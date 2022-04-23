И вновь в Лондоне дерби. Челси – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча 34-го тура АПЛ на 24.04.2022

Английская Премьер-лига. 34-й тур.

24 апреля. 16:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports +

Команды сыграли матч первого круга 4 декабря. Тогда на "Олимпийском" стадионе в Лондоне Эдуар Менди допустил две результативные ошибки, "Челси" прервал свою серию без поражений (12 матчей), потерял первую строчку в таблице и пошел на явный спад, постепенно выпав из гонки за титул. Впрочем, как раз после того поединка попал в шторм и "Вест Хэм" – следующую свою победу "молотобойцы" добыли лишь в конце месяца в матче с "Уотфордом".

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"Челси"

Наши ожидания от встречи "синих" с "Арсеналом" во многом оправдались, но мы точно не думали, что "Челси" допустит столь безумное количество ошибок и проиграет матч с хоккейным счетом (2:4). В среду оборону "пенсионеров" на фоне недостатка мотивации и пика усталости всей команды охватила настоящая лихорадка. Несвойственно для себя нервничал Аспиликуэта, капитан начал одну из голевых атак "канониров", также испанец привез пенальти (хоть и сомнительный – Сака тоже держал Сезара руками). Что уже говорить, если Кристенсен умудрился отдать результативный пас прямо в ноги Нкетии, плюс обрезался даже опытный Тьяго Силва – именно бразилец потерял мяч во время той самой атаки "Арсенала" имени 11-метрового.

Безусловно, подобные вещи абсолютно не зависят от фактора сыгранности в линии, поэтому списать поражение на внезапное отсутствие Рюдигера из-за травмы не получится. "Челси" и с немцем недавно пропустил 4 гола на "Стэмфорд Бридж", дело было с "Брентфордом" в начале апреля (1:4). Здесь можно говорить о комплексе проблем – тот же Лофтус-Чик вряд ли вытягивает управление ритмом на уровне праймового Жоржиньо. Представьте, в каких ужасных кондициях находится итальянец, если Тухель предоставляет Рубену столько игрового времени.

В поединке с "Арсеналом" подопечные Томаса проиграли сами себе. После игры менеджер отметил: "Такое количество ошибок в двух домашних встречах подряд на высоком уровне просто непозволительно. Нельзя побеждать, действуя подобным образом". В общем, сейчас все, что остается "Челси", – это работать на морально-волевых качествах, опираясь на идеи Тухеля. Примерно как в Мадриде против "Реала". Забитые ноги исчезнут только летом, а у команды еще есть возможность классно завершить сезон: на третьем месте в АПЛ и с Кубком Англии в трофейном шкафу.

A chance to make amends this weekend. ????#CheWhu pic.twitter.com/j5LKYAXI3J — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 21, 2022

"Вест Хэм Юнайтед"

Регресс с момента декабрьской очной встречи с точки зрения набора очков и качества игры также постиг и "молотобойцев". Даже более явно, чем "пенсионеров". "Челси" нездоровится в конкретные моменты сезона, а "Вест Хэм" просто вышел на свою закономерную медиану. Команда Мойеса очухалась после провального декабря и взяла крайне средний темп набора зачетных пунктов в таблицу, именно поэтому "хаммерс" выпали из борьбы за место в ТОП-4 АПЛ. Редкие яркие матчи чередуются с охапкой блеклых поединков.

В апреле "Вест Хэм" с трудом обыграл "Эвертон" (2:1), уступил "Брентфорду" (2:0) и сыграл вничью с "Бернли", но зато вышел в полуфинал Лиги Европы, пройдя "Лион" (1:1, 0:3)! Лондонцы отстают от четвертого места на 5 очков, они провели на один матч больше, чем "Арсенал" и "Тоттенхэм". Шансы на то, чтобы пробиться в еврокубки через чемпионат, стремительно угасают. Тем не менее, на горизонте маячит интересный вопрос: а зачем "молотобойцам" 5-е место и путевка в ЛЕ или, упаси Господи, 6-е и билет в Лигу Конференций, если команда может пробиться в Лигу чемпионов (!) через все тот же второй по значимости клубный европейский турнир, в котором сейчас выступает?

Внимание "хаммерс" на данный момент действительно должно быть сосредоточено на победе в полуфинале Лиги Европы против "Айнтрахта", а затем, скорее всего, над "РБ Лейпциг" в решающем матче. Хотя, кто знает, вдруг "Рейнджерс" преподнесет сюрприз. В любом случае, у "Вест Хэма" достаточно игроков высокого класса, способных перебегать даже организованных немцев. Шансы на трофей есть – и они отличные.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 3 "Челси" 31 18 8 5 66 39 62 7 "Вест Хэм Юнайтед" 33 15 7 11 52 9 52

Личные встречи

04.12.21 АПЛ "Вест Хэм" – "Челси" 3:2

24.04.21 АПЛ "Вест Хэм" – "Челси" 0:1

21.12.20 АПЛ "Челси" – "Вест Хэм" 3:0

01.07.20 АПЛ "Вест Хэм" – "Челси" 3:2

30.11.19 АПЛ "Челси" – "Вест Хэм" 0:1

Цифры и факты

– "Вест Хэм" проиграл последние три выездных матча АПЛ;

– В 5 последних поединках "Челси" в чемпионате Англии проходила ставка ТБ 2.5;

– "Синие" пропустили на "Стэмфорд Бридж" в двух апрельских матчах столько же голов, сколько с октября по март (8);

– "Молотобойцы" выиграли только два из последних шести матчей лиги.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Лазарет "Челси" под конец сезона солидно пополнился. В нем уже давно тусуются травмированные Чилвелл и Хадсон-Одои, также компанию Бена и Каллума пополнили Ковачич и Рюдигер. Вдобавок неприятные повреждения получили Кристенсен и Баркли. Предположим, что Тухель вряд ли доверится Сарру и Андреасу после их "замечательных перформансов" в поединке с "Арсеналом". Да и в атаке с первых минут выйдет точно не Лукаку, матч с "канонирами" – очередной в списке запоротых для Ромелу.

В свою очередь Мойес не рассчитывает сразу на трех центральных защитников: Зума, Огбонну и Диопа. Их отсутствие может стать проблемой.

"Челси", 3-4-1-2: Менди – Джеймс, Чалоба, Силва – Лофтус-Чик, Канте, Жоржиньо, Алонсо – Маунт – Вернер, Хавертц

"Вест Хэм", 4-5-1: Фабьяньский – Цоуфал, Доусон, Райс, Крессуэлл – Боуэн, Форнальс, Соучек, Лансини, Бенрахма – Антонио

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Челси" и "Вест Хэмом" от UA-Футбол

1:0. "Челси" ждет второе лондонское дерби подряд. Право на осечку "пенсионеры" уже использовали, дальше им нужно просто систематично грызть своих оппонентов. Уже в четверг "Вест Хэм" сыграет с "Айнтрахтом" в полуфинале Лиги Европы – "молотобойцам" важно грамотно расставить приоритеты. Тем не менее, воскресный матч точно будет принципиальным.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.