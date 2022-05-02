Манчестер Юнайтед - Брентфорд. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 02.05.2022

Чемпионат Англии, 35-й тур

2 мая 2022. Манчестер, “Олд Траффорд”

“Манчестер Юнайтед” 22:00 “Брентфорд”

Телетрансляция – Setanta Sports+

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Матч с "Брентфордом" станет последним для "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" в сезоне 2021/22. Турнирного значения он не имеет, но все же болельщики МЮ ожидают победы.

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Манчестер Юнайтед

"Манчестер Юнайтед" выиграл всего два из 11 последних матча, дважды благодаря хет-трикам Криштиану Роналду. 37-летний португалец забил восемь из девяти последних голов МЮ, и остается одним из немногих футболистов "Юнайтед", который показывает, что ему не все равно.

В четверг "Манчестер Юнайтед" сыграл перенесенный матч чемпионата с "Челси". Первый тайм команда Ральфа Рангника не проигрывала с крупным счетом только благодаря упорство Де Хеа и расточительству "синих". После перерыва "Челси" все же забил свой гол, но Матич и Роналду срвзу же соорудили мяч в ответ. Поскольку и "Челси" в последних турах имеет ряд проблем, МЮ удалось наиграть на ничью. Но что собой представляет "Юнайтед" весны-2022 были очевидным по матчам с "Ливерпулем" и "Эвертоном".

Кадровая ситуация МЮ перед игрой с "Брентфордом" немного улучшилась. Рангник надеется, что к матчу успеет восстановиться Фред, но вне игры остаются Погба, Шоу, Уан-Биссака, Санчо, под вопросом Кавани, Магуайр и Лингард. Эта будет последняя домашняя игра для ряда игроков МЮ (Матич, Мата, Лингард), но Рангник говорит, что никому не собирается делать подарков.

Брентфорд

Если о сезоне "Манчестер Юнайтед" нужно говорить как об однозначном провале, то дебютный сезон "Брентфорда" в АПЛ - это однозначный успех. Команде Томаса Франка иногда бывало тяжело, сказывалось, что это команда с наименьшим бюджетом и игроками, которую большую часть своей карьеры провели в Лиге 1 или Чемпионшипе. Но в марте-апреле "Брентфорду" удалось собраться, выиграть пять из семи матчей и набрать вожделенные 40 очков.

Сложно не испытывать симпатию к "Брентфорду", который пытается действовать стильно и оригинально, несмотря на ограниченные средства, а еще сильнее хотелось, чтобы "пчелы" остались в АПЛ после перехода Кристиана Эриксена. Наверное, самые большие оптимисты не ожидали, что датчанин так быстро вернется в большой футбол и при этом будет показывать результат. С Эриксеном в основе "Брентфордом" набрал 16 очков из 18 возможных - это впечатляет.

В рамках своей удачной серии "Брентфорд" обыграл "Челси" и "Вест Хэм" и сыграл вничью с "Тоттенхэмом". У "пчел" нет авторитов.

Матч с "Юнайтед" из-за повреждений пропустят Пиннок, Годдос, Канос и Оньека.

Статистика команд, цифры и факты

Криштиано Роналду забил восемь из девяти последних голов "Манчестер Юнайтед".

"Брентфорд" забил десять голов в последних четырех матчах на выезде.

"Манчестер Юнайтед" не может сделать клиншит на своем поле в пяти поединках подряд.

"Брентфорд" не проигрывает в понедельник в 12 матчах подряд (пять побед, семь ничьих).

"Брентфорд" пропустил как минимум один гол в последних 14 выездных поединках АПЛ.

"Брентфорд" не проиграл ни одного матча с Кристианом Эриксеном в основе (пять побед, ничья).

Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Брентфорда

Манчестер Юнайтед

28.04 "Челси" 1:1 (АПЛ)

23.04 "Арсенал" 1:3 (АПЛ)

19.04 "Ливерпуль" 0:4 (АПЛ)

16.04 "Норвич" 3:2 (АПЛ)

09.04 "Эвертон" 0:1 (АПЛ)

Брентфорд

23.04 "Тоттенхэм" 0:0 (АПЛ)

16.04 "Уотфорд" 2:1 (АПЛ)

10.04 "Вест Хэм" 2:0 (АПЛ)

02.04 "Челси" 4:1 (АПЛ)

20.03 "Лестер" 1:2 (АПЛ)

Личные встречи

"Юнайтед" победил на "Брентфорд Коммьюнити Стэдиум" со счетом 3:1, хотя эта игра могла сложиться совсем по-другому, если бы Де Хеа в очередной раз не показал мастер-класс. В рамках чемпионата команды в последний раз играли на "Олд Траффорд" в 1939 году.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 34 26 5 3 84-21 +63 83 2 "Ливерпуль" 34 25 7 2 86-22 +64 82 3 "Челси" 34 19 9 6 68-29 +39 66 4 "Арсенал" 34 20 3 11 54-41 +13 63 5 "Тоттенхэм" 34 19 4 11 59-39 +20 61 6 "Манчестер Юнайтед" 35 15 10 10 54-52 +2 55 7 "Вест Хэм Юнайтед" 35 15 7 13 53-46 +7 52 8 "Вулверхэмптон" 34 15 4 15 33-32 +1 49 9 "Брайтон энд Хоув Альбион" 35 10 14 11 34-42 -8 44 10 "Ньюкасл" 35 11 10 14 41-56 -15 43 11 "Лестер Сити" 33 11 9 13 48-54 -6 42 12 "Кристал Пэлас" 34 9 14 11 45-42 +3 41 13 "Астон Вилла" 33 12 4 17 44-46 -2 40 14 "Брентфорд" 34 11 7 16 41-49 -8 40 15 "Саутгемптон" 35 9 13 13 41-59 -18 40 16 "Бернли" 34 7 13 14 31-46 -15 34 17 "Лидс Юнайтед" 34 8 10 16 38-72 -34 34 18 "Эвертон" 33 9 5 19 35-55 -20 32 19 "Уотфорд" 34 6 4 24 32-69 -37 22 20 "Норвич Сити" 34 5 6 23 22-71 -49 21

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Ориентировочные составы

"Манччестер Юнайтед": Де Хеа - Далот, Варан, Линделеф, Теллес - Матич, Мактомини - Мата, Фернандеш, Эланга - Роналду

"Брентфорд": Райя - Генри, Соренсен, Янссон, Айер - Эриксен, Нергор, Янельт - Висса, Тоуни, Мбемо

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Манчестер Юнайтед – Брентфорд от UA-Football

"Манчестер Юнайтед" играет ужасно и без характера, "Брентфорд" значительно добавил в весенних матчах. Но все же однозначно утверждать, что "пчелы" переиграют МЮ не стоит. Все же это будет последняя игра на "Олд Траффорд" в сезоне и для некоторых игроков "Юнайтед" этот фактор имеет значение. Но он не станет решающим. Прогноз - ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.