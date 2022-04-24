Ливерпуль - Эвертон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 24.04.2022

Чемпионат Англии, 34-й тур

20 апреля 2022. Ливерпуль, “Энфилд”

“Ливерпуль” 18:30 “Эвертон”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

240-е мерсисайдское дерби - в историческом противостоянии "Ливерпуля" и "Эвертона" завтра будет новая серия. "Ливерпуль" продолжает вести борьбу с "Манчестер Сити" за чемпионство, "Эвертон" четвертый с конца и близок к вылету.

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Ливерпуль

Во вторник "Ливерпуль" очень легко и уверенно переиграл "Манчестер Юнайтед" в перенесенном матче АПЛ. С общим счетом 9:0 закончилось два поединка "красных" со своим главным историческим соперником, а Мо Салаху наконец-то удалось прервать свою серию без голов.

Крупную победу "Ливерпуля" можно объяснить не только слабостью "Юнайтед", но и великолепной формой "Ливерпуля". У команды Юргена Клоппа получается на поле практически все, травмированных нет (под вопросом перед игрой с "Эвертоном" только Фирмино), контроль над игрой, забитые голы - все на месте. "Ливерпуль" уже выиграл Кубок Лиги, и помимо него претендует на победы в АПЛ, Кубке Англии и Лиге чемпионов.

Интересно, что оба тренера много говорили на предматчевых пресс-конференциях о физическом аспекте дерби. Клопп сказал, что ему нравится "интенсивность и физическая составляющая в футболе", но при этом тренер "Ливерпуля" указывает, что борьба все же должна оставаться в рамках правил. "Я хочу очень интенсивный, очень физический и законно-агрессивный футбольный матч, но не более того".

Эвертон

Продолжим с борьбы. Когда о Френка Лэмпарда спросили из чего будет состоять план его команды на матч с "Ливерпулем", его ответ был недвузначен: "страсть, борьба и желание".

Конечно, помимо этого тренер "Эвертона" говорит, что у "ирисок" есть идеи, как вести этот матч, он говорит о необходимости хорошей игры в обороне, о том, что не нужно отдавать мяч, быть смелыми и так далее. Лэмпард понимает, что любой результат, кроме поражения в игре с "Ливерпулем" будет настоящим чудом для его команды.

В прошлом туре "ирискам" удалось избежать поражения в игре с "Лестером" (1:1), ранее команда Лэмпарда смогла даже взять три очка в игре с "Манчестер Юнайтед". Но важный нюанс - последние два результата были добыты на своем поле. В гостях "Эвертон" - худшая команда чемпионата.

Против "Ливерпуля" из-за повреждений не сыграют ван де Бек, Гомеш, Калверт-Льюин, Дэвис, Паттерсон и Таунсенд. Йерри Мина под вопросом.

Статистика команд, цифры и факты

В прошлом сезоне "Эвертону" удалось победить на "Энфилде" и прервать 20-матчевую серию без побед в АПЛ на поле "Ливерпуля" (девять ничьих, 11 поражений).

Это поражение - единственное для "Ливерпуля" в последних 22 матчах Премьер-лиги с "ирисками".

Ни в одном противостоянии АПЛ не было так часто ничьих как во встречах "Эвертона" с "Ливерпулем" (24).

В случае победы "Ливерпуль" только во второй раз за последние десять лет сделает "дубль" в матчах с "Эвертоном".

"Эвертон" выиграл один из 15 выездных матчей чемпионата Англии 2021/22 и еще трижды сыграл вничью.

"Эвертон" не проиграл в последних двух матчах АПЛ. Это с "ирисками" случилось впервые с октября.

В матчах "Ливерпуля" с "Эвертоном" красные карточки получили 22 игрока АПЛ. Рекорд лиги.

"Ливерпуль" забил в чемпионате 15 голов посе стандартов (второй показатель), "Эвертон" пропустил 13 (четвертый с конца).

"Ливерпуль" набрал 34 очка из 36 возможных в последних 12 туров Премьер-лиги.

Последние пять матчей Ливерпуля и Эвертона

Ливерпуль

19.04 "Манчестер Юнайтед" 4:0 (АПЛ)

16.04 "Манчестер Сити" 3:2 (Кубок Англии)

13.04 "Бенфика" 3:3 (Лига чемпионов)

10.04 "Манчестер Сити" 2:2 (АПЛ)

05.04 "Бенфика" 3:1 (Лига чемпионов)

Эвертон

20.04 "Лестер" 1:1 (АПЛ)

09.04 "Манчестер Юнайтед" 1:0 (АПЛ)

06.04 "Бернли" 2:3 (АПЛ)

03.04 "Вест Хэм" 1:2 (АПЛ)

20.03 "Кристал Пэлас" 0:4 (Кубок Англии)

Личные встречи

В первом круге "Ливерпуль" выиграл у "Эвертона" 4:1. В прошлом сезоне была знаменитая победа "ирисок" на "Энфилде" 2:0, на "Гудисоне" - не менее знаменитые 2:2 с тяжелыми травмами ван Дейка и Тьяго. Общая история встреч в АПЛ - 25 побед "Ливерпуля", десять "Эвертона", 24 ничьи.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 33 25 5 3 80-21 +59 80 2 "Ливерпуль" 32 23 7 2 83-22 +61 76 3 "Челси" 31 18 8 5 66-27 +39 62 4 "Арсенал" 33 19 3 11 52-40 +12 60 5 "Тоттенхэм" 33 18 4 11 56-38 +18 58 6 "Манчестер Юнайтед" 34 15 9 10 53-51 +2 54 7 "Вест Хэм Юнайтед" 33 15 7 11 52-43 +9 52 8 "Вулверхэмптон" 32 15 4 13 33-28 +5 49 9 "Ньюкасл" 34 11 10 13 41-55 -14 43 10 "Лестер Сити" 32 11 9 12 47-51 -4 42 11 "Брентфорд" 34 11 7 16 41-49 -8 40 12 "Брайтон энд Хоув Альбион" 33 9 13 11 29-40 -11 40 13 "Саутгемптон" 33 9 12 12 38-55 -17 39 14 "Кристал Пэлас" 32 8 13 11 43-41 +2 37 15 "Астон Вилла" 32 11 4 17 42-46 -4 37 16 "Лидс Юнайтед" 32 8 9 15 38-68 -30 33 17 "Эвертон" 31 8 5 18 34-53 -19 29 18 "Бернли" 32 5 13 14 28-45 -17 28 19 "Уотфорд" 33 6 4 23 31-67 -36 22 20 "Норвич Сити" 33 5 6 22 22-69 -47 21

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Ориентировочные составы

"Ливерпуль": Алиссон - Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон - Хендерсон, Фабиньо, Тьяго - Салах, Жота, Мане

"Эвертон": Пикфорд - Миколенко, Годфри, Мина, Коулэмен - Ивоби, Делф, Аллан - Грэй, Ришарлисон, Гордон

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Ливерпуль – Эвертон от UA-Football

Трудно себе представить, что должно произойти, чтобы "Ливерпуль" не выиграл этот матч. Только какой-о форс-мажор. Команда Фрэнка Лэмпарда только если и берет какие-то очки, то только в матчах с проблемыми или уставшими командами, и удается это "ирискам" во многом благодаря характеру, а не каким-то особенностям игры. "Красные" играют изумительно в последних матчах, и у "Эвертона" не будет шансов. Прогноз - победа "Ливерпуля" 3:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.