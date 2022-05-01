Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вест Хэм - Арсенал. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 01.05.2022
Вест Хэм – Арсенал: Прогноз и анонс матча ⋉ 1 мая 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 35-й тур
1 мая 2022. Лондон, “Лондон Стэдиум”
“Вест Хэм” 18:30 “Арсенал”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
"Вест Хэм" разрывается между АПЛ и Лигой Европы. "Хаммерс" выиграли всего один матч из пяти в чемпионате Англии, но пробились в полуфинал еврокубков. "Арсенал" сосредоточен только на Премьер-лиге и близок к тому, чтобы занять место в первой четверке.
Вест Хэм
Первый полуфинал Лиги Европы с "Айнтрахтом" закончился для "Вест Хэма" большим разочарованием. Поражение 1:2 на своем поле существенно уменьшили шансы "хаммерс" на выход в финал. Но в прошлом раунде команда Дэвида Мойеса после домашней ничьи 1:1 разгромила на выезде "Лион" 3:0, так что игроки "Вест Хэма" продолжают верить в свои силы.
Пока Мойес призывает сосредоточиться на игре с "Арсеналом". Он говорит, что это "хорошая команда с продуманными и сложными розыгрышами мяча, которые непросто понять". В чемпионате "хаммерс" не проигрывают на своем поле шесть матчей, на "Лондон Стэдиум" в этом сезоне проигрывали "Ливерпуль", "Челси", "Тоттенхэм". Команда Мойеса, при всех ее трудностях, остается непростым соперником для любого соперника.
Перед игрой с "Арсеналом" "Вест Хэм" испытыват кадровый дефицит на позиции центрального защитника. Доусон дисквалифицирован, а Огбонна и Диоп вылетели из-за травм. По убеждению Мойеса, в таких матчак как против "канонров" использовать футболисти из молодежки рискованно, поэтому вероятно позицию центрбека займет универсал Бен Джонсон или Деклан Райс.
Арсенал
После трех подряд поражений ("Кристал Пэлас", "Брайтону" и "Саутгемтону") и травм двух ведущих футболистов (Тирни и Парти) многим экспертам и болельщикам "канониров" казалось, что борьба "Арсенала" за топ-4 окончена. Но Микелю Артете удалось настроить своих. футболистов на матчи с "Челси" (4:2) и "Манчестер Юнайтед" (3:1), удачным было введение в основу Нкетии вместо Ляказетта, Эльнени и Джака демонстрируют мощную пару в центре поля, Сака забивает в каждом матче.
"Арсенал" - это команда, которая растет на глазах, и многие неудачи "канониров" можно списать на молодость, отсутствие опыта и "менталита победителей". Если "Арсеналу" все же удастся занять четвертое место это будет большим достижением, а безграничное доверие Артете, которое оказывает ему руководство "канониров", наконец-то будет оправдано сполна.
Парти и Тирни не сыграют и против "Вест Хэма", под сомнением Сака, но тренер "Арсенала" надеется, что юный форвард успел восстановиться, Томиясу пока рано возвращаться в стартовый состав из-за потери игрового ритма.
Статистика команд, цифры и факты
- "Вест Хэм" не проигрывает в последних шести матчах Премьер-лиги (четыре победы, два ничьи).
- "Арсенал" - лучшая победа Премьер-лиги по проценту побед в мае (59% - 50 из 85)
- "Вест Хэм" проиграл больше матчей "Арсеналу" в АПЛ (33), чем любому другому сопернику в АПЛ.
-
Форвард "Арсенала" Александр Ляказетт поучаствовал в шести голах в ворота "Вест Хэма" в семи последних поединках чемпионата Англии (пять голов, ассист).
-
"Вест Хэм" выиграл всего два из 27 последних поединков АПЛ с "Арсеналом".
-
Всего один из 16 выездных матчей "Арсенала" в Премьер-лигие 2021/22 закончился вничью (восемь побед, семь ничьих).
