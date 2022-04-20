Манчестер Сити - Брайтон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 20.04.2022 

Чемпионат Англии, 30-й тур

20 апреля 2022. Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” 22:00 “Брайтон”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

"Ливерпуль" разгромил "Манчестер Юнайтед" и снова вышел на первое место. "Манчестер Сити" ранее в этом сезоне уже попадал в подобную ситуацию и без напряжения выиграл свой матч. Этот трюк команда Гвардиолы постарается повторить и в игре с "Брайтоном".

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Манчестер Сити

"Атлетико", "Ливерпуль", "Атлетико", "Ливерпуль". Этот график сильно вымотал команду Пеп Гвардиола и тренер "Сити" сознательно пошел на непростой шаг - в полуфинальном матче Кубка Англии против "Ливерпуля" в запасе остались такие игроки как Эдерсон, Диаш, Лапорт, Де Брюйне, Родри, Гюндоган, Марез. "Сити" проиграл первый тайм 0:3, добавил после перерыва, отыграв два мяча, но этого было мало. Все же чемпионат и здоровье игроков для Пепа в приоритете.

Не все вышеуказанные футболисты появится и в игре против "Брайтона". Точно травмрован Уокер, по Де Брюйне, Гюндогану и Диашу решение будет принятно в день матча, говорит тренер "Манчестер Сити".

По словам Гвардиолы, ему нравится играть против "Брайтона". "Каждый раз это хороший тест для нас. Я восхищаюсь их результатами, и тем, как они играют. Для нас каждая игра - как финал".

Брайтон

Достигнув определенного уровня стабильности в середине таблицы, "Брайтон" выдал странную серию из шести поражений подряд. Конечно, никто не собирался увольнять Грэма Поттера и во многих играх "чайкам" откровенно не везло, но вопросы были.

Все изменилось после перерыва на игры сборных. После неудачливой ничьи с "Норвичем" (результат сродни поражению), "Брайтон" нежиданно гронхнул в двух выездных матчах подряд претендентов на топ-4 "Арсенал" и "Тоттенхэм". Выезды в Лондон - это то, что по душе "Брайтону". Ни одного поражения, три ничьи, три победы.

"Брайтону" в целом удобнее играть на выезде. По домашним показателям команда Поттера третья с конца в лиге (15 очков), по гостевым - шостая (25 пунктов).

По словам Поттера, все игроки "Брайтона" готовы к матчу с "Манчестер Сити". Исключение только Ив Биссума. Ключевой полузащитник "чаек" без вклада которого сложно было представить победы над "Арсеналом" и "Тоттенхэмом", дисквалифицирован.

Статистика команд, цифры и факты

Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден поучаствовал в пяти голах в ворота "Брайтона" в трех матчах АПЛ (четыре гола, один ассист).

"Манчестер Сити" выиграл 18 последних матчей Премьер-лиги, которые проводились в среду.

"Брайтон" - наоборот, слабо проводит мидуики. Всего одна победа в среду в 16 последних поединках.

"Манчестер Сити" никогда не проигрывал на своем поле "Брайтону" в Премьер-лиге.

"Сити" забивал четыре или больше голов в шести последних поединках с "Брайтоном" во всех турнирах.

Форвард "Брайтона" Леандро Троссард забил победный матч "Тоттенхэму", перед этим открыл счет в матче с "Арсеналом". Еще ни один игрок "Брайтона" в истории не забивал в трех выездных матчах АПЛ подряд.

Последние пять матчей Манчестер Сити и Брайтона

Манчестер Сити

16.04 "Ливерпуль" 2:3 (Кубок Англии)

13.04 "Атлетико" Мадрид 0:0 (Лига чемпионов)

10.04 "Ливерпуль" 2:2 (АПЛ)

05.04 "Атлетико" Мадрид 1:0 (Лига чемпионов)

02.04 "Бернли" 2:0 (АПЛ)

Брайтон

16.04 "Тоттенхэм" 1:0 (АПЛ)

09.04 "Арсенал" 2:1 (АПЛ)

02.04 "Норвич" 0:0 (АПЛ)

16.03 "Тоттенхэм" 0:2 (АПЛ)

12.03 "Ливерпуль" 0:2 (АПЛ)

Личные встречи

В первом круге "Манчестер Сити" выиграл в гостях 4:1. В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами - 3:2 и 1:0. Общая история встреч в АПЛ - восемь побед "Сити", одна победа "Брайтона", ноль ничьих.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Ливерпуль" 32 23 7 2 83-22 +61 76 2 "Манчестер Сити" 31 23 5 3 72-20 +52 74 3 "Челси" 30 18 8 4 64-23 +41 62 4 "Тоттенхэм" 32 18 3 11 56-38 +18 57 5 "Арсенал" 31 17 3 11 45-37 +8 54 6 "Манчестер Юнайтед" 33 15 9 9 52-48 +4 54 7 "Вест Хэм Юнайтед" 33 15 7 11 52-43 +9 52 8 "Вулверхэмптон" 32 15 4 13 33-28 +5 49 9 "Лестер Сити" 30 11 7 12 46-50 -4 40 10 "Брайтон энд Хоув Альбион" 32 9 13 10 29-37 -8 40 11 "Брентфорд" 33 11 6 16 41-49 -8 39 12 "Саутгемптон" 32 9 12 11 38-53 -15 39 13 "Кристал Пэлас" 31 8 13 10 43-40 +3 37 14 "Ньюкасл" 32 9 10 13 37-55 -18 37 15 "Астон Вилла" 31 11 3 17 42-46 -4 36 16 "Лидс Юнайтед" 32 8 9 15 38-68 -30 33 17 "Эвертон" 30 8 4 18 33-52 -19 28 18 "Бернли" 31 4 13 14 26-45 -19 25 19 "Уотфорд" 32 6 4 22 30-62 -32 22 20 "Норвич Сити" 32 5 6 21 22-66 -44 21

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Ориентировочные составы

"Манчестер Сити": Эдерсон - Канселу, Диаш, Лапорт, Аке - Де Брюйне, Родри, Силва - Марез, Фоден, Грилиш

"Брайтон": Санчес - Кукурелья, Данк, Велтман - Троссард, Мвепу, Кайседо, Гросс, Марч - Мак Аллистер, Уэлбек

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Манчестер Сити – Брайтон от UA-Football

"Манчестер Сити" не выиграл три последних матча, что случилось с ним впервые в сезоне. "Брайтон" выиграл два последних гостевых матча у команд топ-6. Возможна ли сенсация? Вряд ли. "Манчестер Сити" хорошо справляется с давлением и ни о каком кризисе не может быть и речи. Игра получится непростой, но "горожане" должны победить. Прогноз - победа "Манчестер Сити" 1:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.