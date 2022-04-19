Актуальные цвета Лондона. Челси – Арсенал. Анонс и прогноз матча 25-го тура АПЛ на 20.04.2022

Английская Премьер-лига. 25-й тур

Матч был перенесен из-за участия "Челси" в февральском КЧМ

20 апреля. 21:45. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Джонатан Мосс (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports

Матч первого круга между двумя командами из столицы Великобритании состоялся в августе на "Эмирейтс Стэдиум" и завершился уверенной победой гостей со счетом 0:2. Голы в той встрече забили Ромелу Лукаку и Рис Джеймс. Интересно, что бельгийский форвард отличился в первом же своем поединке после возвращения в "Челси". В начале сезона многие могли вполне справедливо предположить, что Ром порвет чемпионат Англии, однако травмы, скандальное признание в любви к "Интеру" и горизонтальный футбол "синих" все расставили по своим местам.

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"Челси"

Перед полуфиналом Кубка Англии против "Кристал Пэлас" менеджер "синих" Томас Тухель отметил: "На данный момент мы являемся командой, которая сыграла в сезоне наибольшее количество игровых минут". Действительно, "Челси" имеет право сетовать на усталость ввиду отсутствия у игроков необходимой концентрации. Ездивший в январе на КАН Эдуар Менди зевнул, засмотревшись на Бензема, склонный к травмам Н'Голо Канте стал невольным соучастником ответного камбэка "Реала" в Мадриде – подобные вещи сложно списывать на случайности, здесь просматриваются закономерности.

"Челси" прошел критическую точку кампании на тройку с плюсом. Команда, завоевавшая в прошлом сезоне престижный трофей по итогам медового месяца с новым тренером, но при этом не успевшая пройти важные этапы становления (как "Ливерпуль" или "Сити"), сейчас банально увязла в рутине и напряженном графике. Отсюда и следуют 1:4 с "Брентфордом" и 1:3 против "Реала" на "Стэмфорд Бридж" с привкусом американских горок – "Челси" посрамил на выезде разбитый "Саутгемптон" (0:6), а в столице Испании Тухель аннулировал лондонские потуги Бензема прекрасными тактическими решениями. Правда, противопоставить что-то гениальности Карима или Луки Модрича немецкий специалист закономерно оказался не в силах, ведь чистая магия нередко нейтрализует системность.

После дуэли с мадридцами "пенсионеры" успели выйти в финал Кубка Англии, в воскресенье они обыграли на "Уэмбли" "Кристал Пэлас" (2:0). "Челси" дожал "орлов" во втором тайме, без Галлахера коллектив Виейра не показал контригры. Отметим, что на фоне проблем в средней линии (форма Канте и Жоржиньо, травма Ковачича) и атаке (сложности в адаптации Лукаку, усталость Хавертца) вовремя начали помогать команде Лофтус-Чик и Вернер, сейчас Рубен и Тимо смотрятся особенно здорово.

Back to it tomorrow! ???? pic.twitter.com/2h363lzo9c — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 19, 2022

"Арсенал"

Случай "канониров" в чем-то похож на ситуацию в "Челси". В целом за весь сезон "пушкарям" можно поставить четверку – без лишнего груза в виде ЛЕ и вплоть до апреля "Арсенал" хорошо преодолевал дистанцию. Да вот только текущий их месяц никак иначе, кроме как на двойку, особо и не оценишь. "Арсенал" проиграл на выезде "Кристал Пэлас" (3:0) и "Саутгемптону" (1:0), дома уступил "Брайтону" (1:2). На данный момент команда Артеты явно вкатилась в спад – и это очень не вовремя, учитывая, что лондонцы продолжают сражаться за попадание в зону Лиги чемпионов.

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Еще в марте, в рамках которого Микель выиграл награду лучшему тренеру месяца (3 победы и 1 поражение – "Ливерпулю"), многим по делу показалось, что "Арсенал" является чуть ли не главным претендентом на замыкание ТОП-4. Так можно продолжать считать и дальше, но только благодаря не самому сложному календарю оставшихся матчей.

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Вообще, воспользовавшись доверием руководства, Артета все-таки поставил на "Эмирейтс" симпатичный футбол. В начале января "Манчестер Сити" оформил главный свой отскок в розыгрыше-2021/22, натужно обыграв "Арсенал" в гостях (1:2). В том поединке команда Микеля до удаления Габриэля буквально уничтожала "горожан" их же прессинг-оружием. Не зря же испанский наставник столько времени работал вместе с Гвардиолой.

Winning team ✅



???? Arsenal Training Centre pic.twitter.com/F17ME3VQYz — Arsenal (@Arsenal) April 15, 2022

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 3 "Челси" 30 18 8 4 64 41 62 6 "Арсенал" 31 17 3 11 45 8 54

Личные встречи

22.08.21 АПЛ "Арсенал" – "Челси" 0:2

01.08.21 ТОВ "Арсенал" – "Челси" 1:2

12.05.21 АПЛ "Челси" – "Арсенал" 0:1

26.12.20 АПЛ "Арсенал" – "Челси" 3:1

01.08.20 КФА "Арсенал" – "Челси" 2:1

Цифры и факты

– "Челси" выиграл 6 последних матчей АПЛ из 7;

– "Синие" выиграли три последних поединка во всех турнирах;

– "Челси" не смог обыграть "Арсенал" в двух последних встречах на "Стэмфорд Бридж";

– "Канониры" проиграли последние 3 матча в чемпионате Англии.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В лазарете к Чилвеллу и Хадсону-Одои присоединился Ковачич, хорват очень неприятно подвернул голеностоп в матче с "Кристал Пэлас" и вернется приблизительно через 2 недели. Также под вопросом Баркли (небольшая беда). Артета не рассчитывает на Парти и Тирни; не факт, что сыграют Томиясу и Ляказетт.

"Челси", 3-4-1-2: Менди – Аспиликуэта, Силва, Рюдигер – Джеймс, Лофтус-Чик, Канте, Алонсо – Маунт – Хавертц, Вернер

"Арсенал", 4-2-3-1: Рамздейл – Суареш, Уайт, Габриэл, Тавареш – Джака, Локонга – Сака, Эдегор, Смит-Роу – Мартинелли

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Челси" и "Арсеналом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 – 2:2. "Арсенал" всегда настраивается на матчи "Челси" и даже на непростом для себя отрезке "канониры" точно дадут бой старым знакомым. Злую шутку с "пенсионерами" могут сыграть все та же усталость, поединок в запасе плюс относительно комфортный отрыв от четвертой строчки размером в 5 очков. У "синих" есть право на ошибку, и тут вопрос лишь в том, насколько сейчас so-so "Арсенал".

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.