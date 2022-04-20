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Миколенко снова будет в старте? Эвертон – Лестер. Анонс и прогноз матча АПЛ на 20.04.2022
"Ирискам" нужны очки, как никогда
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 18-й тур
20 апреля, 21:45. "Гудисон Парк" (Ливерпуль)
Главный арбитр: Дэвид Кут
Прямой телетрансляции на территории Украины не будет
Текстовый онлайн:
На минувших выходных в АПЛ был 33-й тур, но только теперь команды могут провести перенесенные матчи (в основном через ковид) предыдущих раундов. “Эвертон” и “Лестер” должны были сыграть еще в конце прошлого года, но судьба свела их сейчас. На тот момент оба коллектива были кризисными – сейчас ситуация немного исправилась в лучшую сторону разве что у “лисов”. А у "ирисок" и вообще тренер изменился.
Эвертон
В минувшие выходные "ириски" отдыхали, ведь соперник в 33-м туре "Кристалл Пелас" играл в полуфинале Кубка Англии с "Челси". Но вот раундом ранее подопечные Лэмпарда создали мини-чудо, собственно за счет которого Фрэнки остался в должности: на "Гудисон Парк" поражение потерпел МЮ. Учитывая текущее состояние "манкунианцев" - достижение может быть сомнительным, но не нужно забывать, где сейчас находится "Эвертон".
Команда из синего Ливерпуля пока всего в одной позиции от зоны вылета. "Ириски" имеют преимущество над 18-м "Бернли" в три очка и как раз сегодняшний матч в запасе. Задача проста: остаться в АПЛ. Недавно "Эвертон" в очном противостоянии уступил "бордовым", поэтому теперь нужно брать максимум зачетных пунктов в следующих встречах. Сделать это будет довольно трудно, ведь впереди две встречи с “Лестером”, “Ливерпуль”, “Челси”, “Кристал Пелас” и “Арсенал”.
Кадры хозяев
Ситуация с лазаретом у Лэмпарда не слишком приятная – сразу четыре потери футболистов. Не сыграют Патерсон, Дэвис и Таунсенд. Еще Мина под вопросом. Ван де Бек вернулся уже в общую группу. Также Миколенко в строю и готов выйти на свой четвёртый матч подряд в старте. Решение за Фрэнки.
Waiting for our turn to play. ????#EVELEI: Wednesday, 7.45pm. ⏳ pic.twitter.com/NnlHZnuK0d— Everton (@Everton) April 17, 2022
Лестер
"Лисы" продолжают пытаться провести реинкарнацию. Пока это удается только в Лиге конференций, ведь впервые в истории команда дошла до полуфинала еврокубков. Да, развлечение сомнительное, но даже есть возможность получить трофей, однако сначала нужно пройти в полуфинале "Рому". Пока ЛК остается единственным турниром, где по-настоящему можно за что-то бороться.
В АПЛ почти все понятно: вылететь или войти в зону еврокубков будет очень тяжело. Правда, это не значит, что в чемпионате “Лестер” расслабится. Единственной причиной снизить давление в Премьер-лиге и сделать акцент на еврокубки для английских команд – это Лига чемпионов, или в крайнем случае финальные стадии Лиги Европы. В остальных ситуациях всегда будет АПЛ на первом месте. Все-таки чем выше команда занимает место, тем больше она получает призовых.
Кадры гостей
Четыре потери у “лисов”, и Варди и Ндиди – особенно болезненны. Также вне игры голкипер Уорд и защитник Бертранд, правда особой роли в команде Роджерса они не играют.
Watch the squad as they go through their final preparations in Seagrave in the build-up to #EveLei on Wednesday night ????♂️ ????️ pic.twitter.com/kLlnHfWqjL— Leicester City (@LCFC) April 19, 2022
Последние пять матчей Эвертона и Лестера
Последние пять встреч хозяев
- 09.04. Эвертон – Манчестер Юнайтед 1:0 (АПЛ)
- 06.04. Бернли – Эвертон 3:2 (АПЛ)
- 03.04. Вест Хэм – Эвертон 2:1 (АПЛ)
- 20.03. Кристал Пэлас – Эвертон 4:0 (Кубок Англии)
- 17.03. Эвертон – Ньюкасл 1:0 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 17.04. Ньюкасл – Лестер 2:1 (АПЛ)
- 14.04. ПСВ – Лестер 1:2 (Лига конференций)
- 10.04. Лестер – Кристал Пэлас 2:1 (АПЛ)
- 07.04. Лестер – ПСВ 0:0 (Лига конференций)
- 02.04. Манчестер Юнайтед – Лестер 1:1 (АПЛ)
Турнирная таблица АПЛ
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|О
|1
|Ливерпуль
|32
|23
|7
|2
|83-22
|76
|2
|Манчестер Сити
|31
|23
|5
|3
|72-20
|74
|3
|Челси
|30
|18
|8
|4
|64-23
|62
|4
|Тоттенхэм
|32
|18
|3
|11
|56-38
|57
|5
|Арсенал
|31
|17
|3
|11
|45-37
|54
|6
|Манчестер Юнайтед
|33
|15
|9
|9
|52-48
|54
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|33
|15
|7
|11
|52-43
|52
|8
|Вулверхэмптон
|32
|15
|4
|13
|33-28
|49
|9
|Лестер Сити
|30
|11
|7
|12
|46-50
|40
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|32
|9
|13
|10
|29-37
|40
|11
|Брентфорд
|33
|11
|6
|16
|41-49
|39
|12
|Саутгемптон
|32
|9
|12
|11
|38-53
|39
|13
|Кристал Пэлас
|31
|8
|13
|10
|43-40
|37
|14
|Ньюкасл
|32
|9
|10
|13
|37-55
|37
|15
|Астон Вилла
|31
|11
|3
|17
|42-46
|36
|16
|Лидс Юнайтед
|32
|8
|9
|15
|38-68
|33
|17
|Эвертон
|30
|8
|4
|18
|33-52
|28
|18
|Бернли
|31
|4
|13
|14
|26-45
|25
|19
|Уотфорд
|32
|6
|4
|22
|30-62
|22
|20
|Норвич Сити
|32
|5
|6
|21
|22-66
|21
Последние пять личных встреч между командами
27.01.21. Эвертон – Лестер 1:1 (АПЛ)
16.12.20. Лестер – Эвертон 0:2 (АПЛ)
01.07.20. Эвертон – Лестер 2:1 (АПЛ)
18.12.19. Эвертон – Лестер 2:2 (п. 2:4) (Кубок Лиги)
01.12.19. Лестер – Эвертон 2:1 (АПЛ)
Цифры и факты
- "Лисы" победили однажды за семь последних встреч на "Гудисон Парк".
- Во всех последних шести матчах "Эвертона" дома хотя бы одна команда не забивала.
- В последний раз была зафиксирована ничья на Гудисок Парк еще 7 ноября – против “Тоттенхэма”.
- "Лестер" победил всего в одном поединке из последних пяти в гостях (ПСВ 2:1).
- "Лисы" уступили в одном матче из последних шести.
Ставки и коэффициенты на матч Эвертон – Лестер
Прогноз матча Эвертон – Лестер от UA-Football
Когда одной команде "очень нужно" победить, это не значит, что она это сделает. "Эвертону" по горло нужны очки, в то время как "Лестер" с одной стороны может попытаться вырваться в еврокубки, а с другой - можно чисто теоретически играть в полноги. Конечно, "лисы" выберут первый вариант, ведь АПЛ для этого и существует. "Ирискам" сегодня точно сладко не будет. Прогноз: "Лестер" не проиграет
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