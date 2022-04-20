Миколенко снова будет в старте? Эвертон – Лестер. Анонс и прогноз матча АПЛ на 20.04.2022

Английская Премьер-лига, 18-й тур

20 апреля, 21:45. "Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Дэвид Кут

Прямой телетрансляции на территории Украины не будет

Текстовый онлайн: UA-Футбол

На минувших выходных в АПЛ был 33-й тур, но только теперь команды могут провести перенесенные матчи (в основном через ковид) предыдущих раундов. “Эвертон” и “Лестер” должны были сыграть еще в конце прошлого года, но судьба свела их сейчас. На тот момент оба коллектива были кризисными – сейчас ситуация немного исправилась в лучшую сторону разве что у “лисов”. А у "ирисок" и вообще тренер изменился.

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Эвертон

В минувшие выходные "ириски" отдыхали, ведь соперник в 33-м туре "Кристалл Пелас" играл в полуфинале Кубка Англии с "Челси". Но вот раундом ранее подопечные Лэмпарда создали мини-чудо, собственно за счет которого Фрэнки остался в должности: на "Гудисон Парк" поражение потерпел МЮ. Учитывая текущее состояние "манкунианцев" - достижение может быть сомнительным, но не нужно забывать, где сейчас находится "Эвертон".

Команда из синего Ливерпуля пока всего в одной позиции от зоны вылета. "Ириски" имеют преимущество над 18-м "Бернли" в три очка и как раз сегодняшний матч в запасе. Задача проста: остаться в АПЛ. Недавно "Эвертон" в очном противостоянии уступил "бордовым", поэтому теперь нужно брать максимум зачетных пунктов в следующих встречах. Сделать это будет довольно трудно, ведь впереди две встречи с “Лестером”, “Ливерпуль”, “Челси”, “Кристал Пелас” и “Арсенал”.

Кадры хозяев

Ситуация с лазаретом у Лэмпарда не слишком приятная – сразу четыре потери футболистов. Не сыграют Патерсон, Дэвис и Таунсенд. Еще Мина под вопросом. Ван де Бек вернулся уже в общую группу. Также Миколенко в строю и готов выйти на свой четвёртый матч подряд в старте. Решение за Фрэнки.

Лестер

"Лисы" продолжают пытаться провести реинкарнацию. Пока это удается только в Лиге конференций, ведь впервые в истории команда дошла до полуфинала еврокубков. Да, развлечение сомнительное, но даже есть возможность получить трофей, однако сначала нужно пройти в полуфинале "Рому". Пока ЛК остается единственным турниром, где по-настоящему можно за что-то бороться.

В АПЛ почти все понятно: вылететь или войти в зону еврокубков будет очень тяжело. Правда, это не значит, что в чемпионате “Лестер” расслабится. Единственной причиной снизить давление в Премьер-лиге и сделать акцент на еврокубки для английских команд – это Лига чемпионов, или в крайнем случае финальные стадии Лиги Европы. В остальных ситуациях всегда будет АПЛ на первом месте. Все-таки чем выше команда занимает место, тем больше она получает призовых.

Кадры гостей

Четыре потери у “лисов”, и Варди и Ндиди – особенно болезненны. Также вне игры голкипер Уорд и защитник Бертранд, правда особой роли в команде Роджерса они не играют.

Watch the squad as they go through their final preparations in Seagrave in the build-up to #EveLei on Wednesday night ????‍♂️ ????️ pic.twitter.com/kLlnHfWqjL — Leicester City (@LCFC) April 19, 2022

Последние пять матчей Эвертона и Лестера

Последние пять встреч хозяев

09.04. Эвертон – Манчестер Юнайтед 1:0 (АПЛ)

06.04. Бернли – Эвертон 3:2 (АПЛ)

03.04. Вест Хэм – Эвертон 2:1 (АПЛ)

20.03. Кристал Пэлас – Эвертон 4:0 (Кубок Англии)

17.03. Эвертон – Ньюкасл 1:0 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

17.04. Ньюкасл – Лестер 2:1 (АПЛ)

14.04. ПСВ – Лестер 1:2 (Лига конференций)

10.04. Лестер – Кристал Пэлас 2:1 (АПЛ)

07.04. Лестер – ПСВ 0:0 (Лига конференций)

02.04. Манчестер Юнайтед – Лестер 1:1 (АПЛ)

Турнирная таблица АПЛ

# КОМАНДА И В Н П З-П О 1 Ливерпуль 32 23 7 2 83-22 76 2 Манчестер Сити 31 23 5 3 72-20 74 3 Челси 30 18 8 4 64-23 62 4 Тоттенхэм 32 18 3 11 56-38 57 5 Арсенал 31 17 3 11 45-37 54 6 Манчестер Юнайтед 33 15 9 9 52-48 54 7 Вест Хэм Юнайтед 33 15 7 11 52-43 52 8 Вулверхэмптон 32 15 4 13 33-28 49 9 Лестер Сити 30 11 7 12 46-50 40 10 Брайтон энд Хоув Альбион 32 9 13 10 29-37 40 11 Брентфорд 33 11 6 16 41-49 39 12 Саутгемптон 32 9 12 11 38-53 39 13 Кристал Пэлас 31 8 13 10 43-40 37 14 Ньюкасл 32 9 10 13 37-55 37 15 Астон Вилла 31 11 3 17 42-46 36 16 Лидс Юнайтед 32 8 9 15 38-68 33 17 Эвертон 30 8 4 18 33-52 28 18 Бернли 31 4 13 14 26-45 25 19 Уотфорд 32 6 4 22 30-62 22 20 Норвич Сити 32 5 6 21 22-66 21

Последние пять личных встреч между командами

27.01.21. Эвертон – Лестер 1:1 (АПЛ)

16.12.20. Лестер – Эвертон 0:2 (АПЛ)

01.07.20. Эвертон – Лестер 2:1 (АПЛ)

18.12.19. Эвертон – Лестер 2:2 (п. 2:4) (Кубок Лиги)

01.12.19. Лестер – Эвертон 2:1 (АПЛ)

Цифры и факты

"Лисы" победили однажды за семь последних встреч на "Гудисон Парк".

Во всех последних шести матчах "Эвертона" дома хотя бы одна команда не забивала.

В последний раз была зафиксирована ничья на Гудисок Парк еще 7 ноября – против “Тоттенхэма”.

"Лестер" победил всего в одном поединке из последних пяти в гостях (ПСВ 2:1).

"Лисы" уступили в одном матче из последних шести.

Ставки и коэффициенты на матч Эвертон – Лестер

Прогноз матча Эвертон – Лестер от UA-Football

Когда одной команде "очень нужно" победить, это не значит, что она это сделает. "Эвертону" по горло нужны очки, в то время как "Лестер" с одной стороны может попытаться вырваться в еврокубки, а с другой - можно чисто теоретически играть в полноги. Конечно, "лисы" выберут первый вариант, ведь АПЛ для этого и существует. "Ирискам" сегодня точно сладко не будет. Прогноз: "Лестер" не проиграет