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Брентфорд - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 23.04.2022
Брентфорд – Тоттенхэм: Прогноз и анонс матча ⋉ 23 апреля 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 34-й тур
23 апреля 2022. Лондон, “Брентфорд Коммьюити Стэдиум”
“Брентфорд” 19:30 “Тоттенхэм”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Кристиан Эриксен удачно смог реанимировать свою карьеру в "Брентфорде" и помог новичку АПЛ избежать вылета в Чемпионшип. В субботу датчанин будет противостоять своему бывшему клубу "Тоттенхэму" и экс-тренеру Антонио Конте.
Брентфорд
"Брентфорд" действует сериями. С конца декабря по март "Брентфорд" проиграл девять из 11 матчей чемпионата и ряд экспертов решили, что "пчелы" не смогут удержаться в элите. Но в марте-апреле "Брентфорд" выиграл пять матчей из шести и теперь у него 39 очков после 33 туров. На 99% можно утверждать, что "Брентфорд" не вылетит.
Томас Франк говорит о своей гордости за команду, хвалит ее характер и сплоченность. Но и в игровом плане успехи были ощутимы - вслед за конкурентами в борьбе за выживание "Норвичем" (3:1) и "Бернли" (2:0), "пчелы" красиво и уверенно обыграли участников еврокубков "Челси" (4:1) и "Вест Хэм" (2:0). Демонстрирует команда Томаса Франка и хорошую физическую готовность - 13 из 15 ее последних голов были забиты во втором тайме, победу над "Уотфордом" (2:1) в последнем туре удалось одержать благодаря голу на 90+5 минуте.
Матч с "Тоттенхэмом" из-за травм пропустят Йоргенсен, Пиннок, Канос и Оньека.
Тоттенхэм
После назначения Антонио Конте "Тоттенхэм" по набранным очкам стал третьей командой английской Премьер-лиги. Но и у него бывают казусы. Например, игра с "Брайтоном" в последнем туре. Забив 25 голов в предыдущих семи турах "шпоры" не смогли поразить ворота "Брайтона" и в итоге проиграли, пропустив гол от Троссарда на 90-й минуте.
Поражение "чайкам" не стало катастрофой, но оно накалило ситуацию в борьбе за топ-4. После 32 туров у "Тоттенхэма" и "Арсенала" по 57 набранных очков (18 побед, три ничьи, 11 поражений) команда Конте опережает коллектив Артеты только по разнице мячей (+18 против +10).
Конте говорит, что в Англии не бывает простых матчей, и игра с "Брентфордом" тоже не будет легкой прогулкой. "Мы говорим о команде, которая хорошо играет и показала, что он заслуживает быть в АПЛ. Нам будет непросто".
Новых кадровых новостей у "шпор" нет. Вне игры остаются Доэрти, Скипп и Танганга.
Статистика команд, цифры и факты
- "Брентфорд" выиграл пять последних матчей, которые Кристиан Эриксен начиннал в старте. У самого датчанина один гол и два ассиста.
- Харри Кейн забил 31 разным командам английкой Премьер-лиги, "Брентфорда" пока нет в этом списке. В лондонских дерби АПЛ капитан сборной Англии забил 39 голов.
- "Брентфорд" набрал в матчах против лондонских команд 14 очков. Это второй показатель в АПЛ 2021/22 после "Челси".
-
"Брентфорд" и "Тоттенхэм" трижды забивали победные голы в АПЛ на 90+ минутах.
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Восемь из 12 своих голов в АПЛ 2021/22 Харри Кейн забил в выездных матчах.
-
"Тоттенхэм" проиграл пять последних выездных лондонских дерби.
Последние пять матчей Брентфорда и Тоттенхэма
Брентфорд
- 16.04 "Уотфорд" 2:1 (АПЛ)
- 10.04 "Вест Хэм" 2:0 (АПЛ)
- 02.04 "Челси" 4:1 (АПЛ)
- 20.03 "Лестер" 1:2 (АПЛ)
- 12.03 "Бернли" 2:0 (АПЛ)
Тоттенхэм
- 16.04 "Брайтон" 0:1 (АПЛ)
- 09.04 "Астон Вилла" 0:4 (АПЛ)
- 03.04 "Ньюкасл" 5:1 (АПЛ)
- 20.03 "Вест Хэм" 3:1 (АПЛ)
- 16.03 "Брайтон" 2:0 (АПЛ)
Личные встречи
В первом круге "Тоттенхэм" обыграл "Брентфорд" 2:0, с таким счетом "шпоры" победили "пчел" в полуфинале Кубка лиги 2020/21.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|32
|24
|5
|3
|75-20
|+55
|77
|2
|"Ливерпуль"
|32
|23
|7
|2
|83-22
|+61
|76
|3
|"Челси"
|31
|18
|8
|5
|66-27
|+39
|62
|4
|"Тоттенхэм"
|32
|18
|3
|11
|56-38
|+18
|57
|5
|"Арсенал"
|32
|18
|3
|11
|49-39
|+10
|57
|6
|"Манчестер Юнайтед"
|33
|15
|9
|9
|52-48
|+4
|54
|7
|"Вест Хэм Юнайтед"
|33
|15
|7
|11
|52-43
|+9
|52
|8
|"Вулверхэмптон"
|32
|15
|4
|13
|33-28
|+5
|49
|9
|"Лестер Сити"
|31
|11
|8
|12
|47-51
|-4
|41
|10
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|33
|9
|13
|11
|29-40
|-11
|40
|11
|"Ньюкасл"
|33
|10
|10
|13
|38-55
|-17
|40
|12
|"Брентфорд"
|33
|11
|6
|16
|41-49
|-8
|39
|13
|"Саутгемптон"
|33
|9
|12
|12
|38-55
|-17
|39
|14
|"Кристал Пэлас"
|32
|8
|13
|11
|43-41
|+2
|37
|15
|"Астон Вилла"
|31
|11
|3
|17
|42-46
|-4
|36
|16
|"Лидс Юнайтед"
|32
|8
|9
|15
|38-68
|-30
|33
|17
|Эвертон
|31
|8
|5
|18
|34-53
|-19
|29
|18
|"Бернли"
|32
|5
|13
|14
|28-45
|-17
|28
|19
|"Уотфорд"
|32
|6
|4
|22
|30-62
|-32
|22
|20
|"Норвич Сити"
|32
|5
|6
|21
|22-66
|-44
|21
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Ориентировочные составы
"Брентфорд": Райя - Айер, Янссон, Соренсен, Генри - Янельт, Нергор, Эриксен - Мбемо, Тоуни, Висса
"Тоттенхэм": Льорис - Дэвис, Дайер, Ромеро - Регилон, Хейбьерг, Бнтанкур, Эмерсон - Сон, Кейн, Кулусевски
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Брентфорд – Тоттенхэм от UA-Football
"Брентфорд" достиг главной целм, но команда Томаса Франка расслабляться не будет. Известно, что каждое место в АПЛ стоит 2.5 млн фунтов, наверняка это сказывается и на бонусах футболистов. С другой стороны у "Тоттенхэма" до неудачи с "Брайтоном" была образцовая серия - победы и несколько голов в каждом матче. Вероятно, последнее поражение все же было исключением. Прогноз - победа "Тоттенхэма" 3:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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