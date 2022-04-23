Манчестер Сити – Уотфорд. Анонс и прогноз матча АПЛ на 23.04.22

Английская Премьер-лига, 34-й тур

23 апреля, 17:00. "Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Кевин Френд

Прямая телетрансляция: Сетанта Спортс

"Сити" - действующий чемпион Англии, "Уотфорд" - команда, которая только что поднялась из Чемпионшипа. Уже прошло 33 тура с конца розыгрыша сезона 20/21, однако цели коллективов не изменились: "горожане" борются за чемпионство, а "шершни" пытаются все же играть в следующем сезоне в АПЛ. Правда, в то время как у подопечных Гвардиолы ситуация под контролем, у коллектива Ходжсона мало шансов добиться положительного результата.

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Манчестер Сити

"Ливерпуль" добавил интриги чемпионату и желания игрокам "горожан" выкладываться по полной. Оно у них частично исчезло из-за отсутствия мотивации, но теперь деваться некуда: "мерсисайдцы" всего на расстоянии одного очка позади. "Уотфорд" должен быть легкой прогулкой с очередным чемоданом неиспользованных моментов (классика от "горожан"), ведь в таких матчах зачетных пунктов терять нельзя.

АПЛ остается единственным внутренним состязанием, в котором команда продолжает участвовать. На минувшей неделе "Ман Сити" вылетел из Кубка Англии от "Ливерпуля", начисто провалив первый тайм. В то же время "горожане" продолжают бороться в Лиге чемпионов, и как раз в следующий вторник их ждет первый матч полуфинала против “Реала” в Манчестере. Этот поединок Гвардиола обязательно держит в уме.

Кадры хозяев

Учитывая матч против "сливочных", у испанского наставника есть шанс сохранить своих основных исполнителей. Большой ротации точно не будет - недооценка соперника не раз играла с "горожанами" злую шутку. В то же время сразу три защитника перед поединком находились в лазарете: Аке, Уокер и Стоунс. Гвардиола отметил, что их готовность к встрече будет определяться незадолго до стартового свистка. Если наставник все-таки захочет их поберечь, то будет шанс у Зинченко выйти в основе – такого он в матче АПЛ не делал с 12 февраля.

Уотфорд

“Шершни” на пару с “Норвичем” - первые кандидаты на вылет из Премьер-лиги. Обе команды вместе вернулись в АПЛ, вместе и имеют самые большие шансы опуститься в Чемпионшип. “Уотфорд” за шесть туров до конца чемпионата уступает “Эвертону”, который расположился на спасительном 17-м месте, семью очками – это почти треть всех заработанных зачетных пунктов команды до сих пор.

“Уотфорд” уже давно вылетел из всех внутренних турниров, успел поменять двух тренеров за этот сезон, и вряд ли Ходжсон даже благодаря своему большому опыту может изменить направление падения команды. "Шершни" всего однажды победили за последние восемь матчей, и это благодаря куражу Кучо. Надеяться на что-нибудь, кроме автобуса, на "Этихаде" будет очень тяжело.

Кадры гостей

Вот Кучо-то как раз и не сыграет сегодня. В лазарете также находятся Калу, Н'Кулу, Сьерральта и Трост-Эконг. Больничная прописка у всех давно на руках, только Кучо недавно травмировался.

Последние матчи Манчестер Сити и Уотфорда

Последние пять встреч хозяев

20.04. Манчестер Сити – Брайтон 3:0 (АПЛ)

16.04. Манчестер Сити – Ливерпуль 2:3 (Кубок Англии)

13.04. Атлетико – Манчестер Сити 0:0 (ЛЧ)

10.04. Манчестер Сити – Ливерпуль 2:2 (АПЛ)

05.04. Манчестер Сити – Атлетико 1:0 (ЛЧ)

Последние пять встреч гостей

16.04. Уотфорд – Брентфорд 1:2 (АПЛ)

09.04. Уотфорд – Лидс 0:3 (АПЛ)

02.04. Ливерпуль – Уотфорд 2:0 (АПЛ)

13.03. Саутгемптон – Уотфорд 1:2 (АПЛ)

10.03. Вулверхэмптон – Уотфорд 4:0 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П О 1 Манчестер Сити 32 24 5 3 77 2 Ливерпуль 32 23 7 2 76 3 Челси 31 18 8 5 62 4 Тоттенхэм 32 18 3 11 57 5 Арсенал 32 18 3 11 57 6 Манчестер Юнайтед 33 15 9 9 54 7 Вест Хэм Юнайтед 33 15 7 11 52 8 Вулверхэмптон 32 15 4 13 49 9 Лестер Сити 31 11 8 12 41 10 Брайтон энд Хоув Альбион 33 9 13 11 40 11 Ньюкасл 33 10 10 13 40 12 Брентфорд 33 11 6 16 39 13 Саутгемптон 33 9 12 12 39 14 Кристал Пэлас 32 8 13 11 37 15 Астон Вилла 31 11 3 17 36 16 Лидс Юнайтед 32 8 9 15 33 17 Эвертон 31 8 5 18 29 18 Бернли 32 5 13 14 28 19 Уотфорд 32 6 4 22 22 20 Норвич Сити 32 5 6 21 21

Последние пять личных встреч между командами

04.12.21. Уотфорд – Манчестер Сити 1:3

21.07.20. Уотфорд – Манчестер Сити 0:4

21.09.19. Манчестер Сити – Уотфорд 8:0

18.05.19. Манчестер Сити – Уотфорд 6:0

09.03.19. Манчестер Сити – Уотфорд 3:1

Цифры и факты

"Сити" победил "Уотфорд" в 14 последних матчах подряд. 15 поединков – это английский рекорд, когда одна команда взяла верх столько раз под другой.

"Горожане" в семи из последних девяти домашних матчей забивали минимум дважды.

“Шершни” в этом сезоне набрали 68% своих очков в АПЛ именно в гостях.

У МС лучшая оборона в чемпионате – 20 пропущенных за 32 тура.

"Уотфорд" - самая любимая команда для Стерлинга. Нападающий расписался в воротах "шершней" 11 раз.

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Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Сити – Уотфорд

Прогноз на матч Манчестер Сити – Уотфорд от UA-Football

Победа "горожан" в этом поединке даже не обсуждается. Правда, редко "Уотфорд" в гостях становится мальчиками для битья. Да, "шершни" могут пропустить, да еще и не раз, однако уедут из "Этихада" не разгромленными. Прогноз: Ф2+2,5 (КФ 1,9).