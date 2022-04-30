Лидс - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 30.04.2022

Чемпионат Англии, 35-й тур

30 апреля 2022. Лидс, “Элланд Роуд”

“Лидс” 19:30 “Манчестер Сити”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

В первом круге "Манчестер Сити" разгромил "Лидс" со счетом 7:0. Марсело Бьелса больше не работает с "Лидсом", а команде Гвардиолы нужно так распределить силы, чтобы хватило и на второй полуфинал Лиги чемпионов с мадридским "Реалом".

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 1500 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Лидс

"Лидс" продолжает находится в "серой зоне". От зоны вылета есть небольшой отрыв, но недостаточный для того, чтобы чувствовать себя в безопасности.

Джесси Марш начал в команде с двух поражений, но затем "Лидс" добавил. "Whites" не проигрывают в пяти турах, что с ними случилось впервые в сезоне (три победы, два поражения) и стали гораздо меньше пропускать - один мяч в последних трех турах.

С другой стороны, "Лидс" стал менее зрелищным. К примеру, на игру команды Джесси Марша против "Кристал Пэлас" в прошлом туре (0:0) было очень тяжело смотреть. Тем не менее, это плюс одно очко, крайне важное в борьбе за выживание.

Марш предпочитает более активный стиль, но турнирное положение команды вынуждают его реалистично смотреть на вещи. Никакого развлечения, пока не будет оформлено спасение.

Матч с "Сити" пропустят Форшоу, Бэмфорд, Роберт с Саммвервилл. "Манчестер Сити - это команда победителей и профессионалов. Это лучшая команда и мы с нетерпением ждем этого матча", - говорит американский тренер "Лидса".

Манчестер Сити

Матч "Манчестер Сити" с "Реалом" Мадрид (4:3) - это футбол в высшем своем проявлении. Странно критиковать команду Гвардиолы, отправившую в ворота Мадрида четыре мяча, но в целом голов должно было быть гораздо больше, и с игрой в своей штрафной у "Сити" есть заметные проблемы. Но это был просто исключительный матч.

Перед полуфиналом Лиги чемпионов "Манчестер Сити" одержал две комфортные победы в чемпионате, разгромив "Уотфорд" 5:1 (четыре гола Жезуса) и "Брайтон" 3:0. В целом в последних четырех матчах "Сити" забил 14 голов. Неплохо как для команды, которая играет без ярко выраженного центрфорварда.

Гвардиола называет "Лидс" непростой командой, и ожидает, что таким будет и сам матч из-за плотного календаря. Но при этом, по словам тренера "Сити", его команда предельно сосредоточена на том, чтобы взять три очка.

Из-за травм матч против "Лидса" пропустят Уокер и Стоунз.

Статистика команд, цифры и факты

Кевин Де Брюйне забил семь голов в последних десяти матчах всех турниров.

"Лидс" не играл на ноль три подряд матча АПЛ с августа 2002 года.

"Лидс" проиграл два из послдених девяти матчей лиги против "Манчестер Сити".

"Манчестер Сити" не делал дубля в матчах с "Лидсом" с сезона 1981/82.

"Манчестер Сити" не проигрывает в выездных матчах АПЛ с первого тура (12 побед, три ничьи).

Последние пять матчей Лидса и Манчестер Сити

Лидс

25.04 "Кристал Пэлас" 0:0 (АПЛ)

09.04 "Уотфорд" 3:0 (АПЛ)

02.04 "Саутгемптон" 1:1 (АПЛ)

18.03 "Вулверхэмптон" 3:2 (АПЛ)

13.03 "Норвич" 2:1 (АПЛ)

Манчестер Сити

26.04 "Реал" Мадрид 4:3 (Лига чемпионов)

23.04 "Уотфорд" 5:1 (АПЛ)

20.04 "Брайтон" 3:0 (АПЛ)

16.04 "Ливерпуль" 2:3 (Кубок Англии)

13.04 "Атлетико" Мадрид 0:0 (Лига чемпионов)

Личные встречи

7:0 в пользу "Сити" в первом круге, но в прошлом сезоне команде Марсело Бьелсы удалось взять четыре очка (2:1 на "Этихаде" и 1:1 на "Элланд Роуд"). Общая история встреч в АПЛ - семь побед "Лидса", пять "Манчестер Сити", пять ничьих.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 33 25 5 3 80-21 +59 80 2 "Ливерпуль" 33 24 7 2 85-22 +63 79 3 "Челси" 33 19 9 5 68-28 +40 66 4 "Арсенал" 33 19 3 11 52-40 +12 60 5 "Тоттенхэм" 33 18 4 11 56-38 +18 58 6 "Манчестер Юнайтед" 35 15 10 10 54-52 +2 55 7 "Вест Хэм Юнайтед" 34 15 7 12 52-44 +8 52 8 "Вулверхэмптон" 33 15 4 14 33-29 +4 49 9 "Ньюкасл" 34 11 10 13 41-55 -14 43 10 "Лестер Сити" 32 11 9 12 47-51 -4 42 11 "Брайтон энд Хоув Альбион" 34 9 14 11 31-42 -11 41 12 "Брентфорд" 34 11 7 16 41-49 -8 40 13 "Саутгемптон" 34 9 13 12 40-57 -17 40 14 "Кристал Пэлас" 33 8 14 11 43-41 +2 38 15 "Астон Вилла" 32 11 4 17 42-46 -4 37 16 "Лидс Юнайтед" 33 8 10 15 38-68 -30 34 17 "Бернли" 33 6 13 14 29-45 -16 31 18 "Эвертон" 32 8 5 19 34-55 -21 29 19 "Уотфорд" 33 6 4 23 31-67 -36 22 20 "Норвич Сити" 33 5 6 22 22-69 -47 21

Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале

Ориентировочные составы

"Лидс": Мелье - Эйлинг, Льоренте, Купер, Даллас - Клих, Филлипс - Рафинья, Родриго, Харрисон - Джеймс

"Манчестер Сити": Эдерсон - Аке, Лапорт, Диаш, Канселу - Гюндоган, Родри, Де Брюйне - Грилиш, Фоден, Стерлинг

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Лидс – Манчестер Сити от UA-Football

"Лидс" в прошлых матчах действовал достаточно закрыто, что и позволило ему пропустить всего один гол. Но не следует забывать, что "Сити" уже забил 80 голов чемпионате, в то время как "Лидс" ранее пропустит 68. Команда Гвардиолы способна эффективно реализывовать свои шансы (если их мало), и отлично справляется с давлением. Прогноз - победа "Манчестер Сити" 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.