Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сражение за ЛЧ. Арсенал – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 23.04.22
Главное, чтобы не было избиения
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 34-й тур
23 апреля, 14:30. "Эмирейтс" (Лондон)
Главный арбитр: Крэйг Поусон
Прямая телетрансляция: Сетанта Спортс
Текстовый онлайн:
Битва за Лигу чемпионов в английском чемпионате подходит к своему завершению, как и сам нынешний розыгрыш АПЛ. "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" продолжают соревноваться за четвертую путевку, однако у "канониров" шансы более реальные, а вот "манкунианцам" скорее всего нужно готовиться к футболу по четвергам. Несмотря на все проблемы МЮ, у “красных дьяволов” все еще остаются теоретические шансы на ЛЧ, а вот улучшить их практически можно именно на “Эмирейтс”.
Арсенал
"Канониры" наконец-то пережили неожиданный спад. В апреле подопечные Артеты трижды уступили, и еще и сделали это далеко не командам из топ-6: “Кристал Пэлас”, “Брайтону” и “Саутгемптону”. Четвертым поединком четвертого месяца года было дерби из “Челси” и фаны “канониров” ментально готовились к очередному проигрышу, однако молодежь “Арсенала” думала по-другому, четыре раза расписавшись в воротах соперника.
Команда идет на пятой позиции, имея одинаковое количество очков с четвертым "Тоттенхэмом". До серии поражений “Арсенал” уверенно находился в зоне Лиги чемпионов и имел даже шансы на бронзовые награды. Сейчас о медалях можно разве что мечтать, а вот зацепиться за топ-4 точно можно. Тем более что впереди очные встречи с "Манчестер Юнайтед", "Вест Хэмом" и "Тоттенхэмом" – там все и решится.
Кадры хозяев
Составляющую успеха в прошлом матче можно увидеть в отсутствии Лаказетта в стартовом составе и неожиданном выстреле как лично Нкетии, так и других молодых игроков, которые сыграли очень качественно. Проблема французского нападающего в том, что у него пошел спад в реализации – сейчас он почему-то не может завершать атаку. Это основная проблема вообще всего "Арсенала". Также есть и потери: Томас, Тирни и Томиасу пока в лазарете.
Setting the stage for Saturday ????— Arsenal (@Arsenal) April 21, 2022
???? Arsenal Training Centre #ARSMUN
Манчестер Юнайтед
Да что тут говорить, то надо видеть (а лучше не видеть). С Рангником все понятно: он доработает в должности и. о. тренера до конца сезона, а затем получит должность в структуре клуба, но многие игроки останутся выступать в МЮ. Неужели они не хотят в Лиге чемпионов? Фернандеш недавно заявил, что тот, кто просто доиграет сезон, не должен выступать в составе "манкунианцев". И это правильно, однако такое ощущение, что едва ли не все просто “доигрывают сезон”. Такое чувство, что футболисты проводят товарищеские встречи, а не официальные игры в борьбе за топ-4 АПЛ.
Из Лиги чемпионов вылетели, в следующий розыгрыш ЛЧ попасть тяжело. До четвертого “Тоттенхэма” три очка и еще и на один сыгранный матч у “манкунианцев” больше. Да еще и "красные дьяволы" терпят странные потери очков. Если с поражением от “Ливерпуля” на “Энфилде” со счетом 0:4 все ясно, то проигрыш “Эвертону” и домашняя ничья с “Лестером” не дает надежды болельщикам МЮ на топ-4.
Кадры гостей
Магуайр в старте - "Арсенала" и "Тоттенхэма" утешение. Варан постоянно травмирован, поэтому Рангнику постоянно приходится ставить очень нестабильного Гарри в центр обороны. В субботу Рафаэль тоже может пропустить игру. Как находятся в лазарете и Погба, Фред, Шоу и Кавани.
