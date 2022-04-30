Фрэнк принимает старых друзей. Эвертон – Челси. Анонс и прогноз матча 35-го тура АПЛ на 01.05.2022

Английская Премьер-лига. 35-й тур.

1 мая. 16:00. Ливерпуль. "Гудисон Парк"

Главный судья: Кевин Френд (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports

Мы привыкли к тому, что обычно "Эвертон" и "Челси" находятся гораздо ближе друг к другу в турнирной таблице. Сейчас же сезон складывается для "ирисок" крайне неудачно, поэтому их с лондонским грандом разделяет целая пропасть аж в 15 строчек.

В декабре "пенсионеры" упустили победу над тогда еще командой Бенитеса. В целом, второй месяц зимы "синие" провели под знаком травм, положительных тестов на коронавирус и плохой физической формы – смешалось буквально все. Сегодня в плохом положении уже "Эвертон" – и не Рафы, а Лэмпарда. Фрэнк переманил в свой штаб из "Челси" Джо Эдвардса, о чем Тухель поспешил напомнить на пресс-конференции. Может, после матча немец и англичанин все-таки найдут часик-другой для давно запланированного ужина?

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"Эвертон"

Кто бы мог вообще подумать, что "ириски" будут барахтаться в зоне вылета по состоянию на 32 сыгранных тура? Докатились... Фрэнк Лэмпард принял клуб на 15-й строчке, при этом имея отрыв в 6 очков от зоны вылета. На данный момент "Эвертон" идет в таблице 18-м. С "Норвичем" и "Уотфордом" уже давно все понятно, они начнут следующий сезон в Чемпионшипе, но, например, в то же время прыжки разной степени качества вовремя совершили "Ньюкасл", "Кристал Пэлас" и даже "Бернли". Как раз с последними подопечные Фрэнка и ведут борьбу за право воссесть на спасительной 17-й позиции. Положение "бордовых" не намного лучше: у "ирисок" хоть и на 2 очка меньше, но зато есть матч в запасе.

Подробно о потенциальном вылете "Эвертона" в Чемпионшип буквально на днях написал автор UA-Футбол Борис Сорокин. Повторяться здесь мы не будем и настоятельно рекомендуем прочесть материал; тем более, в тексте детально разобрано, как идут дела на Туманном Альбионе у Виталия Миколенко. Если очень кратко, то Фрэнк Лэмпард доволен украинцем – последние 5 матчей АПЛ экс-защитник "Динамо" начинал в основе. Английский тренер любит работать с молодыми игроками, не даст соврать и 21-летний Энтони Гордон.

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В апреле "Эвертон" проиграл три гостевых матча из трех: "Вест Хэму" (2:1, "ирисок" хватило лишь на первый тайм), "Бернли" (3:2, поражение прямому конкуренту) и "Ливерпулю" (2:0, парни Клоппа сломали автобус). На "Гудисон Парк" "ириски" выглядели увереннее – успешно выстояли с проблемным "Манчестер Юнайтед" (1:0) и расписали мировую с нестабильным "Лестером" (1:1).

???????? | Last night we welcomed to Goodison a Ukrainian mother and daughter, who are currently living with a host family on Merseyside, after leaving their war-torn home country.



Here's the story of their "incredible" night ⤵️ — Everton (@Everton) April 21, 2022

"Челси"

Если особо не брать во внимание финал Кубка Англии, то "Челси" сейчас просто спокойно доигрывает сезон-2021/22. В феврале команда окончательно преодолела зимний спад, скаталась в успешное турне за недостающим в шкафу трофеем КЧМ и лишь по пенальти проиграла "Ливерпулю" битву за Кубок лиги. 14 мая у лондонцев будет возможность отомстить коллективу Клоппа, не позволить "красным" перетянуть на свою сторону еще одну, более престижную чашку.

