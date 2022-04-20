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Манчестер Сити - Брайтон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 20.04.2022
Манчестер Сити – Брайтон: Прогноз и анонс матча ⋉ 20 апреля 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 30-й тур
20 апреля 2022. Манчестер, “Этихад”
“Манчестер Сити” 22:00 “Брайтон”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
"Ливерпуль" разгромил "Манчестер Юнайтед" и снова вышел на первое место. "Манчестер Сити" ранее в этом сезоне уже попадал в подобную ситуацию и без напряжения выиграл свой матч. Этот трюк команда Гвардиолы постарается повторить и в игре с "Брайтоном".
Манчестер Сити
"Атлетико", "Ливерпуль", "Атлетико", "Ливерпуль". Этот график сильно вымотал команду Пеп Гвардиола и тренер "Сити" сознательно пошел на непростой шаг - в полуфинальном матче Кубка Англии против "Ливерпуля" в запасе остались такие игроки как Эдерсон, Диаш, Лапорт, Де Брюйне, Родри, Гюндоган, Марез. "Сити" проиграл первый тайм 0:3, добавил после перерыва, отыграв два мяча, но этого было мало. Все же чемпионат и здоровье игроков для Пепа в приоритете.
Не все вышеуказанные футболисты появится и в игре против "Брайтона". Точно травмрован Уокер, по Де Брюйне, Гюндогану и Диашу решение будет принятно в день матча, говорит тренер "Манчестер Сити".
По словам Гвардиолы, ему нравится играть против "Брайтона". "Каждый раз это хороший тест для нас. Я восхищаюсь их результатами, и тем, как они играют. Для нас каждая игра - как финал".
Брайтон
Достигнув определенного уровня стабильности в середине таблицы, "Брайтон" выдал странную серию из шести поражений подряд. Конечно, никто не собирался увольнять Грэма Поттера и во многих играх "чайкам" откровенно не везло, но вопросы были.
Все изменилось после перерыва на игры сборных. После неудачливой ничьи с "Норвичем" (результат сродни поражению), "Брайтон" нежиданно гронхнул в двух выездных матчах подряд претендентов на топ-4 "Арсенал" и "Тоттенхэм". Выезды в Лондон - это то, что по душе "Брайтону". Ни одного поражения, три ничьи, три победы.
"Брайтону" в целом удобнее играть на выезде. По домашним показателям команда Поттера третья с конца в лиге (15 очков), по гостевым - шостая (25 пунктов).
По словам Поттера, все игроки "Брайтона" готовы к матчу с "Манчестер Сити". Исключение только Ив Биссума. Ключевой полузащитник "чаек" без вклада которого сложно было представить победы над "Арсеналом" и "Тоттенхэмом", дисквалифицирован.
Статистика команд, цифры и факты
- Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден поучаствовал в пяти голах в ворота "Брайтона" в трех матчах АПЛ (четыре гола, один ассист).
- "Манчестер Сити" выиграл 18 последних матчей Премьер-лиги, которые проводились в среду.
- "Брайтон" - наоборот, слабо проводит мидуики. Всего одна победа в среду в 16 последних поединках.
-
"Манчестер Сити" никогда не проигрывал на своем поле "Брайтону" в Премьер-лиге.
-
"Сити" забивал четыре или больше голов в шести последних поединках с "Брайтоном" во всех турнирах.
-
Форвард "Брайтона" Леандро Троссард забил победный матч "Тоттенхэму", перед этим открыл счет в матче с "Арсеналом". Еще ни один игрок "Брайтона" в истории не забивал в трех выездных матчах АПЛ подряд.
Последние пять матчей Манчестер Сити и Брайтона
Манчестер Сити
- 16.04 "Ливерпуль" 2:3 (Кубок Англии)
- 13.04 "Атлетико" Мадрид 0:0 (Лига чемпионов)
- 10.04 "Ливерпуль" 2:2 (АПЛ)
- 05.04 "Атлетико" Мадрид 1:0 (Лига чемпионов)
- 02.04 "Бернли" 2:0 (АПЛ)
Брайтон
- 16.04 "Тоттенхэм" 1:0 (АПЛ)
- 09.04 "Арсенал" 2:1 (АПЛ)
- 02.04 "Норвич" 0:0 (АПЛ)
- 16.03 "Тоттенхэм" 0:2 (АПЛ)
- 12.03 "Ливерпуль" 0:2 (АПЛ)
Личные встречи
В первом круге "Манчестер Сити" выиграл в гостях 4:1. В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами - 3:2 и 1:0. Общая история встреч в АПЛ - восемь побед "Сити", одна победа "Брайтона", ноль ничьих.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Ливерпуль"
|32
|23
|7
|2
|83-22
|+61
|76
|2
|"Манчестер Сити"
|31
|23
|5
|3
|72-20
|+52
|74
|3
|"Челси"
|30
|18
|8
|4
|64-23
|+41
|62
|4
|"Тоттенхэм"
|32
|18
|3
|11
|56-38
|+18
|57
|5
|"Арсенал"
|31
|17
|3
|11
|45-37
|+8
|54
|6
|"Манчестер Юнайтед"
|33
|15
|9
|9
|52-48
|+4
|54
|7
|"Вест Хэм Юнайтед"
|33
|15
|7
|11
|52-43
|+9
|52
|8
|"Вулверхэмптон"
|32
|15
|4
|13
|33-28
|+5
|49
|9
|"Лестер Сити"
|30
|11
|7
|12
|46-50
|-4
|40
|10
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|32
|9
|13
|10
|29-37
|-8
|40
|11
|"Брентфорд"
|33
|11
|6
|16
|41-49
|-8
|39
|12
|"Саутгемптон"
|32
|9
|12
|11
|38-53
|-15
|39
|13
|"Кристал Пэлас"
|31
|8
|13
|10
|43-40
|+3
|37
|14
|"Ньюкасл"
|32
|9
|10
|13
|37-55
|-18
|37
|15
|"Астон Вилла"
|31
|11
|3
|17
|42-46
|-4
|36
|16
|"Лидс Юнайтед"
|32
|8
|9
|15
|38-68
|-30
|33
|17
|"Эвертон"
|30
|8
|4
|18
|33-52
|-19
|28
|18
|"Бернли"
|31
|4
|13
|14
|26-45
|-19
|25
|19
|"Уотфорд"
|32
|6
|4
|22
|30-62
|-32
|22
|20
|"Норвич Сити"
|32
|5
|6
|21
|22-66
|-44
|21
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Ориентировочные составы
"Манчестер Сити": Эдерсон - Канселу, Диаш, Лапорт, Аке - Де Брюйне, Родри, Силва - Марез, Фоден, Грилиш
"Брайтон": Санчес - Кукурелья, Данк, Велтман - Троссард, Мвепу, Кайседо, Гросс, Марч - Мак Аллистер, Уэлбек
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Манчестер Сити – Брайтон от UA-Football
"Манчестер Сити" не выиграл три последних матча, что случилось с ним впервые в сезоне. "Брайтон" выиграл два последних гостевых матча у команд топ-6. Возможна ли сенсация? Вряд ли. "Манчестер Сити" хорошо справляется с давлением и ни о каком кризисе не может быть и речи. Игра получится непростой, но "горожане" должны победить. Прогноз - победа "Манчестер Сити" 1:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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