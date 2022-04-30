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Ньюкасл - Ливерпуль. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 30.04.2022
Ньюкасл – Ливерпуль: Прогноз и анонс матча ⋉ 30 апреля 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 35-й тур
30 апреля 2022. Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”
“Ньюкасл” 14:30 “Ливерпуль”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Матч с "Ньюкаслом" станет для "Ливерпуля" девятым в апреле. Пока команда Юргена Клоппа хорошо справляется с плотным графиком (шесть побед, две ничьи). Игра против "сорок" втиснута между двумя полуфиналами Лиги чемпионов, поэтому в исполнении "красных" возможна небольшая ротация.
Ньюкасл
Еще в конце декабря казалось, что вылет "Ньюкасла" неизбежен, но очень грамотная работа в зимнее трансферное окно и упорный труд Эдди Хау привели к тому, что "сороки" не только выкарабкались из зоны вылета, но и поднялись в вернхнюю половину турнирной таблицы Премьер-лиги.
"Ньюкасл" подходит к матчу с "Ливерпулем" в хорошей форме. "Джорди" выиграли последние четыре матча, пропустив всего один гол. Среди легких соперников был только "Норвич", остальные - крепкие середняки ("Кристал Пэлас", "Лестер", "Вулверхэмптон").
"Если в команду переходит такой футболист как Бруну Гимараэш, она в принципе не может вылететь", - говорили обозреватели. И это действительно так, 40-миллионный новичок стал незаменимым игроком центра поля "сорок", выполняя всевозможные задачи. В послдних трех матчах у Гимараэша три гола и один ассист. Экс-хавбек "Лиона" прекрасно взаимодействует с Жоэлинтоном, ранее форвардом-неудачником, теперь - отличным бокс-ту-боксом (одна из интересных идей Хау).
Тренер "Ньюкасла" называет игру с одним из лидеров чемпионата "хорошим тестом" для его команды. В какой-то степени "сороки" прицеливаются уже на следующий сезон. Матч с "Ливерпулем" пропустят Уилсон, Триппьер и Фрейзер.
Ливерпуль
Юрген Клопп и два его ассистента продлили контракт с "Ливерпулем" до 2026 года. Сезон 2021/22, в котором "красные" по состоянию на апрель/май ведут борьбу за четыре трофея, стал вдохновляющим для тренера "красных" и он уверен, что у него есть энергия и силы и дальше развивать "Ливерпуль".
"Ливерпулю" удалось сократить отствание от "Манчестер Сити" до одного очка благодаря своей фантастической серии - 12 побед в последних 13 турах, за исключнием ничьи с "Сити". Но команде Юргена Клоппа удалось переиграть "горожан" в полуфинале Кубка Англии (3:2), затем "красные" переиграли в чемпионате своих главных исторических пртивников ("Манчестер Юнайтед" 4:0 и "Эвертон" 2:0), наконец в среду был обыгран "Вильярреал" (2:0).
Юрген Клопп известен своей нелюбовью к раннему субботнему слоту (в Англии матч состоится в 12:30 по местному времени), но поскольку первый полуфинал с "Вильярреалом" был домашним, на подготовку к матчу с "сороками" будет больше времени. Но ротация по некоторым позициям все же должна произойти.
Точно не сыграет с "Ньюкаслом" Фирмино, травма которого оказалась серьезнее, чем считалось ранее. Также под вопросом Кертис Джонс и Костас Цимикас, пропустившие игру с "Вильярреалом",
Статистика команд, цифры и факты
- "Ливерпуль" забил 135 голов в ныешнем сезоне, это на три меньше абсолютного рекорда клуба (138 в сезоне 1985/86).
- "Ньюкасл" проиграл всего один из 12 домашних матчей с Эдди Хау.
- "Ньюкасл" не выигрывал пять матчей Премьер-лиги подряд с нояюря 2014 года.
- "Ливерпуль" не проигрывает "Ньюкаслу" в последних четырех выездных матчах АПЛ (две победы, две ничьи).
- "Ливерпуль" выиграл 20 из 24 последних матчей во всех турнирах.
-
"Ньюкасл" смог взять три очка только в двух из 11 матчей против команд верхней половины турнирной таблицы.
