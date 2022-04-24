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Ливерпуль - Эвертон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 24.04.2022
Ливерпуль – Эвертон: Прогноз и анонс матча ⋉ 24 апреля 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 34-й тур
20 апреля 2022. Ливерпуль, “Энфилд”
“Ливерпуль” 18:30 “Эвертон”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
240-е мерсисайдское дерби - в историческом противостоянии "Ливерпуля" и "Эвертона" завтра будет новая серия. "Ливерпуль" продолжает вести борьбу с "Манчестер Сити" за чемпионство, "Эвертон" четвертый с конца и близок к вылету.
Ливерпуль
Во вторник "Ливерпуль" очень легко и уверенно переиграл "Манчестер Юнайтед" в перенесенном матче АПЛ. С общим счетом 9:0 закончилось два поединка "красных" со своим главным историческим соперником, а Мо Салаху наконец-то удалось прервать свою серию без голов.
Крупную победу "Ливерпуля" можно объяснить не только слабостью "Юнайтед", но и великолепной формой "Ливерпуля". У команды Юргена Клоппа получается на поле практически все, травмированных нет (под вопросом перед игрой с "Эвертоном" только Фирмино), контроль над игрой, забитые голы - все на месте. "Ливерпуль" уже выиграл Кубок Лиги, и помимо него претендует на победы в АПЛ, Кубке Англии и Лиге чемпионов.
Интересно, что оба тренера много говорили на предматчевых пресс-конференциях о физическом аспекте дерби. Клопп сказал, что ему нравится "интенсивность и физическая составляющая в футболе", но при этом тренер "Ливерпуля" указывает, что борьба все же должна оставаться в рамках правил. "Я хочу очень интенсивный, очень физический и законно-агрессивный футбольный матч, но не более того".
Эвертон
Продолжим с борьбы. Когда о Френка Лэмпарда спросили из чего будет состоять план его команды на матч с "Ливерпулем", его ответ был недвузначен: "страсть, борьба и желание".
Конечно, помимо этого тренер "Эвертона" говорит, что у "ирисок" есть идеи, как вести этот матч, он говорит о необходимости хорошей игры в обороне, о том, что не нужно отдавать мяч, быть смелыми и так далее. Лэмпард понимает, что любой результат, кроме поражения в игре с "Ливерпулем" будет настоящим чудом для его команды.
В прошлом туре "ирискам" удалось избежать поражения в игре с "Лестером" (1:1), ранее команда Лэмпарда смогла даже взять три очка в игре с "Манчестер Юнайтед". Но важный нюанс - последние два результата были добыты на своем поле. В гостях "Эвертон" - худшая команда чемпионата.
Против "Ливерпуля" из-за повреждений не сыграют ван де Бек, Гомеш, Калверт-Льюин, Дэвис, Паттерсон и Таунсенд. Йерри Мина под вопросом.
Статистика команд, цифры и факты
- В прошлом сезоне "Эвертону" удалось победить на "Энфилде" и прервать 20-матчевую серию без побед в АПЛ на поле "Ливерпуля" (девять ничьих, 11 поражений).
- Это поражение - единственное для "Ливерпуля" в последних 22 матчах Премьер-лиги с "ирисками".
- Ни в одном противостоянии АПЛ не было так часто ничьих как во встречах "Эвертона" с "Ливерпулем" (24).
- В случае победы "Ливерпуль" только во второй раз за последние десять лет сделает "дубль" в матчах с "Эвертоном".
-
"Эвертон" выиграл один из 15 выездных матчей чемпионата Англии 2021/22 и еще трижды сыграл вничью.
-
"Эвертон" не проиграл в последних двух матчах АПЛ. Это с "ирисками" случилось впервые с октября.
-
В матчах "Ливерпуля" с "Эвертоном" красные карточки получили 22 игрока АПЛ. Рекорд лиги.
-
"Ливерпуль" забил в чемпионате 15 голов посе стандартов (второй показатель), "Эвертон" пропустил 13 (четвертый с конца).
