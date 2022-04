Миколенко снова будет в старте? Эвертон – Лестер. Анонс и прогноз матча АПЛ на 20.04.2022

Английская Премьер-лига, 18-й тур

20 апреля, 21:45. "Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Дэвид Кут

Прямой телетрансляции на территории Украины не будет

Текстовый онлайн: UA-Футбол

На минувших выходных в АПЛ был 33-й тур, но только теперь команды могут провести перенесенные матчи (в основном через ковид) предыдущих раундов. “Эвертон” и “Лестер” должны были сыграть еще в конце прошлого года, но судьба свела их сейчас. На тот момент оба коллектива были кризисными – сейчас ситуация немного исправилась в лучшую сторону разве что у “лисов”. А у "ирисок" и вообще тренер изменился.

В минувшие выходные "ириски" отдыхали, ведь соперник в 33-м туре "Кристалл Пелас" играл в полуфинале Кубка Англии с "Челси". Но вот раундом ранее подопечные Лэмпарда создали мини-чудо, собственно за счет которого Фрэнки остался в должности: на "Гудисон Парк" поражение потерпел МЮ. Учитывая текущее состояние "манкунианцев" - достижение может быть сомнительным, но не нужно забывать, где сейчас находится "Эвертон".

Команда из синего Ливерпуля пока всего в одной позиции от зоны вылета. "Ириски" имеют преимущество над 18-м "Бернли" в три очка и как раз сегодняшний матч в запасе. Задача проста: остаться в АПЛ. Недавно "Эвертон" в очном противостоянии уступил "бордовым", поэтому теперь нужно брать максимум зачетных пунктов в следующих встречах. Сделать это будет довольно трудно, ведь впереди две встречи с “Лестером”, “Ливерпуль”, “Челси”, “Кристал Пелас” и “Арсенал”.

Ситуация с лазаретом у Лэмпарда не слишком приятная – сразу четыре потери футболистов. Не сыграют Патерсон, Дэвис и Таунсенд. Еще Мина под вопросом. Ван де Бек вернулся уже в общую группу. Также Миколенко в строю и готов выйти на свой четвёртый матч подряд в старте. Решение за Фрэнки.

"Лисы" продолжают пытаться провести реинкарнацию. Пока это удается только в Лиге конференций, ведь впервые в истории команда дошла до полуфинала еврокубков. Да, развлечение сомнительное, но даже есть возможность получить трофей, однако сначала нужно пройти в полуфинале "Рому". Пока ЛК остается единственным турниром, где по-настоящему можно за что-то бороться.

В АПЛ почти все понятно: вылететь или войти в зону еврокубков будет очень тяжело. Правда, это не значит, что в чемпионате “Лестер” расслабится. Единственной причиной снизить давление в Премьер-лиге и сделать акцент на еврокубки для английских команд – это Лига чемпионов, или в крайнем случае финальные стадии Лиги Европы. В остальных ситуациях всегда будет АПЛ на первом месте. Все-таки чем выше команда занимает место, тем больше она получает призовых.

Четыре потери у “лисов”, и Варди и Ндиди – особенно болезненны. Также вне игры голкипер Уорд и защитник Бертранд, правда особой роли в команде Роджерса они не играют.

