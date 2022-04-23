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Манчестер Сити – Уотфорд. Анонс и прогноз матча АПЛ на 23.04.22
У команд совсем разные задачи
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 34-й тур
23 апреля, 17:00. "Этихад" (Манчестер)
Главный арбитр: Кевин Френд
Прямая телетрансляция: Сетанта Спортс
"Сити" - действующий чемпион Англии, "Уотфорд" - команда, которая только что поднялась из Чемпионшипа. Уже прошло 33 тура с конца розыгрыша сезона 20/21, однако цели коллективов не изменились: "горожане" борются за чемпионство, а "шершни" пытаются все же играть в следующем сезоне в АПЛ. Правда, в то время как у подопечных Гвардиолы ситуация под контролем, у коллектива Ходжсона мало шансов добиться положительного результата.
Манчестер Сити
"Ливерпуль" добавил интриги чемпионату и желания игрокам "горожан" выкладываться по полной. Оно у них частично исчезло из-за отсутствия мотивации, но теперь деваться некуда: "мерсисайдцы" всего на расстоянии одного очка позади. "Уотфорд" должен быть легкой прогулкой с очередным чемоданом неиспользованных моментов (классика от "горожан"), ведь в таких матчах зачетных пунктов терять нельзя.
АПЛ остается единственным внутренним состязанием, в котором команда продолжает участвовать. На минувшей неделе "Ман Сити" вылетел из Кубка Англии от "Ливерпуля", начисто провалив первый тайм. В то же время "горожане" продолжают бороться в Лиге чемпионов, и как раз в следующий вторник их ждет первый матч полуфинала против “Реала” в Манчестере. Этот поединок Гвардиола обязательно держит в уме.
Кадры хозяев
Учитывая матч против "сливочных", у испанского наставника есть шанс сохранить своих основных исполнителей. Большой ротации точно не будет - недооценка соперника не раз играла с "горожанами" злую шутку. В то же время сразу три защитника перед поединком находились в лазарете: Аке, Уокер и Стоунс. Гвардиола отметил, что их готовность к встрече будет определяться незадолго до стартового свистка. Если наставник все-таки захочет их поберечь, то будет шанс у Зинченко выйти в основе – такого он в матче АПЛ не делал с 12 февраля.
A pre-Watford challenge! ⚽️????#ManCity pic.twitter.com/Cnwttkoey6— Manchester City (@ManCity) April 22, 2022
Уотфорд
“Шершни” на пару с “Норвичем” - первые кандидаты на вылет из Премьер-лиги. Обе команды вместе вернулись в АПЛ, вместе и имеют самые большие шансы опуститься в Чемпионшип. “Уотфорд” за шесть туров до конца чемпионата уступает “Эвертону”, который расположился на спасительном 17-м месте, семью очками – это почти треть всех заработанных зачетных пунктов команды до сих пор.
“Уотфорд” уже давно вылетел из всех внутренних турниров, успел поменять двух тренеров за этот сезон, и вряд ли Ходжсон даже благодаря своему большому опыту может изменить направление падения команды. "Шершни" всего однажды победили за последние восемь матчей, и это благодаря куражу Кучо. Надеяться на что-нибудь, кроме автобуса, на "Этихаде" будет очень тяжело.
Кадры гостей
Вот Кучо-то как раз и не сыграет сегодня. В лазарете также находятся Калу, Н'Кулу, Сьерральта и Трост-Эконг. Больничная прописка у всех давно на руках, только Кучо недавно травмировался.
Matchday minus one. ????#MCIWAT pic.twitter.com/fhv7k3yN5p— Watford Football Club (@WatfordFC) April 22, 2022
Последние матчи Манчестер Сити и Уотфорда
Последние пять встреч хозяев
- 20.04. Манчестер Сити – Брайтон 3:0 (АПЛ)
- 16.04. Манчестер Сити – Ливерпуль 2:3 (Кубок Англии)
- 13.04. Атлетико – Манчестер Сити 0:0 (ЛЧ)
- 10.04. Манчестер Сити – Ливерпуль 2:2 (АПЛ)
- 05.04. Манчестер Сити – Атлетико 1:0 (ЛЧ)
Последние пять встреч гостей
- 16.04. Уотфорд – Брентфорд 1:2 (АПЛ)
- 09.04. Уотфорд – Лидс 0:3 (АПЛ)
- 02.04. Ливерпуль – Уотфорд 2:0 (АПЛ)
- 13.03. Саутгемптон – Уотфорд 1:2 (АПЛ)
- 10.03. Вулверхэмптон – Уотфорд 4:0 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|О
|1
|
Манчестер Сити
|32
|24
|5
|3
|77
|2
|
Ливерпуль
|32
|23
|7
|2
|76
|3
|
Челси
|31
|18
|8
|5
|62
|4
|
Тоттенхэм
|32
|18
|3
|11
|57
|5
|
Арсенал
|32
|18
|3
|11
|57
|6
|
Манчестер Юнайтед
|33
|15
|9
|9
|54
|7
|
Вест Хэм Юнайтед
|33
|15
|7
|11
|52
|8
|
Вулверхэмптон
|32
|15
|4
|13
|49
|9
|
Лестер Сити
|31
|11
|8
|12
|41
|10
|
Брайтон энд Хоув Альбион
|33
|9
|13
|11
|40
|11
|
Ньюкасл
|33
|10
|10
|13
|40
|12
|
Брентфорд
|33
|11
|6
|16
|39
|13
|
Саутгемптон
|33
|9
|12
|12
|39
|14
|
Кристал Пэлас
|32
|8
|13
|11
|37
|15
|
Астон Вилла
|31
|11
|3
|17
|36
|16
|
Лидс Юнайтед
|32
|8
|9
|15
|33
|17
|
Эвертон
|31
|8
|5
|18
|29
|18
|
Бернли
|32
|5
|13
|14
|28
|19
|
Уотфорд
|32
|6
|4
|22
|22
|20
|
Норвич Сити
|32
|5
|6
|21
|21
Последние пять личных встреч между командами
04.12.21. Уотфорд – Манчестер Сити 1:3
21.07.20. Уотфорд – Манчестер Сити 0:4
21.09.19. Манчестер Сити – Уотфорд 8:0
18.05.19. Манчестер Сити – Уотфорд 6:0
09.03.19. Манчестер Сити – Уотфорд 3:1
Цифры и факты
- "Сити" победил "Уотфорд" в 14 последних матчах подряд. 15 поединков – это английский рекорд, когда одна команда взяла верх столько раз под другой.
- "Горожане" в семи из последних девяти домашних матчей забивали минимум дважды.
- “Шершни” в этом сезоне набрали 68% своих очков в АПЛ именно в гостях.
- У МС лучшая оборона в чемпионате – 20 пропущенных за 32 тура.
- "Уотфорд" - самая любимая команда для Стерлинга. Нападающий расписался в воротах "шершней" 11 раз.
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Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Сити – Уотфорд
Прогноз на матч Манчестер Сити – Уотфорд от UA-Football
Победа "горожан" в этом поединке даже не обсуждается. Правда, редко "Уотфорд" в гостях становится мальчиками для битья. Да, "шершни" могут пропустить, да еще и не раз, однако уедут из "Этихада" не разгромленными. Прогноз: Ф2+2,5 (КФ 1,9).
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