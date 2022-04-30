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Лидс - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 30.04.2022
Лидс – Манчестер Сити: Прогноз и анонс матча ⋉ 30 апреля 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 35-й тур
30 апреля 2022. Лидс, “Элланд Роуд”
“Лидс” 19:30 “Манчестер Сити”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
В первом круге "Манчестер Сити" разгромил "Лидс" со счетом 7:0. Марсело Бьелса больше не работает с "Лидсом", а команде Гвардиолы нужно так распределить силы, чтобы хватило и на второй полуфинал Лиги чемпионов с мадридским "Реалом".
Лидс
"Лидс" продолжает находится в "серой зоне". От зоны вылета есть небольшой отрыв, но недостаточный для того, чтобы чувствовать себя в безопасности.
Джесси Марш начал в команде с двух поражений, но затем "Лидс" добавил. "Whites" не проигрывают в пяти турах, что с ними случилось впервые в сезоне (три победы, два поражения) и стали гораздо меньше пропускать - один мяч в последних трех турах.
С другой стороны, "Лидс" стал менее зрелищным. К примеру, на игру команды Джесси Марша против "Кристал Пэлас" в прошлом туре (0:0) было очень тяжело смотреть. Тем не менее, это плюс одно очко, крайне важное в борьбе за выживание.
Марш предпочитает более активный стиль, но турнирное положение команды вынуждают его реалистично смотреть на вещи. Никакого развлечения, пока не будет оформлено спасение.
Матч с "Сити" пропустят Форшоу, Бэмфорд, Роберт с Саммвервилл. "Манчестер Сити - это команда победителей и профессионалов. Это лучшая команда и мы с нетерпением ждем этого матча", - говорит американский тренер "Лидса".
Манчестер Сити
Матч "Манчестер Сити" с "Реалом" Мадрид (4:3) - это футбол в высшем своем проявлении. Странно критиковать команду Гвардиолы, отправившую в ворота Мадрида четыре мяча, но в целом голов должно было быть гораздо больше, и с игрой в своей штрафной у "Сити" есть заметные проблемы. Но это был просто исключительный матч.
Перед полуфиналом Лиги чемпионов "Манчестер Сити" одержал две комфортные победы в чемпионате, разгромив "Уотфорд" 5:1 (четыре гола Жезуса) и "Брайтон" 3:0. В целом в последних четырех матчах "Сити" забил 14 голов. Неплохо как для команды, которая играет без ярко выраженного центрфорварда.
Гвардиола называет "Лидс" непростой командой, и ожидает, что таким будет и сам матч из-за плотного календаря. Но при этом, по словам тренера "Сити", его команда предельно сосредоточена на том, чтобы взять три очка.
Из-за травм матч против "Лидса" пропустят Уокер и Стоунз.
Статистика команд, цифры и факты
- Кевин Де Брюйне забил семь голов в последних десяти матчах всех турниров.
-
"Лидс" не играл на ноль три подряд матча АПЛ с августа 2002 года.
-
"Лидс" проиграл два из послдених девяти матчей лиги против "Манчестер Сити".
-
"Манчестер Сити" не делал дубля в матчах с "Лидсом" с сезона 1981/82.
-
"Манчестер Сити" не проигрывает в выездных матчах АПЛ с первого тура (12 побед, три ничьи).
Последние пять матчей Лидса и Манчестер Сити
Лидс
- 25.04 "Кристал Пэлас" 0:0 (АПЛ)
- 09.04 "Уотфорд" 3:0 (АПЛ)
- 02.04 "Саутгемптон" 1:1 (АПЛ)
- 18.03 "Вулверхэмптон" 3:2 (АПЛ)
- 13.03 "Норвич" 2:1 (АПЛ)
Манчестер Сити
- 26.04 "Реал" Мадрид 4:3 (Лига чемпионов)
- 23.04 "Уотфорд" 5:1 (АПЛ)
- 20.04 "Брайтон" 3:0 (АПЛ)
- 16.04 "Ливерпуль" 2:3 (Кубок Англии)
- 13.04 "Атлетико" Мадрид 0:0 (Лига чемпионов)
Личные встречи
7:0 в пользу "Сити" в первом круге, но в прошлом сезоне команде Марсело Бьелсы удалось взять четыре очка (2:1 на "Этихаде" и 1:1 на "Элланд Роуд"). Общая история встреч в АПЛ - семь побед "Лидса", пять "Манчестер Сити", пять ничьих.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|33
|25
|5
|3
|80-21
|+59
|80
|2
|"Ливерпуль"
|33
|24
|7
|2
|85-22
|+63
|79
|3
|"Челси"
|33
|19
|9
|5
|68-28
|+40
|66
|4
|"Арсенал"
|33
|19
|3
|11
|52-40
|+12
|60
|5
|"Тоттенхэм"
|33
|18
|4
|11
|56-38
|+18
|58
|6
|"Манчестер Юнайтед"
|35
|15
|10
|10
|54-52
|+2
|55
|7
|"Вест Хэм Юнайтед"
|34
|15
|7
|12
|52-44
|+8
|52
|8
|"Вулверхэмптон"
|33
|15
|4
|14
|33-29
|+4
|49
|9
|"Ньюкасл"
|34
|11
|10
|13
|41-55
|-14
|43
|10
|"Лестер Сити"
|32
|11
|9
|12
|47-51
|-4
|42
|11
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|34
|9
|14
|11
|31-42
|-11
|41
|12
|"Брентфорд"
|34
|11
|7
|16
|41-49
|-8
|40
|13
|"Саутгемптон"
|34
|9
|13
|12
|40-57
|-17
|40
|14
|"Кристал Пэлас"
|33
|8
|14
|11
|43-41
|+2
|38
|15
|"Астон Вилла"
|32
|11
|4
|17
|42-46
|-4
|37
|16
|"Лидс Юнайтед"
|33
|8
|10
|15
|38-68
|-30
|34
|17
|"Бернли"
|33
|6
|13
|14
|29-45
|-16
|31
|18
|"Эвертон"
|32
|8
|5
|19
|34-55
|-21
|29
|19
|"Уотфорд"
|33
|6
|4
|23
|31-67
|-36
|22
|20
|"Норвич Сити"
|33
|5
|6
|22
|22-69
|-47
|21
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Ориентировочные составы
"Лидс": Мелье - Эйлинг, Льоренте, Купер, Даллас - Клих, Филлипс - Рафинья, Родриго, Харрисон - Джеймс
"Манчестер Сити": Эдерсон - Аке, Лапорт, Диаш, Канселу - Гюндоган, Родри, Де Брюйне - Грилиш, Фоден, Стерлинг
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Лидс – Манчестер Сити от UA-Football
"Лидс" в прошлых матчах действовал достаточно закрыто, что и позволило ему пропустить всего один гол. Но не следует забывать, что "Сити" уже забил 80 голов чемпионате, в то время как "Лидс" ранее пропустит 68. Команда Гвардиолы способна эффективно реализывовать свои шансы (если их мало), и отлично справляется с давлением. Прогноз - победа "Манчестер Сити" 2:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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