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Ньюкасл - Ливерпуль. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 30.04.2022

Англия
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Ньюкасл – Ливерпуль: Прогноз и анонс матча ⋉ 30 апреля 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол

Ньюкасл - Ливерпуль. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 30.04.2022

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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30 апреля 2022. Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”

“Ньюкасл” 14:30 “Ливерпуль”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Матч с "Ньюкаслом" станет для "Ливерпуля" девятым в апреле. Пока команда Юргена Клоппа хорошо справляется с плотным графиком (шесть побед, две ничьи). Игра против "сорок" втиснута между двумя полуфиналами Лиги чемпионов, поэтому в исполнении "красных" возможна небольшая ротация.

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Ньюкасл

Еще в конце декабря казалось, что вылет "Ньюкасла" неизбежен, но очень грамотная работа в зимнее трансферное окно и упорный труд Эдди Хау привели к тому, что "сороки" не только выкарабкались из зоны вылета, но и поднялись в вернхнюю половину турнирной таблицы Премьер-лиги.

"Ньюкасл" подходит к матчу с "Ливерпулем" в хорошей форме. "Джорди" выиграли последние четыре матча, пропустив всего один гол. Среди легких соперников был только "Норвич", остальные - крепкие середняки ("Кристал Пэлас", "Лестер", "Вулверхэмптон").

"Если в команду переходит такой футболист как Бруну Гимараэш, она в принципе не может вылететь", - говорили обозреватели. И это действительно так, 40-миллионный новичок стал незаменимым игроком центра поля "сорок", выполняя всевозможные задачи. В послдних трех матчах у Гимараэша три гола и один ассист. Экс-хавбек "Лиона" прекрасно взаимодействует с Жоэлинтоном, ранее форвардом-неудачником, теперь - отличным бокс-ту-боксом (одна из интересных идей Хау).

Тренер "Ньюкасла" называет игру с одним из лидеров чемпионата "хорошим тестом" для его команды. В какой-то степени "сороки" прицеливаются уже на следующий сезон. Матч с "Ливерпулем" пропустят Уилсон, Триппьер и Фрейзер.

Ливерпуль

Юрген Клопп и два его ассистента продлили контракт с "Ливерпулем" до 2026 года. Сезон 2021/22, в котором "красные" по состоянию на апрель/май ведут борьбу за четыре трофея, стал вдохновляющим для тренера "красных" и он уверен, что у него есть энергия и силы и дальше развивать "Ливерпуль".

"Ливерпулю" удалось сократить отствание от "Манчестер Сити" до одного очка благодаря своей фантастической серии - 12 побед в последних 13 турах, за исключнием ничьи с "Сити". Но команде Юргена Клоппа удалось переиграть "горожан" в полуфинале Кубка Англии (3:2), затем "красные" переиграли в чемпионате своих главных исторических пртивников ("Манчестер Юнайтед" 4:0 и "Эвертон" 2:0), наконец в среду был обыгран "Вильярреал" (2:0).

Юрген Клопп известен своей нелюбовью к раннему субботнему слоту (в Англии матч состоится в 12:30 по местному времени), но поскольку первый полуфинал с "Вильярреалом" был домашним, на подготовку к матчу с "сороками" будет больше времени. Но ротация по некоторым позициям все же должна произойти.

Точно не сыграет с "Ньюкаслом" Фирмино, травма которого оказалась серьезнее, чем считалось ранее. Также под вопросом Кертис Джонс и Костас Цимикас, пропустившие игру с "Вильярреалом",

Статистика команд, цифры и факты

  • "Ливерпуль" забил 135 голов в ныешнем сезоне, это на три меньше абсолютного рекорда клуба (138 в сезоне 1985/86).
  • "Ньюкасл" проиграл всего один из 12 домашних матчей с Эдди Хау.
  • "Ньюкасл" не выигрывал пять матчей Премьер-лиги подряд с нояюря 2014 года.
  • "Ливерпуль" не проигрывает "Ньюкаслу" в последних четырех выездных матчах АПЛ (две победы, две ничьи).
  • "Ливерпуль" выиграл 20 из 24 последних матчей во всех турнирах.

