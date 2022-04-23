Брентфорд - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 23.04.2022 

Чемпионат Англии, 34-й тур

23 апреля 2022. Лондон, “Брентфорд Коммьюити Стэдиум”

“Брентфорд” 19:30 “Тоттенхэм”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Кристиан Эриксен удачно смог реанимировать свою карьеру в "Брентфорде" и помог новичку АПЛ избежать вылета в Чемпионшип. В субботу датчанин будет противостоять своему бывшему клубу "Тоттенхэму" и экс-тренеру Антонио Конте.

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Брентфорд

"Брентфорд" действует сериями. С конца декабря по март "Брентфорд" проиграл девять из 11 матчей чемпионата и ряд экспертов решили, что "пчелы" не смогут удержаться в элите. Но в марте-апреле "Брентфорд" выиграл пять матчей из шести и теперь у него 39 очков после 33 туров. На 99% можно утверждать, что "Брентфорд" не вылетит.

Томас Франк говорит о своей гордости за команду, хвалит ее характер и сплоченность. Но и в игровом плане успехи были ощутимы - вслед за конкурентами в борьбе за выживание "Норвичем" (3:1) и "Бернли" (2:0), "пчелы" красиво и уверенно обыграли участников еврокубков "Челси" (4:1) и "Вест Хэм" (2:0). Демонстрирует команда Томаса Франка и хорошую физическую готовность - 13 из 15 ее последних голов были забиты во втором тайме, победу над "Уотфордом" (2:1) в последнем туре удалось одержать благодаря голу на 90+5 минуте.

Матч с "Тоттенхэмом" из-за травм пропустят Йоргенсен, Пиннок, Канос и Оньека.

Тоттенхэм

После назначения Антонио Конте "Тоттенхэм" по набранным очкам стал третьей командой английской Премьер-лиги. Но и у него бывают казусы. Например, игра с "Брайтоном" в последнем туре. Забив 25 голов в предыдущих семи турах "шпоры" не смогли поразить ворота "Брайтона" и в итоге проиграли, пропустив гол от Троссарда на 90-й минуте.

Поражение "чайкам" не стало катастрофой, но оно накалило ситуацию в борьбе за топ-4. После 32 туров у "Тоттенхэма" и "Арсенала" по 57 набранных очков (18 побед, три ничьи, 11 поражений) команда Конте опережает коллектив Артеты только по разнице мячей (+18 против +10).

Конте говорит, что в Англии не бывает простых матчей, и игра с "Брентфордом" тоже не будет легкой прогулкой. "Мы говорим о команде, которая хорошо играет и показала, что он заслуживает быть в АПЛ. Нам будет непросто".

Новых кадровых новостей у "шпор" нет. Вне игры остаются Доэрти, Скипп и Танганга.

Статистика команд, цифры и факты

"Брентфорд" выиграл пять последних матчей, которые Кристиан Эриксен начиннал в старте. У самого датчанина один гол и два ассиста.

Харри Кейн забил 31 разным командам английкой Премьер-лиги, "Брентфорда" пока нет в этом списке. В лондонских дерби АПЛ капитан сборной Англии забил 39 голов.

"Брентфорд" набрал в матчах против лондонских команд 14 очков. Это второй показатель в АПЛ 2021/22 после "Челси".

"Брентфорд" и "Тоттенхэм" трижды забивали победные голы в АПЛ на 90+ минутах.

Восемь из 12 своих голов в АПЛ 2021/22 Харри Кейн забил в выездных матчах.

"Тоттенхэм" проиграл пять последних выездных лондонских дерби.

Последние пять матчей Брентфорда и Тоттенхэма

Брентфорд

16.04 "Уотфорд" 2:1 (АПЛ)

10.04 "Вест Хэм" 2:0 (АПЛ)

02.04 "Челси" 4:1 (АПЛ)

20.03 "Лестер" 1:2 (АПЛ)

12.03 "Бернли" 2:0 (АПЛ)

Тоттенхэм

16.04 "Брайтон" 0:1 (АПЛ)

09.04 "Астон Вилла" 0:4 (АПЛ)

03.04 "Ньюкасл" 5:1 (АПЛ)

20.03 "Вест Хэм" 3:1 (АПЛ)

16.03 "Брайтон" 2:0 (АПЛ)

Личные встречи

В первом круге "Тоттенхэм" обыграл "Брентфорд" 2:0, с таким счетом "шпоры" победили "пчел" в полуфинале Кубка лиги 2020/21.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 32 24 5 3 75-20 +55 77 2 "Ливерпуль" 32 23 7 2 83-22 +61 76 3 "Челси" 31 18 8 5 66-27 +39 62 4 "Тоттенхэм" 32 18 3 11 56-38 +18 57 5 "Арсенал" 32 18 3 11 49-39 +10 57 6 "Манчестер Юнайтед" 33 15 9 9 52-48 +4 54 7 "Вест Хэм Юнайтед" 33 15 7 11 52-43 +9 52 8 "Вулверхэмптон" 32 15 4 13 33-28 +5 49 9 "Лестер Сити" 31 11 8 12 47-51 -4 41 10 "Брайтон энд Хоув Альбион" 33 9 13 11 29-40 -11 40 11 "Ньюкасл" 33 10 10 13 38-55 -17 40 12 "Брентфорд" 33 11 6 16 41-49 -8 39 13 "Саутгемптон" 33 9 12 12 38-55 -17 39 14 "Кристал Пэлас" 32 8 13 11 43-41 +2 37 15 "Астон Вилла" 31 11 3 17 42-46 -4 36 16 "Лидс Юнайтед" 32 8 9 15 38-68 -30 33 17 Эвертон 31 8 5 18 34-53 -19 29 18 "Бернли" 32 5 13 14 28-45 -17 28 19 "Уотфорд" 32 6 4 22 30-62 -32 22 20 "Норвич Сити" 32 5 6 21 22-66 -44 21

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Ориентировочные составы

"Брентфорд": Райя - Айер, Янссон, Соренсен, Генри - Янельт, Нергор, Эриксен - Мбемо, Тоуни, Висса

"Тоттенхэм": Льорис - Дэвис, Дайер, Ромеро - Регилон, Хейбьерг, Бнтанкур, Эмерсон - Сон, Кейн, Кулусевски

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Брентфорд – Тоттенхэм от UA-Football

"Брентфорд" достиг главной целм, но команда Томаса Франка расслабляться не будет. Известно, что каждое место в АПЛ стоит 2.5 млн фунтов, наверняка это сказывается и на бонусах футболистов. С другой стороны у "Тоттенхэма" до неудачи с "Брайтоном" была образцовая серия - победы и несколько голов в каждом матче. Вероятно, последнее поражение все же было исключением. Прогноз - победа "Тоттенхэма" 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.