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Манчестер Юнайтед - Брентфорд. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 02.05.2022
Манчестер Юнайтед – Брентфорд: Прогноз и анонс матча ⋉ 2 мая 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 35-й тур
2 мая 2022. Манчестер, “Олд Траффорд”
“Манчестер Юнайтед” 22:00 “Брентфорд”
Телетрансляция – Setanta Sports+
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Матч с "Брентфордом" станет последним для "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" в сезоне 2021/22. Турнирного значения он не имеет, но все же болельщики МЮ ожидают победы.
Манчестер Юнайтед
"Манчестер Юнайтед" выиграл всего два из 11 последних матча, дважды благодаря хет-трикам Криштиану Роналду. 37-летний португалец забил восемь из девяти последних голов МЮ, и остается одним из немногих футболистов "Юнайтед", который показывает, что ему не все равно.
В четверг "Манчестер Юнайтед" сыграл перенесенный матч чемпионата с "Челси". Первый тайм команда Ральфа Рангника не проигрывала с крупным счетом только благодаря упорство Де Хеа и расточительству "синих". После перерыва "Челси" все же забил свой гол, но Матич и Роналду срвзу же соорудили мяч в ответ. Поскольку и "Челси" в последних турах имеет ряд проблем, МЮ удалось наиграть на ничью. Но что собой представляет "Юнайтед" весны-2022 были очевидным по матчам с "Ливерпулем" и "Эвертоном".
Кадровая ситуация МЮ перед игрой с "Брентфордом" немного улучшилась. Рангник надеется, что к матчу успеет восстановиться Фред, но вне игры остаются Погба, Шоу, Уан-Биссака, Санчо, под вопросом Кавани, Магуайр и Лингард. Эта будет последняя домашняя игра для ряда игроков МЮ (Матич, Мата, Лингард), но Рангник говорит, что никому не собирается делать подарков.
Брентфорд
Если о сезоне "Манчестер Юнайтед" нужно говорить как об однозначном провале, то дебютный сезон "Брентфорда" в АПЛ - это однозначный успех. Команде Томаса Франка иногда бывало тяжело, сказывалось, что это команда с наименьшим бюджетом и игроками, которую большую часть своей карьеры провели в Лиге 1 или Чемпионшипе. Но в марте-апреле "Брентфорду" удалось собраться, выиграть пять из семи матчей и набрать вожделенные 40 очков.
Сложно не испытывать симпатию к "Брентфорду", который пытается действовать стильно и оригинально, несмотря на ограниченные средства, а еще сильнее хотелось, чтобы "пчелы" остались в АПЛ после перехода Кристиана Эриксена. Наверное, самые большие оптимисты не ожидали, что датчанин так быстро вернется в большой футбол и при этом будет показывать результат. С Эриксеном в основе "Брентфордом" набрал 16 очков из 18 возможных - это впечатляет.
В рамках своей удачной серии "Брентфорд" обыграл "Челси" и "Вест Хэм" и сыграл вничью с "Тоттенхэмом". У "пчел" нет авторитов.
Матч с "Юнайтед" из-за повреждений пропустят Пиннок, Годдос, Канос и Оньека.
Статистика команд, цифры и факты
- Криштиано Роналду забил восемь из девяти последних голов "Манчестер Юнайтед".
- "Брентфорд" забил десять голов в последних четырех матчах на выезде.
- "Манчестер Юнайтед" не может сделать клиншит на своем поле в пяти поединках подряд.
- "Брентфорд" не проигрывает в понедельник в 12 матчах подряд (пять побед, семь ничьих).
-
"Брентфорд" пропустил как минимум один гол в последних 14 выездных поединках АПЛ.
-
"Брентфорд" не проиграл ни одного матча с Кристианом Эриксеном в основе (пять побед, ничья).
Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Брентфорда
Манчестер Юнайтед
- 28.04 "Челси" 1:1 (АПЛ)
- 23.04 "Арсенал" 1:3 (АПЛ)
- 19.04 "Ливерпуль" 0:4 (АПЛ)
- 16.04 "Норвич" 3:2 (АПЛ)
- 09.04 "Эвертон" 0:1 (АПЛ)
Брентфорд
- 23.04 "Тоттенхэм" 0:0 (АПЛ)
- 16.04 "Уотфорд" 2:1 (АПЛ)
- 10.04 "Вест Хэм" 2:0 (АПЛ)
- 02.04 "Челси" 4:1 (АПЛ)
- 20.03 "Лестер" 1:2 (АПЛ)
Личные встречи
"Юнайтед" победил на "Брентфорд Коммьюнити Стэдиум" со счетом 3:1, хотя эта игра могла сложиться совсем по-другому, если бы Де Хеа в очередной раз не показал мастер-класс. В рамках чемпионата команды в последний раз играли на "Олд Траффорд" в 1939 году.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|34
|26
|5
|3
|84-21
|+63
|83
|2
|"Ливерпуль"
|34
|25
|7
|2
|86-22
|+64
|82
|3
|"Челси"
|34
|19
|9
|6
|68-29
|+39
|66
|4
|"Арсенал"
|34
|20
|3
|11
|54-41
|+13
|63
|5
|"Тоттенхэм"
|34
|19
|4
|11
|59-39
|+20
|61
|6
|"Манчестер Юнайтед"
|35
|15
|10
|10
|54-52
|+2
|55
|7
|"Вест Хэм Юнайтед"
|35
|15
|7
|13
|53-46
|+7
|52
|8
|"Вулверхэмптон"
|34
|15
|4
|15
|33-32
|+1
|49
|9
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|35
|10
|14
|11
|34-42
|-8
|44
|10
|"Ньюкасл"
|35
|11
|10
|14
|41-56
|-15
|43
|11
|"Лестер Сити"
|33
|11
|9
|13
|48-54
|-6
|42
|12
|"Кристал Пэлас"
|34
|9
|14
|11
|45-42
|+3
|41
|13
|"Астон Вилла"
|33
|12
|4
|17
|44-46
|-2
|40
|14
|"Брентфорд"
|34
|11
|7
|16
|41-49
|-8
|40
|15
|"Саутгемптон"
|35
|9
|13
|13
|41-59
|-18
|40
|16
|"Бернли"
|34
|7
|13
|14
|31-46
|-15
|34
|17
|"Лидс Юнайтед"
|34
|8
|10
|16
|38-72
|-34
|34
|18
|"Эвертон"
|33
|9
|5
|19
|35-55
|-20
|32
|19
|"Уотфорд"
|34
|6
|4
|24
|32-69
|-37
|22
|20
|"Норвич Сити"
|34
|5
|6
|23
|22-71
|-49
|21
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Ориентировочные составы
"Манччестер Юнайтед": Де Хеа - Далот, Варан, Линделеф, Теллес - Матич, Мактомини - Мата, Фернандеш, Эланга - Роналду
"Брентфорд": Райя - Генри, Соренсен, Янссон, Айер - Эриксен, Нергор, Янельт - Висса, Тоуни, Мбемо
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Манчестер Юнайтед – Брентфорд от UA-Football
"Манчестер Юнайтед" играет ужасно и без характера, "Брентфорд" значительно добавил в весенних матчах. Но все же однозначно утверждать, что "пчелы" переиграют МЮ не стоит. Все же это будет последняя игра на "Олд Траффорд" в сезоне и для некоторых игроков "Юнайтед" этот фактор имеет значение. Но он не станет решающим. Прогноз - ничья 1:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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