Удерживая место в ЛЧ. Тоттенхэм – Брайтон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 16.04.2022

Английская Премьер-лига, 33-й тур

16 апреля, 14:30. "Тоттенхэм Готспур Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Крэйг Поусон

Прямая телетрансляция: Сетанта Спортс

"Тоттенхэм" неожиданно для многих вернулся в борьбу за четвертое место. В том числе он это сделал благодаря сенсационной победе “Брайтона” на минувших выходных. Смогут ли "чайки" снова потрясти претендента на ЛЧ или все-таки "шпоры" продолжат идти без осечек?

Конте умеет работать с командой, если дают полный карт-бланш. До трансферного зимнего окна это был еще коллектив предшественников, а вот теперь вырисовывается нечто “Антонионовское”. В январе специалист добавил родного, итальянского, пригласив в команду Бентанкура и Кулусевски из Серии А. Конкуренция в центре поля и на фланге атаки очень нужна была, да еще эти два новичка ее выиграли – теперь они незаменимые игроки основы.

Лондонцы давно не чувствовали вкуса ничьих в АПЛ. Более того, за последние семь матчей они уступили всего один раз при шести победах. И даже как-то получилось незаметным то, что единственным поражением был матч именно против конкурента в борьбе за четвертое место (МЮ). Благодаря постоянному набору очков "шпоры" опередили не только "манкунианцев", но и "Арсенал". Теперь преимущество на стороне “Тоттенхэма”.

Вышеупомянутый Бентанкур сразу смог получить много игрового времени из-за травмы Скиппа, который до сих пор не возобновился с января. Также в лазарете находятся Танганта и Догерти. Последний попал туда после поединка с "Астон Виллой" в минувшие выходные, выбыв до конца сезона. С фланговыми защитниками у Конте негусто.