Maintaining our focus ????????— Manchester United (@ManUtd) April 22, 2022
???? #ARSMUN#MUFC | #PL
Последние матчи Арсенала и Манчестер Юнайтед
Последние пять встреч хозяев
- 20.04. Челси – Арсенал 2:4 (АПЛ)
- 16.04. Саутгемптон – Арсенал 1:0 (АПЛ)
- 09.04. Арсенал – Брайтон 1:2 (АПЛ)
- 04.04. Кристал Пэлас – Арсенал 3:0 (АПЛ)
- 30.03. Арсенал – Брентфорд 2:4 (ТМ)
Последние пять встреч гостей
- 19.04. Ливерпуль – Манчестер Юнайтед 4:0 (АПЛ)
- 16.04. Манчестер Юнайтед – Норвич 3:2 (АПЛ)
- 09.04. Эвертон – Манчестер Юнайтед 1:0 (АПЛ)
- 02.04. Манчестер Юнайтед – Лестер 1:1 (АПЛ)
- 15.03. Манчестер Юнайтед – Атлетико 0:1 (ЛЧ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|О
|1
|
Манчестер Сити
|32
|24
|5
|3
|77
|2
|
Ливерпуль
|32
|23
|7
|2
|76
|3
|
Челси
|31
|18
|8
|5
|62
|4
|
Тоттенхэм
|32
|18
|3
|11
|57
|5
|
Арсенал
|32
|18
|3
|11
|57
|6
|
Манчестер Юнайтед
|33
|15
|9
|9
|54
|7
|
Вест Хэм Юнайтед
|33
|15
|7
|11
|52
|8
|
Вулверхэмптон
|32
|15
|4
|13
|49
|9
|
Лестер Сити
|31
|11
|8
|12
|41
|10
|
Брайтон энд Хоув Альбион
|33
|9
|13
|11
|40
|11
|
Ньюкасл
|33
|10
|10
|13
|40
|12
|
Брентфорд
|33
|11
|6
|16
|39
|13
|
Саутгемптон
|33
|9
|12
|12
|39
|14
|
Кристал Пэлас
|32
|8
|13
|11
|37
|15
|
Астон Вилла
|31
|11
|3
|17
|36
|16
|
Лидс Юнайтед
|32
|8
|9
|15
|33
|17
|
Эвертон
|31
|8
|5
|18
|29
|18
|
Бернли
|32
|5
|13
|14
|28
|19
|
Уотфорд
|32
|6
|4
|22
|22
|20
|
Норвич Сити
|32
|5
|6
|21
|21
Последние пять личных встреч между командами
02.12.21. Манчестер Юнайтед – Арсенал 3:2 (АПЛ)
30.01.21. Арсенал – Манчестер Юнайтед 0:0 (АПЛ)
01.11.20. Манчестер Юнайтед – Арсенал 0:1 (АПЛ)
01.01.20. Арсенал – Манчестер Юнайтед 2:0 (АПЛ)
30.09.19. Манчестер Юнайтед – Арсенал 1:1 (АПЛ)
Цифры и факты
- В последних 13 матчах в Лондоне "Манчестер Юнайтед" не уступил (8 побед, 5 ничьих). Это самая длинная серия за всю историю АПЛ. В последний раз "манкунианцы" проиграли в столице Англии как раз "Арсеналу" - в январе 2020 года.
- В последний раз МЮ побеждал в гостях еще два месяца назад – 20 февраля против “Лидса”.
- В последних трех подряд домашних поединках против МЮ "канониры" не пропустили. Никогда в истории не было такого, чтобы “манкунианцы” не забили в четырех выездных матчах против “Арсенала” подряд.
- "Арсенал" не забил только в одной из шести последних домашних встреч – против "Ливерпуля".
- Дома "канониры" выступают гораздо увереннее, чем "манкунианцы" в гостях: 66,7% набранных очков против 48%.
- "Манчестер Юнайтед" проиграл в трех последних выездных матчах.
Ставки и коэффициенты на матч Арсенал – Манчестер Юнайтед
Прогноз на матч Арсенал – Манчестер Юнайтед от UA-Football
Как бы "Манчестер Юнайтед" плохо ни выступал, но вряд ли команда оконфузится в четырех выездных поединках АПЛ подряд. Хороший результат в матче против “Арсенала” – это шаг к сохранению шансов на топ-4, и за него команда будет цепляться. “Канониры” не безгрешны в обороне, но и защиту гостей точно они потревожат – силы и возможности на это есть. Прогноз: Обе забьют.
Популярное сейчас
- На россии объявили о задачах на второй этап: захват Донбасса и выход на Приднестровье
- Ушел из жизни бывший капитан Шахтера, поддержавший российскую оккупацию
- Грозев: путин решил стать реальным главнокомандующим – для рф будет только хуже
- Миколенко снова будет в старте? Эвертон – Лестер. Анонс и прогноз матча АПЛ на 20.04.2022
- Кондитер - в мирной жизни, наводчица - во время войны. Удивительная история украинской красотки
- Скажи-ка, дядя, вед не даром, Москва, спаленная пожаром, Нептуну отдана. Коля Серга опубликовал стих
Новости по теме
- 12:18 Зарубежные На с пару с другими легендами Манчестера и Лондона. Дрогба и Агуэро вошли в Зал славы АПЛ
- 02:07 Прогнозы на футбол Манчестер Сити - Брайтон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 20.04.2022
- 09:30 Прогнозы на футбол Челси - Кристал Пэлас. Анонс и прогноз на полуфинальный матч Кубка Англии на 17.04.2022