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Тоттенхэм – Лестер. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.05.22
Один из решающих поединков чемпионата
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 35-й тур
1 мая, 16:00. "Тоттенхэм Хотспур Стедиум" (Лондон)
Главный арбитр: Джонатан Мосс
Прямая телетрансляция: Сетанта Спортс +
"Тоттенхэм" завершает сезон в плотной борьбе. Впереди у лондонцев еще пять матчей, чтобы завоевать путевку в Лигу чемпионов, так что каждое потерянное очко может впоследствии очень дорого стоить. "Лестер" пока не в таком положении, ведь команда играет уже без особой мотивации. Но так ли легко гости дадут себя обыграть мотивированным хозяевам?
Тоттенхэм
Конте пришел – почти порядок навел. Конечно, команде требуется долгая перестройка, чтобы полностью пройти реформацию, но уже сейчас виден результат: "шпоры" из середины турнирной таблицы переместились ближе к топ-4 и борются за попадание в ЛЧ. На данный момент "Арсенал" лишь составляет мощную конкуренцию - скорее всего, именно между этими двумя командами будет разыграно такое заветное в этом сезоне четвертое место.
В то время как "канониры" вернулись на победный путь, "Тоттенхэм" с него сошел. В пассиве "шпор" поражение и ничья в последних двух матчах, хотя до этого была серия из четырех побед подряд. Да еще и подопечные Конте не забивали в этих двух поединках (против “Брайтона” и “Брентфорда”) - после 14 голов в четырех играх выглядит довольно странно.
Кадры хозяев
Двух своих основных латералов потерял итальянский наставник: Догерти и Регилон. Оба не смогут сыграть сегодня, как и Скипп и Танганга.
Ramping up preparations for #TOTLEI ????— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 29, 2022
???? @getir_UK pic.twitter.com/ATHd6gsoN8
Лестер
"Лисы" является одной из четырех английских команд, которая продолжает выступления в еврокубках. В минувший четверг подопечные Роджерса дома не смогли обыграть "Рому" (1:1), которая забила первой, в полуфинале Лиги конференций. Следующий матч состоится уже через несколько дней, а в АПЛ вроде бы все идет по плану: до еврокубков не дотянуться, до зоны вылета тоже. Остается получать удовольствие от игр, результаты которых влияют только на то, сколько клуб заработает в зависимости от занятой позиции в турнирной таблице. Тоже неплохо.
В последних трех поединках в чемпионате "Лестер" набрал два очка, только "Ньюкаслу" уступив через гол на 90+8 минуте. С "Эвертоном" тоже была досадная, но на этот раз ничья, из-за пропущенного на 90+2 минуте. А вот уже против "Астон Виллы" подопечные Роджерса ошибок в обороне не допустили, но и забить не смогли.
Кадры гостей
Лазарет у "Лестера" привычный: там Бертранд и Ндиди из-за травм колена. В поединке против "Ромы" в стартовом составе впервые почти за два месяца вышел Джейми Варди (его не было из-за повреждения), поэтому его сегодня Роджерс может поберечь.
Our first trip to the Tottenham Hotspur Stadium with the Blue Army's backing ????— Leicester City (@LCFC) April 30, 2022
We can't wait to see you there! #TotLei pic.twitter.com/2VgEI0BTlb
Последние матчи Тоттенхэма и Лестера
Последние пять встреч хозяев
- 23.04. Брентфорд – Тоттенхэм 0:0 (АПЛ)
- 16.04. Тоттенхэм – Брайтон 0:1 (АПЛ)
- 09.04. Астон Вилла – Тоттенхэм 0:4 (АПЛ)
- 03.04. Тоттенхэм – Ньюкасл 5:1 (АПЛ)
- 20.03. Тоттенхэм – Вест Хэм 3:1 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 28.04. Лестер – Рома 1:1 (ЛК)
- 23.04. Лестер – Астон Вилла 0:0 (АПЛ)
- 20.04. Эвертон – Лестер 1:1 (АПЛ)
- 17.04. Ньюкасл – Лестер 2:1 (АПЛ)
- 14.04. ПСВ – Лестер 1:2 (ЛК)
Турнирная таблица АПЛ
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|О
|1
|
Манчестер Сити
|34
|26
|5
|3
|83
|2
|
Ливерпуль
|34
|25
|7
|2
|82
|3
|
Челси
|33
|19
|9
|5
|66
|4
|
Арсенал
|33
|19
|3
|11
|60
|5
|
Тоттенхэм
|33
|18
|4
|11
|58
|6
|
Манчестер Юнайтед
|35
|15
|10
|10
|55
|7
|
Вест Хэм Юнайтед
|34
|15
|7
|12
|52
|8
|
Вулверхэмптон
|34
|15
|4
|15
|49
|9
|
Брайтон энд Хоув Альбион
|35
|10
|14
|11
|44
|10
|
Ньюкасл
|35
|11
|10
|14
|43
|11
|
Лестер Сити
|32
|11
|9
|12
|42
|12
|
Кристал Пэлас
|34
|9
|14
|11
|41
|13
|
Астон Вилла
|33
|12
|4
|17
|40
|14
|
Брентфорд
|34
|11
|7
|16
|40
|15
|
Саутгемптон
|35
|9
|13
|13
|40
|16
|
Бернли
|34
|7
|13
|14
|34
|17
|
Лидс Юнайтед
|34
|8
|10
|16
|34
|18
|
Эвертон
|32
|8
|5
|19
|29
|19
|
Уотфорд
|34
|6
|4
|24
|22
|20
|
Норвич Сити
|34
|5
|6
|23
|21
Последние пять личных встреч между командами
19.01.22. Лестер – Тоттенхэм 2:3 (АПЛ)
23.05.21. Лестер – Тоттенхэм 2:4 (АПЛ)
20.12.20. Тоттенхэм – Лестер 0:2 (АПЛ)
19.07.20. Тоттенхэм – Лестер 3:0 (АПЛ)
21.09.19. Лестер – Тоттенхэм 2:1 (АПЛ)
Цифры и факты
- "Лестер" - любимая команда Харри Кейна: нападающий забил "лисам" в 17 матчах 18 голов во всех турнирах (это рекорд англичанина в ворота одного коллектива). Интересно, что это его бывшая команда.
- В последних 10 личных встречах между командами семь раз праздновал победу "Тоттенхэм", еще три - "Лестер". Последняя ничья датируется еще 2016 годом.
- В прошлом поединке между командами в Лондоне победу праздновал “Лестер”. В последний раз "лисы" дважды подряд выигрывали в "шпор" в гостях еще в 1999-м.
- В этом сезоне "Тоттенхэм" лишь однажды сыграл вничью дома - против "Ливерпуля".
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Ставки и коэффициенты на матч Тоттенхэм – Лестер
Прогноз матча Тоттенхэм – Лестер от UA-Football
"Шпорам" больше нужна будет победа сегодня, а вот "лисам" нужна экономия сил. Хозяева, однозначно, будут активнее в наступательных действиях, а вот гости будут вынуждены обороняться с мнением о контратаках. Из-за этого может возникнуть засуха голов. Прогноз: ТМ 3.
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