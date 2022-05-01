Вест Хэм - Арсенал. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 01.05.2022

Чемпионат Англии, 35-й тур

1 мая 2022. Лондон, “Лондон Стэдиум”

“Вест Хэм” 18:30 “Арсенал”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

"Вест Хэм" разрывается между АПЛ и Лигой Европы. "Хаммерс" выиграли всего один матч из пяти в чемпионате Англии, но пробились в полуфинал еврокубков. "Арсенал" сосредоточен только на Премьер-лиге и близок к тому, чтобы занять место в первой четверке.

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Вест Хэм

Первый полуфинал Лиги Европы с "Айнтрахтом" закончился для "Вест Хэма" большим разочарованием. Поражение 1:2 на своем поле существенно уменьшили шансы "хаммерс" на выход в финал. Но в прошлом раунде команда Дэвида Мойеса после домашней ничьи 1:1 разгромила на выезде "Лион" 3:0, так что игроки "Вест Хэма" продолжают верить в свои силы.

Пока Мойес призывает сосредоточиться на игре с "Арсеналом". Он говорит, что это "хорошая команда с продуманными и сложными розыгрышами мяча, которые непросто понять". В чемпионате "хаммерс" не проигрывают на своем поле шесть матчей, на "Лондон Стэдиум" в этом сезоне проигрывали "Ливерпуль", "Челси", "Тоттенхэм". Команда Мойеса, при всех ее трудностях, остается непростым соперником для любого соперника.

Перед игрой с "Арсеналом" "Вест Хэм" испытыват кадровый дефицит на позиции центрального защитника. Доусон дисквалифицирован, а Огбонна и Диоп вылетели из-за травм. По убеждению Мойеса, в таких матчак как против "канонров" использовать футболисти из молодежки рискованно, поэтому вероятно позицию центрбека займет универсал Бен Джонсон или Деклан Райс.

Арсенал

После трех подряд поражений ("Кристал Пэлас", "Брайтону" и "Саутгемтону") и травм двух ведущих футболистов (Тирни и Парти) многим экспертам и болельщикам "канониров" казалось, что борьба "Арсенала" за топ-4 окончена. Но Микелю Артете удалось настроить своих. футболистов на матчи с "Челси" (4:2) и "Манчестер Юнайтед" (3:1), удачным было введение в основу Нкетии вместо Ляказетта, Эльнени и Джака демонстрируют мощную пару в центре поля, Сака забивает в каждом матче.

"Арсенал" - это команда, которая растет на глазах, и многие неудачи "канониров" можно списать на молодость, отсутствие опыта и "менталита победителей". Если "Арсеналу" все же удастся занять четвертое место это будет большим достижением, а безграничное доверие Артете, которое оказывает ему руководство "канониров", наконец-то будет оправдано сполна.

Парти и Тирни не сыграют и против "Вест Хэма", под сомнением Сака, но тренер "Арсенала" надеется, что юный форвард успел восстановиться, Томиясу пока рано возвращаться в стартовый состав из-за потери игрового ритма.

Статистика команд, цифры и факты

"Вест Хэм" не проигрывает в последних шести матчах Премьер-лиги (четыре победы, два ничьи).

"Арсенал" - лучшая победа Премьер-лиги по проценту побед в мае (59% - 50 из 85)

"Вест Хэм" проиграл больше матчей "Арсеналу" в АПЛ (33), чем любому другому сопернику в АПЛ.

Форвард "Арсенала" Александр Ляказетт поучаствовал в шести голах в ворота "Вест Хэма" в семи последних поединках чемпионата Англии (пять голов, ассист).

"Вест Хэм" выиграл всего два из 27 последних поединков АПЛ с "Арсеналом".

Всего один из 16 выездных матчей "Арсенала" в Премьер-лигие 2021/22 закончился вничью (восемь побед, семь ничьих).

Последние пять матчей Вест Хэма и Арсенала

Вест Хэм

28.04 "Айнтрахт" Франкфурт 1:2 (Лига Европы)

24.04 "Челси" 0:1 (АПЛ)

17.04 "Бернли" 1:1 (АПЛ)

14.04 "Лион" 3:0 (Лига Европы)

10.04 "Брентфорд" 0:2 (АПЛ)

Арсенал

23.04 "Манчестер Юнайтед" 3:1 (АПЛ)

20.04 "Челси" 4:2 (АПЛ)

16.04 "Саутгемптон" 0:1 (АПЛ)

09.04 "Брайтон" 1:2 (АПЛ)

04.04 "Кристал Пэлас" 0:3 (АПЛ)

Личные встречи

В первом круге "Арсенал" выиграл на "Эмирейтс" со счетом 2:0. Встреча на "Лондон Стэдиум" в прошлом сезоне закончилась результативной ничьей (3:3). Общая история - 69 (33 в АПЛ) побед "Арсенала", 35 (8) "Вест Хэма", 41 (10) ничья.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 34 26 5 3 84-21 +63 83 2 "Ливерпуль" 34 25 7 2 86-22 +64 82 3 "Челси" 33 19 9 5 68-28 +40 66 4 "Арсенал" 33 19 3 11 52-40 +12 60 5 "Тоттенхэм" 33 18 4 11 56-38 +18 58 6 "Манчестер Юнайтед" 35 15 10 10 54-52 +2 55 7 "Вест Хэм Юнайтед" 34 15 7 12 52-44 +8 52 8 "Вулверхэмптон" 34 15 4 15 33-32 +1 49 9 "Брайтон энд Хоув Альбион" 35 10 14 11 34-42 -8 44 10 "Ньюкасл" 35 11 10 14 41-56 -15 43 11 "Лестер Сити" 32 11 9 12 47-51 -4 42 12 "Кристал Пэлас" 34 9 14 11 45-42 +3 41 13 "Астон Вилла" 33 12 4 17 44-46 -2 40 14 "Брентфорд" 34 11 7 16 41-49 -8 40 15 "Саутгемптон" 35 9 13 13 41-59 -18 40 16 "Бернли" 34 7 13 14 31-46 -15 34 17 "Лидс Юнайтед" 34 8 10 16 38-72 -34 34 18 "Эвертон" 32 8 5 19 34-55 -21 29 19 "Уотфорд" 34 6 4 24 32-69 -37 22 20 "Норвич Сити" 34 5 6 23 22-71 -49 21

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Ориентировочные составы

"Вест Хэм": Фабианский - Цоуфал, Джонсон, Зума, Крессуэлл - Райс, Соучек - Боуэн, Влашич, Бенрахма - Антонио

"Арсенал": Рэмсдейл - Тавареш, Габриэл, Уайт, Соареш - Джака, Эльнени - Мартинелли, Эдегор, Сака - Нкетиа

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Вест Хэм – Арсенал от UA-Football

"Вест Хэм" еще может занять шестое место и пробиться в Лигу Европы, но потециальная победа в самой Лиге Европы дает еще больший приз - участие в Лиге чемпионов. Вероятно Мойес и его команда все же больше думают об ответном матче с "Айнтрахтом", а не о принципиальном, но все же менее значительным поединке с "Арсеналом". Команда Артеты, которая имела недельный цикл подготовки, имеет больше шансов. Прогноз - победа "Арсенала" 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.