  • "Ньюкасл" смог взять три очка только в двух из 11 матчей против команд верхней половины турнирной таблицы.

  • Только один раз в истории "Ньюкасл" и "Ливерпуль" сыграли между собой 0:0 в чемпионате (из 71 матча).

  • Форвард "Ливерпуля" Дивок Ориги забивал в двух выездных поединках с "Ньюкаслом".

  • "Ньюкасл" выиграл шесть последих домашних матчей.

Последние пять матчей Ньюкасла и Ливерпуля

Ньюкасл

  • 23.04 "Норвич" 3:0 (АПЛ)
  • 20.04 "Кристал Пэлас" 1:0 (АПЛ)
  • 17.04 "Лестер" 2:1 (АПЛ)
  • 08.04 "Вулверхэмптон" 1:0 (АПЛ)
  • 03.04 "Тоттенхэм" 1:5 (АПЛ)

Ливерпуль

  • 27.04 "Вильярреал" 2:0 (Лига чемпионов)
  • 24.04 "Эвертон" 2:0 (АПЛ)
  • 19.04 "Манчестер Юнайтед" 4:0 (АПЛ)
  • 16.04 "Манчестер Сити" 3:2 (Кубок Англии)
  • 13.04 "Бенфика" 3:3 (Лига чемпионов)

Личные встречи

В первом круге "Ливерпуль" выиграл 3:1 на "Энфилде", в прошлом сезоне команды дважды сыграли вничью (1:1 и 0:0). Общая история в АПЛ - 30 побед "Ливерпуля", 11 "Ньюкасла", 12 ничьих.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Манчестер Сити" 33 25 5 3 80-21 +59 80
2 "Ливерпуль" 33 24 7 2 85-22 +63 79
3 "Челси" 33 19 9 5 68-28 +40 66
4 "Арсенал" 33 19 3 11 52-40 +12 60
5 "Тоттенхэм" 33 18 4 11 56-38 +18 58
6 "Манчестер Юнайтед" 35 15 10 10 54-52 +2 55
7 "Вест Хэм Юнайтед" 34 15 7 12 52-44 +8 52
8 "Вулверхэмптон" 33 15 4 14 33-29 +4 49
9 "Ньюкасл" 34 11 10 13 41-55 -14 43
10 "Лестер Сити" 32 11 9 12 47-51 -4 42
11 "Брайтон энд Хоув Альбион" 34 9 14 11 31-42 -11 41
12 "Брентфорд" 34 11 7 16 41-49 -8 40
13 "Саутгемптон" 34 9 13 12 40-57 -17 40
14 "Кристал Пэлас" 33 8 14 11 43-41 +2 38
15 "Астон Вилла" 32 11 4 17 42-46 -4 37
16 "Лидс Юнайтед" 33 8 10 15 38-68 -30 34
17 "Бернли" 33 6 13 14 29-45 -16 31
18 Эвертон 32 8 5 19 34-55 -21 29
19 "Уотфорд" 33 6 4 23 31-67 -36 22
20 "Норвич Сити" 33 5 6 22 22-69 -47 21

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Ориентировочные составы

"Ньюкасл": Дубравка - Крафт, Шер, Берн, Таргетт - Гимараэш, Шелви, Жоэлинтон - Альмирон, Вуд, Сен-Максимен

"Ливерпуль": Алиссон - Гомес, Матип, ван Дейк, Цимикас - Милнер, Фабиньо, Кейта - Салах, Ориги, Диас

Ставки и Коэффициенты на матч

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Прогноз на матч Ньюкасл – Ливерпуль от UA-Football

"Ньюкасл" Эдди Хау уверенно играет на "Сент-Джеймс Парке", но последнее домашнее поражение "сорок" было от "Манчестер Сити", что показательно. "Ньюкасл" отлично действует против команд своего уровня и чуть ниже, но с грандами у него остаются проблемы. "Ливерпуль" не раз в этом сезоне продемонстрировал свою готовность справиться с любым соперникм. Прогноз - победа "Ливерпуля" 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Английская Премьер-лига АПЛ Ливерпуль Ньюкасл ставки Прогнозы
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