3dbajbBmP— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 14, 2022
Брайтон
Одна из команд-среднячков АПЛ, которая нравится нейтральному болельщику. До прошлого уик-энда "чайки" имели серию из шести поражений и одной ничьей, но все одного победили "Арсенал", да еще и в гостях. В общем, у команды Грэма Поттера в крови пить кровь сильнейших соперников. Тем более что черная полоса завершилась – можно теперь бороться за топ-10.
"Брайтон" дома в этом сезоне играет невнятно, а вот в гостях может сразиться со всеми. Кое-какой "Саутгемптон" наоборот. В поединках с середины февраля до начала апреля такой навык исчез, но чайки понемногу возвращают себе положительную стабильность. Пока команда идет 11-й в чемпионате. До еврокубков далеко, но с “Кристал Пэлас” и “Лестером” можно побороться за спортивный интерес.
Кадры гостей
Три потери у "чаек": Альзате, Даффи и Модер. Важные винтики команды, но и без них Брайтон может справиться.
See you tomorrow, #BHAFC fans! ???? pic.twitter.com/YPzpZ68SlA— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) April 15, 2022
Последние пять матчей Тоттенхэма и Брайтона
Последние пять встреч хозяев
- 09.04. Астон Вилла – Тоттенхэм 0:4 (АПЛ)
- 03.04. Тоттенхэм – Ньюкасл 5:1 (АПЛ)
- 20.03. Тоттенхэм – Вест Хэм 3:1 (АПЛ)
- 16.03. Брайтон – Тоттенхэм 0:2 (АПЛ)
- 12.03. Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм 3:2 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 09.04. Арсенал – Брайтон 1:2 (АПЛ)
- 02.04. Брайтон – Норвич 0:0 (АПЛ)
- 16.03. Брайтон – Тоттенхэм 0:2 (АПЛ)
- 12.03. Брайтон – Ливерпуль 0:2 (АПЛ)
- 05.03. Ньюкасл – Брайтон 2:1 (АПЛ)
Турнирная таблица АПЛ
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|О
|1
|Манчестер Сити
|31
|23
|5
|3
|72-20
|74
|2
|Ливерпуль
|31
|22
|7
|2
|79-22
|73
|3
|Челси
|30
|18
|8
|4
|64-23
|62
|4
|Тоттенхэм
|31
|18
|3
|10
|56-37
|57
|5
|Арсенал
|30
|17
|3
|10
|45-36
|54
|6
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|15
|6
|11
|51-42
|51
|7
|Манчестер Юнайтед
|31
|14
|9
|8
|49-42
|51
|8
|Вулверхэмптон
|32
|15
|4
|13
|33-28
|49
|9
|Лестер Сити
|29
|11
|7
|11
|45-48
|40
|10
|Кристал Пэлас
|31
|8
|13
|10
|43-40
|37
|11
|Брайтон энд Хоув Альбион
|31
|8
|13
|10
|28-37
|37
|12
|Астон Вилла
|31
|11
|3
|17
|42-46
|36
|13
|Брентфорд
|32
|10
|6
|16
|39-48
|36
|14
|Саутгемптон
|31
|8
|12
|11
|37-53
|36
|15
|Ньюкасл
|31
|8
|10
|13
|35-54
|34
|16
|Лидс Юнайтед
|32
|8
|9
|15
|38-68
|33
|17
|Эвертон
|30
|8
|4
|18
|33-52
|28
|18
|Бернли
|30
|4
|12
|14
|25-44
|24
|19
|Уотфорд
|31
|6
|4
|21
|29-60
|22
|20
|Норвич Сити
|31
|5
|6
|20
|20-63
|21
Последние пять встреч между командами
16.03.22. Брайтон – Тоттенхэм 0:2 (АПЛ)
05.02.22. Тоттенхэм – Брайтон 3:1 (Кубок Англии)
31.01.21. Брайтон – Тоттенхэм 1:0 (АПЛ)
01.11.20. Тоттенхэм – Брайтон 2:1 (АПЛ)
26.12.20. Тоттенхэм – Брайтон 2:1 (АПЛ)
A first goal for Cuti ????— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 15, 2022
A record-breaking goal for Kane ???? pic.twitter.com/GQEywFURyN
Цифры и факты
- В "шпор" больше всего забитых в АПЛ среди команд не из топ-3.
- Брайтон в гостях заработал свои 59,4% очков этого сезона.
- "Тоттенхэм" победил во всех семи домашних матчах с "чайками" в этом столетии.
- До этого только "Халл Сити" удавалось победить в двух матчах АПЛ подряд и "Арсенал", и "Тоттенхэм" в гостях.
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Ставки и коэффициенты на матч Тоттенхэм – Брайтон
Прогноз матча Тоттенхэм – Брайтон
После финального свистка этого поединка "шпоры" могут уже на шесть очков опережать "Арсенал". Впереди у "Тотенхэма" еще тяжелые поединки, поэтому стоит брать максимум, пока игроки находятся в хорошей форме. "Брайтон" может запихнуть палки в колеса, но не в этот раз. Прогноз: Победа “Тоттенхэма”.
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