Что касается ситуации в Английской Премьер-лиге, то здесь "Челси" достаточно набрать всего 8 очков из 15 в оставшихся 5 турах, чтобы точно сохранить место в ТОП-4. Именно оно позволит в следующем сезоне услышать гимн Лиги чемпионов. Правда, учитывая нестабильность "Арсенала" и неопытность "Тоттенхэма", в частности, их более чем возможную потерю баллов на той же дистанции, "синим" вполне хватит и 4-6 очков.

Домашний победный матч с "Вест Хэмом" (1:0) и ничейный гостевой поединок с "Манчестер Юнайтед" (1:1) прошли под диктовку "Челси", но подопечным Тухеля не хватило ни владения инициативой, ни созданного солидного количества моментов. На "Олд Траффорд" мы наблюдали самую настоящую классику в исполнении "Челси": гости свое не забили, а хозяевам хватило обрезки Канте (это которая по счету за последний месяц?) и, как следствие, коллективного зевка обороны. Роналду за такие вещи всегда наказывает.

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Негативный по всем фронтам фон для "синих" разбавили свежие позитивные заявления Томаса Тухеля – немецкий менеджер намерен остаться на "Стэмфорд Бридж" и продолжить строительство команды, которая сможет на равных бороться с "Манчестер Сити" и "Ливерпулем". Кампания-2022/23 однозначно станет для "Челси" новым большим вызовом: без Рюдигера, Кристенсена и, возможно, Аспиликуэты, зато с другим владельцем.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 3 "Челси" 33 19 9 5 68 40 66 18 "Эвертон" 32 8 5 19 34 -21 29

Личные встречи

16.12.21 АПЛ "Челси" – "Эвертон" 1:1

08.03.21 АПЛ "Челси" – "Эвертон" 2:0

12.12.20 АПЛ "Эвертон" – "Челси" 1:0

08.03.20 АПЛ "Челси" – "Эвертон" 4:0

07.12.19 АПЛ "Эвертон" – "Челси" 3:1

Цифры и факты

– В последних 5 домашних матчах "Эвертона" в АПЛ срабатывала ставка ТМ 2.5;

– "Ириски" выиграли 3 последних поединка дома против "Челси" во всех турнирах;

– В 3 последних матчах "Эвертона" и "Челси" во всех турнирах срабатывала ставка ТМ 2.5;

– "Эвертон" проиграл 7 из 10 предыдущих матчей на своем поле в рамках АПЛ;

– "Челси" не проиграл в своих последних 6 выездных матчах в чемпионате Англии.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Лэмпард не рассчитывает на Годфри, Ван Де Бека, Паттерсона, Гомеша, Дэвиса, Сигурдссона и Таунсенда. Только вернулись к тренировкам Калверт-Льюин и Мина, не факт, что Фрэнк выпустит их на поле.

"Челси" уже научился жить без Чилвелла и Хадсона-Одои, что уже говорить о Ковачиче и Баркли. Небольшое повреждение есть у Кристенсена, датчанин под вопросом.

"Эвертон", 4-3-3: Пикфорд – Коулман, Холгейт, Кин, Миколенко – Дукуре, Аллан, Ивоби – Грэй, Ришарлисон, Гордон

"Челси", 3-4-1-2: Менди – Аспиликуэта, Силва, Рюдигер – Джеймс, Канте, Жоржиньо, Алонсо – Маунт – Хавертц, Вернер

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Эвертоном" и "Челси" от UA-Футбол

ТМ 2.5 – 1:1. "Челси" нужен пинок, чтобы команда окончательно закрыла вопросы касательно своего нахождения в ТОП-4; к сожалению или к счастью, запас у "синих" еще есть. В свою очередь, "Эвертон" будет сильно кусаться, отступать "ирискам" уже некуда, им критически нужны очки. К тому же, "пенсионеры" не выигрывают на "Гудисон Парк" ровно 5 лет. Вполне возможно, серия затянется еще на полгода-год.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.