Последние пять матчей Вест Хэма и Арсенала
Вест Хэм
- 28.04 "Айнтрахт" Франкфурт 1:2 (Лига Европы)
- 24.04 "Челси" 0:1 (АПЛ)
- 17.04 "Бернли" 1:1 (АПЛ)
- 14.04 "Лион" 3:0 (Лига Европы)
- 10.04 "Брентфорд" 0:2 (АПЛ)
Арсенал
- 23.04 "Манчестер Юнайтед" 3:1 (АПЛ)
- 20.04 "Челси" 4:2 (АПЛ)
- 16.04 "Саутгемптон" 0:1 (АПЛ)
- 09.04 "Брайтон" 1:2 (АПЛ)
- 04.04 "Кристал Пэлас" 0:3 (АПЛ)
Личные встречи
В первом круге "Арсенал" выиграл на "Эмирейтс" со счетом 2:0. Встреча на "Лондон Стэдиум" в прошлом сезоне закончилась результативной ничьей (3:3). Общая история - 69 (33 в АПЛ) побед "Арсенала", 35 (8) "Вест Хэма", 41 (10) ничья.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|34
|26
|5
|3
|84-21
|+63
|83
|2
|"Ливерпуль"
|34
|25
|7
|2
|86-22
|+64
|82
|3
|"Челси"
|33
|19
|9
|5
|68-28
|+40
|66
|4
|"Арсенал"
|33
|19
|3
|11
|52-40
|+12
|60
|5
|"Тоттенхэм"
|33
|18
|4
|11
|56-38
|+18
|58
|6
|"Манчестер Юнайтед"
|35
|15
|10
|10
|54-52
|+2
|55
|7
|"Вест Хэм Юнайтед"
|34
|15
|7
|12
|52-44
|+8
|52
|8
|"Вулверхэмптон"
|34
|15
|4
|15
|33-32
|+1
|49
|9
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|35
|10
|14
|11
|34-42
|-8
|44
|10
|"Ньюкасл"
|35
|11
|10
|14
|41-56
|-15
|43
|11
|"Лестер Сити"
|32
|11
|9
|12
|47-51
|-4
|42
|12
|"Кристал Пэлас"
|34
|9
|14
|11
|45-42
|+3
|41
|13
|"Астон Вилла"
|33
|12
|4
|17
|44-46
|-2
|40
|14
|"Брентфорд"
|34
|11
|7
|16
|41-49
|-8
|40
|15
|"Саутгемптон"
|35
|9
|13
|13
|41-59
|-18
|40
|16
|"Бернли"
|34
|7
|13
|14
|31-46
|-15
|34
|17
|"Лидс Юнайтед"
|34
|8
|10
|16
|38-72
|-34
|34
|18
|"Эвертон"
|32
|8
|5
|19
|34-55
|-21
|29
|19
|"Уотфорд"
|34
|6
|4
|24
|32-69
|-37
|22
|20
|"Норвич Сити"
|34
|5
|6
|23
|22-71
|-49
|21
Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале
Ориентировочные составы
"Вест Хэм": Фабианский - Цоуфал, Джонсон, Зума, Крессуэлл - Райс, Соучек - Боуэн, Влашич, Бенрахма - Антонио
"Арсенал": Рэмсдейл - Тавареш, Габриэл, Уайт, Соареш - Джака, Эльнени - Мартинелли, Эдегор, Сака - Нкетиа
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Вест Хэм – Арсенал от UA-Football
"Вест Хэм" еще может занять шестое место и пробиться в Лигу Европы, но потециальная победа в самой Лиге Европы дает еще больший приз - участие в Лиге чемпионов. Вероятно Мойес и его команда все же больше думают об ответном матче с "Айнтрахтом", а не о принципиальном, но все же менее значительным поединке с "Арсеналом". Команда Артеты, которая имела недельный цикл подготовки, имеет больше шансов. Прогноз - победа "Арсенала" 2:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- Чемпионство Реала, паритет в гонке за титул в АПЛ, фиаско Баварии и Дортмунда. Главные новости за 30 апреля
- Трабзонспор стал чемпионом Турции впервые за 38 лет
- Арестович: Уничтожение штабов и отсутствие пополнения сильно замедляет наступление россиян
- Фрэнк принимает старых друзей. Эвертон – Челси. Анонс и прогноз матча 35-го тура АПЛ на 01.05.2022
- Житель Мариуполя со своей собакой за 5 дней пешком дошел до Запорожья - ФОТО
- Голливудский актер приехал во Львов, где спит на улице, ночует в бомбоубежищах и помогает людям