Тоттенхэм – Лестер. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.05.22

Английская Премьер-лига, 35-й тур

1 мая, 16:00. "Тоттенхэм Хотспур Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Джонатан Мосс

Прямая телетрансляция: Сетанта Спортс +

"Тоттенхэм" завершает сезон в плотной борьбе. Впереди у лондонцев еще пять матчей, чтобы завоевать путевку в Лигу чемпионов, так что каждое потерянное очко может впоследствии очень дорого стоить. "Лестер" пока не в таком положении, ведь команда играет уже без особой мотивации. Но так ли легко гости дадут себя обыграть мотивированным хозяевам?

Конте пришел – почти порядок навел. Конечно, команде требуется долгая перестройка, чтобы полностью пройти реформацию, но уже сейчас виден результат: "шпоры" из середины турнирной таблицы переместились ближе к топ-4 и борются за попадание в ЛЧ. На данный момент "Арсенал" лишь составляет мощную конкуренцию - скорее всего, именно между этими двумя командами будет разыграно такое заветное в этом сезоне четвертое место.

В то время как "канониры" вернулись на победный путь, "Тоттенхэм" с него сошел. В пассиве "шпор" поражение и ничья в последних двух матчах, хотя до этого была серия из четырех побед подряд. Да еще и подопечные Конте не забивали в этих двух поединках (против “Брайтона” и “Брентфорда”) - после 14 голов в четырех играх выглядит довольно странно.

Двух своих основных латералов потерял итальянский наставник: Догерти и Регилон. Оба не смогут сыграть сегодня, как и Скипп и Танганга.

"Лисы" является одной из четырех английских команд, которая продолжает выступления в еврокубках. В минувший четверг подопечные Роджерса дома не смогли обыграть "Рому" (1:1), которая забила первой, в полуфинале Лиги конференций. Следующий матч состоится уже через несколько дней, а в АПЛ вроде бы все идет по плану: до еврокубков не дотянуться, до зоны вылета тоже. Остается получать удовольствие от игр, результаты которых влияют только на то, сколько клуб заработает в зависимости от занятой позиции в турнирной таблице. Тоже неплохо.

В последних трех поединках в чемпионате "Лестер" набрал два очка, только "Ньюкаслу" уступив через гол на 90+8 минуте. С "Эвертоном" тоже была досадная, но на этот раз ничья, из-за пропущенного на 90+2 минуте. А вот уже против "Астон Виллы" подопечные Роджерса ошибок в обороне не допустили, но и забить не смогли.

Лазарет у "Лестера" привычный: там Бертранд и Ндиди из-за травм колена. В поединке против "Ромы" в стартовом составе впервые почти за два месяца вышел Джейми Варди (его не было из-за повреждения), поэтому его сегодня Роджерс может поберечь.