-
"Ливерпуль" набрал 34 очка из 36 возможных в последних 12 туров Премьер-лиги.
Последние пять матчей Ливерпуля и Эвертона
Ливерпуль
- 19.04 "Манчестер Юнайтед" 4:0 (АПЛ)
- 16.04 "Манчестер Сити" 3:2 (Кубок Англии)
- 13.04 "Бенфика" 3:3 (Лига чемпионов)
- 10.04 "Манчестер Сити" 2:2 (АПЛ)
- 05.04 "Бенфика" 3:1 (Лига чемпионов)
Эвертон
- 20.04 "Лестер" 1:1 (АПЛ)
- 09.04 "Манчестер Юнайтед" 1:0 (АПЛ)
- 06.04 "Бернли" 2:3 (АПЛ)
- 03.04 "Вест Хэм" 1:2 (АПЛ)
- 20.03 "Кристал Пэлас" 0:4 (Кубок Англии)
Личные встречи
В первом круге "Ливерпуль" выиграл у "Эвертона" 4:1. В прошлом сезоне была знаменитая победа "ирисок" на "Энфилде" 2:0, на "Гудисоне" - не менее знаменитые 2:2 с тяжелыми травмами ван Дейка и Тьяго. Общая история встреч в АПЛ - 25 побед "Ливерпуля", десять "Эвертона", 24 ничьи.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|33
|25
|5
|3
|80-21
|+59
|80
|2
|"Ливерпуль"
|32
|23
|7
|2
|83-22
|+61
|76
|3
|"Челси"
|31
|18
|8
|5
|66-27
|+39
|62
|4
|"Арсенал"
|33
|19
|3
|11
|52-40
|+12
|60
|5
|"Тоттенхэм"
|33
|18
|4
|11
|56-38
|+18
|58
|6
|"Манчестер Юнайтед"
|34
|15
|9
|10
|53-51
|+2
|54
|7
|"Вест Хэм Юнайтед"
|33
|15
|7
|11
|52-43
|+9
|52
|8
|"Вулверхэмптон"
|32
|15
|4
|13
|33-28
|+5
|49
|9
|"Ньюкасл"
|34
|11
|10
|13
|41-55
|-14
|43
|10
|"Лестер Сити"
|32
|11
|9
|12
|47-51
|-4
|42
|11
|"Брентфорд"
|34
|11
|7
|16
|41-49
|-8
|40
|12
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|33
|9
|13
|11
|29-40
|-11
|40
|13
|"Саутгемптон"
|33
|9
|12
|12
|38-55
|-17
|39
|14
|"Кристал Пэлас"
|32
|8
|13
|11
|43-41
|+2
|37
|15
|"Астон Вилла"
|32
|11
|4
|17
|42-46
|-4
|37
|16
|"Лидс Юнайтед"
|32
|8
|9
|15
|38-68
|-30
|33
|17
|"Эвертон"
|31
|8
|5
|18
|34-53
|-19
|29
|18
|"Бернли"
|32
|5
|13
|14
|28-45
|-17
|28
|19
|"Уотфорд"
|33
|6
|4
|23
|31-67
|-36
|22
|20
|"Норвич Сити"
|33
|5
|6
|22
|22-69
|-47
|21
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Ориентировочные составы
"Ливерпуль": Алиссон - Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон - Хендерсон, Фабиньо, Тьяго - Салах, Жота, Мане
"Эвертон": Пикфорд - Миколенко, Годфри, Мина, Коулэмен - Ивоби, Делф, Аллан - Грэй, Ришарлисон, Гордон
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Ливерпуль – Эвертон от UA-Football
Трудно себе представить, что должно произойти, чтобы "Ливерпуль" не выиграл этот матч. Только какой-о форс-мажор. Команда Фрэнка Лэмпарда только если и берет какие-то очки, то только в матчах с проблемыми или уставшими командами, и удается это "ирискам" во многом благодаря характеру, а не каким-то особенностям игры. "Красные" играют изумительно в последних матчах, и у "Эвертона" не будет шансов. Прогноз - победа "Ливерпуля" 3:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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