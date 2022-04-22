Сражение за ЛЧ. Арсенал – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 23.04.22

Английская Премьер-лига, 34-й тур

23 апреля, 14:30. "Эмирейтс" (Лондон)

Главный арбитр: Крэйг Поусон

Прямая телетрансляция: Сетанта Спортс

Текстовый онлайн: UA-Футбол

Битва за Лигу чемпионов в английском чемпионате подходит к своему завершению, как и сам нынешний розыгрыш АПЛ. "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" продолжают соревноваться за четвертую путевку, однако у "канониров" шансы более реальные, а вот "манкунианцам" скорее всего нужно готовиться к футболу по четвергам. Несмотря на все проблемы МЮ, у “красных дьяволов” все еще остаются теоретические шансы на ЛЧ, а вот улучшить их практически можно именно на “Эмирейтс”.

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Арсенал

"Канониры" наконец-то пережили неожиданный спад. В апреле подопечные Артеты трижды уступили, и еще и сделали это далеко не командам из топ-6: “Кристал Пэлас”, “Брайтону” и “Саутгемптону”. Четвертым поединком четвертого месяца года было дерби из “Челси” и фаны “канониров” ментально готовились к очередному проигрышу, однако молодежь “Арсенала” думала по-другому, четыре раза расписавшись в воротах соперника.

Команда идет на пятой позиции, имея одинаковое количество очков с четвертым "Тоттенхэмом". До серии поражений “Арсенал” уверенно находился в зоне Лиги чемпионов и имел даже шансы на бронзовые награды. Сейчас о медалях можно разве что мечтать, а вот зацепиться за топ-4 точно можно. Тем более что впереди очные встречи с "Манчестер Юнайтед", "Вест Хэмом" и "Тоттенхэмом" – там все и решится.

Кадры хозяев

Составляющую успеха в прошлом матче можно увидеть в отсутствии Лаказетта в стартовом составе и неожиданном выстреле как лично Нкетии, так и других молодых игроков, которые сыграли очень качественно. Проблема французского нападающего в том, что у него пошел спад в реализации – сейчас он почему-то не может завершать атаку. Это основная проблема вообще всего "Арсенала". Также есть и потери: Томас, Тирни и Томиасу пока в лазарете.

Setting the stage for Saturday ????



???? Arsenal Training Centre #ARSMUN — Arsenal (@Arsenal) April 21, 2022

Манчестер Юнайтед

Да что тут говорить, то надо видеть (а лучше не видеть). С Рангником все понятно: он доработает в должности и. о. тренера до конца сезона, а затем получит должность в структуре клуба, но многие игроки останутся выступать в МЮ. Неужели они не хотят в Лиге чемпионов? Фернандеш недавно заявил, что тот, кто просто доиграет сезон, не должен выступать в составе "манкунианцев". И это правильно, однако такое ощущение, что едва ли не все просто “доигрывают сезон”. Такое чувство, что футболисты проводят товарищеские встречи, а не официальные игры в борьбе за топ-4 АПЛ.

Из Лиги чемпионов вылетели, в следующий розыгрыш ЛЧ попасть тяжело. До четвертого “Тоттенхэма” три очка и еще и на один сыгранный матч у “манкунианцев” больше. Да еще и "красные дьяволы" терпят странные потери очков. Если с поражением от “Ливерпуля” на “Энфилде” со счетом 0:4 все ясно, то проигрыш “Эвертону” и домашняя ничья с “Лестером” не дает надежды болельщикам МЮ на топ-4.

Кадры гостей

Магуайр в старте - "Арсенала" и "Тоттенхэма" утешение. Варан постоянно травмирован, поэтому Рангнику постоянно приходится ставить очень нестабильного Гарри в центр обороны. В субботу Рафаэль тоже может пропустить игру. Как находятся в лазарете и Погба, Фред, Шоу и Кавани.

