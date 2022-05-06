Чье пике более крутое? Челси – Вулверхэмптон. Анонс и прогноз матча 36-го тура АПЛ на 07.05.2022

Английская Премьер-лига. 36-й тур.

7 мая. 17:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports +

Матч первого круга чемпионата Англии между "Челси" и "Вулверхэмптоном" был сыгран при очень даже удивительных обстоятельствах. Из-за коронавируса и травм Тухель не смог рассчитывать на огромное число подопечных. В день поединка, плюс на фоне очередных положительных тестов, руководство "Челси" запрашивало перенос встречи, однако боссы АПЛ ответили "пенсионерам" отказом, почему-то не зачислив в ковидный список травмированного Чилвелла. Странное решение, учитывая, что ранее лига смещала матчи "МЮ" и "Тоттенхэма", столкнувшихся с теми же проблемами.

Следствием ненормального отношения чиновников стало мучение команд в декабре на "Молинью" длинной в 90 с лишним минут. Футболисты не играли в футбол, а катали вату. Сейчас в мае должно получиться бодрее.

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"Челси"

Сложно вспомнить, когда в последний раз коллектив Томаса Тухеля получал неделю (точнее, 6 дней) на отдых, если не брать во внимание паузы на матчи национальных сборных. Тем более, международные перерывы сложно назвать полноценным временем на восстановление, ведь половина футболистов команды всегда разъезжается защищать честь своих стран. В общем, "синим" подобная пауза была крайне необходима. Есть большая вероятность, что в субботу "пенсионеры" будут выглядеть намного свежее обычного.

"Челси" продолжает доигрывать сезон в АПЛ и параллельно готовиться к финалу Кубка Англии. В текущей кампании у лондонцев остался только один реально важный матч, он пройдет 14 мая на "Уэмбли". До встречи с "Ливерпулем" подопечным Тухеля нужно сыграть два поединка и наконец-то окончательно закрыть все вопросы на локальной арене. Если "Тоттенхэм" на данный момент отстает на 5 очков, то "Арсенал" – всего на 3 балла при таком же количестве сыгранных туров. "Челси" пора полноценно включиться, чтобы не выпасть из ТОП-4.

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В рамках акции щедрости "синие" уже успели преподнести настоящий подарок хорошо знакомому Фрэнку Лэмпарду, проиграв на "Гудисон Парк (1:0), а перед этим они умудрились потерять очки на "Олд Траффорд" (1:1). После вылета от "Реала в четвертьфинале ЛЧ "пенсионеры" без проблем выигрывают только там, где оппонент не оказывает сопротивления и/или слабо готов тактически. Так было в полуфинале Кубка Англии с "Кристал Пэлас" (2:0) и против резервного состава "Вест Хэма" (1:0) в АПЛ, но точно не в матчах с "Арсеналом" (2:4), "Эвертоном" и "Манчестер Юнайтед".

"Вулверхэмптон"

"Волки" действительно совершили солидный прыжок в качестве по сравнению с прошлым сезоном (13-е место год назад VS 8-е на данный момент). Бруну Лаже переставил команду с оборонительных рельсов на вполне себе атакующие. "Вулверхэмптон" начал больше владеть мячом, активно делать ставку на стандартные положения, чаще перестраиваться по ходу поединков для достижения успеха. Бруну Лаже банально гибче своего предшественника и соотечественника Нуну Эшпириту Санту.

Первый круг коллектив с "Молинью" пролетел хоть и не на полных парах, но вполне убедительно – темп был выбран средний, "Вулверхэмптон" смотрелся интересно и достойно. А вот к концу зимы в выступлениях "Вулвз" очень крепко засела нестабильность, унылость и отсутствие мотивации. С конца февраля подопечные португальца выиграли всего 3 матча, зато проиграли в 7 поединках! Для понимания сегодняшних кондиций игроков Лаже вашему вниманию представляем результаты трех последних матчей "Вулверхэмптона": это поражения "Ньюкаслу" (1:0), "Бернли" (1:0) и "Брайтону" (0:3). Причем, "сороки", "бордовые" и "чайки" находятся ниже в таблице, чем "волки".

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Спад спадом, но также неудачи и скудность в атаке наводят на мысль, что вместе с Адама Траоре, отправившимся в Каталонию на правах командировки, "Вулвз" потеряли примерно половину своего атакующего потенциала. И это не преувеличение. Беря в рассмотрение календарь, команда Лаже имеет шанс выпасть из ТОП-8 по итогам чемпионата, ведь придется встретиться не только с "Челси", но и с "Манчестер Сити", а потом еще и с "Ливерпулем".

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 3 "Челси" 34 19 9 6 68 39 66 8 "Вулверхэмптон" 34 15 4 15 33 1 49

Личные встречи

19.12.21 АПЛ "Вулверхэмптон" – "Челси" 0:0

27.01.21 АПЛ "Челси" – "Вулверхэмптон" 0:0

15.12.20 АПЛ "Вулверхэмптон" – "Челси" 2:1

26.07.20 АПЛ "Челси" – "Вулверхэмптон" 2:0

14.09.19 АПЛ "Вулверхэмптон" – "Челси" 2:5

Цифры и факты

– В 19 из последних 22 выездных матчей "волков" в АПЛ смело можно было ставить на ТМ 2.5;

– "Вулвз" проиграли 3 последних поединка в АПЛ, ни в одном из них команда Лаже не забила;

– "Челси" не проиграл в 8 последних домашних матчах против "Вулверхэмптона" во всех турнирах;

– В последних 3 матчах "синих" в АПЛ срабатывала ставка ТМ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Хадсон-Одои попал в объективы фотографов на тренировочной сессии в среду, однако на поле Каллума, как и Жоржиньо с Канте, мы не увидим. Сотню раз все уже сказано о Чилвелле. Бруну Лаже не рассчитывает на Поденсе и Килмана, оба пребывают в лазарете, а еще повреждение получил Семеду. У самого португальського менеджера коронавирус, его на тренерской скамье тоже не будет.

"Челси", 3-4-1-2: Менди – Аспиликуэта, Силва, Рюдигер – Джеймс, Ковачич, Лофтус-Чик, Алонсо – Маунт – Лукаку, Вернер

"Вулверхэмптон", 3-4-2-1: Са – Боли, Коади, Саисс – Хонатан, Невеш, Моутиньо, Марсал – Хи Чхан, Тринкау – Хименес

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Челси" и "Вулверхэмптоном" от UA-Футбол

ТМ 2.5 – 1:0. Наконец-то все карты для "Челси" лягут так, что победить "синим" буквально придется. Матч состоится на "Стэмфорд Бридж" на глазах недоуменных родных болельщиков против более слабого соперника, который сейчас выглядит гораздо хуже "пенсионеров". Даже на фоне слабой реализации хозяева обязаны одолеть гостей.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.