-
Только один раз в истории "Ньюкасл" и "Ливерпуль" сыграли между собой 0:0 в чемпионате (из 71 матча).
-
Форвард "Ливерпуля" Дивок Ориги забивал в двух выездных поединках с "Ньюкаслом".
-
"Ньюкасл" выиграл шесть последих домашних матчей.
Последние пять матчей Ньюкасла и Ливерпуля
Ньюкасл
- 23.04 "Норвич" 3:0 (АПЛ)
- 20.04 "Кристал Пэлас" 1:0 (АПЛ)
- 17.04 "Лестер" 2:1 (АПЛ)
- 08.04 "Вулверхэмптон" 1:0 (АПЛ)
- 03.04 "Тоттенхэм" 1:5 (АПЛ)
Ливерпуль
- 27.04 "Вильярреал" 2:0 (Лига чемпионов)
- 24.04 "Эвертон" 2:0 (АПЛ)
- 19.04 "Манчестер Юнайтед" 4:0 (АПЛ)
- 16.04 "Манчестер Сити" 3:2 (Кубок Англии)
- 13.04 "Бенфика" 3:3 (Лига чемпионов)
Личные встречи
В первом круге "Ливерпуль" выиграл 3:1 на "Энфилде", в прошлом сезоне команды дважды сыграли вничью (1:1 и 0:0). Общая история в АПЛ - 30 побед "Ливерпуля", 11 "Ньюкасла", 12 ничьих.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|33
|25
|5
|3
|80-21
|+59
|80
|2
|"Ливерпуль"
|33
|24
|7
|2
|85-22
|+63
|79
|3
|"Челси"
|33
|19
|9
|5
|68-28
|+40
|66
|4
|"Арсенал"
|33
|19
|3
|11
|52-40
|+12
|60
|5
|"Тоттенхэм"
|33
|18
|4
|11
|56-38
|+18
|58
|6
|"Манчестер Юнайтед"
|35
|15
|10
|10
|54-52
|+2
|55
|7
|"Вест Хэм Юнайтед"
|34
|15
|7
|12
|52-44
|+8
|52
|8
|"Вулверхэмптон"
|33
|15
|4
|14
|33-29
|+4
|49
|9
|"Ньюкасл"
|34
|11
|10
|13
|41-55
|-14
|43
|10
|"Лестер Сити"
|32
|11
|9
|12
|47-51
|-4
|42
|11
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|34
|9
|14
|11
|31-42
|-11
|41
|12
|"Брентфорд"
|34
|11
|7
|16
|41-49
|-8
|40
|13
|"Саутгемптон"
|34
|9
|13
|12
|40-57
|-17
|40
|14
|"Кристал Пэлас"
|33
|8
|14
|11
|43-41
|+2
|38
|15
|"Астон Вилла"
|32
|11
|4
|17
|42-46
|-4
|37
|16
|"Лидс Юнайтед"
|33
|8
|10
|15
|38-68
|-30
|34
|17
|"Бернли"
|33
|6
|13
|14
|29-45
|-16
|31
|18
|Эвертон
|32
|8
|5
|19
|34-55
|-21
|29
|19
|"Уотфорд"
|33
|6
|4
|23
|31-67
|-36
|22
|20
|"Норвич Сити"
|33
|5
|6
|22
|22-69
|-47
|21
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Ориентировочные составы
"Ньюкасл": Дубравка - Крафт, Шер, Берн, Таргетт - Гимараэш, Шелви, Жоэлинтон - Альмирон, Вуд, Сен-Максимен
"Ливерпуль": Алиссон - Гомес, Матип, ван Дейк, Цимикас - Милнер, Фабиньо, Кейта - Салах, Ориги, Диас
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Ньюкасл – Ливерпуль от UA-Football
"Ньюкасл" Эдди Хау уверенно играет на "Сент-Джеймс Парке", но последнее домашнее поражение "сорок" было от "Манчестер Сити", что показательно. "Ньюкасл" отлично действует против команд своего уровня и чуть ниже, но с грандами у него остаются проблемы. "Ливерпуль" не раз в этом сезоне продемонстрировал свою готовность справиться с любым соперникм. Прогноз - победа "Ливерпуля" 3:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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