Последние матчи Арсенала и Манчестер Юнайтед

Последние пять встреч хозяев

20.04. Челси – Арсенал 2:4 (АПЛ)

16.04. Саутгемптон – Арсенал 1:0 (АПЛ)

09.04. Арсенал – Брайтон 1:2 (АПЛ)

04.04. Кристал Пэлас – Арсенал 3:0 (АПЛ)

30.03. Арсенал – Брентфорд 2:4 (ТМ)

Последние пять встреч гостей

19.04. Ливерпуль – Манчестер Юнайтед 4:0 (АПЛ)

16.04. Манчестер Юнайтед – Норвич 3:2 (АПЛ)

09.04. Эвертон – Манчестер Юнайтед 1:0 (АПЛ)

02.04. Манчестер Юнайтед – Лестер 1:1 (АПЛ)

15.03. Манчестер Юнайтед – Атлетико 0:1 (ЛЧ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П О 1 Манчестер Сити 32 24 5 3 77 2 Ливерпуль 32 23 7 2 76 3 Челси 31 18 8 5 62 4 Тоттенхэм 32 18 3 11 57 5 Арсенал 32 18 3 11 57 6 Манчестер Юнайтед 33 15 9 9 54 7 Вест Хэм Юнайтед 33 15 7 11 52 8 Вулверхэмптон 32 15 4 13 49 9 Лестер Сити 31 11 8 12 41 10 Брайтон энд Хоув Альбион 33 9 13 11 40 11 Ньюкасл 33 10 10 13 40 12 Брентфорд 33 11 6 16 39 13 Саутгемптон 33 9 12 12 39 14 Кристал Пэлас 32 8 13 11 37 15 Астон Вилла 31 11 3 17 36 16 Лидс Юнайтед 32 8 9 15 33 17 Эвертон 31 8 5 18 29 18 Бернли 32 5 13 14 28 19 Уотфорд 32 6 4 22 22 20 Норвич Сити 32 5 6 21 21

Последние пять личных встреч между командами

02.12.21. Манчестер Юнайтед – Арсенал 3:2 (АПЛ)

30.01.21. Арсенал – Манчестер Юнайтед 0:0 (АПЛ)

01.11.20. Манчестер Юнайтед – Арсенал 0:1 (АПЛ)

01.01.20. Арсенал – Манчестер Юнайтед 2:0 (АПЛ)

30.09.19. Манчестер Юнайтед – Арсенал 1:1 (АПЛ)

Цифры и факты

В последних 13 матчах в Лондоне "Манчестер Юнайтед" не уступил (8 побед, 5 ничьих). Это самая длинная серия за всю историю АПЛ. В последний раз "манкунианцы" проиграли в столице Англии как раз "Арсеналу" - в январе 2020 года.

В последний раз МЮ побеждал в гостях еще два месяца назад – 20 февраля против “Лидса”.

В последних трех подряд домашних поединках против МЮ "канониры" не пропустили. Никогда в истории не было такого, чтобы “манкунианцы” не забили в четырех выездных матчах против “Арсенала” подряд.

"Арсенал" не забил только в одной из шести последних домашних встреч – против "Ливерпуля".

Дома "канониры" выступают гораздо увереннее, чем "манкунианцы" в гостях: 66,7% набранных очков против 48%.

"Манчестер Юнайтед" проиграл в трех последних выездных матчах.

Ставки и коэффициенты на матч Арсенал – Манчестер Юнайтед

Прогноз на матч Арсенал – Манчестер Юнайтед от UA-Football

Как бы "Манчестер Юнайтед" плохо ни выступал, но вряд ли команда оконфузится в четырех выездных поединках АПЛ подряд. Хороший результат в матче против “Арсенала” – это шаг к сохранению шансов на топ-4, и за него команда будет цепляться. “Канониры” не безгрешны в обороне, но и защиту гостей точно они потревожат – силы и возможности на это есть. Прогноз: Обе забьют.