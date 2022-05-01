Тоттенхэм – Лестер. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.05.22

Английская Премьер-лига, 35-й тур

1 мая, 16:00. "Тоттенхэм Хотспур Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Джонатан Мосс

Прямая телетрансляция: Сетанта Спортс +

"Тоттенхэм" завершает сезон в плотной борьбе. Впереди у лондонцев еще пять матчей, чтобы завоевать путевку в Лигу чемпионов, так что каждое потерянное очко может впоследствии очень дорого стоить. "Лестер" пока не в таком положении, ведь команда играет уже без особой мотивации. Но так ли легко гости дадут себя обыграть мотивированным хозяевам?

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Тоттенхэм

Конте пришел – почти порядок навел. Конечно, команде требуется долгая перестройка, чтобы полностью пройти реформацию, но уже сейчас виден результат: "шпоры" из середины турнирной таблицы переместились ближе к топ-4 и борются за попадание в ЛЧ. На данный момент "Арсенал" лишь составляет мощную конкуренцию - скорее всего, именно между этими двумя командами будет разыграно такое заветное в этом сезоне четвертое место.

В то время как "канониры" вернулись на победный путь, "Тоттенхэм" с него сошел. В пассиве "шпор" поражение и ничья в последних двух матчах, хотя до этого была серия из четырех побед подряд. Да еще и подопечные Конте не забивали в этих двух поединках (против “Брайтона” и “Брентфорда”) - после 14 голов в четырех играх выглядит довольно странно.

Кадры хозяев

Двух своих основных латералов потерял итальянский наставник: Догерти и Регилон. Оба не смогут сыграть сегодня, как и Скипп и Танганга.

Лестер

"Лисы" является одной из четырех английских команд, которая продолжает выступления в еврокубках. В минувший четверг подопечные Роджерса дома не смогли обыграть "Рому" (1:1), которая забила первой, в полуфинале Лиги конференций. Следующий матч состоится уже через несколько дней, а в АПЛ вроде бы все идет по плану: до еврокубков не дотянуться, до зоны вылета тоже. Остается получать удовольствие от игр, результаты которых влияют только на то, сколько клуб заработает в зависимости от занятой позиции в турнирной таблице. Тоже неплохо.

В последних трех поединках в чемпионате "Лестер" набрал два очка, только "Ньюкаслу" уступив через гол на 90+8 минуте. С "Эвертоном" тоже была досадная, но на этот раз ничья, из-за пропущенного на 90+2 минуте. А вот уже против "Астон Виллы" подопечные Роджерса ошибок в обороне не допустили, но и забить не смогли.

Кадры гостей

Лазарет у "Лестера" привычный: там Бертранд и Ндиди из-за травм колена. В поединке против "Ромы" в стартовом составе впервые почти за два месяца вышел Джейми Варди (его не было из-за повреждения), поэтому его сегодня Роджерс может поберечь.

Our first trip to the Tottenham Hotspur Stadium with the Blue Army's backing ????



We can't wait to see you there! #TotLei pic.twitter.com/2VgEI0BTlb — Leicester City (@LCFC) April 30, 2022

Последние матчи Тоттенхэма и Лестера

Последние пять встреч хозяев

23.04. Брентфорд – Тоттенхэм 0:0 (АПЛ)

16.04. Тоттенхэм – Брайтон 0:1 (АПЛ)

09.04. Астон Вилла – Тоттенхэм 0:4 (АПЛ)

03.04. Тоттенхэм – Ньюкасл 5:1 (АПЛ)

20.03. Тоттенхэм – Вест Хэм 3:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

28.04. Лестер – Рома 1:1 (ЛК)

23.04. Лестер – Астон Вилла 0:0 (АПЛ)

20.04. Эвертон – Лестер 1:1 (АПЛ)

17.04. Ньюкасл – Лестер 2:1 (АПЛ)

14.04. ПСВ – Лестер 1:2 (ЛК)

Турнирная таблица АПЛ

# КОМАНДА И В Н П О 1 Манчестер Сити 34 26 5 3 83 2 Ливерпуль 34 25 7 2 82 3 Челси 33 19 9 5 66 4 Арсенал 33 19 3 11 60 5 Тоттенхэм 33 18 4 11 58 6 Манчестер Юнайтед 35 15 10 10 55 7 Вест Хэм Юнайтед 34 15 7 12 52 8 Вулверхэмптон 34 15 4 15 49 9 Брайтон энд Хоув Альбион 35 10 14 11 44 10 Ньюкасл 35 11 10 14 43 11 Лестер Сити 32 11 9 12 42 12 Кристал Пэлас 34 9 14 11 41 13 Астон Вилла 33 12 4 17 40 14 Брентфорд 34 11 7 16 40 15 Саутгемптон 35 9 13 13 40 16 Бернли 34 7 13 14 34 17 Лидс Юнайтед 34 8 10 16 34 18 Эвертон 32 8 5 19 29 19 Уотфорд 34 6 4 24 22 20 Норвич Сити 34 5 6 23 21

Последние пять личных встреч между командами

19.01.22. Лестер – Тоттенхэм 2:3 (АПЛ)

23.05.21. Лестер – Тоттенхэм 2:4 (АПЛ)

20.12.20. Тоттенхэм – Лестер 0:2 (АПЛ)

19.07.20. Тоттенхэм – Лестер 3:0 (АПЛ)

21.09.19. Лестер – Тоттенхэм 2:1 (АПЛ)

Цифры и факты

"Лестер" - любимая команда Харри Кейна: нападающий забил "лисам" в 17 матчах 18 голов во всех турнирах (это рекорд англичанина в ворота одного коллектива). Интересно, что это его бывшая команда.

В последних 10 личных встречах между командами семь раз праздновал победу "Тоттенхэм", еще три - "Лестер". Последняя ничья датируется еще 2016 годом.

В прошлом поединке между командами в Лондоне победу праздновал “Лестер”. В последний раз "лисы" дважды подряд выигрывали в "шпор" в гостях еще в 1999-м.

В этом сезоне "Тоттенхэм" лишь однажды сыграл вничью дома - против "Ливерпуля".

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Ставки и коэффициенты на матч Тоттенхэм – Лестер

Прогноз матча Тоттенхэм – Лестер от UA-Football

"Шпорам" больше нужна будет победа сегодня, а вот "лисам" нужна экономия сил. Хозяева, однозначно, будут активнее в наступательных действиях, а вот гости будут вынуждены обороняться с мнением о контратаках. Из-за этого может возникнуть засуха голов. Прогноз: ТМ 3.