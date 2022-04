Фрэнк принимает старых друзей. Эвертон – Челси. Анонс и прогноз матча 35-го тура АПЛ на 01.05.2022

Английская Премьер-лига. 35-й тур.

1 мая. 16:00. Ливерпуль. "Гудисон Парк"

Главный судья: Кевин Френд (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports

Мы привыкли к тому, что обычно "Эвертон" и "Челси" находятся гораздо ближе друг к другу в турнирной таблице. Сейчас же сезон складывается для "ирисок" крайне неудачно, поэтому их с лондонским грандом разделяет целая пропасть аж в 15 строчек.

В декабре "пенсионеры" упустили победу над тогда еще командой Бенитеса. В целом, второй месяц зимы "синие" провели под знаком травм, положительных тестов на коронавирус и плохой физической формы – смешалось буквально все. Сегодня в плохом положении уже "Эвертон" – и не Рафы, а Лэмпарда. Фрэнк переманил в свой штаб из "Челси" Джо Эдвардса, о чем Тухель поспешил напомнить на пресс-конференции. Может, после матча немец и англичанин все-таки найдут часик-другой для давно запланированного ужина?

Кто бы мог вообще подумать, что "ириски" будут барахтаться в зоне вылета по состоянию на 32 сыгранных тура? Докатились... Фрэнк Лэмпард принял клуб на 15-й строчке, при этом имея отрыв в 6 очков от зоны вылета. На данный момент "Эвертон" идет в таблице 18-м. С "Норвичем" и "Уотфордом" уже давно все понятно, они начнут следующий сезон в Чемпионшипе, но, например, в то же время прыжки разной степени качества вовремя совершили "Ньюкасл", "Кристал Пэлас" и даже "Бернли". Как раз с последними подопечные Фрэнка и ведут борьбу за право воссесть на спасительной 17-й позиции. Положение "бордовых" не намного лучше: у "ирисок" хоть и на 2 очка меньше, но зато есть матч в запасе.

Подробно о потенциальном вылете "Эвертона" в Чемпионшип буквально на днях написал автор UA-Футбол Борис Сорокин. Повторяться здесь мы не будем и настоятельно рекомендуем прочесть материал; тем более, в тексте детально разобрано, как идут дела на Туманном Альбионе у Виталия Миколенко. Если очень кратко, то Фрэнк Лэмпард доволен украинцем – последние 5 матчей АПЛ экс-защитник "Динамо" начинал в основе. Английский тренер любит работать с молодыми игроками, не даст соврать и 21-летний Энтони Гордон.

В апреле "Эвертон" проиграл три гостевых матча из трех: "Вест Хэму" (2:1, "ирисок" хватило лишь на первый тайм), "Бернли" (3:2, поражение прямому конкуренту) и "Ливерпулю" (2:0, парни Клоппа сломали автобус). На "Гудисон Парк" "ириски" выглядели увереннее – успешно выстояли с проблемным "Манчестер Юнайтед" (1:0) и расписали мировую с нестабильным "Лестером" (1:1).

???????? | Last night we welcomed to Goodison a Ukrainian mother and daughter, who are currently living with a host family on Merseyside, after leaving their war-torn home country.



Here's the story of their "incredible" night ⤵️